Евгени Минчев се забавлява с внучката на Людмила Живкова

„Снощи беше незабравима вечер!“ – с тези думи Евгени Минчев обобщи светския купон в елитно столично заведение, на който очевидно е бил в отлично настроение, пише show.blitz.bg

Лордът с гордост обяви в социалните мрежи, че е „прекарал време“ с внучката на Людмила Живкова, която носи нейното име. Двамата дори са се нащракали за спомен, а кадрите бързо привлякоха вниманието в светските среди.

Става дума за първородната дъщеря на Жени Живкова и съпруга ѝ Андрей Стефанов. Младата наследница също се изявява като моден дизайнер и живее предимно в Австрия, далеч от шума на родния хайлайф.

През лятото тя трябваше да бъде булка, но внезапната кончина на вуйчо ѝ Тодор Славков наложи сватбата да бъде отложена за следващата година.

Евгени Минчев не разкри дали сбирката е била по специален повод или „просто така“. Ясно е обаче, че компанията е била повече от подбрана. Сред гостите са били още Ивонне, топмоделката Олга Модева и Павела Апостолова от БНТ.