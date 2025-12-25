Новини
България »
Обстановката в София на 25 декември към 11 часа

Обстановката в София на 25 декември към 11 часа

25 Декември, 2025 11:35 736 6

  • опесъчаване-
  • заледяване-
  • градски транспорт

Продължават обработките със смеси против заледяване

Обстановката в София на 25 декември към 11 часа - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове". При необходимост пътищата в ПП „Витоша“ ще се затварят за
движение с цел опесъчаване, след което движението ще се възстановява. Обстановката в града е нормална, а движението се извършва при зимни условия.

Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовия градски транспорт в районите „ Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в. Панчарево . Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата. Напомняме на водачите на пътни - транспортни средства да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мяу

    7 0 Отговор
    Смеси против заледяване или казано за по евтино пясък и сол

    Коментиран от #2

    11:39 25.12.2025

  • 2 Налудник

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мяу":

    Евфемизмите са едно от оръжията, използвани за придаване на значимост на нормални дейности, събития или определения. "Дистрибутор на кореноплодни" ми е от любимите. А, да, и "алтернативен цвят на кожата".😎

    11:47 25.12.2025

  • 3 3465

    1 0 Отговор
    София 5 см, Монтана 120 см, Лом 90 см, Видин 60 см.

    11:52 25.12.2025

  • 4 Ами радвайте се!

    4 0 Отговор
    Снежна Коледа, какво по хубаво!

    Коментиран от #5

    11:56 25.12.2025

  • 5 Мяу

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами радвайте се!":

    Рождество Христово е официалното, църковно наименование на празника, отбелязващ раждането на Исус Христос, докато Коледа е народното, по-разпространеното име, което включва както християнски, така и по-стари, езически традиции

    12:02 25.12.2025

  • 6 Препатил

    0 0 Отговор
    Сняг да вали в планините, тука не ни трябва, защото става лизгавица !

    12:13 25.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове