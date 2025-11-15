Новини
Мнения »
За да няма "локали": как да се работи с младите в България

За да няма "локали": как да се работи с младите в България

15 Ноември, 2025 10:01 614 19

  • локали-
  • престъпност-
  • младежи-
  • полиция-
  • нмф-
  • петър младенов

Все по-често за младите хора в България се говори основно при инциденти, свързани с насилие, катастрофи и дори убийства. Младежките политики са ключът към прекъсването на този порочен кръг.

За да няма "локали": как да се работи с младите в България - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Кирил Нинов

Катастрофи, убийства, локали, насилие - това са думите, които се появяват напоследък в новинарския поток, когато се говори за младите в България. Или с две думи: нищо хубаво . Но защо? Дългият разговор, който може да донесе отговор на този въпрос, подобно на надраскано CD върви, ама не съвсем. Процесите в младежката политика вървят бавно и накъсано, с малки проблясъци. Такъв проблясък е закъснялото приемане на Национална стратегия за младежта през 2023 година.

Едната страна на този разговор са младите хора, които се борят за внимание, различно от това в криминалната хроника. Обединени в организации, те усилено се опитват да изградят необходимите условия за развивани на общности. "Въпросът е да създаваме среда, младите хора да искат да принадлежат и да са част от местните си общности", казва Атанас Радев от Националния младежки форум (НМФ), най-голямата организация в сферата.

От другата страна са институциите, които също трябва да привлечат внимание, но с изказванията си нерядко провокират основно подигравки в социалните мрежи. В борбата за "народната любов" младежката политика бива избутана в периферията, което забавя вземането на мерки и решаването на важни проблеми.

Къде са проблемите?

Основните проблеми, по които има консенсус, са няколко. Сред тях е липсата на пространства, където младите да се събират. Сега това са улицата, моловете и парковете . Те се превръщат в сцена, в която главни роли играят липсата на изградени ценности и желанието за подражание, режисирано от социалните мрежи. Постановката показва стая с меки стени, от която излизането е трудно - освен ако някой не помогне отвън.

От друга страна, за организациите е трудно да достигнат до хората, липсват им административни умения и финансов ресурс. За съжаление, бюрокрацията, свързана с кандидатстването по проекти, често се оказва непосилна за младите хора. Няма ли проекти, няма пари, а в последствие няма и хора. Защото силното желание невинаги успява да компенсира липсата на средства. Така нерядко хубавите идеи се разбиват в бреговете на тежката администрация, която има своите вратички, но само за посветени.

Какви са решенията?

Ключът за решаването на тези предизвикателства са младежките центрове. Институциите работят по изграждането им. "България може да се похвали със създаването на нови младежки пространства и това са младежките центрове. За последното десетилетие, това е инвестиция от над 50 милиона евро за създаването на 27 младежки центъра", казва заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов. "Те създават на местно ниво именно платформата и пространството, където младите хора могат да бъдат ангажирани, така че да нямат рисково поведение." Възпитаването на ценности също е на дневен ред. Затова и надеждата е младежките центрове да бъдат това място, където те да бъдат изграждани, предлагайки "смислено свободно време", допълва Младенов. Очакването е те да отворят врати догодина.

Активните млади хора могат да се ангажират и с работата в тези центрове. Така организациите им ще получат инструменти, книжката с обяснения за ползване, както и място, където да работят. По този начин ще се гарантира по-голяма устойчивост и сигурност на организациите, така че да не се откажат и да продължат дейността си.

Къде са различията?

На национално ниво действа Диалогът по въпросите на младежта в ЕС . Целта на този механизъм "младите хора да се срещат с местната власт и местната власт да каже какво се случва, какви политики прави за младите хора или да се изгради мост за комуникация между тях", обяснява Атанас Радев. Като част от този процес са създадени работни групи и консултативни съвети на национално и местно ниво. Институциите отварят вратите си, но според представителите на организации те приемат твърде лично критиката. Това не поставя диалога на пауза, но създава пречки. Според Мартин Атанасов, създател на проекта "Черна писта" , младите активисти като него, които не са свързани с конкретна организация, биха могли да посредничат в този диалог, давайки "по-нестандартно виждане и решение на проблемите."

В Националната стратегия за младежта също е посочено, че е необходим "подобряване на съществуващите форми за междуинституционална координация", "повишаване на административен капацитет", както и че трябва да бъдат коригирани неясноти в документите и липса на механизми за отчитане и мониторинг.

По отношение на Стратегията, в момента се изготвят оценки за нейния напредък, данните от които трябва да са готови скоро. Тази оценка, наред с анализа на НМФ за развитието на младежката политика от 2012 г. насам, ще даде и окончателен отговор на въпроса присъства ли младежта равнопоставено в Министерството на младежта и спорта. Според заместник-министър Младенов спортът всъщност много да допринесе: "Спортът не трябва да е враг. Той е страхотен инструмент на младежката работа, особено когато се говори за превенции. И трябва да оценим именно ролята на спорта при рисковото поведение."

На фона на все по-честото присъствие на младежите в хрониката с катастрофите, убийствата и побоищата, "илюзията за комуникация" между младите хора, както я нарича Атанас Радев, става все по осезаема. Посредством превръщането на илюзията в реалност може да бъде направена голяма стъпка в преместването на младежката политика от периферията в посока на подобряването на средата, в която младите не бягат, а остават . В България.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Георги

    9 1 Отговор
    Ако се възстанови военната служба Всичко ще се оправи.

    Коментиран от #14

    10:04 15.11.2025

  • 2 ахахаха

    5 0 Отговор
    Казах ви още миналата година. Първата фаза е да наречеш групата с някакво име, втората фаза е да я обяздиш. Третата, ешалона за източния фронт.

    10:06 15.11.2025

  • 3 Механик

    5 0 Отговор
    Как да се работи ли? Ми, много е просто. Макаренко го е измислил отдавна. Има и издадени трудове.

    10:06 15.11.2025

  • 4 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Младите хора на тия години искат да еб@т,ама всичко стана с пари ,които нямат.Затова и се бият.

    Коментиран от #7, #9

    10:07 15.11.2025

  • 5 Мъж

    12 1 Отговор
    Аз лесно убеждавам локалите , че не е добре да са локали ! Ляв , десен , ляв , десен...... Кучето скача според тоягата !!! И мигрантските групи така..... Когато изгониш "демокрацията" , идва порядъка!

    10:07 15.11.2025

  • 6 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    ТВУ тата и боя ще излекуват младите

    10:08 15.11.2025

  • 7 Нц.....

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Сегашните подрастващи искат да ги мБат, но понеже няма кой, стават агресивни!

    10:10 15.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ко?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Пари трябват за това само на възрастни.

    10:18 15.11.2025

  • 10 Ковид

    1 0 Отговор
    Заради изолирани случаи на насилие, раздухвани от платени медии, ще бъдат взети мерки срещу всички младежи. Как иначе ще ги пратят в западна русия.

    10:18 15.11.2025

  • 11 Внимание!

    3 0 Отговор
    80% от младите хора са ромеи. Локалите са малцинство, което се бори за оцеляване.

    10:20 15.11.2025

  • 12 Демократична свободия

    3 1 Отговор
    Връщане на законите преди 1989г и милицията преди 1989г. Нали идеята беше да има прости и първосигнални млади хора, ето ги.

    10:22 15.11.2025

  • 13 ООрана държава

    1 0 Отговор
    По често да се върти колана и да св върнат ТВУ-тата, доста общашка работа има за вършене в тая държава

    10:26 15.11.2025

  • 14 Нищо няма да стане

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Георги":

    Ако се възстанови, пак мутренските малоумни сичета ще са със закрила.

    10:26 15.11.2025

  • 15 мда

    3 0 Отговор
    В България има само ромска престъпност. Отидете в някой мол да видите ромски орди.

    10:29 15.11.2025

  • 16 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Работата с младите чалго-олигоф....... е работа в мината, бой затвор,повече бой повече затвор само това,нищо друго

    10:31 15.11.2025

  • 17 Ами нормално

    1 0 Отговор
    Вече над 20 гидини ни възпитават в т.н. "евроатлантически ценности". Резултатът е на лице. Първото поколение ни показава това. Факт.

    10:41 15.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 За Строителните войски

    0 0 Отговор
    Много странно ми изчезна коментарът.

    10:55 15.11.2025