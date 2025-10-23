Новини
Агресията по столичните улици продължава

23 Октомври, 2025 09:09 588 12

  • локали-
  • софия-
  • побой-
  • емил русев

Полицията не е взела мерки, въпреки че един от нападателите е бил пълнолетен

Агресията по столичните улици продължава - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Баща на тийнейджър сигнализира, че детето му е системно тормозено от група непълнолетни ученици. Емил Русев твърди, че няколко пъти е ставал свидетел на агресията.

"За последните 2 години това се случва над 7-8 пъти, като за последно беше в събота. Тогава в един от моловете го бяха сборичкали и избягал. След което навън го бяха преследвали из улиците на "Лозенец“, беше се скрил в един магазин, от който ходих да го взема“, разказа бащата пред bTV.

Той сподели и за друг случай отпреди година, когато синът му се прибрал у дома без обувки. "Каза ми: Едни долу ми взеха обувките и ме набиха. Слизам долу и ги намирам, защото те го търсят да го добият. Нападенията винаги са от един тип хулигани, т.н. "локали“ – с черни дрехи и нахлупени шапки, крият си лицата“, допълни той и отхвърли възможността синът му да е предизвикал агресията.

Емил Русев каза още, че нападенията не са от едни и същи личности. Уточни, че полицията не е взела мерки, въпреки че един от нападателите е бил пълнолетен.

Според психолога Джорджия Арсова най-важен е разговорът между родителя и детето, за да се предразположи малчуганът да сподели. "За да бъде едно дете в ролята на тормозещ, това означава, че нещо тормози него. Ние проявяваме агресия, когато се чувстваме изплашени“, допълни тя.

По думите на бащата хулиганите трябва да се респектират с проверки в столичните молове.

Ръст на детската престъпност – няма. Това увериха от СДВР. Според данни на националната статистика през 2024 г. малко на 1000 деца са преминали през детска педагогическа стая в София. От тях 128 са за насилие и агресия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ами

    3 0 Отговор
    Къдрава Сю не става за нищо!

    09:12 23.10.2025

  • 2 България няма закон за НПО

    5 0 Отговор
    Тоталната деградация на обществото е заради унищожаването и загубата на християнските ценности. - Защото евроатлантическите ценности включват отричане от традиционните ценности, като християнството, нравствените принципи и всяка традиционна идентичност: Етническа, културна, религиозна и даже полова идентичност.
    Т.е.изкуството се заменя с кич. В България поп-музиката се заменя с чалга. Защото примитивизма и липсата на културни интереси, гарантират купувачи на лъскавите стоки.Семейните ценности се заменят с разкрепостеност. Семейството, състоящо се от мъж, жена и деца, се заменя от така наречената "двойка". Хомосексуализмът се толерира и поощрява.

    Пе - дера - стията, проституцията, кръвосмешението, Gender-теорията и неграмотността са мейнстрийм. Моралът, образованието и семейството са ъндърграунд.Стремежът на хората към образование, се заменя с култ към леката кола. Не е срамно да си неграмотен,или не е срамно мъжете да си завират цветни знаменца в за.ника на публични места.
    Превърнаха хората в свине,а на свинете в кочината е трудно да им се обясни защо ги хранят и кога ги кастрират. Свинете искат бързо да живеят, да се търкалят в калта, да грухтят и да се радват на безплатната помия.
    Е т‘ва са евроатлантическите ценности,пряко свързани с възпитанието на децата ни.

    Коментиран от #8

    09:13 23.10.2025

  • 3 Баш Батка

    3 0 Отговор
    В Бургас @нални нямаме, там я те погледне някой на криво и вече шамара лети към него.

    09:14 23.10.2025

  • 4 Истината е

    3 0 Отговор
    че полицията ни не работи в полза на гражданите. Ако се търси отговорност от всеки полицай, за всяко едно престъпление район по район, каква е превантивната му работа и какво е свършил за деня, за седмицата, за месеца нещата ще се променят. Но нашите полицаи са заети с броенето на пачките с пари от огромните им заплати.

    09:15 23.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    В София е лудост да ходиш невъоръжен.Скоро на Сточна гара ме оградиха група роми за пари но като отворих чантичката и показах дръжката на пистолета се отказаха.

    Коментиран от #10

    09:16 23.10.2025

  • 6 Хе!

    1 0 Отговор
    Продалжението го зная - С малчуганите се трудят психолози! В текста има един такъв психолог - Джорджия Арсова! Работата е ясна!

    09:16 23.10.2025

  • 7 Трол

    0 0 Отговор
    Напълно съм съгласен с г-ца Арсова. Крайно време е да предразположим тези насилници и да ги успокояваме с мили думи.

    09:17 23.10.2025

  • 8 Хе!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "България няма закон за НПО":

    Пропуснахте цветя и перушини в задниците, господине! Знаменцата са си на място!

    09:18 23.10.2025

  • 9 един от големците беше казал че

    0 0 Отговор
    в статистиката тази престъпност е намаляла . може вчера да се е увеличила . има много търтеи . не работят , уж учат . на хартия сме в еврозоната, а на практика се избиват където няма полисмани . но и нарочно някои заглавия изкривяват и изопачават изтината . мушнатото по майтапчийски хлапе първо го обявиха за жертва на голям хулиганин . сега било циркаджилъци . по майтапчийски . слънчасват малките и се избиват и крадат . има и песен за богаташи и сиромаси . нямали бентлита , как да правят гонки . и злато нямали , как да се снимат на фейсбук .

    09:21 23.10.2025

  • 10 Хе!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    CZ P-10 C 9x19, 15 заряден! Респектира, да! Бизнесмените само имате такива! Преди години ходехте с израелски Джерико!

    09:22 23.10.2025

  • 11 Дедовия

    1 0 Отговор
    Тия келешчета трябва да се респектират с общественополезен труд, например да мият градските тоалетни, да метат улиците, да помагат за сметоизвозването ( запоследното и без това имна нужда в София), а при неявяване за полагането на този труд на родителите им да бъдат налагани изключително тежки глоби започващи от 10 000лв. а ако родителит енямат сумат аза глобата също да полага общественополезен труд, докато я изплатят. Сигурен съм че това ще ги превърне в примерни членове на обществото.

    09:23 23.10.2025

  • 12 цербер

    0 0 Отговор
    психоложката Джорджия Арсова

    09:23 23.10.2025

