Сценарият Румен Радев да използва новогодишното си обръщение, за да обяви старт на партиен проект, е малко вероятен

Защо според мен сценарият Румен Радев да използва новогодишното си обръщение, за да обяви оттегляне и старт на партиен проект, е малко вероятен и по-скоро елемент на задкулисна битка.
Първо, новогодишното обръщение е празничен формат и институционален акт на държавния глава. Използването му за личен или партиен анонс би било не просто проява на лош вкус, а откровен автогол – натрапване, което би девалвирало и посланието, и позицията му. Само този аргумент е достатъчен, но има и други.
Второ, започна да досажда непрекъснатото историята с неродения Петко – кога и как Радев ще стартира партиен проект. В един момент тя просто девалвира от спекулации - вероятно това е целта на постоянното и повдигане във въздуха. Не е ясно кой поддържа тази тема – дали ентусиасти от неговия кръг, нетърпеливи да излязат на партийния терен, или негови опоненти – най-вече Борисов и Пеевски - които са подготвили артилерията - поне това сочи формалната логика. Но можете да се изненадате - не случайно Борисов и Радев се срещат неоповестено, като инициативата е почти винаги на Борисов.
Трето, не вярвам Радев да не довърши конституционната процедура – връчването на мандатите и обявяването на датата за изборите. Това е логичният и институционално правилен ход. Всеки друг сценарий го вкарва в капан без изход – „той президент ли е, или политически конкурент“, при което губи и в двете роли едновременно.
Затова, ако изобщо съществува удачен момент за излизане от президентската институция и старт на партиен проект, той трябва да се разглежда в съвсем различен контекст – следващи предсрочни избори, ако сегашните не произведат правителство. Тогава Радев би бил в значително по-силна позиция.
Допълнителен фактор би бил синхронът с началото на президентската кампания на Илияна Йотова. Тя няма собствена партийна или електорална база - БСП са твърде слаби, за да играят тази роля - а най-големият ѝ ресурс е възможността да води кампанията от позицията на действащ президент и като стъпи в обувките на Радев. Не случайно напоследък все тя е в екрана.
Именно този времеви и институционален контекст би бил далеч по-логичен от какъвто и да е новогодишен политически фойерверк.
10:33 28.12.2025
10:33 28.12.2025
За момента само 2 партии искат да запазят лева - Възраждане и Меч, въпреки че преди година-две Радостин Василев в интервюта е казвал, че е за еврото, сега при интервюто с Цънцарова смени позицията и е за лева /малко е съмнителен/
10:37 28.12.2025
10:38 28.12.2025
В кофата.
10:39 28.12.2025
Коментиран от #12
10:44 28.12.2025
Коментиран от #13
10:45 28.12.2025
10:46 28.12.2025
Така, че няма пред кого да сподели проруските си брътвежи...
Евентуално биха му се наслаждавали само бившите активни борци против фашизма и капитализма и тук там някоя блатна копейка...
Коментиран от #14
10:47 28.12.2025
10:52 28.12.2025
10:52 28.12.2025
До коментар #6 от "Божеее":Направи ! Направи !
Върна турското робство чрез Боташ...
10:52 28.12.2025
13 що,бе..
До коментар #7 от "пътя на Радев":Ти си свикнал да бъдеш лъган-киселовчето и двата плондера излъгаха семь млн.мишока..че конституцята не им дава право на референдум,,ЗА,,левчето и трябва насила да приемат изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава..само будалите се качват на корабо с капитан-дъртио джендър урсуль..който потъва
Коментиран от #16
10:54 28.12.2025
14 Да се помни
До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":Стига сте се занимавали с този Путин и за всяко нещо той да е причината. Ако преди 89-та беше виновен: "прогнилия западен капитализъм", сега всичко се оправдава с Путин, няма никаква разлика в говоренето, само се сменя посоката от едната в другата крайност.
Тук говорим за бъдещето на България, не говорим за Русия, САЩ или някоя друга държава
Коментиран от #26
10:55 28.12.2025
10:56 28.12.2025
До коментар #13 от "що,бе..":Масово коментарите в този сайт се пишат от небългари на небългарски. Да се чуди човек за какво се борят. Вие знаете ли?
10:56 28.12.2025
Коментиран от #18
10:57 28.12.2025
До коментар #17 от "Георги":Както Кирчо и Кокорчо ги рекламираха по медиите месеци преди да станат ОПГ партийна формация. Пътя е същия. И кукловодите също.
Радев няма избор. Отчаяно се нуждае от имунитет, след края на президентстването си.
Коментиран от #22, #28
10:59 28.12.2025
11:01 28.12.2025
Коментиран от #21
11:06 28.12.2025
До коментар #20 от "хи, хи,":ППДБ и Радев са от един отбор.
11:07 28.12.2025
22 Георги
До коментар #18 от "това не е истерия, а реклама":че кой ще гласува за него след Боташ? "Патриотите" ли, дето ги прецака с референдума за еврото и се кри една година преди да се сети или защото неговото правителство даде контрола на БА на НАТО и натовска база до Шабла? Или пък разочарованите евроатлантици, дето по цял ден им набиват в главите, че е копейка, а той цяло образование и кариера в служба на НАТО? Евентуално някой заблуден пенсионер бсп-ар дето е забравил за Боташ.
Коментиран от #25
11:07 28.12.2025
11:08 28.12.2025
11:09 28.12.2025
До коментар #22 от "Георги":Зависи колко корпоративен вот ще привлече. Не забравяй че кръговете около Инсаойл и Бобокови са за него.
11:09 28.12.2025
26 АГАТ а Кристи
До коментар #14 от "Да се помни":Бъдещето на България го убиха комунистите още през 1944г, за което след вътрешнопартийният преврат 1989г "новите" комунисти не пожелаха и да се извинят на народа. За ЛУСТРАЦИЯ да не говорим. САМО в България не се проведе!
Даже настоящия проруски поп Сатанаил има наглостта да призове да сме забравили за комунистическият терор след 1944г.
Тези неща трябва поколенията да помнят
Коментиран от #29
11:10 28.12.2025
11:11 28.12.2025
До коментар #18 от "това не е истерия, а реклама":Значи Тия дето крадоха 30 години не се нуждаят от имунитет тиквата и прасето , но Радев дето го сънуват постоянно такива като теб се нуждае !!!
Те Кокорчо и Кирчо напълниха площада, да не говорим за Радев ако го пипнат ще се напълнят площадите, май забрави преди 3 години какво беше !!!
11:11 28.12.2025
До коментар #26 от "АГАТ а Кристи":Няма нито едно неопровержимо доказателство, че преди 36 години руснаците са си тръгнали от България и не ни управляват децата на комунистите. Документите показват точно обратното. Преврат проведен от съветското посолство с който е заменен българския селски хитрец Тодор Живков с гражданина със съветски паспорт Петър Младенов. Та нима Решетников не ни инсталира Радев? Дори и не се кри че го прави. А ЕС и НАТО не са оправдание, защото идеята бе България да е руски Троянски кон там. Защо Гешев влезе с всички прокурори в Президентството? Защото от там изтече в Москва секретната част на доковора за покупка на Ф-16 Блок70, още преди да е изсъхнало мастилото на подписите му.
11:14 28.12.2025
за добро храносмилане
не го гледайте на Нова Година
11:20 28.12.2025
ТОЙ(.....)ДАЛИ Е НАУЧИЛ ЧЕ В
НЕГОВАТА АЕРО БАЗА ВЕЧЕ
ИМА САМОЛЕТИ Ф16.И ТО НА БГ.ВВС....
КАК НЕМА ПОЛОВИ ДЕН ВРЕМЕ
ДА ИДЕ ПОНЕ ДА ГИ ВИДИ....
КАК НЕЗРЯЩИЯ ДЯДО ЙОЦО
ХОДИЛ ВСЕКИ ДЕН ДА „ГЛЕДА ”БДЖ...🤔
11:21 28.12.2025
11:22 28.12.2025
отправят Новогодишното послание към народите си
на 29 декември!
За да се чуе от народа спокойно и да се осмисли!
А не сред бумтежите на 12 без 5 както беше в ... недемократичните времена.
(доколко са били недемократични е друг въпрос, понеже
държавата се наричаше Народна! и бяхме на 5 място в света
по спортните постижения, на 27 по икономическа мощ!
Единствени на Балканите България още от 1963 г. е с АЕЦ
развил огромни мощности с цели 6 ШЕСТ реактора,
колкото днес има Запорожката АЕЦ, по която текат лигите
на всички, които не са я построили,
защото Русия прави най-добрите в света
АЕЦ гарантиращи бърз и сигурен икономически растеж
и единното развитие на националните държави по света!
А не парцелиране на държавите за пълнене на частни гушки
с измислени "малки модулни ядрени реакторчета" и прочие
лъжи на мошеници точещи обществен ресурс!)
и т.н., и т.н.
ТА ПРЕЗИДЕНТЕ РАДЕВ - КАЖИ СИ РЕЧТА НА 29 ДЕКЕМВРИ,
не го прави в 12 без 5 като най-добрия народен водач Т.Живков!
:)
11:22 28.12.2025
11:26 28.12.2025