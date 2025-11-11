Калина Андролова: САЩ не просто се оттеглят от България, но и както казва Захарова, ни оставят за фронтова държава

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Захарова: "ЕС превърна България във фронтова държава. Заводът за барут на "Райнметал" води ситуацията до ръба." Не беше ли руският любимец Радев този, който бил довел, по неговите собствени думи, ИНВЕСТИЦИЯТА на "Райнметал"?! Радев, който смени горивото в АЕЦ-а. Радев, който назначи Кирето и Асен, които гонеха "шпиони" по списъци на едро. Радев, за който Херо Мустафа, казваше, че бил следващия глобалистки лидер...

Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.

Радев, който отвори широко вратите за посредниците на руския газ. Радев, който набута държавата със задължения към БОТАШ в най-некадърния договор за всички времена.

Радев, който лансира Крумчовци, Пекановци, всякакви глобалистки декори на старата комунистическа колаборация със соросоидния троцкизъм. Радев, който е генерал точно толкова, колкото са му знанията по национална сигурност.

Тааа, не знам защо Мария Захарова се жалва, че България била станала мишена и фронтова държава през ИНВЕСТИЦИЯТА на "Райнметал", след като техните тукашни олигарси наобикалят Радев и му дават акъли какво да прави, назначават му министри, раздавайки куфари, и групират изпосталялите русофили в истерични формации за щурмуване на изборите.

Това пак от онези "гениални планове" на руските сили за влияние ли са?! Даваме аванс напред, легендираме претендентите за проамерикански сили във властта, че да получат РАЗРЕШЕНИЕ от наивните американци за управление на територията, пък после ще си наместим програмата. Трудно е да се определи кой е Радев и какви са мислите му в главата. Той идва като един, после се държи като друг, и накрая ще стане трети. Общо взето според това кой какво иска от него.

Нашите управляващи досега видимо си го подготвят за влизане в колаборация като уж нещо ново. Дето се казва, да се разнообрази властовия килим, че да се отпуши напрежението в населението и в европейските и американските партньори. Имам усещането, че САЩ не просто се оттеглят от нашата територия, но и че както казва Захарова, ни оставят за фронтова държава.

Може би една част от Украйна ще бъде договорена в някакъв момент за неутрална. За сметка на това ще се оформят нови зони на скандали, провокации и напрежение.

И България на Черно море неизбежно попада в такава нова зона на продължителна конфликтност. Планът "Украйна" ще се премести на териториите на България и Румъния.

И в този сложен, критичен момент, новото в политиката, което се задава у нас, е Румен Радев. Който щял да прибере раздробените кеймтрейлси, антиваксъри, "Величие", "Меч", Мая Манолова и компания, разни набедени пишман разбирачи по сигурността, част от комунистическите отломки, търсещи реванш, разочарованите от БСП на Зафиров, някаква част от "Възраждане", както и немалко хора, които просто се стремят към смяна на статуквото, без да им пука кой точно ще го смени, има ли качества и пр.

Те не знаят, че Радев не е срещу ТЕЗИ, които управляват. Радев е част от същото. Просто мимикрията е важна за оцеляването на посткомунистическата олигархична система.

Така че тя си намира проекти, през които продължава своя ход. Бог да пази България! Защото алчността и невежеството я погубват. Всичките бивши военни, офицери и пр. са се строили да изграждат партията на Радев, слепи за неговата опасна несъстоятелност.

България е обречена на копринковщината във всички нейни трансформации, форми и времена. Копринковщината, която се КЛАНЯ на Пеевски, защото е умряла от страх, едновременно с това се ДОГОВАРЯ с Борисов, защото счита Борисов за по-разумен, по-договороспособен и благоприличен, а паралелно с това ВЪЗРАЖДА ОТНОШЕНИЯТА си с Кирил и Асен, защото не се знае кой ще почука отвън и какво ще поиска. Копринковщината е ПРОКЛЯТИЕТО на България!

Аз доведох "Райнметал" и БОТАШ, но пък аз диверсифицирах входа на руския газ. Страх ме е от всички, затова, който поиска от мен, получава... Наричам отстъпването на най-печелившия бизнес в България по време на война ИНВЕСТИЦИЯ, понеже не ми стига акъла да разбера какво точно съм направил.

А това, което съм направил е, че съм разпродал всичко, което диша. За да остане България единствено и само мъртвило - фронтова държава. Без държавност. Защото държавността изисква опора.

Когато раздаваш активи, енергийни или активи на отбраната, ти лишаваш държавността от лостове. Но понеже си тъп като на слона бедрото, даже се и фукаш с провалите си.