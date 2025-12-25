Новини
Свят »
Танзания (Обединена Република) »
Петима души загинаха при катастрофа на хеликоптер в района на Килиманджаро

Петима души загинаха при катастрофа на хеликоптер в района на Килиманджаро

25 Декември, 2025 11:24 564 13

  • катастрофа-
  • хеликоптер-
  • килиманджаро

Машината е изпълнявала медицинска спасителна мисия в района на планината

Петима души загинаха при катастрофа на хеликоптер в района на Килиманджаро - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хеликоптер се разби в района на планината Килиманджаро в Танзания, като при инцидента са загинали всички петима души, намирали се на борда. За трагедията съобщи агенция Ройтерс, предава News.bg.

Катастрофата е станала на 24 декември в близост до лагера Барафу, разположен по един от основните маршрути към върха. По информация на местните власти, хеликоптерът е участвал в медицинска спасителна операция в планината.

Сред жертвите са екскурзовод, лекар, пилот, както и двама туристи от чужбина. Обстоятелствата около причините за инцидента все още се изясняват.

Килиманджаро е най-високият връх в Африка и една от най-популярните туристически дестинации на континента. По официални данни около 50 000 души годишно предприемат изкачване на планината.


Танзания (Обединена Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава украйна

    0 3 Отговор
    Героем слава

    11:31 25.12.2025

  • 2 Тридневният го унищожиха

    0 3 Отговор
    Взе да бълнува въ бункера

    11:31 25.12.2025

  • 3 Вторая я попиля 82 рая

    0 3 Отговор
    Срам и позор за джуджепедофилията

    11:32 25.12.2025

  • 4 Бога ми

    0 2 Отговор
    Никой не е очаквал че русия е толкова слаба

    11:32 25.12.2025

  • 5 Не напразно Путин е рекъл

    0 2 Отговор
    Живият руснак не е руснак той е предател

    11:33 25.12.2025

  • 6 Евалла на Зеленски

    0 3 Отговор
    Закопа Памперса

    11:34 25.12.2025

  • 7 И без сащ украйна Смля Русия

    0 3 Отговор
    Слава Икрайна Героем Слава

    11:34 25.12.2025

  • 8 То във русия си падат

    0 2 Отговор
    Като камъни всякакви летателни апарати
    Хахахаха

    Коментиран от #12

    11:35 25.12.2025

  • 9 Мими Кучева🐕

    5 0 Отговор
    Окраински туристи харчат милиардите на Урсулата.🤗🤣🖕

    11:36 25.12.2025

  • 10 1+1=3 или 4

    0 0 Отговор
    И освен това сняг има и в Африка, противно на разпространеното мнение.

    11:40 25.12.2025

  • 11 Ама

    1 0 Отговор
    укристански дрон ли го е свалил ?!

    11:47 25.12.2025

  • 12 Изтрещели сте от злоба

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "То във русия си падат":

    Как може да използвате този нещастен случай във връзка с Украйна. Тя Украйна замина но .....заради такива като вас отвращението към нея и украинските граждани които са ни налазили като въшки се увеличава с всеки изминал ден.

    Коментиран от #13

    11:52 25.12.2025

  • 13 Единствено число, моля!

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Изтрещели сте от злоба":

    Психопатът е един и е в особено превъзбудено състояние!

    12:10 25.12.2025