Петима души загинаха при катастрофа на хеликоптер в района на Килиманджаро

Хеликоптер се разби в района на планината Килиманджаро в Танзания, като при инцидента са загинали всички петима души, намирали се на борда. За трагедията съобщи агенция Ройтерс, предава News.bg.
Катастрофата е станала на 24 декември в близост до лагера Барафу, разположен по един от основните маршрути към върха. По информация на местните власти, хеликоптерът е участвал в медицинска спасителна операция в планината.
Сред жертвите са екскурзовод, лекар, пилот, както и двама туристи от чужбина. Обстоятелствата около причините за инцидента все още се изясняват.
Килиманджаро е най-високият връх в Африка и една от най-популярните туристически дестинации на континента. По официални данни около 50 000 души годишно предприемат изкачване на планината.
