Нов пистолет за Българската армия

В края на декември 2025 год. излезе информация, че Ат. Запрянов, министър на отбраната в оставка, е обявил резултатите от конкурса за нов пистолет за нуждите на Българската армия.

Край това съобщение изникват поне два, хвърлящи дебели сенки, въпроса.

1. Докога ще продължи практиката държавни чиновници да подписват договори минута преди да напуснат своите кабинети?

Не съм запознат с условията и хода на търга… Кой знае, възможно, там са избрали най-доброто оръжие за нашите офицери и сержанти - по-малко те не заслужават. Просто напрягат липсата на информация и моментът,на вземане на решението.

2. Защо едва сега Министерството на отбраната реши да дири замяна на ПМ, който бе морално остарял още преди две десетилетия, а даже и три? Признавам, силно се учудих, когато разбрах, че този пистолет още стои на въоръжение – и то при армейците! Не казвам, че е лош – той стреля, поразява целите… В случай на нужда всеки би предпочел да го има, отколкото ръцете му да са празни. Ала мощността на патрона 9х18 отдавна не отговаря на изискванията на полицията, а какво да говорим за бойна обстановка? Излиза, че въпреки постоянно издуващия си бюджет, БА е лишена от най-елементарно оборудване.

Ала да не влизаме в ролята на оратори на митинги – нека те питат, а ехото им отговаря! А ние ще се върнем към фактите, макар че към настоящия момент те са оскъдни.

Най-ниска цена, осигурила първото място в конкурса, е предложила хърватската компания «HS Produkt» за модела «Springfield Armory Echelon 4.5». Това е базовата версия на серията «Ешелон». Калибър 9x19 Parabellum. Предлагат се два вида вида пълнители - за по 17 (стандартна версия) и 20 патрона. Дължината на цевта е 4,5 инча (114,3 mm). Теглото варира от 677 до 688 грама.

Каква схема се крие зад дългото тромаво название? Балканците изработват пистолета, а «Спрингфийлд» го продава в Щатите и на други пазари като своя марка. И най-вероятно неизвестната сума за нашите 4327 бройки ще бъде преведена от българската хазна на сметка отвъд океана. Това е в духа на новото, Урсулено, време – превърнаха НАТО в източник на печалба за американските корпорации. От подобни поръчки армиите не стават по-силни, нито пък светът - сигурен… Замисълът е корено различен.

Досега не съм държал «Echelon 4.5» и с радост бих се възползвал от подобна възможност, ако се появи. Изданието «Guns & Ammo» го обявява за пистолет на 2023 година. По-долу са указани основните му характеристики.

Полуавтоматичен пистолет с полимерна рамка. Шасито е от неръждаема стомана. Снабден е с препазител за спусъка, подобно на «Glock»; автоматичен предпазител; снимаем модул на ударно – спусковия механизъм (копиран от Sig Sauer», адаптивна ръкохватка (разработка на «Спрингфилд»).

Фиксиращият механизъм «Variable Interface» позволява монтажа на прицелни устройства без преходник (съвместим е с повече от 30 системи).

Интегрираният компенсатор не увеличава чувствително теглото на пистолета и не изменя баланса.

Видно е, че американците са опитали да въплатят в метал и пластмаса най-доброто от «Глог», «Зиг» и от своя опит.

В САЩ единичната цена на «Ешелон» е 749 долара, следователно ние би трябвало да сме изтъргували отстъпка поне от 7 – 10%. Ала дали е така?

Засега производителят предлага четири версии на оръжието: «Echelon 4.5» (базовата), «Echelon 4.5F Comp», «Echelon TB», «Echelon 4.0C».

Ако можехме само да узнаем повече за изпитанията и за представянето на участниците… Какво мислят специалистите за победителя?... Да не забравяме, че Българската армия е първата, приела този пистолет на въоръжение… Оправдан ли е рискът?

И все пак съжалявам, че купуваме оръжие от Щатите, а не от Европа. Другото лошо е, че даваме народни пари за готово изделие, а не за технологии (в това отношение западняците изобщо не приличат на Съюза).

Какво, между другото, става с пистолета «DC19», разработен от българската компания «Defence Capital Industry»? В началото на годината се носеха слухове, че уж той щял да бъде избран от Министерството на отбраната. Подобно решение би било напълно логично…