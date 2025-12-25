Обстановката в София на 25 декември към 11 часа

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове". При необходимост пътищата в ПП „Витоша“ ще се затварят за
движение с цел опесъчаване, след което движението ще се възстановява. Обстановката в града е нормална, а движението се извършва при зимни условия.
Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовия градски транспорт в районите „ Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в. Панчарево . Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата. Напомняме на водачите на пътни - транспортни средства да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми.
11:39 25.12.2025
До коментар #1 от "Мяу":Евфемизмите са едно от оръжията, използвани за придаване на значимост на нормални дейности, събития или определения. "Дистрибутор на кореноплодни" ми е от любимите. А, да, и "алтернативен цвят на кожата".😎
11:47 25.12.2025
11:52 25.12.2025
11:56 25.12.2025
До коментар #4 от "Ами радвайте се!":Рождество Христово е официалното, църковно наименование на празника, отбелязващ раждането на Исус Христос, докато Коледа е народното, по-разпространеното име, което включва както християнски, така и по-стари, езически традиции
12:02 25.12.2025
12:13 25.12.2025