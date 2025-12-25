Новини
Патриарх Даниил: За много и благословени години. Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

25 Декември, 2025 11:40 450 14

"Трябва да се замислим каква висока чест е да изправи своя образ в нас, за да бъде човекът на Бога подобен. Понякога много обезценяваме самите себе си и хората около нас, а Бог такова високо достойнство ни е дал - да бъдем синове Божий", каза още Негово Светейшество

Патриарх Даниил: За много и благословени години. Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи празничната Златоустова света литургия за Рождество Христово в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

“Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас. Трябва да се замислим каква висока чест е да изправи своя образ в нас, за да бъде човекът на Бога подобен. Понякога много обезценяваме самите себе си и хората около нас, а Бог такова високо достойнство ни е дал - да бъдем синове Божий", заяви пред медиите патриарх Даниил, цитиран от "Фокус".

Патриархът каза още, че човек трябва да се стреми да придобие даровете, които Бог ни е донесъл - неговият божествен мир, неговото божествено снизхождение и смирение, неговата божествена любов.

"Имаме ли ги тези дарове, тези благодетели - това е богоподобието. И човекът действително ще бъде заедно с него и няма да престанем да се наслаждаваме на неговия мир и благодат. За много и благословени години!", допълни той.


  • 1 Мими Кучева🐕

    2 2 Отговор
    Патриархът е прав,Аллах е велик!🕌🤗🤣🖕

    11:42 25.12.2025

  • 3 Мара Атанасова

    5 0 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ.😰

    11:44 25.12.2025

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2

    2 1 Отговор
    Честито фкарване в Клуба на богатите!👍

    Коментиран от #7

    11:49 25.12.2025

  • 6 си дзън

    1 4 Отговор
    Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - Пууттин

    11:49 25.12.2025

  • 7 Мими Кучева🐕

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ 2":

    Даво ни го фкарат в Клуба на богатите!🛴🌈🤗🤣🖕

    11:50 25.12.2025

  • 8 ТИГО

    2 0 Отговор
    Мутрата му е "Оцет ли по лимон ли яде"

    11:50 25.12.2025

  • 9 БеГемот

    1 0 Отговор
    Тия са побъркани ....имат си строг но справедлив господар и никаква мисъл от тук нататък...само по някой Ролекс за точен час за литургия ...

    11:57 25.12.2025

  • 10 Гост666

    1 0 Отговор
    Я този се появи да оправдае заплатата .

    12:03 25.12.2025

  • 11 Злоба

    1 0 Отговор
    Този работи само по Коледа и велик ден . Я да кажат колко приходи имат за годината от разни религиозни неща . И не плащат данъци.

    12:05 25.12.2025

  • 12 Достопочтен божи човек

    0 1 Отговор
    Запознат е изначало с канона но понеже е скромен и няма дар слово за да го разбере човек трябва да се спре и да го слуша.

    12:10 25.12.2025

  • 13 000

    0 0 Отговор
    Как мислите - има ли в еврозоната място за православна страна?
    Възможно ли е ватикан да има свое мнение по този въпрос?
    Може ли България да стане католическа?

    12:15 25.12.2025

  • 14 !!!

    0 0 Отговор
    Не приемам поздравления от убиец!

    12:15 25.12.2025

