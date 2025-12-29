Нов пистолет за Българската армия

В края на декември 2025 год. излезе информация, че Ат. Запрянов, министър на отбраната в оставка, е обявил резултатите от конкурса за нов пистолет за нуждите на Българската армия.
Край това съобщение изникват поне два, хвърлящи дебели сенки, въпроса.
1. Докога ще продължи практиката държавни чиновници да подписват договори минута преди да напуснат своите кабинети?
Не съм запознат с условията и хода на търга… Кой знае, възможно, там са избрали най-доброто оръжие за нашите офицери и сержанти - по-малко те не заслужават. Просто напрягат липсата на информация и моментът,на вземане на решението.
2. Защо едва сега Министерството на отбраната реши да дири замяна на ПМ, който бе морално остарял още преди две десетилетия, а даже и три? Признавам, силно се учудих, когато разбрах, че този пистолет още стои на въоръжение – и то при армейците! Не казвам, че е лош – той стреля, поразява целите… В случай на нужда всеки би предпочел да го има, отколкото ръцете му да са празни. Ала мощността на патрона 9х18 отдавна не отговаря на изискванията на полицията, а какво да говорим за бойна обстановка? Излиза, че въпреки постоянно издуващия си бюджет, БА е лишена от най-елементарно оборудване.
Ала да не влизаме в ролята на оратори на митинги – нека те питат, а ехото им отговаря! А ние ще се върнем към фактите, макар че към настоящия момент те са оскъдни.
Най-ниска цена, осигурила първото място в конкурса, е предложила хърватската компания «HS Produkt» за модела «Springfield Armory Echelon 4.5». Това е базовата версия на серията «Ешелон». Калибър 9x19 Parabellum. Предлагат се два вида вида пълнители - за по 17 (стандартна версия) и 20 патрона. Дължината на цевта е 4,5 инча (114,3 mm). Теглото варира от 677 до 688 грама.
Каква схема се крие зад дългото тромаво название? Балканците изработват пистолета, а «Спрингфийлд» го продава в Щатите и на други пазари като своя марка. И най-вероятно неизвестната сума за нашите 4327 бройки ще бъде преведена от българската хазна на сметка отвъд океана. Това е в духа на новото, Урсулено, време – превърнаха НАТО в източник на печалба за американските корпорации. От подобни поръчки армиите не стават по-силни, нито пък светът - сигурен… Замисълът е корено различен.
Досега не съм държал «Echelon 4.5» и с радост бих се възползвал от подобна възможност, ако се появи. Изданието «Guns & Ammo» го обявява за пистолет на 2023 година. По-долу са указани основните му характеристики.
Полуавтоматичен пистолет с полимерна рамка. Шасито е от неръждаема стомана. Снабден е с препазител за спусъка, подобно на «Glock»; автоматичен предпазител; снимаем модул на ударно – спусковия механизъм (копиран от Sig Sauer», адаптивна ръкохватка (разработка на «Спрингфилд»).
Фиксиращият механизъм «Variable Interface» позволява монтажа на прицелни устройства без преходник (съвместим е с повече от 30 системи).
Интегрираният компенсатор не увеличава чувствително теглото на пистолета и не изменя баланса.
Видно е, че американците са опитали да въплатят в метал и пластмаса най-доброто от «Глог», «Зиг» и от своя опит.
В САЩ единичната цена на «Ешелон» е 749 долара, следователно ние би трябвало да сме изтъргували отстъпка поне от 7 – 10%. Ала дали е така?
Засега производителят предлага четири версии на оръжието: «Echelon 4.5» (базовата), «Echelon 4.5F Comp», «Echelon TB», «Echelon 4.0C».
Ако можехме само да узнаем повече за изпитанията и за представянето на участниците… Какво мислят специалистите за победителя?... Да не забравяме, че Българската армия е първата, приела този пистолет на въоръжение… Оправдан ли е рискът?
И все пак съжалявам, че купуваме оръжие от Щатите, а не от Европа. Другото лошо е, че даваме народни пари за готово изделие, а не за технологии (в това отношение западняците изобщо не приличат на Съюза).
Какво, между другото, става с пистолета «DC19», разработен от българската компания «Defence Capital Industry»? В началото на годината се носеха слухове, че уж той щял да бъде избран от Министерството на отбраната. Подобно решение би било напълно логично…
13:02 29.12.2025
13:06 29.12.2025
13:07 29.12.2025
13:09 29.12.2025
Коментиран от #10
13:09 29.12.2025
13:11 29.12.2025
13:14 29.12.2025
13:14 29.12.2025
13:14 29.12.2025
Иван
До коментар #5 от "Добре":Логиката беше нашите заводи да купят лиценза и да се произведе в България. Пуста корупция при шапкарите.
13:14 29.12.2025
Боруна Лом
До коментар #3 от "Енджинерчето русороб":КАТО Е БРАКМА ЗАЩО НЕ ИГРАЕШ НА ,,РУСКА,, РОЛЕТКА С НЕГО,А?
13:15 29.12.2025
13:21 29.12.2025
13:22 29.12.2025
13:24 29.12.2025
Лев
Бойко и Герб купиха Ф16 на цена по-висока отколкото струва ф35, алтернативи имаше напр. Южна Корея или Швеция, но трябваше да се трупат точки пред Америка.
Тагарев и ППДБ купиха Страйкъри, при положение че освен скъпи са и морално остарели, алтернативи също имаше много по-добри. Финландците от Патрия се бяха съгласили дори да има завод в България, който да произвежда бронетранспортьори освен за нашата армия и за износ. Но ППДБ също като Герб искаха да трупат точки пред Америка, а на българския интерес много му здраве
Запрянов купува чужди пистолети, въпреки че има българска фирма, която може да ги произведе за армията ни, отново на българския интерес много му здраве.
С такива политици никога България няма да просперира. ППДБ, ГЕРБ и ДПС не трябва да стъпват в парламент повече.
13:26 29.12.2025
13:27 29.12.2025
РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Енджинерчето русороб":Макаров го правим в България, бе. В магазина беше 150 долара преди 20 години, сега не знам, а хърватския пистолет е 750 долара.
13:28 29.12.2025
13:28 29.12.2025
13:30 29.12.2025
Изнасяме
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":и в сащ. Мисля, че го има и в 9х17 за там. И доста го харесват.
13:31 29.12.2025
13:34 29.12.2025
13:36 29.12.2025
Миндич
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":Ти сигорно не си разбрал какво каза машенка преди няколко седмици.Да,България найстина произвежда съветско оръжие,включително и ПМ но лицензите са изтекли преди десетилетия.Така,че ако евроатлантическия жаргон ти е по понятен,ние пиратстваме един вид.А я вземи да прозизвеждаш нещо на което патента е в САЩ или ЕСССР и да видиш какво ще стане.Навремето заради едни никакви дискове какъв рев бяха надали.
13:36 29.12.2025
6×35
Този пистолет може ли да стреля халосни.Ако не може,значи е боклук.Най-доброто късоцевно оръжие беше ТТ-то.Никога не засича. И винаги пробива 10 милиметра стоманена ламарина,ако куршумът е със стоманена ядка.Никаква жилетка не може да те спаси.А този вероятно не може да пробие и натъпкан чувал с вълна.Жалка работа.
13:36 29.12.2025
Ами
До коментар #10 от "Иван":да купят.... За 5000 бройки, на голяма далавера ще излязат. Като имаш лиценз, трябва да имаш и пазар. Каква файда от това производство, като няма къде да го реализираш. Да клечиш само на държавната поръчка. Трябва едната година да сменят на полицията, пък другата на военните, и така да се редуват.
13:38 29.12.2025
Хеми значи бензин
До коментар #25 от "6×35":Глупости ТТ нито има голяма дулна енергия на куршума нито пък е голям калибър.Съветски легенди.
Руснаците са пословично слаби оръжейници и Винаги Запада ги е спасявал и от Наполеон и от Гитлер. Нито един патент нямат в оръжиестроенето.
13:43 29.12.2025
13:46 29.12.2025
Всеки
До коментар #25 от "6×35":пистолет може.... ще гръмне един път, и няма да презареди. Ако имаш предвид стоп-патрон, това е съвсем друг тип боеприпас.
13:47 29.12.2025
Ко речи?
До коментар #27 от "Хеми значи бензин":Ти четеш ли каквото пишеш?!?
13:54 29.12.2025