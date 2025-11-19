Новини
Мнения »
Огнян Минчев: Казано направо - има разлика между реформа и произволно отнемане на "едни пари" от гражданите

Огнян Минчев: Казано направо - има разлика между реформа и произволно отнемане на "едни пари" от гражданите

19 Ноември, 2025 16:01 3 091 9

  • софия-
  • паркиране-
  • синя зона-
  • зелена зона-
  • огнян минчев

Нещо повече - освен че вдига цените, за да лиши гражданите от парите им, общината предприема промени в посока обратна на оптимизиране системата за паркинг в града

Огнян Минчев: Казано направо - има разлика между реформа и произволно отнемане на "едни пари" от гражданите - 1
Снимка: БГНЕС
Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Казано направо - има разлика между реформа и произволно отнемане на "едни пари" от гражданите. При реформа се променя системата за извършване на определена дейност в посока на оптимизирането ѝ от гл. точка на основните интереси на обществените групи и на обществото като цяло.

Това припомня във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Ако се налага, при тази реформа е допустимо известно увеличаване на цените на определени ресурси и услуги - но само в контекста на цялостното оптимизиране на системата.

При отнемането на "едни пари" - под какъвто и да било благовиден предлог - властта (в случая - общинската) лишава гражданите от правото им да разполагат със своите пари, отнема им парите без да променя каквото и да било в посока оптимизиране на системата - в случая за паркиране.

Нещо повече - освен че вдига цените, за да лиши гражданите от парите им, общината предприема промени в посока обратна на оптимизиране системата за паркинг в града.

Зелената (и синята) зона, призвана да регулира паркирането през деня, през нощните часове се превръща в сурово наказание за живеещите на нейна територия. Те плащат (100-150 евро), но имат по-малко шансове да паркират, отколкото досега.

P.S. В допълнение - крайно недостатъчни са местата за паркиране на хора с увреждания. Да не говорим за това, че масово се нарушава предназначението им в часовете извън действието на зоната.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    17 1 Отговор
    Едно и също е. Под ,,реформа" разбирам ,,дране на кожи".

    16:06 19.11.2025

  • 2 Тити

    15 1 Отговор
    У нас реформите са са о на думи.

    16:08 19.11.2025

  • 3 Мда

    8 11 Отговор
    А този господин като е извън габаритен, как трябва да бъде таксуван като ходи по тротоарите?

    16:09 19.11.2025

  • 4 още трябва

    18 12 Отговор
    Софиянци, така ви се пада! По 20 евро на час да ви направят паркирането, защото когато имаше протести срещу еврото и хора от цялата страна със собствени средства ходеха в София да протестират, вие софиянци си седяхте по капанчетата и ни се присмивахте и подхилквахте! Малко ви е! Още трябва да ви вдигнат таксата, та дано малко се осъзнаете и да ви дойде акъла.

    Коментиран от #9

    16:23 19.11.2025

  • 5 Естествено

    23 1 Отговор
    Тук е също както при полицаите - не се променя съдържанието, но се променя "възнаграждението"!!!!!!!!

    16:43 19.11.2025

  • 6 Работещ бюджет

    18 1 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    16:54 19.11.2025

  • 7 МПС

    13 1 Отговор
    Когато платената зона се въведе идеята беше с парите да се направят паркинги за да няма коли по улиците, къде са тези паркинги, след толкова години прибиране на пари?

    18:13 19.11.2025

  • 8 Запознат

    9 0 Отговор
    Ако Общината и нейната администрация продължават с кражбите и стригането силно се е заблудила. Когато властимащите не изпълняват задълженията си които гражданите са им вменили срещу заплащане , СУВЕРЕНА има право да не плаща ДАНЪЦИ , ТАКСИ , ДДС и всички ДЕМОКРАТИЧНИ измислици на служителите превърнали се в КРАДЦИ. Не забравяйте че това са изработени пари на бачкатори.

    18:31 19.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.