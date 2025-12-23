Емилия Милчева: Политиците, самозабравяйки се, постъпиха твърде брутално

"Не само очаквах такъв финал на годината в политическо отношение, но и съм го прогнозирала в няколко текста още от пролетта, защото като човек, който пътува из страната и се среща с много хора, всъщност напрежението, което се натрупваше, мисля, че се усещаше много добре, ако човек работи на терен". Това заяви пред БНР Емилия Милчева, журналист и политически анализатор:
"Политиците, които доста пренебрегваха интересите на своите избиратели, самозабравяйки се, постъпиха твърде брутално. Протестите, които извадиха стотици хиляди не само в София, но и в други градове, също и в няколко европейски града, бяха стартирани само от бюджета, но всъщност бяха резултат именно от това натрупано напрежение, тъй като на площадите имаше много хора, които не са само избиратели и симпатизанти на една политическа сила. Имаше много хора, на които им беше писнало от най-различни неща, като се започне от липсата на справедливост по пътя, състоянието на здравеопазването, бих казала арогантното поведение на управляващата политическа каста и още куп неща, включително и младите хора, които със сигурност искат друго бъдеще, което да не бъде мислено от такива аналогови политици".
"Аз приемем протестите като наистина един добър знак - когато човек се притеснява и грижи за своето бъдеще и за това кой ще го определя, е белег за зрялост", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Милчева.
Емилия Милчева призова:
"Начинът, по който се държат с журналистите в големите телевизии е безобразен, така че да излезем и да подкрепим Мария Цънцарова".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:05 23.12.2025
2 Тиквата и Прасето са наши слуги
Коментиран от #4
13:07 23.12.2025
3 Не е журналистка
13:10 23.12.2025
4 ококор
До коментар #2 от "Тиквата и Прасето са наши слуги":то еврейското зеле ги занулява укрите повече от успешно а буци шиши и прокопи има какво да научат от него
13:10 23.12.2025
5 Ти да видиш
13:10 23.12.2025
6 Гост
13:11 23.12.2025
7 Анонимен
13:16 23.12.2025
8 Гарван гарвану око не вади
13:22 23.12.2025
9 последните
13:22 23.12.2025
10 Една кохорта
13:28 23.12.2025
11 Тома
Налице са поне 5 глобални вълни през последните 35 години: като се започне от 1989, после Виденовата зима 96/97, след това 2013, после бяха тези 2020 и сега премина последната вълна.
Има нещо общо във всичките тези протести: независимо от ясното съзнание на протестиращите, че е нужна дълбока промяна, резултатът след всеки един протест бе един и същ - продължаване на управлението на пореден кла- дериват на БКП.
През 1989 основните властови позиции бяха овладяни от С-ДС, след това, през 97 връх взеха криптокомунистите около Иван Костов, които , пеейки приспивни песнички за лустрация, приватизация и откъсване от руското влияние смело разграбиха обществената собственост в полза на разузнавачи, партийни секретари и техни роднини, Нефтохим бе харизан за жълти стотинки на руснаците, после същото се случи с БТК, АК Балкан и куп още други структурни компании. През 2013 властта добараха милиционерските синчета от нисък ранг около мутрата Буци. После имаше десант на Росенец и протестите доведоха до инсталиране на новата вълна елитни наследници на ДС и БКП, АБПФК / Кирчо, Кокорко, Мравоядко, Терзиев са част от този бивш елит/. След всички тия събитията протестърите 100% се питаха "Оти ручахме жабетата, бре?". И си биеха тъпите глави в стената.
Е, сега чакаме новите шмекери.
Защото старите похарчиха кредита си на доверие.
Да видим какво ще ни сервира Льотчика.
Мисля, че ще е още от същото.
Та
13:34 23.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ганю
13:36 23.12.2025