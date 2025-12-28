Новини
Сценарият Румен Радев да използва новогодишното си обръщение, за да обяви старт на партиен проект, е малко вероятен

Сценарият Румен Радев да използва новогодишното си обръщение, за да обяви старт на партиен проект, е малко вероятен

28 Декември, 2025

Затова, ако изобщо съществува удачен момент за излизане от президентската институция и старт на партиен проект, той трябва да се разглежда в съвсем различен контекст – следващи предсрочни избори, ако сегашните не произведат правителство. Тогава Радев би бил в значително по-силна позиция.

Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо според мен сценарият Румен Радев да използва новогодишното си обръщение, за да обяви оттегляне и старт на партиен проект, е малко вероятен и по-скоро елемент на задкулисна битка.

Първо, новогодишното обръщение е празничен формат и институционален акт на държавния глава. Използването му за личен или партиен анонс би било не просто проява на лош вкус, а откровен автогол – натрапване, което би девалвирало и посланието, и позицията му. Само този аргумент е достатъчен, но има и други.

Второ, започна да досажда непрекъснатото историята с неродения Петко – кога и как Радев ще стартира партиен проект. В един момент тя просто девалвира от спекулации - вероятно това е целта на постоянното и повдигане във въздуха. Не е ясно кой поддържа тази тема – дали ентусиасти от неговия кръг, нетърпеливи да излязат на партийния терен, или негови опоненти – най-вече Борисов и Пеевски - които са подготвили артилерията - поне това сочи формалната логика. Но можете да се изненадате - не случайно Борисов и Радев се срещат неоповестено, като инициативата е почти винаги на Борисов.

Трето, не вярвам Радев да не довърши конституционната процедура – връчването на мандатите и обявяването на датата за изборите. Това е логичният и институционално правилен ход. Всеки друг сценарий го вкарва в капан без изход – „той президент ли е, или политически конкурент“, при което губи и в двете роли едновременно.

Затова, ако изобщо съществува удачен момент за излизане от президентската институция и старт на партиен проект, той трябва да се разглежда в съвсем различен контекст – следващи предсрочни избори, ако сегашните не произведат правителство. Тогава Радев би бил в значително по-силна позиция.

Допълнителен фактор би бил синхронът с началото на президентската кампания на Илияна Йотова. Тя няма собствена партийна или електорална база - БСП са твърде слаби, за да играят тази роля - а най-големият ѝ ресурс е възможността да води кампанията от позицията на действащ президент и като стъпи в обувките на Радев. Не случайно напоследък все тя е в екрана.

Именно този времеви и институционален контекст би бил далеч по-логичен от какъвто и да е новогодишен политически фойерверк.

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмм

    2 8 Отговор
    Президентът Радев е лоялен към БСП, негова партия би заличила БСП окончателно

    10:33 28.12.2025

  • 2 Стига

    13 12 Отговор
    сте ни го навирали и тоя....

    10:33 28.12.2025

  • 3 Да се помни

    7 7 Отговор
    Румен Радев е за еврото. Предложения от него референдум е колкото да събере повече хора, които го харесват сред обществото нищо повече. Ако направи партия, много хора които искат запазване на лева ще гласуват за него, надявайки се той да отмени еврото. Ще останат излъгани.
    За момента само 2 партии искат да запазят лева - Възраждане и Меч, въпреки че преди година-две Радостин Василев в интервюта е казвал, че е за еврото, сега при интервюто с Цънцарова смени позицията и е за лева /малко е съмнителен/

    10:37 28.12.2025

  • 4 Всякакви

    7 1 Отговор
    обръщения са винаги полвинчати и неконкритни , недокосващи и състоящи се от наизустени фрази .

    10:38 28.12.2025

  • 5 бай Бай

    7 2 Отговор
    Този автор е дълбоко компроментиран с неадекватности по специална военна операция, така че НЕ заслужава да се отделя време да се четат умотворенията му.
    В кофата.

    10:39 28.12.2025

  • 6 Божеее

    9 8 Отговор
    Кой би гласувал за този,след като като президент 10 години нищо не е направил за страната,сега тепърва още 10 години от живота си да пропилея да чакам нещо от него ли? Последната година повдигна въпроса за референдума за лева, когато всичко вече беше ясно. Защо не го повдигна преди 3 години? Има толкова лостове в ръцете си като президент и главнокомандващ на България,аз поне нищо положително не съм видял за България. Иначе всеки знае за Боташ, копринката,кирчо и кокорчо,и другите му служебни кабинети.А за комунистическия юмрук и мутри вън, видяхме че беше едно голямо нищо

    Коментиран от #12

    10:44 28.12.2025

  • 7 пътя на Радев

    9 4 Отговор
    е добре отъпкания път на Георги Първанов. Няма да стигне по-далече от него. Само ще ни загуби още 2-3 години от живота.

    Коментиран от #13

    10:45 28.12.2025

  • 8 Зъл пес

    6 3 Отговор
    Ако това го направи,ще го намразя още повече.Няма право да занимава бг народа със себе си точно в новогодишната нощ!Затова не планирам да го гледам.

    10:46 28.12.2025

  • 9 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор
    Хората масово ще превключат на други програми, когато му дойде времето за пропутинското новогодишно обръщение.
    Така, че няма пред кого да сподели проруските си брътвежи...
    Евентуално биха му се наслаждавали само бившите активни борци против фашизма и капитализма и тук там някоя блатна копейка...

    Коментиран от #14

    10:47 28.12.2025

  • 10 претендента

    2 1 Отговор
    Радев няма ли да призове кмета да прибере коледната украса при софийските кофи за смет, че отдавна не се виждат затрупани от боклук, но може и той да си го харесва.

    10:52 28.12.2025

  • 11 Фончо

    2 2 Отговор
    Кои го итересува искаме за фики ерах стонаро златка гуштерова да пишеш факти

    10:52 28.12.2025

  • 12 Аааа,

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Божеее":

    Направи ! Направи !
    Върна турското робство чрез Боташ...

    10:52 28.12.2025

  • 13 що,бе..

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "пътя на Радев":

    Ти си свикнал да бъдеш лъган-киселовчето и двата плондера излъгаха семь млн.мишока..че конституцята не им дава право на референдум,,ЗА,,левчето и трябва насила да приемат изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава..само будалите се качват на корабо с капитан-дъртио джендър урсуль..който потъва

    Коментиран от #16

    10:54 28.12.2025

  • 14 Да се помни

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":

    Стига сте се занимавали с този Путин и за всяко нещо той да е причината. Ако преди 89-та беше виновен: "прогнилия западен капитализъм", сега всичко се оправдава с Путин, няма никаква разлика в говоренето, само се сменя посоката от едната в другата крайност.
    Тук говорим за бъдещето на България, не говорим за Русия, САЩ или някоя друга държава

    Коментиран от #26

    10:55 28.12.2025

  • 15 25886

    5 1 Отговор
    Радев не е толкова глупав, че сега да обявява, че създава партия. Точно когато виновните за всичко си мия ръцете с оставка! Борисов винаги използва такива моменти за да каже, че другите са виновни за това или онова. Още обвинява БСП, Царя, Тройната коалиция, сега служебните правителства. След Нова година ще стане ужасно.

    10:56 28.12.2025

  • 16 прави впечатление

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "що,бе..":

    Масово коментарите в този сайт се пишат от небългари на небългарски. Да се чуди човек за какво се борят. Вие знаете ли?

    10:56 28.12.2025

  • 17 Георги

    4 3 Отговор
    каква е тая истерия покрай Радев? Та той дори в най-сметките си мечти не очаква повече от 7-8%подкрепа и това е силно завишена стойност.

    Коментиран от #18

    10:57 28.12.2025

  • 18 това не е истерия, а реклама

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    Както Кирчо и Кокорчо ги рекламираха по медиите месеци преди да станат ОПГ партийна формация. Пътя е същия. И кукловодите също.
    Радев няма избор. Отчаяно се нуждае от имунитет, след края на президентстването си.

    Коментиран от #22, #28

    10:59 28.12.2025

  • 19 Фори

    4 2 Отговор
    Изчаква КГБ да му намерят хора и пари и да дойде наготово като лидер!

    11:01 28.12.2025

  • 20 хи, хи,

    4 2 Отговор
    Голям страх ви тресе това ППДБейците да не излезе Радев на сцената, а Сашо?!? Абе в това ППДБ все такива ли сте, ако не отрочета на комунистическата номенклатура, агенти на ДС?!?

    Коментиран от #21

    11:06 28.12.2025

  • 21 хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "хи, хи,":

    ППДБ и Радев са от един отбор.

    11:07 28.12.2025

  • 22 Георги

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "това не е истерия, а реклама":

    че кой ще гласува за него след Боташ? "Патриотите" ли, дето ги прецака с референдума за еврото и се кри една година преди да се сети или защото неговото правителство даде контрола на БА на НАТО и натовска база до Шабла? Или пък разочарованите евроатлантици, дето по цял ден им набиват в главите, че е копейка, а той цяло образование и кариера в служба на НАТО? Евентуално някой заблуден пенсионер бсп-ар дето е забравил за Боташ.

    Коментиран от #25

    11:07 28.12.2025

  • 23 Радев е политик

    3 4 Отговор
    А не комик!

    11:08 28.12.2025

  • 24 Макс

    4 1 Отговор
    Не съм фен на Радев , но вече се прекалява с тази негова евентуална партия . Най-вероятно никога няма да има такава .

    11:09 28.12.2025

  • 25 а дано, ама надали

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Георги":

    Зависи колко корпоративен вот ще привлече. Не забравяй че кръговете около Инсаойл и Бобокови са за него.

    11:09 28.12.2025

  • 26 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да се помни":

    Бъдещето на България го убиха комунистите още през 1944г, за което след вътрешнопартийният преврат 1989г "новите" комунисти не пожелаха и да се извинят на народа. За ЛУСТРАЦИЯ да не говорим. САМО в България не се проведе!
    Даже настоящия проруски поп Сатанаил има наглостта да призове да сме забравили за комунистическият терор след 1944г.
    Тези неща трябва поколенията да помнят

    Коментиран от #29

    11:10 28.12.2025

  • 27 Брависимо

    2 1 Отговор
    Спомням си как в деня на народните будители той беше в Египет.....не президент,а екскурзиант, заедно с вицето . Народа мизерства,а те с народни пари света обикалят

    11:11 28.12.2025

  • 28 Я па ти

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "това не е истерия, а реклама":

    Значи Тия дето крадоха 30 години не се нуждаят от имунитет тиквата и прасето , но Радев дето го сънуват постоянно такива като теб се нуждае !!!
    Те Кокорчо и Кирчо напълниха площада, да не говорим за Радев ако го пипнат ще се напълнят площадите, май забрави преди 3 години какво беше !!!

    11:11 28.12.2025

  • 29 разбира се

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "АГАТ а Кристи":

    Няма нито едно неопровержимо доказателство, че преди 36 години руснаците са си тръгнали от България и не ни управляват децата на комунистите. Документите показват точно обратното. Преврат проведен от съветското посолство с който е заменен българския селски хитрец Тодор Живков с гражданина със съветски паспорт Петър Младенов. Та нима Решетников не ни инсталира Радев? Дори и не се кри че го прави. А ЕС и НАТО не са оправдание, защото идеята бе България да е руски Троянски кон там. Защо Гешев влезе с всички прокурори в Президентството? Защото от там изтече в Москва секретната част на доковора за покупка на Ф-16 Блок70, още преди да е изсъхнало мастилото на подписите му.

    11:14 28.12.2025

  • 30 Препоръка

    2 0 Отговор
    за добро настроение
    за добро храносмилане

    не го гледайте на Нова Година

    11:20 28.12.2025

  • 31 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК

    1 2 Отговор
    САМО ДА ПОПИТАМ
    ТОЙ(.....)ДАЛИ Е НАУЧИЛ ЧЕ В
    НЕГОВАТА АЕРО БАЗА ВЕЧЕ
    ИМА САМОЛЕТИ Ф16.И ТО НА БГ.ВВС....
    КАК НЕМА ПОЛОВИ ДЕН ВРЕМЕ
    ДА ИДЕ ПОНЕ ДА ГИ ВИДИ....
    КАК НЕЗРЯЩИЯ ДЯДО ЙОЦО
    ХОДИЛ ВСЕКИ ДЕН ДА „ГЛЕДА ”БДЖ...🤔

    11:21 28.12.2025

  • 32 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 1 Отговор
    Яко ви бърка някъде КРадев.....ще останете без хляб ако събори свинята и тулупа....

    11:22 28.12.2025

  • 33 Демократичните държавни глави отправят..

    2 1 Отговор
    Президентите на западните демократични държави
    отправят Новогодишното послание към народите си
    на 29 декември!
    За да се чуе от народа спокойно и да се осмисли!
    А не сред бумтежите на 12 без 5 както беше в ... недемократичните времена.
    (доколко са били недемократични е друг въпрос, понеже
    държавата се наричаше Народна! и бяхме на 5 място в света
    по спортните постижения, на 27 по икономическа мощ!

    Единствени на Балканите България още от 1963 г. е с АЕЦ
    развил огромни мощности с цели 6 ШЕСТ реактора,
    колкото днес има Запорожката АЕЦ, по която текат лигите
    на всички, които не са я построили,
    защото Русия прави най-добрите в света
    АЕЦ гарантиращи бърз и сигурен икономически растеж
    и единното развитие на националните държави по света!
    А не парцелиране на държавите за пълнене на частни гушки
    с измислени "малки модулни ядрени реакторчета" и прочие
    лъжи на мошеници точещи обществен ресурс!)
    и т.н., и т.н.
    ТА ПРЕЗИДЕНТЕ РАДЕВ - КАЖИ СИ РЕЧТА НА 29 ДЕКЕМВРИ,
    не го прави в 12 без 5 като най-добрия народен водач Т.Живков!
    :)

    11:22 28.12.2025

  • 34 ккк

    0 0 Отговор
    или слиза от президентството сега или няма кой да го чака , сега му е момента , страхливи лидери не ни трябват

    11:26 28.12.2025