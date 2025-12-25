Патриарх Даниил: За много и благословени години. Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи празничната Златоустова света литургия за Рождество Христово в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".
“Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас. Трябва да се замислим каква висока чест е да изправи своя образ в нас, за да бъде човекът на Бога подобен. Понякога много обезценяваме самите себе си и хората около нас, а Бог такова високо достойнство ни е дал - да бъдем синове Божий", заяви пред медиите патриарх Даниил, цитиран от "Фокус".
Патриархът каза още, че човек трябва да се стреми да придобие даровете, които Бог ни е донесъл - неговият божествен мир, неговото божествено снизхождение и смирение, неговата божествена любов.
"Имаме ли ги тези дарове, тези благодетели - това е богоподобието. И човекът действително ще бъде заедно с него и няма да престанем да се наслаждаваме на неговия мир и благодат. За много и благословени години!", допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
11:42 25.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мара Атанасова
11:44 25.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2
Коментиран от #7
11:49 25.12.2025
6 си дзън
11:49 25.12.2025
7 Мими Кучева🐕
До коментар #5 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ 2":Даво ни го фкарат в Клуба на богатите!🛴🌈🤗🤣🖕
11:50 25.12.2025
8 ТИГО
11:50 25.12.2025
9 БеГемот
11:57 25.12.2025
10 Гост666
12:03 25.12.2025
11 Злоба
12:05 25.12.2025
12 Достопочтен божи човек
12:10 25.12.2025
13 000
Възможно ли е ватикан да има свое мнение по този въпрос?
Може ли България да стане католическа?
12:15 25.12.2025
14 !!!
12:15 25.12.2025