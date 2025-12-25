Новини
Любопитно »
Евгени Минчев се забавлява с внучката на Людмила Живкова

Евгени Минчев се забавлява с внучката на Людмила Живкова

25 Декември, 2025 11:48 685 10

  • евгени минчев-
  • внучка-
  • людмила живкова

Евгени Минчев не разкри дали сбирката е била по специален повод или „просто така“

Евгени Минчев се забавлява с внучката на Людмила Живкова - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Снощи беше незабравима вечер!“ – с тези думи Евгени Минчев обобщи светския купон в елитно столично заведение, на който очевидно е бил в отлично настроение, пише show.blitz.bg

Лордът с гордост обяви в социалните мрежи, че е „прекарал време“ с внучката на Людмила Живкова, която носи нейното име. Двамата дори са се нащракали за спомен, а кадрите бързо привлякоха вниманието в светските среди.

Става дума за първородната дъщеря на Жени Живкова и съпруга ѝ Андрей Стефанов. Младата наследница също се изявява като моден дизайнер и живее предимно в Австрия, далеч от шума на родния хайлайф.

През лятото тя трябваше да бъде булка, но внезапната кончина на вуйчо ѝ Тодор Славков наложи сватбата да бъде отложена за следващата година.

Евгени Минчев не разкри дали сбирката е била по специален повод или „просто така“. Ясно е обаче, че компанията е била повече от подбрана. Сред гостите са били още Ивонне, топмоделката Олга Модева и Павела Апостолова от БНТ.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Ега ти забавлението. Аз съвсем други снимки очаквах...🤣

    Коментиран от #2

    11:50 25.12.2025

  • 2 Въобще не се разбира

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Праскал ли я е, или само са се забавлявали?

    11:52 25.12.2025

  • 3 Два

    4 0 Отговор
    Чакала и един Пе... Ал...

    11:55 25.12.2025

  • 4 Червените

    5 0 Отговор
    и хора без християнски ценности не празнуват Бъдни вечер и са по кръчмите !

    11:56 25.12.2025

  • 5 Обективен

    1 0 Отговор
    "Лорд" на трамваите!

    12:03 25.12.2025

  • 6 КИЙТО НЕ МОЖЕ ДА СИ НАПРАВИ СЕМЕЙСТВО

    0 0 Отговор
    На Бъдни вечер стои по кръчмите.

    12:06 25.12.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Говорили са си за мъже...

    12:10 25.12.2025

  • 8 Хейт

    1 0 Отговор
    Къв Лорд е тоя ватман

    12:14 25.12.2025

  • 9 Любопитен

    0 0 Отговор
    В къв смисъл се забавлява с внучката?

    12:14 25.12.2025

  • 10 Ай стига

    0 0 Отговор
    ..с тоя педал бре...
    Чудя се как са му дали да кара трамвай.!!!???

    12:15 25.12.2025