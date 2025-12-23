Новини
Емилия Милчева: Политиците, самозабравяйки се, постъпиха твърде брутално

23 Декември, 2025 13:00 980 13

Протестите, които извадиха стотици хиляди не само в София, но и в други градове, също и в няколко европейски града, бяха стартирани само от бюджета, но всъщност бяха резултат именно от това натрупано напрежение, тъй като на площадите имаше много хора, които не са само избиратели и симпатизанти на една политическа сила, коментира журналистът

"Не само очаквах такъв финал на годината в политическо отношение, но и съм го прогнозирала в няколко текста още от пролетта, защото като човек, който пътува из страната и се среща с много хора, всъщност напрежението, което се натрупваше, мисля, че се усещаше много добре, ако човек работи на терен". Това заяви пред БНР Емилия Милчева, журналист и политически анализатор:

"Политиците, които доста пренебрегваха интересите на своите избиратели, самозабравяйки се, постъпиха твърде брутално. Протестите, които извадиха стотици хиляди не само в София, но и в други градове, също и в няколко европейски града, бяха стартирани само от бюджета, но всъщност бяха резултат именно от това натрупано напрежение, тъй като на площадите имаше много хора, които не са само избиратели и симпатизанти на една политическа сила. Имаше много хора, на които им беше писнало от най-различни неща, като се започне от липсата на справедливост по пътя, състоянието на здравеопазването, бих казала арогантното поведение на управляващата политическа каста и още куп неща, включително и младите хора, които със сигурност искат друго бъдеще, което да не бъде мислено от такива аналогови политици".

"Аз приемем протестите като наистина един добър знак - когато човек се притеснява и грижи за своето бъдеще и за това кой ще го определя, е белег за зрялост", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Милчева.

Емилия Милчева призова:

"Начинът, по който се държат с журналистите в големите телевизии е безобразен, така че да излезем и да подкрепим Мария Цънцарова".


  • 1 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Политиците са мои работници и като ме крадат и не работят имам право да ги уволня.

    13:05 23.12.2025

  • 2 Тиквата и Прасето са наши слуги

    10 0 Отговор
    Политиците са слуги на народа, като Зеленски.

    Коментиран от #4

    13:07 23.12.2025

  • 3 Не е журналистка

    18 3 Отговор
    Чиба ма! Цънцарата не е журналистка , а политрук на жълтопаветните изклИсавци.

    13:10 23.12.2025

  • 4 ококор

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тиквата и Прасето са наши слуги":

    то еврейското зеле ги занулява укрите повече от успешно а буци шиши и прокопи има какво да научат от него

    13:10 23.12.2025

  • 5 Ти да видиш

    15 5 Отговор
    А подкрепихте ли Петър Волгин?

    13:10 23.12.2025

  • 6 Гост

    9 5 Отговор
    В България няма политици. Има вредни отпадъци, метастази на ДС/БКП и всякаква мръсна пяна, прилепила се около тях.

    13:11 23.12.2025

  • 7 Анонимен

    15 1 Отговор
    Това е соросна госпожа По телевизиите шета раздава присъди МОЛЯ ВИ СПРЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ ОТ ИМЕТО НА ХОРАТА НИКОГО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ НИКОГО

    13:16 23.12.2025

  • 8 Гарван гарвану око не вади

    9 0 Отговор
    Госпожата не е ли в списъка на платените журналисти?

    13:22 23.12.2025

  • 9 последните

    7 0 Отговор
    отново в стил мирча кришан....

    13:22 23.12.2025

  • 10 Една кохорта

    6 0 Отговор
    С тоя призив за подкрепа на шоришутката Цънцара , тая лиши ППДБ от една кохорта избиратели.

    13:28 23.12.2025

  • 11 Тома

    0 2 Отговор
    Да напомня на всички, че това не са първите протести от този тип!
    Налице са поне 5 глобални вълни през последните 35 години: като се започне от 1989, после Виденовата зима 96/97, след това 2013, после бяха тези 2020 и сега премина последната вълна.
    Има нещо общо във всичките тези протести: независимо от ясното съзнание на протестиращите, че е нужна дълбока промяна, резултатът след всеки един протест бе един и същ - продължаване на управлението на пореден кла- дериват на БКП.
    През 1989 основните властови позиции бяха овладяни от С-ДС, след това, през 97 връх взеха криптокомунистите около Иван Костов, които , пеейки приспивни песнички за лустрация, приватизация и откъсване от руското влияние смело разграбиха обществената собственост в полза на разузнавачи, партийни секретари и техни роднини, Нефтохим бе харизан за жълти стотинки на руснаците, после същото се случи с БТК, АК Балкан и куп още други структурни компании. През 2013 властта добараха милиционерските синчета от нисък ранг около мутрата Буци. После имаше десант на Росенец и протестите доведоха до инсталиране на новата вълна елитни наследници на ДС и БКП, АБПФК / Кирчо, Кокорко, Мравоядко, Терзиев са част от този бивш елит/. След всички тия събитията протестърите 100% се питаха "Оти ручахме жабетата, бре?". И си биеха тъпите глави в стената.
    Е, сега чакаме новите шмекери.
    Защото старите похарчиха кредита си на доверие.
    Да видим какво ще ни сервира Льотчика.
    Мисля, че ще е още от същото.
    Та

    13:34 23.12.2025

  • 13 Ганю

    3 1 Отговор
    тая я гледах при Георги Любенов,адски отвратително същество

    13:36 23.12.2025