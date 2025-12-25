Евгени Минчев се забавлява с внучката на Людмила Живкова

„Снощи беше незабравима вечер!“ – с тези думи Евгени Минчев обобщи светския купон в елитно столично заведение, на който очевидно е бил в отлично настроение, пише show.blitz.bg
Лордът с гордост обяви в социалните мрежи, че е „прекарал време“ с внучката на Людмила Живкова, която носи нейното име. Двамата дори са се нащракали за спомен, а кадрите бързо привлякоха вниманието в светските среди.
Става дума за първородната дъщеря на Жени Живкова и съпруга ѝ Андрей Стефанов. Младата наследница също се изявява като моден дизайнер и живее предимно в Австрия, далеч от шума на родния хайлайф.
През лятото тя трябваше да бъде булка, но внезапната кончина на вуйчо ѝ Тодор Славков наложи сватбата да бъде отложена за следващата година.
Евгени Минчев не разкри дали сбирката е била по специален повод или „просто така“. Ясно е обаче, че компанията е била повече от подбрана. Сред гостите са били още Ивонне, топмоделката Олга Модева и Павела Апостолова от БНТ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #2
11:50 25.12.2025
2 Въобще не се разбира
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Праскал ли я е, или само са се забавлявали?
11:52 25.12.2025
3 Два
11:55 25.12.2025
4 Червените
11:56 25.12.2025
5 Обективен
12:03 25.12.2025
6 КИЙТО НЕ МОЖЕ ДА СИ НАПРАВИ СЕМЕЙСТВО
12:06 25.12.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
12:10 25.12.2025
8 Хейт
12:14 25.12.2025
9 Любопитен
12:14 25.12.2025
10 Ай стига
Чудя се как са му дали да кара трамвай.!!!???
12:15 25.12.2025