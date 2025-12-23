Емилия Милчева: Политиците, самозабравяйки се, постъпиха твърде брутално

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Не само очаквах такъв финал на годината в политическо отношение, но и съм го прогнозирала в няколко текста още от пролетта, защото като човек, който пътува из страната и се среща с много хора, всъщност напрежението, което се натрупваше, мисля, че се усещаше много добре, ако човек работи на терен". Това заяви пред БНР Емилия Милчева, журналист и политически анализатор:

"Политиците, които доста пренебрегваха интересите на своите избиратели, самозабравяйки се, постъпиха твърде брутално. Протестите, които извадиха стотици хиляди не само в София, но и в други градове, също и в няколко европейски града, бяха стартирани само от бюджета, но всъщност бяха резултат именно от това натрупано напрежение, тъй като на площадите имаше много хора, които не са само избиратели и симпатизанти на една политическа сила. Имаше много хора, на които им беше писнало от най-различни неща, като се започне от липсата на справедливост по пътя, състоянието на здравеопазването, бих казала арогантното поведение на управляващата политическа каста и още куп неща, включително и младите хора, които със сигурност искат друго бъдеще, което да не бъде мислено от такива аналогови политици".

"Аз приемем протестите като наистина един добър знак - когато човек се притеснява и грижи за своето бъдеще и за това кой ще го определя, е белег за зрялост", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Милчева.

Емилия Милчева призова:

"Начинът, по който се държат с журналистите в големите телевизии е безобразен, така че да излезем и да подкрепим Мария Цънцарова".