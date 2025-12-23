Като валяк: защо Би Ти Ви възприеха методите на Пеевски?

Коментар на Веселин Стойнев:
Отстраняването на Мария Цънцарова от сутрешния блок на Би Ти Ви и напускането на водещи журналисти в медията, загубили свободата си, уви, не е прецедент. През годините неведнъж се случваше същото - при други собственици и други началници. Новото е праволинейната безпардонност, на която дори вече не ѝ пука, че е твърде глупава.
Намерението за отстраняването на Цънцарова е от отдавна, знаят го всички в телевизията и в гилдията. Но при новата обществено-политическа ситуация в страната след протестите и оставката на правителството, свалянето ѝ от ефир, ако не отменено, можеше поне да бъде отложено. Всеки разумен управленец в частна медия, дори да е много зависим, би убедил онези, от които много зависи, в нуждата от тихо и поне временно отстъпление. Защото иначе ще се случи това, което се и случи - протести срещу телевизията и уронване на нейния престиж, което вероятно ще доведе и до смаляване на аудиторията. А това значи и загуба на пазарен дял и рекламни приходи.
Глупаво решение, глупаво оправдание
Решението на Би Ти Ви беше толкова глупаво, че чуждестранните ѝ мениджъри дори си позволиха да изпаднат в елементарно противоречие в публичното си обяснение по случая. Мария Цънцарова многократно била нарушавала стандартите за безпристрастност на медията, но въпреки това искали да ѝ предложат да води друго предаване в праймтайма. От което следва, че или тези стандарти ги нарушава и ръководството, щом може да предложи на "рецидивист" да продължи да води предаване в най-гледаното време. От което веднага се появява съмнението, че изобщо не става дума за нарушаване на журналистически стандарти, а за нещо съвсем друго. И това "друго" остава единствено да е максимата "нищо лично, просто бизнес, мадам", който бизнес обаче явно няма нищо общо с журналистиката.
Защото и бизнесът си има стандарти. Нормалният бизнес работи по законови правила и мерила за професионализъм, а медийният разчита и на обществено доверие. Доверието на публиката е капитал, надхвърлящ дори огромните бизнес инвестиции в медията. Ако една национална телевизия освен развлечение има национален лиценз да предлага и информация и публицистика, стандартите за качество на първо място предпоставят журналистическата свобода, включваща независимост дори от комерсиалния интерес на медията.
Причините вероятно са отвъд обичайните бизнес интереси
Но с реакцията на ръководството на компанията се хвърля тежка сянка на съмнение и върху легитимността на комерсиалния ѝ интерес. Защото той не би си позволил да застраши капитала на доверието, което има пряко отношение към гледаемостта и продажбата на реклами. И никога не би допуснал публични скандали с уволнения, солидарни напускания, протести на гилдията пред сградата на телевизията и остри критики към нея в останалите медии и в социалните мрежи. Следователно е твърде възможно да става дума за по-голям бизнес интерес, който далеч надхвърля интереса с продажбата на реклами.
Дали той е свързан с други икономически дейности на собственика или дори с условия изобщо да придобие медията - това е тежко съмнение, обосновано по антилогиката на гореспоменатия нормален бизнес интерес. И неговата валидност дори е независима от свидетелства на журналисти отвътре, работили преди и сега в медията, от изказвания на политици от парламентарната трибуна или от журналистически изследвания и разследвания в други медии.
И Би Ти Ви като Пеевски
Когато този друг интерес, надскачащ чисто комерсиалния медиен интерес, прескача нормалните бизнес стандарти и бизнес логика, е логично да се допусне, че той разчита на политическа протекция или политическа зависимост за постигане на своите други цели. Безпардонно глупавите сами по себе си действия и последвалите ги не по-малко глупави оправдания на ръководството на медията навеждат разсъдъка тъкмо в тази посока.
Поведението на валяк в тази голяма частна медия е същото като на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. С безпардонна наглост той започна открито да манифестира нелегитимната си власт и така запали фитила на протестите, довели до падането на правителството. Властта на задкулисието по принцип е най-защитена на тъмно, а когато демонстративно излезе да се налага и на светло, вече започва да претендира за тоталност, рискувайки обаче челен сблъсък с гнева на онези, които досега само са скърцали със зъби от безсилие срещу нея.
Безпардонното поведение на ръководството на Би Ти Ви по случая "Цънцарова" не е изолирано явление, а черешката на низ от предхождащи събития и развития, изоморфни на същата тотална претенция за нелегитимно налагане на интерес. Пред нея отново няма спирачки, дори от елементарно приличие.
Но както и в случая с фитила на Пеевски, изпратил ни на предсрочни избори, Би Ти Ви вместо да изгори Мария Цънцарова, запали фитил, след който ще свети. Последствията за медията е твърде възможно да са аналогични на тези за държавата след пълните площади от началото на месеца. И на медийния терен може да се открие хоризонт за освобождение.
Защото безпардонният задкулисен апетит в крайна сметка е самоунищожителен като всяка булимия. И мнозина вече могат ведро да кажат: Нищо лично, но все пак - благодарим ти, Пеевски, благодарим ти, Би Ти Ви!
Коментиран от #44
19:03 23.12.2025
2 БТВ са на шиши и боко
Мария Цънцарова посрами поредицата блестящи водещи на БТВ, като Николай Бареков и Антон Хекимян, които с висок морал, почтеност и любов към истината формираха лицето на българската журналистика за хората. И заслужено бе изхвърлена на дъното на медийното поприще сред Нери Терзиева, Ана Цолова, Миролюба Бенатова, Генка Шикерова, Дарина Сарелска, Искра Ангелова, Лили Маринкова и други измамници и слуги на лъжата и манипулацията. Справедливостта винаги тържествува.
19:04 23.12.2025
19:05 23.12.2025
- Какъв глупак съм бил да се оженя за теб!
- Не, аз съм била глупава да се омъжа за теб!
Сина им ги слуша и добавя:
- И двамата глупави, а искат аз да съм отличник...
19:06 23.12.2025
19:07 23.12.2025
19:09 23.12.2025
Коментиран от #20
19:10 23.12.2025
19:10 23.12.2025
19:11 23.12.2025
19:11 23.12.2025
19:12 23.12.2025
19:12 23.12.2025
19:12 23.12.2025
19:16 23.12.2025
19:17 23.12.2025
19:18 23.12.2025
19:20 23.12.2025
19:20 23.12.2025
19:22 23.12.2025
20 Оставете на мира
До коментар #7 от "Хмм":Мистър Бийн. Без неговите изявления и гримаси в ефир няма да е интересно и смешно.
19:23 23.12.2025
19:26 23.12.2025
22 Тома
Забавни халюцинации у хора, вярващи на приказки, а не на дела😂😂😂
Коментиран от #37
19:27 23.12.2025
19:33 23.12.2025
19:37 23.12.2025
19:41 23.12.2025
19:49 23.12.2025
19:50 23.12.2025
19:51 23.12.2025
20:01 23.12.2025
20:03 23.12.2025
20:07 23.12.2025
32 СССР
Руснаците бяха и в Берлин е сега чии е Берлин?
Това че има окупатори в Крим защо да е техен.
Турците бяха 500 години в България и пак България не е техна.
Когато се разпадне Руската Федерация, както това стана с СССР Крим няма да е руски.
А кога "циментовите" глави - както Журналиста Петко Бочаров наричаще комунистите ще разберат чии е Крим.
И разберат от снимките, че колите на които се вози Путин, Си Дзинпин дори Тумб са Мерцедес а не Москвич.
Защото: Московският арбитражен съд обяви във вторник във фалит някогашния гигант на руското автомобилостроене - заводът “Москвич”, предадоха руските информационни агенции.
Комуняги какво руско виждате на улицата или вкъщи?
Коментиран от #40, #45
20:11 23.12.2025
20:13 23.12.2025
20:15 23.12.2025
20:16 23.12.2025
36 ?????
Веселин Стойнев задава отговори.
Щото задухаха други ветрове и американските ли, чешките ли собственици се съобразяват с тях.
Нищо ново под слънцето.
Що Веселин Стойнев не се притесняваше за свободата на словото когато Цънцарова обслужваше само ПП-тата.
Или тва е друго? А?
20:17 23.12.2025
37 Да допълним
До коментар #22 от "Тома":ПП-ДБ заедно с Пеевски направиха всички абсурдни промени в конституцията. ПП-ДБ "изпраха" Борисов по техните думи.
20:19 23.12.2025
20:24 23.12.2025
20:29 23.12.2025
40 Изключително просташки коментар
До коментар #32 от "СССР":Примитивни клишета, предназначени за деграданти с отрицателен IQ.
Абсолютно съм сигурен, че примитинвен русофоб като теб има проблеми с аритметиката, която се учи до четвърти клас.
Вашият дълбок проблем е факта, че си вярвате, че сте най-интелигентите хора в България, а всъщност сте пълни примитиви. Това не е обида, а констатация.
20:30 23.12.2025
41 Стършели
БТВ е частна фирма, тоест капиталист и не е за коментар какво прави в границите на закона!
Тази самозабравила се мадам отдавна трябваше да изчезне от ефира!
20:38 23.12.2025
20:39 23.12.2025
43 Тракиец 🇺🇦
20:41 23.12.2025
44 Коментиращ
До коментар #1 от "Това е коледно чудо":Радвам се, че продънената бтв най-сетне събра смелост да изгони това жалко подобие на журналист!
Когато едни грантаджии от нпо-тата на шорош, са си повярвали, че държавата е тяхна, е редно да им се напомни на кой свят се намират, даже и по трудния начин, ако се наложи!
Само й вижте "интервютата" (дебатите срещу инакомислещите)!!!
Помните ли фразата на цънца от ефира на бтв:
"Като си против еврото, тогава защо имаш спестовна сметка в евро?"
Тя (и останалите продажници като нея) нямат представа каква е разликата между монетарна политика и метод за спестяване!!!
Крайно време е грантаджиите в България да бъдат оповестени публично!
20:41 23.12.2025
45 Koлата на Си Дзинпин е китайска
До коментар #32 от "СССР":Марката е: 红旗国礼, на латиница: Hongqi Guoli.
Това е само огромна част от нелепостите, които си лъгал.
На Си му е през оная работа на коя кола го возят - човека живее изключително скромен живот, което личи по неговото тяло, нямащо нищо общо с "лидерите" на България.
Поне научи биографията му за да не се излагаш. Вие жълтопаветниците винаги лъжете сами себе си и живеете в един паралелен свят.
20:42 23.12.2025