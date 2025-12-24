В Судан милиони гладуват, а светът игнорира тази криза

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Продължаващата война в Судан е най-игнорираната глобална криза на 2025 г., показва съвместно проучване на 22 организации за хуманитарна помощ. Разкъсваната от конфликта държава се класира и на първо място в класацията за кризи, които светът не може да продължава да игнорира през 2026, публикувана от Международния спасителен комитет.

През изминалата година ситуацията в африканската страна се влоши още повече, въпреки че войната започна още през април 2023 г. ООН и други организации наричат Судан най-голямата хуманитарна криза в света. Според ООН около 14 милиона души са били вътрешно разселени в Судан или в съседните държави. Изчисленията показват, че между 40 000 и 250 000 са загинали. "Кризата в Судан трябва да е на първа страница на всички медии всеки ден", казва Абдурахман Шариф от организацията "Спасете децата".

"Една катастрофална ситуация ще се влоши още повече"

Междувременно сраженията между Силите за бързо реагиране (RSF) и суданската армия (SAF) са концентрирани в района Кордофан, където армията контролира няколко града, които паравоенните RSF са обсадили. Кордофан е последният регион, който разделя контролираните от армията части на страната, включително столицата Хартум, от териториите под контрола на RSF.

"В последно време насилието в Кордофан ескалира драматично", казва Ян Себастиян Фридрих-Руст от германската секция на организацията "Действие срещу глада". По думите му обсадите на редица градове блокират хуманитарната помощ - там хората нямат никаква останала храна, нито достъп до лекарства.

Изключително тежката ситуация в Судан е отразена и от последната информация от Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC), която съобщава, че от средата на декември 21,2 млн. души - близо половината от населението на Судан, са изправени пред тежък недостиг на храна. Очаква се броят им да се увеличи, след като от Световната продоволствена програма обявиха, че от януари ще се наложи да намалят количеството храна, което изпращат в Судан заради орязване на финансирането им.

"Ако светът не се вземе в ръце спешно - дипломатическо, финансово и морално, една вече катастрофална ситуация ще се влоши още повече и милиони суданци и техните съседи ще платят цената", казва Мамаду Диан Балде - регионален директор за Източна и Южна Африка на Агенцията за бежанците към ООН.

Цивилните са мишена

Фридрих-Руст от "Действие срещу глада" се опасява, че Кордофан ще последва съдбата на Ал Фашир, където RSF извършиха масови убийства, докато превземаше района през ноември. Лабораторията за хуманитарни изследвания към Университета в Йейл използва сателитни снимки, за да следи за потенциални военни престъпления. Според тях RSF са "унищожили и прикрили доказателствата за масовото изтребление". Първоначално бяха идентифицирани 150 обекта, които от сателитните снимки изглеждат като човешки останки. Близо 60 от тях вече не са видими.

"Истината е, че и двете страни в конфликта и съюзниците им не просто не успяват да защитят цивилните, а директно ги таргетират - това е част от начина им на водене на война", казва Филипе Дам от "Хюман Райтс Уоч". "Въпреки че повечето сексуални посегателства, нападения срещу болници и хуманитарни работници и използване на експлозиви в гъстонаселени региони са дело на RSF, армията също извършва сериозни престъпления срещу цивилните", коментира той.

SAF например масово задържа хора, за които подозира, че са сътрудничили на RSF, обяснява Дам пред ДВ. Тези арести изглежда са таргетирали и хуманитарни работници. "Получихме и много доклади за хора, починали в затворите на SAF, и наблюдаваме, че се връщат смъртните наказания", казва Дам.

Според експерта е крайно време Европейският съюз да направи нещо - да предприеме сериозни мерки и да адресира престъпленията, които и двете страни в конфликта продължават да извършват. "За мен е шокиращо, че лидерът на RSF - генерал Мохамед Дагало, познат като Хемети, продължава да не е санкциониран от ЕС въпреки очевидната му връзка с престъпленията, извършвани от RSF", коментира Дам. Експертът призовава Брюксел също да посочи страните, които подкрепят конфликта. Докато SAF получава подкрепа основно от Египет, за RSF се твърди, че са спонсорирани от Обединените арабски емирства, въпреки че Абу Даби отрича връзката.

Помощта от ЕС е крайно недостатъчна

През декември ЕС започна да транспортира първата част от 100 тона хуманитарна помощ към Дарфур. Въздушният коридор, по който се изпраща тя, ще приключи в края на януари 2026 г. и е на стойност 3,5 млн. Евро, които идват от хуманитарния бюджет на ЕС.

Според Ян Себастиан Фридрих-Руст това е добро начало, но на практика е просто капка в морето. Той отбелязва, че със спирането на USAID и намаляването на чуждестранната помощ от редица европейски държави като Германия, много хуманитарни програми в Судан са били прекратени. “Нуждата от помощ е огромна, но в момента само 35% от финансовите ресурси, които са нужни, за да се реализира тя, са налице", коментира той.

Автор: Дженифър Холайс