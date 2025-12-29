Извърши ли американската армия военно престъпление при удар по лодка край Венецуела?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Членове на Конгреса заявиха, че ще разследват дали американската армия е нарушила закона, като е убила двама оцелели при удар по лодка за предполагаем трафик на наркотици в Карибите. Белият дом защити удара като законен, съобщава "Ройтерс".

По-долу е представен поглед върху потенциалните законови нарушения при нападението, които според правозащитни организации биха се равнявали на убийство или военно престъпление.

Какво се случи?

Белият дом заяви, че министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е разрешил удари на 2 септември, които унищожиха лодка в Карибите с 11 души на борда. Атаката беше първата в кампания от удари срещу предполагаеми трафиканти на наркотици край бреговете на Венецуела.

Хегсет, който се закле да възстанови "културата на воина" в армията, е подложен на проверка заради нападението, след като "Ваишнгтон пост" съобщи, че командирът, наблюдаващ операцията, е наредил втори удар, за да убие двама оцелели, вкопчени в останките на лодката, така че да се изпълни заповедта на шефа на Пентагона всички да бъдат убити.

Белият дом отрече информацията, а фактите около нападението остават неясни.

Хегсет посочи, че е наблюдавал първия удар дистанционно в реално време, но не е видял оцелели във водата и е отишъл на друга среща. Часове по-късно е научил, че адмирал Франк Брадли е наредил втория удар.

Хегсет и Белият дом не са признавали, че е имало оцелели от първата атака, но са защитили последвалата. Тръмп заяви, че не би искал втора атака и че ще проучи случая.

Хегсет изтъкна, че подкрепя начина, по който Брадли е ръководил операцията, с думите: "ние го подкрепяме".

От 2 септември насам са извършени най-малко 21 удара по предполагаеми пратки с наркотици, при които са загинали над 80 души. Ударите идват в момент, когато администрацията на Тръмп засилва натиска за отблъскване на президента на Венецуела Николас Мадуро, когото администрацията нарича нелегитимен лидер.

Законен ли беше ударът?

Убийството на предполагаеми наркотрафиканти, които не представляват заплаха за причиняване на непосредствени сериозни наранявания на други, би било убийство съгласно американското и международното право. Съединените щати обаче определиха атаките като война с наркокартелите, наричайки ги въоръжени групировки.

Администрацията заяви, че атаките ѝ са в съответствие с международните правила, известни като право на войната или право на въоръжения конфликт. Тези международни закони изискват от Съединените щати да правят разлика между цивилни и бойци, да избягват атаки, които причиняват непропорционални вреди на цивилното население, да ограничават силата до законни военни цели и да избягват ненужни страдания.

Законите позволяват използването на смъртоносна сила при самозащита, а администрацията на Тръмп заяви, че наркокартелите представляват непосредствена заплаха за Съединените щати. Администрацията определи незаконните наркотици като оръжие и заяви, че бандите са причинили хиляди смъртни случаи на американци.

Правозащитни организации, сред които Amnesty International, осъдиха атаките като убийство, а няколко правни експерти заявиха, че наркокартелите не отговарят на приетото международно определение за въоръжена група, което се разбира като организация като "Ал Кайда", притежаваща средства за извършване на продължителни насилствени атаки в подкрепа на политически или идеологически цели.

Критиците твърдят, че определянето на групите като терористични не легитимира атаките. Атаките на САЩ срещу групи като "Ал Кайда" са били считани за законни не защото са били определени като терористични, а защото Конгресът е разрешил удари срещу групи, свързани с атаките от 11 септември 2001 г.

Конгресът, който има правомощията да обявява война, не е разрешавал атаки срещу наркокартелите.

Дори ако кампанията срещу лодките за трафик на наркотици беше разрешена от Конгреса, някои бивши военни адвокати заявиха, че вторият удар срещу оцелелите от първата атака на 2 септември би бил нарушение на военното право и военно престъпление, ако военните съзнателно убият оцелелите.

Наръчникът по военно право на Министерството на отбраната забранява атаки срещу бойци, които са недееспособни, в безсъзнание или са претърпели корабокрушение, при условие че се въздържат от военни действия или не се опитват да избягат. Наръчникът посочва стрелбата по оцелели от корабокрушение като пример за "очевидно незаконна" заповед, която трябва да бъде отказана.

Могат ли ударите да бъдат оспорени в съда?

Американските законодатели могат да призовават длъжностни лица, да поставят ограничения върху използването на военна сила от президента и да прекратят финансирането.

Въпреки че републиканците, които контролират Конгреса, не са склонни да се противопоставят на президента, някои членове на партията изразиха нарастваща загриженост относно ударите. Днес Брадли ще бъде разпитан от членове на Конгреса на класифициран брифинг.

Съдебните искове биха се сблъскали с големи препятствия в американските съдилища, тъй като съдиите често се съобразяват с президента по въпроси, свързани със сигурността, и не е ясно дали някой би имал право да съди.

Единствените оцелели от четиримесечната кампания са върнати в родните си страни. Според правни експерти, ако бяха задържани, те може би щяха да могат да оспорят задържането си и законността на ударите.

Съюзници на САЩ, включително Франция, изразиха опасения, че ударите са били незаконни, но е малко вероятно международните трибунали да играят роля по казуса. Съединените щати не са член на Международния наказателен съд, който разглежда дела за сериозни, мащабни военни престъпления. Съединените щати имат и право на вето в Съвета за сигурност на ООН.

Могат ли военните лидери да бъдат съдебно преследвани?

Американската армия и Министерството на правосъдието имат правомощията да разследват и в крайна сметка да повдигнат обвинения срещу всеки, който е нарушил закона.

За разследващите ще бъде важно да разберат кой е наредил втория удар, какво е било намерението на заповедта, дали лодката е била плавателна след първия удар, дали е имало оцелели и кога са били открити.

Ако разследването установи, че са извършени незаконни убийства, прокуратурата може да повдигне обвинения за убийство или военни престъпления. Както Хегсет, така и Брадли биха могли да носят правна отговорност, въпреки че има малък прецедент за повдигане на обвинения, свързани с бойни действия, срещу висш офицер.

Като цивилен, Хегсет ще бъде разследван и преследван от Министерството на правосъдието и съден във федерален съд.

Членове на американската армия са били осъждани за военни престъпления по други дела, а високопоставени офицери са били осъждани за лични нарушения чрез системата на военното правосъдие.

Брадли и други членове на военните, участвали в удара, могат да бъдат преследвани във военен съд. Подсъдимият не може да твърди, че е изпълнявал заповеди, ако тези заповеди са били очевидно незаконни. Подсъдимите биха могли да твърдят, че изявленията на Хегсет несправедливо са опетнили наказателното преследване срещу тях.

Тръмп може да помилва всеки, който е бил осъден за федерално или военно престъпление.