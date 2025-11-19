Огнян Минчев: Казано направо - има разлика между реформа и произволно отнемане на "едни пари" от гражданите

Казано направо - има разлика между реформа и произволно отнемане на "едни пари" от гражданите. При реформа се променя системата за извършване на определена дейност в посока на оптимизирането ѝ от гл. точка на основните интереси на обществените групи и на обществото като цяло.
Това припомня във "Фейсбук" Огнян Минчев.
Ако се налага, при тази реформа е допустимо известно увеличаване на цените на определени ресурси и услуги - но само в контекста на цялостното оптимизиране на системата.
При отнемането на "едни пари" - под какъвто и да било благовиден предлог - властта (в случая - общинската) лишава гражданите от правото им да разполагат със своите пари, отнема им парите без да променя каквото и да било в посока оптимизиране на системата - в случая за паркиране.
Нещо повече - освен че вдига цените, за да лиши гражданите от парите им, общината предприема промени в посока обратна на оптимизиране системата за паркинг в града.
Зелената (и синята) зона, призвана да регулира паркирането през деня, през нощните часове се превръща в сурово наказание за живеещите на нейна територия. Те плащат (100-150 евро), но имат по-малко шансове да паркират, отколкото досега.
P.S. В допълнение - крайно недостатъчни са местата за паркиране на хора с увреждания. Да не говорим за това, че масово се нарушава предназначението им в часовете извън действието на зоната.
