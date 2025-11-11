Новини
Мнения »
Калина Андролова: САЩ не просто се оттеглят от България, но и както казва Захарова, ни оставят за фронтова държава
  Тема: Украйна

Калина Андролова: САЩ не просто се оттеглят от България, но и както казва Захарова, ни оставят за фронтова държава

11 Ноември, 2025 16:01 2 021 38

  • калина андролова-
  • българия-
  • русия-
  • райнметал-
  • завод за барут-
  • украйна-
  • война-
  • руска агресия

И България на Черно море неизбежно попада в такава нова зона на продължителна конфликтност. Планът "Украйна" ще се премести на териториите на България и Румъния

Калина Андролова: САЩ не просто се оттеглят от България, но и както казва Захарова, ни оставят за фронтова държава - 1
Снимка: Фейсбук
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Захарова: "ЕС превърна България във фронтова държава. Заводът за барут на "Райнметал" води ситуацията до ръба." Не беше ли руският любимец Радев този, който бил довел, по неговите собствени думи, ИНВЕСТИЦИЯТА на "Райнметал"?! Радев, който смени горивото в АЕЦ-а. Радев, който назначи Кирето и Асен, които гонеха "шпиони" по списъци на едро. Радев, за който Херо Мустафа, казваше, че бил следващия глобалистки лидер...

Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.

Още новини от Украйна

Радев, който отвори широко вратите за посредниците на руския газ. Радев, който набута държавата със задължения към БОТАШ в най-некадърния договор за всички времена.

Радев, който лансира Крумчовци, Пекановци, всякакви глобалистки декори на старата комунистическа колаборация със соросоидния троцкизъм. Радев, който е генерал точно толкова, колкото са му знанията по национална сигурност.

Тааа, не знам защо Мария Захарова се жалва, че България била станала мишена и фронтова държава през ИНВЕСТИЦИЯТА на "Райнметал", след като техните тукашни олигарси наобикалят Радев и му дават акъли какво да прави, назначават му министри, раздавайки куфари, и групират изпосталялите русофили в истерични формации за щурмуване на изборите.

Това пак от онези "гениални планове" на руските сили за влияние ли са?! Даваме аванс напред, легендираме претендентите за проамерикански сили във властта, че да получат РАЗРЕШЕНИЕ от наивните американци за управление на територията, пък после ще си наместим програмата. Трудно е да се определи кой е Радев и какви са мислите му в главата. Той идва като един, после се държи като друг, и накрая ще стане трети. Общо взето според това кой какво иска от него.

Нашите управляващи досега видимо си го подготвят за влизане в колаборация като уж нещо ново. Дето се казва, да се разнообрази властовия килим, че да се отпуши напрежението в населението и в европейските и американските партньори. Имам усещането, че САЩ не просто се оттеглят от нашата територия, но и че както казва Захарова, ни оставят за фронтова държава.

Може би една част от Украйна ще бъде договорена в някакъв момент за неутрална. За сметка на това ще се оформят нови зони на скандали, провокации и напрежение.

И България на Черно море неизбежно попада в такава нова зона на продължителна конфликтност. Планът "Украйна" ще се премести на териториите на България и Румъния.

И в този сложен, критичен момент, новото в политиката, което се задава у нас, е Румен Радев. Който щял да прибере раздробените кеймтрейлси, антиваксъри, "Величие", "Меч", Мая Манолова и компания, разни набедени пишман разбирачи по сигурността, част от комунистическите отломки, търсещи реванш, разочарованите от БСП на Зафиров, някаква част от "Възраждане", както и немалко хора, които просто се стремят към смяна на статуквото, без да им пука кой точно ще го смени, има ли качества и пр.

Те не знаят, че Радев не е срещу ТЕЗИ, които управляват. Радев е част от същото. Просто мимикрията е важна за оцеляването на посткомунистическата олигархична система.

Така че тя си намира проекти, през които продължава своя ход. Бог да пази България! Защото алчността и невежеството я погубват. Всичките бивши военни, офицери и пр. са се строили да изграждат партията на Радев, слепи за неговата опасна несъстоятелност.

България е обречена на копринковщината във всички нейни трансформации, форми и времена. Копринковщината, която се КЛАНЯ на Пеевски, защото е умряла от страх, едновременно с това се ДОГОВАРЯ с Борисов, защото счита Борисов за по-разумен, по-договороспособен и благоприличен, а паралелно с това ВЪЗРАЖДА ОТНОШЕНИЯТА си с Кирил и Асен, защото не се знае кой ще почука отвън и какво ще поиска. Копринковщината е ПРОКЛЯТИЕТО на България!

Аз доведох "Райнметал" и БОТАШ, но пък аз диверсифицирах входа на руския газ. Страх ме е от всички, затова, който поиска от мен, получава... Наричам отстъпването на най-печелившия бизнес в България по време на война ИНВЕСТИЦИЯ, понеже не ми стига акъла да разбера какво точно съм направил.

А това, което съм направил е, че съм разпродал всичко, което диша. За да остане България единствено и само мъртвило - фронтова държава. Без държавност. Защото държавността изисква опора.

Когато раздаваш активи, енергийни или активи на отбраната, ти лишаваш държавността от лостове. Но понеже си тъп като на слона бедрото, даже се и фукаш с провалите си.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 0 Отговор
    Когато хаитянина си плю на петите преди вече 7 месеца, ми беше ясно, че опитът му от Хаити е проговорил предварително.

    16:03 11.11.2025

  • 2 Света Неделя

    16 17 Отговор
    България след 1944 година няма свои български генерали, хора с българско самосъзнание които биха застанали до своя народ във всеки един миг. Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    Коментиран от #34

    16:05 11.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    37 15 Отговор
    Аз проблем с Русия нямам.А вие?

    Коментиран от #7

    16:06 11.11.2025

  • 4 Така е

    14 14 Отговор
    Америка гледа към Румъния, Франция към Сърбия, Брюксел към Гърция. България от Иво беше изоставена благодарение на тъпите олигарси и феодали с аналогов московски интелект. Както и благодарение на хората които продължават да гласуват за вятърни мелници и фалшиви патриоти със същия аналогов московски интелект.

    16:08 11.11.2025

  • 5 Гориил

    16 9 Отговор
    Извинете, но ролята на фронтова държава изглежда е отредена на Хърватия. Загреб е толкова нетърпелив да се отличи, че възстанови задължителната военна служба.

    16:09 11.11.2025

  • 6 Глупости!

    38 5 Отговор
    Фантазиите на една мисирка.

    16:09 11.11.2025

  • 7 честен ционист

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Сложи на кръчмето табела Бистро за всеки случай, че братишките не се знае, дали ще имат сантименти.

    16:13 11.11.2025

  • 8 Имаме си Пеевски ейй

    11 1 Отговор
    какво мрънкате всички?

    16:14 11.11.2025

  • 9 ?????

    40 2 Отговор
    Ха ха.
    Калина Андролова пак скочи на амбразурата да брани Баце.
    Явно нещата отиват ненадобре.
    Обича тя да си ги манипулира нещата.
    Не че Радев няма грехове. И то доста.
    Но тя никога нищо не е написала за греховете на Баце.

    16:14 11.11.2025

  • 10 Майстор Тричко

    23 1 Отговор
    Не знам защо, как и на кого (вероятно на голямото "Д") се продаде тази уважавана доскоро от мен женИЦА? Женската злоба е базгранична вечно, за разлика от мимолетната женска любов (която през този век се ограничава само до парите).

    Коментиран от #20

    16:16 11.11.2025

  • 11 С ти, ма,

    22 2 Отговор
    Ти ма лельо, как го живееш тоя живот - ти каква си, ти как си въртиш дирника, за да оцеляваш? Само не ми казвай, че си @не човек, а желязо” и никога не отстъпваш от принципите си! Щото, да хулиш чуждите грехове е лесно!

    16:16 11.11.2025

  • 12 Дориана

    19 4 Отговор
    Да , така е. Желязков освен да се мазни , снишава пред Европейските лидери нищо друго не прави, не отстоява Българските интереси.Сами провокират България да влезе във война- та военни заводи за оръжия, че се и хвалят, то не беше изпращане на оръжия за Украйна , та санкции за Русия . Сега да ги видим как ще се справят с горивата и всичко това не заради интересите на България , а за Украйна . Напускаха украинци по хотелите на Черноморието , поят ги и ги къткат без работа.

    16:17 11.11.2025

  • 13 Всичко

    25 2 Отговор
    Калино стига вече с тия гербаджииски опорки, всички знаем откъде получаваш грантове, двете прасета съсипаха държавата,тя Радев та Радев,Кой посрещна германецът на крака на аерогарата

    16:19 11.11.2025

  • 14 да гледа себе си

    6 10 Отговор
    Захарова прекалява със захарта и рано се е сбабичосала.

    16:19 11.11.2025

  • 15 Един качествен журналист

    27 1 Отговор
    (за разлика от тая мисирка) щеше далеч по-незабележимо да ни внуши колко мрази Радев и се кланя на Баце и Пеевски, но толково си може. Хубаво е , че от ФАКТИ дават възможност на всякакви хора де се изложат публично.

    16:23 11.11.2025

  • 16 Ганя Путинофила

    9 10 Отговор
    Америка ни хариза на путен, защото разбра, че територията е путинофилска!

    16:24 11.11.2025

  • 17 маке

    15 1 Отговор
    Тая...авторката, става, ама за друго, за там много ум не се иска))

    16:26 11.11.2025

  • 18 Анонимен

    9 2 Отговор
    Май хората започнаха да се усешат

    16:26 11.11.2025

  • 19 Петкан

    10 1 Отговор
    В подкрепа на номер 10 (Майстор Тричко) един цитат от писмо на жените в БГ до голямото "Д": "Ние, всички заедно – с труд, единство и Вашето лидерство – ще съхраним Родината си и тя ще пребъде. Вярваме Ви, с Вас сме! Обичаме Ви! Най-хубавото предстои!" Така дамите от ДПС се обърнаха към лидера си Делян Пеевски в специално послание."

    16:26 11.11.2025

  • 20 Пошла чалга

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Майстор Тричко":

    Човек свързан с волгин(макар някога), с главния чалгар, с човека от Максуда, с дръндарския "философ", създал феномена, с еднокнижници, никога не може да уважавам!

    16:31 11.11.2025

  • 21 Николаос 66

    10 0 Отговор
    Дай си новата снимка да видят хората какъв ,,сладур,,си

    16:41 11.11.2025

  • 22 Смешник

    10 5 Отговор
    Ро добре славянска Русия отколкото краварски ботуш

    Коментиран от #28

    16:42 11.11.2025

  • 23 Иван

    10 1 Отговор
    Много писане и нула истина.

    16:54 11.11.2025

  • 24 Пенсионер 69 годишен

    5 2 Отговор
    Каква млада и хубава журналистка! Калинче, законът на Нютон за всемирното привличане гласи, че две тела се привличат със сила пряко пропорционална на произведението на техните маси и ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛНА НА КВАДРАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ТЯХ. Ние географски сме много далече от САЩ и много близо до Русия. Това не можем да го променим. И по горната формула искаме или не искаме сме руски сателит, както луната е сателит на земята, а не на слънцето, въпреки че слънцето е с много по-голяма маса от земята.

    16:58 11.11.2025

  • 25 мушмул

    5 0 Отговор
    Коконата от снимката знае ли, че може да си в "зона на продължителна конфликтност" и да останеш неутрален? Пример от ВСВ, Шнейцария се казва! Испания с фашистки режим също беше неутрална!

    16:58 11.11.2025

  • 26 Фори

    2 3 Отговор
    Президентът ни е агент на КГБ и не се крие, а го афишира!Гордее се с това!

    17:00 11.11.2025

  • 27 Брата

    4 1 Отговор
    Тази със заглавието ме подведе да започна да чета статията, но се оказа, че пак Радев и е трън в очите.

    17:01 11.11.2025

  • 28 Циркаджия

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Смешник":

    Ботуша е на Руските Башибозуци.

    И мирише на Блато и Тоня

    17:04 11.11.2025

  • 29 Учуден

    1 3 Отговор
    Винаги съм се чудил на Карбовски и Волгин с какъв акъл.

    17:05 11.11.2025

  • 30 Инж1

    2 2 Отговор
    Това, че "американците" са ни "превзели" и сега се изтегляли!?!?!? Инерция от Соц-а!!!
    Когато решенията се спускаха от Москва по "червения телефон"!!!!

    17:07 11.11.2025

  • 31 Една от кокошарника

    5 0 Отговор
    В чии ръце ще отиде рафинерията е неясно, а и не е толкова важно. Виж, кои ще плащат сметката е пределно ясно. Умни хора са това българчетата, ей! Планетарните абдали.

    17:11 11.11.2025

  • 32 мммм

    3 1 Отговор
    калинке ти ще да си мата хари щом така браниш тиквата,щот изписанито от теб все боко го свърши,не радев плати авансово цялата сума за ръждилниците и не той се прегръщаше с херо,не той постла червен килим за папунгер и го посрещна кат първо лице в държавата,а радев не подписва нищо нито договори сключва и де бяха боко и сие кога се подписваха договорите и не взеха отношение

    17:13 11.11.2025

  • 33 Таз женица е права

    5 0 Отговор
    Където е минал американски ботуш ,трева не никне!

    17:18 11.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Цар Борис

    1 2 Отговор
    Българската армия ще премине на руска страна начело с армейския оркестър

    Коментиран от #37

    17:20 11.11.2025

  • 36 Даката

    1 1 Отговор
    Адмирации за тази статия Калина Андролова.

    17:34 11.11.2025

  • 37 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Цар Борис":

    Това никога няма да се случи.

    17:37 11.11.2025

  • 38 русоляв

    0 0 Отговор
    Русия ако дойде (едва ли ) , тук ще има посрещане с фанфари , хляб и сол . Тука е православие , братски народи .

    17:41 11.11.2025