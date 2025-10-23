Агресията по столичните улици продължава

Баща на тийнейджър сигнализира, че детето му е системно тормозено от група непълнолетни ученици. Емил Русев твърди, че няколко пъти е ставал свидетел на агресията.
"За последните 2 години това се случва над 7-8 пъти, като за последно беше в събота. Тогава в един от моловете го бяха сборичкали и избягал. След което навън го бяха преследвали из улиците на "Лозенец“, беше се скрил в един магазин, от който ходих да го взема“, разказа бащата пред bTV.
Той сподели и за друг случай отпреди година, когато синът му се прибрал у дома без обувки. "Каза ми: Едни долу ми взеха обувките и ме набиха. Слизам долу и ги намирам, защото те го търсят да го добият. Нападенията винаги са от един тип хулигани, т.н. "локали“ – с черни дрехи и нахлупени шапки, крият си лицата“, допълни той и отхвърли възможността синът му да е предизвикал агресията.
Емил Русев каза още, че нападенията не са от едни и същи личности. Уточни, че полицията не е взела мерки, въпреки че един от нападателите е бил пълнолетен.
Според психолога Джорджия Арсова най-важен е разговорът между родителя и детето, за да се предразположи малчуганът да сподели. "За да бъде едно дете в ролята на тормозещ, това означава, че нещо тормози него. Ние проявяваме агресия, когато се чувстваме изплашени“, допълни тя.
По думите на бащата хулиганите трябва да се респектират с проверки в столичните молове.
Ръст на детската престъпност – няма. Това увериха от СДВР. Според данни на националната статистика през 2024 г. малко на 1000 деца са преминали през детска педагогическа стая в София. От тях 128 са за насилие и агресия.
1 ами
09:12 23.10.2025
2 България няма закон за НПО
Т.е.изкуството се заменя с кич. В България поп-музиката се заменя с чалга. Защото примитивизма и липсата на културни интереси, гарантират купувачи на лъскавите стоки.Семейните ценности се заменят с разкрепостеност. Семейството, състоящо се от мъж, жена и деца, се заменя от така наречената "двойка". Хомосексуализмът се толерира и поощрява.
Пе - дера - стията, проституцията, кръвосмешението, Gender-теорията и неграмотността са мейнстрийм. Моралът, образованието и семейството са ъндърграунд.Стремежът на хората към образование, се заменя с култ към леката кола. Не е срамно да си неграмотен,или не е срамно мъжете да си завират цветни знаменца в за.ника на публични места.
Превърнаха хората в свине,а на свинете в кочината е трудно да им се обясни защо ги хранят и кога ги кастрират. Свинете искат бързо да живеят, да се търкалят в калта, да грухтят и да се радват на безплатната помия.
Е т‘ва са евроатлантическите ценности,пряко свързани с възпитанието на децата ни.
Коментиран от #8
09:13 23.10.2025
3 Баш Батка
09:14 23.10.2025
4 Истината е
09:15 23.10.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #10
09:16 23.10.2025
6 Хе!
09:16 23.10.2025
7 Трол
09:17 23.10.2025
8 Хе!
До коментар #2 от "България няма закон за НПО":Пропуснахте цветя и перушини в задниците, господине! Знаменцата са си на място!
09:18 23.10.2025
9 един от големците беше казал че
09:21 23.10.2025
10 Хе!
До коментар #5 от "Последния Софиянец":CZ P-10 C 9x19, 15 заряден! Респектира, да! Бизнесмените само имате такива! Преди години ходехте с израелски Джерико!
09:22 23.10.2025
11 Дедовия
09:23 23.10.2025
12 цербер
09:23 23.10.2025