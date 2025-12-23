Новини
Като валяк: защо Би Ти Ви възприеха методите на Пеевски?

Като валяк: защо Би Ти Ви възприеха методите на Пеевски?

23 Декември, 2025 19:01 1 964 45

  • мария цънцарова-
  • веселин стойнев-
  • btv-
  • делян пеевски-
  • медийна свобода

Безпардонно глупавите действия на Би Ти Ви и последвалите ги не по-малко глупави оправдания на ръководството повдигат тежки съмнения за целите, които медията преследва

Като валяк: защо Би Ти Ви възприеха методите на Пеевски? - 1
Снимка: Facebook/ Maria Tsantsarova
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Веселин Стойнев:

Отстраняването на Мария Цънцарова от сутрешния блок на Би Ти Ви и напускането на водещи журналисти в медията, загубили свободата си, уви, не е прецедент. През годините неведнъж се случваше същото - при други собственици и други началници. Новото е праволинейната безпардонност, на която дори вече не ѝ пука, че е твърде глупава.

Намерението за отстраняването на Цънцарова е от отдавна, знаят го всички в телевизията и в гилдията. Но при новата обществено-политическа ситуация в страната след протестите и оставката на правителството, свалянето ѝ от ефир, ако не отменено, можеше поне да бъде отложено. Всеки разумен управленец в частна медия, дори да е много зависим, би убедил онези, от които много зависи, в нуждата от тихо и поне временно отстъпление. Защото иначе ще се случи това, което се и случи - протести срещу телевизията и уронване на нейния престиж, което вероятно ще доведе и до смаляване на аудиторията. А това значи и загуба на пазарен дял и рекламни приходи.

Глупаво решение, глупаво оправдание

Решението на Би Ти Ви беше толкова глупаво, че чуждестранните ѝ мениджъри дори си позволиха да изпаднат в елементарно противоречие в публичното си обяснение по случая. Мария Цънцарова многократно била нарушавала стандартите за безпристрастност на медията, но въпреки това искали да ѝ предложат да води друго предаване в праймтайма. От което следва, че или тези стандарти ги нарушава и ръководството, щом може да предложи на "рецидивист" да продължи да води предаване в най-гледаното време. От което веднага се появява съмнението, че изобщо не става дума за нарушаване на журналистически стандарти, а за нещо съвсем друго. И това "друго" остава единствено да е максимата "нищо лично, просто бизнес, мадам", който бизнес обаче явно няма нищо общо с журналистиката.

Защото и бизнесът си има стандарти. Нормалният бизнес работи по законови правила и мерила за професионализъм, а медийният разчита и на обществено доверие. Доверието на публиката е капитал, надхвърлящ дори огромните бизнес инвестиции в медията. Ако една национална телевизия освен развлечение има национален лиценз да предлага и информация и публицистика, стандартите за качество на първо място предпоставят журналистическата свобода, включваща независимост дори от комерсиалния интерес на медията.

Причините вероятно са отвъд обичайните бизнес интереси

Но с реакцията на ръководството на компанията се хвърля тежка сянка на съмнение и върху легитимността на комерсиалния ѝ интерес. Защото той не би си позволил да застраши капитала на доверието, което има пряко отношение към гледаемостта и продажбата на реклами. И никога не би допуснал публични скандали с уволнения, солидарни напускания, протести на гилдията пред сградата на телевизията и остри критики към нея в останалите медии и в социалните мрежи. Следователно е твърде възможно да става дума за по-голям бизнес интерес, който далеч надхвърля интереса с продажбата на реклами.

Дали той е свързан с други икономически дейности на собственика или дори с условия изобщо да придобие медията - това е тежко съмнение, обосновано по антилогиката на гореспоменатия нормален бизнес интерес. И неговата валидност дори е независима от свидетелства на журналисти отвътре, работили преди и сега в медията, от изказвания на политици от парламентарната трибуна или от журналистически изследвания и разследвания в други медии.

И Би Ти Ви като Пеевски

Когато този друг интерес, надскачащ чисто комерсиалния медиен интерес, прескача нормалните бизнес стандарти и бизнес логика, е логично да се допусне, че той разчита на политическа протекция или политическа зависимост за постигане на своите други цели. Безпардонно глупавите сами по себе си действия и последвалите ги не по-малко глупави оправдания на ръководството на медията навеждат разсъдъка тъкмо в тази посока.

Поведението на валяк в тази голяма частна медия е същото като на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. С безпардонна наглост той започна открито да манифестира нелегитимната си власт и така запали фитила на протестите, довели до падането на правителството. Властта на задкулисието по принцип е най-защитена на тъмно, а когато демонстративно излезе да се налага и на светло, вече започва да претендира за тоталност, рискувайки обаче челен сблъсък с гнева на онези, които досега само са скърцали със зъби от безсилие срещу нея.

Безпардонното поведение на ръководството на Би Ти Ви по случая "Цънцарова" не е изолирано явление, а черешката на низ от предхождащи събития и развития, изоморфни на същата тотална претенция за нелегитимно налагане на интерес. Пред нея отново няма спирачки, дори от елементарно приличие.

Но както и в случая с фитила на Пеевски, изпратил ни на предсрочни избори, Би Ти Ви вместо да изгори Мария Цънцарова, запали фитил, след който ще свети. Последствията за медията е твърде възможно да са аналогични на тези за държавата след пълните площади от началото на месеца. И на медийния терен може да се открие хоризонт за освобождение.

Защото безпардонният задкулисен апетит в крайна сметка е самоунищожителен като всяка булимия. И мнозина вече могат ведро да кажат: Нищо лично, но все пак - благодарим ти, Пеевски, благодарим ти, Би Ти Ви!


  • 1 Това е коледно чудо

    34 10 Отговор
    Цънцора отлетя на юг хаха

    Коментиран от #44

    19:03 23.12.2025

  • 2 БТВ са на шиши и боко

    16 9 Отговор
    Антон Хекимян бивш водещ на сутрешния блок на БТВ ,кандидат за кмет на София от партия ГЕРБ и общински съветник от ГЕРБ с точен коментар-
    Мария Цънцарова посрами поредицата блестящи водещи на БТВ, като Николай Бареков и Антон Хекимян, които с висок морал, почтеност и любов към истината формираха лицето на българската журналистика за хората. И заслужено бе изхвърлена на дъното на медийното поприще сред Нери Терзиева, Ана Цолова, Миролюба Бенатова, Генка Шикерова, Дарина Сарелска, Искра Ангелова, Лили Маринкова и други измамници и слуги на лъжата и манипулацията. Справедливостта винаги тържествува.

    19:04 23.12.2025

  • 3 Червената шапчица

    16 0 Отговор
    Шушляк

    19:05 23.12.2025

  • 4 Червената шапчица

    26 1 Отговор
    Мъж, жена и малкия им син вечерят. Мъжът и жената се карат.
    - Какъв глупак съм бил да се оженя за теб!
    - Не, аз съм била глупава да се омъжа за теб!
    Сина им ги слуша и добавя:
    - И двамата глупави, а искат аз да съм отличник...

    19:06 23.12.2025

  • 5 църцънова

    32 15 Отговор
    тoвa злoбнoтo либepacтмиcиpcкo джyджe мaй гo глacят зa дyпeтaткa oт ппдб

    19:07 23.12.2025

  • 6 Рядко гледам БТВ, сега само

    23 5 Отговор
    го прескачам за стотна от секундата. Аман от соросоиди, аман от русоиди!

    19:09 23.12.2025

  • 7 Хмм

    26 8 Отговор
    да не се грижат за БТВ, да отива в интернет при бенатова, шикерова и сие, няма да бъде в листите на ПП-ДБ, мирчев едва влезе в парламента, кой ще си отстъпи мястото за нея

    Коментиран от #20

    19:10 23.12.2025

  • 8 Възрожденец

    32 11 Отговор
    Не ми се вярваше, че ще го кажа някога - браво на Ьтв!

    19:10 23.12.2025

  • 9 ТОВА Е ФОТОКОЛАЖ

    20 9 Отговор
    Цънцарова НЕ МОЖЕ ДА СЕ УСМИХВА по рождение.

    19:11 23.12.2025

  • 10 SDEЧЕВ

    25 7 Отговор
    Нарушаване на принципа на неутралност от мисирката по безспорен начин. Чашата преля, става въпрос за чашата в ефир на определена партия. Сто процента мисирката е от село и се е вживяла на жълтопаветничка. Кореняк софиянец, подобна глупост не прави.

    19:11 23.12.2025

  • 11 Край

    28 2 Отговор
    Коста Възрожденеца като искаше със закон да се осветлят собстевинците на теливизиите и политиката която водят - тия същите ревяха че това били рашистки практики. Сега пък реват че уволнили тая с квадратната челюст. Ами уволниха я щото не беше журналистка а евроатлантичестка фундаменталистка.

    19:12 23.12.2025

  • 12 лице в лице

    21 6 Отговор
    А Жабчо 🐸 кога ще си ходи? Всички я знаят че е ценен кадър на ДъБъ!

    19:12 23.12.2025

  • 13 Дедко

    15 4 Отговор
    Всеки може да помогне за справедливостта, като не гледа тази медия! Няма смисъл да подхранваме алчността на прасетата.

    19:12 23.12.2025

  • 14 ДългоИме

    8 0 Отговор
    Весо, умно-глупав си с този пуб - защото и дваминцата - Прасчо и Мимето, са от една "порода" - да се "шуми" около тях, да "раздават" акъл и безпардонно да "поучават". Нейсе, Мимето - фитил, който я "подпали".

    19:16 23.12.2025

  • 15 И тая курешка

    16 3 Отговор
    Айде след мъжкараната Милчева и тоя соросен-ид Стойков се изцърка - цврък-цврък... , оцапа ми с курешка екрана.

    19:17 23.12.2025

  • 16 Хмм

    16 0 Отговор
    навремето са изхвърлили нейна бременна колежка, за да заеме мястото ѝ, бумерангът се завръща

    19:18 23.12.2025

  • 17 най-сетне

    14 3 Отговор
    няма да прескачам сутрешния блок на бТВ

    19:20 23.12.2025

  • 18 Пич

    11 1 Отговор
    Незнам как ми хрумна, но онзи, който предсказва като че ли каза такова нещо и беше голяма врява от паветниците ! Въобразявам ли си , или и някой друг се сеща ? Защото отдавна беше.

    19:20 23.12.2025

  • 19 Георги

    11 1 Отговор
    нормално е точно дв да не виждат проблем в действията на цънцарова. За тях това е редакционна политика.

    19:22 23.12.2025

  • 20 Оставете на мира

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    Мистър Бийн. Без неговите изявления и гримаси в ефир няма да е интересно и смешно.

    19:23 23.12.2025

  • 21 Край

    10 3 Отговор
    И аз не бих държал на работа хорица, които за 11г. не разбраха чий е Крим.

    19:26 23.12.2025

  • 22 Тома

    13 2 Отговор
    Някой си въобразява, че методите на ПП-ДС са коренно различни от методите на Пеевски?
    Забавни халюцинации у хора, вярващи на приказки, а не на дела😂😂😂

    Коментиран от #37

    19:27 23.12.2025

  • 23 Цънцарака

    21 5 Отговор
    Не е журналист! Винаги с позиция! Прекъсва не дава дума, повече украинка от украинките на слънчака! Очевиден привърженик на ПП ДБ това повече е постановка готвят я като Хикемян за пост! Радвам се че такъв противен човек няма да го гледам всяка сутрин!

    19:33 23.12.2025

  • 24 Дойче теле

    15 3 Отговор
    Вземете е при вас! Абсолютно ви покрива зависимите критерии! Цял ден може да плюе Русия, човек без морал! 100% зависим от Сорос!

    19:37 23.12.2025

  • 25 Соня

    15 2 Отговор
    На снимката бъдещата депутатка на шарлатаните.

    19:41 23.12.2025

  • 26 дядото

    14 3 Отговор
    стига вече с тази нагла,злобна и политически пристрастна мисирка

    19:49 23.12.2025

  • 27 Да бе да

    2 0 Отговор
    Кой го интересува, датите за Белгия, фермерите

    19:50 23.12.2025

  • 28 Феникс

    6 2 Отговор
    Срам ме е че това зомби е родено в града ми! Даже бяхме съученици със брат и!

    19:51 23.12.2025

  • 29 малко факти

    8 2 Отговор
    Само като видиш името на този ненужник стойнеВ , и няма нужда да четеш по-нататъшните жълтопавентоболни излияния.

    20:01 23.12.2025

  • 30 Мнение

    4 0 Отговор
    Защо автора В.С.и всички защитаващи това нещо не прочете становищесто на ръководството на БТВ с покочените конкретни нарушения. Въобще не става дума за нарушение на свободата на словото в случая. Освен, че не може да идва навреме за сутрешния блок има още куп нарочни нарушения на договора и вътрешните им правила. Просто удобно я предсавяте за жертва и ще я чакаме веднага в листите на я на ПП , я на ДБ па може и в БСП.

    20:03 23.12.2025

  • 31 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Тежка е чалмата .Блазе му който я носи

    20:07 23.12.2025

  • 32 СССР

    2 6 Отговор
    "И аз не бих държал на работа хорица, които за 11г. не разбраха чий е Крим."
    Руснаците бяха и в Берлин е сега чии е Берлин?
    Това че има окупатори в Крим защо да е техен.
    Турците бяха 500 години в България и пак България не е техна.
    Когато се разпадне Руската Федерация, както това стана с СССР Крим няма да е руски.
    А кога "циментовите" глави - както Журналиста Петко Бочаров наричаще комунистите ще разберат чии е Крим.
    И разберат от снимките, че колите на които се вози Путин, Си Дзинпин дори Тумб са Мерцедес а не Москвич.
    Защото: Московският арбитражен съд обяви във вторник във фалит някогашния гигант на руското автомобилостроене - заводът “Москвич”, предадоха руските информационни агенции.
    Комуняги какво руско виждате на улицата или вкъщи?

    Коментиран от #40, #45

    20:11 23.12.2025

  • 33 Иван

    1 1 Отговор
    Естествено че има други интереси виж собсвениците и връзките им и от там нататък всякакви въпроси са излишни. Няма нищо случайно.

    20:13 23.12.2025

  • 34 Форд

    8 1 Отговор
    Вече се ориентирам само по DW - приемам, че всичко за което пишат е на обратно!!!

    20:15 23.12.2025

  • 35 Вас

    3 0 Отговор
    Болни хора.

    20:16 23.12.2025

  • 36 ?????

    5 2 Отговор
    Ха ха.
    Веселин Стойнев задава отговори.
    Щото задухаха други ветрове и американските ли, чешките ли собственици се съобразяват с тях.
    Нищо ново под слънцето.
    Що Веселин Стойнев не се притесняваше за свободата на словото когато Цънцарова обслужваше само ПП-тата.
    Или тва е друго? А?

    20:17 23.12.2025

  • 37 Да допълним

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тома":

    ПП-ДБ заедно с Пеевски направиха всички абсурдни промени в конституцията. ПП-ДБ "изпраха" Борисов по техните думи.

    20:19 23.12.2025

  • 38 Доктор

    2 1 Отговор
    Всички соросоиди грачат в хор.

    20:24 23.12.2025

  • 39 така е

    2 0 Отговор
    В днешно време всеки нешастник оправдава неможенето си с Пеевски.

    20:29 23.12.2025

  • 40 Изключително просташки коментар

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "СССР":

    Примитивни клишета, предназначени за деграданти с отрицателен IQ.
    Абсолютно съм сигурен, че примитинвен русофоб като теб има проблеми с аритметиката, която се учи до четвърти клас.
    Вашият дълбок проблем е факта, че си вярвате, че сте най-интелигентите хора в България, а всъщност сте пълни примитиви. Това не е обида, а констатация.

    20:30 23.12.2025

  • 41 Стършели

    0 0 Отговор
    Капиталът е писан от Карл Маркс, Веселине а не от Пеевски!
    БТВ е частна фирма, тоест капиталист и не е за коментар какво прави в границите на закона!
    Тази самозабравила се мадам отдавна трябваше да изчезне от ефира!

    20:38 23.12.2025

  • 42 Хахах

    1 0 Отговор
    ШвабскитвСвине квичат на заколение! СоросоиднитеКратуни пукат от яд.

    20:39 23.12.2025

  • 43 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Няма жив организъм в тая територия който да не воюва срещу ционист ЕВРЕЙН чи.фут веле....ционист ЕВРЕЙН соросоид веле е антиевропейски антибългарски конгломерат създаден от демона Сорос.. щом видя чи.фут веле или онези терористи от БХК или онзи содомисти с папионката щуравия взимам пистолета и се оглеждам да стрелям...повръща ми се от вас не и от вашата цънца

    20:41 23.12.2025

  • 44 Коментиращ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е коледно чудо":

    Радвам се, че продънената бтв най-сетне събра смелост да изгони това жалко подобие на журналист!

    Когато едни грантаджии от нпо-тата на шорош, са си повярвали, че държавата е тяхна, е редно да им се напомни на кой свят се намират, даже и по трудния начин, ако се наложи!

    Само й вижте "интервютата" (дебатите срещу инакомислещите)!!!

    Помните ли фразата на цънца от ефира на бтв:
    "Като си против еврото, тогава защо имаш спестовна сметка в евро?"
    Тя (и останалите продажници като нея) нямат представа каква е разликата между монетарна политика и метод за спестяване!!!

    Крайно време е грантаджиите в България да бъдат оповестени публично!

    20:41 23.12.2025

  • 45 Koлата на Си Дзинпин е китайска

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "СССР":

    Марката е: 红旗国礼, на латиница: Hongqi Guoli.
    Това е само огромна част от нелепостите, които си лъгал.
    На Си му е през оная работа на коя кола го возят - човека живее изключително скромен живот, което личи по неговото тяло, нямащо нищо общо с "лидерите" на България.
    Поне научи биографията му за да не се излагаш. Вие жълтопаветниците винаги лъжете сами себе си и живеете в един паралелен свят.

    20:42 23.12.2025