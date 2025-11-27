Огнян Гърков пред ФАКТИ: Еврото за нас в този момент няма смисъл, преживял съм го в Словакия

В обстановка на нестабилна международна среда, икономическо и вътрешнополитическо напрежение въпросът за ролята на България в европейските и геополитическите процеси става все по-актуален. Може ли България да се ориентира към по-независима и балансирана политика, подобно на някои държави в Централна Европа? Накъде върви и ще има ли дипломатическо решение войната Русия – Украйна? Пред ФАКТИ говори дипломатът от кариерата Огнян Гърков.
– Г-н Гърков, САЩ заемат водеща роля в преговорите между Русия и Украйна, но ЕС сякаш стои на втора линия. А България е част от ЕС. Как гледате на нашата позиция?
– Ние сме част от Европейския съюз, но само толкова, доколкото сме „чиновнически“ член. И това е така, тъй като не сме приети, както всички други страни членки – с референдум. Ние сме единствената държава членка, която е влязла в ЕС без референдум.
– Принципно темата за референдумите у нас е много дискусионна, но все пак имаше политическо решение, а хората се чувстват като част от ЕС?
– Влязохме законосъобразно – да, но доколкото законите в нашата държава се приемат от едно малцинство, избирано с 27–30%. Но на практика, от морална гледна точка, можем да си позволим малко по-свободно поведение – в интерес на населението. Основната цел на една външна политика е да осигури на вътрешната политика максимално благоприятни условия за жизнения стандарт на своите граждани – доколкото се може на повече от тях.
А в случая с конфликта Украйна – Русия – ЕС ние не можем да бъдем фактор. Трябва да изхождаме от ролята на България. Нито сме военен фактор, нито икономически можем да въздействаме като САЩ, Европа, Украйна, Русия. Трябва да гледаме къде да се вместим в този конфликт с минимум щети. Можем да почерпим от опита на други страни – Унгария, Словакия, Полша; сега има нов цикъл на поведение и в Австрия. Да подходим по-реалистично, вместо да изпълняваме „директиви“.
– А смятате ли, че у нас има такива политици, които могат категорично да заявят позиция, която да не е точно тази, която се иска от Европейския съюз?
– Там е работата – проблемът на България в момента е, че се ръководим от неефективна, слабо полезна за народа и самовлюбена представителна демокрация. Казах вече, че тези представители се избират от 20–30% от правоимащите.
Крайно време е да преминем към пряка демокрация.
Пряката демокрация е чрез референдуми, плебисцити и т.н. Самото ни влизане в ЕС е морално нелегитимно. Законово – да, според законите, които си ги гласува малцинството „управляващи + сглобки“. Но е крайно време да се промени Законът за референдумите. Нужни са две-три изменения в компетентния по темата закон „За прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“, обн. ДВ бр. 44 от 12 юни 2009 г.
Докато това не се случи, трябва да се придържаме към по-миролюбива политика, ако трябва – и неутралитет.
– Европа има едно мнение, САЩ – друго… САЩ са готови да доставят оръжие, но искат ЕС да го плаща. И така докъде?
– ЕС и САЩ са фактори. Но ние трябва да изхождаме от нашите интереси – да бъдем минимално въвлечени в този конфликт.
– Нашият интерес е ясен – на прага сме на еврото, за да станем още повече част от ЕС?
– Отдавна поддържам позиция против преждевременното приемане на еврото. Аз съм преживял какво означава да се влезе в еврозоната. Бях в Словакия през 2006–2010 г. Мандатът ми беше от 30 май 2006 до 30 юни 2010 г. А Словакия влезе в еврото на 1 януари 2009 г. Бях свидетел от началото до края. Приелият го по време на първия си премиерски мандат Роберт Фицо тогава от неопитност и дързост за партийна и национална самоизява при сегашния международен хаос едва ли би се осмелил.
Еврото беше въведено, за да понижи стойността на продукцията на големите държави и да увеличат износа си на крайна продукция – Германия, Франция, Нидерландия. Вторият мотив беше противопоставяне на долара.
Но Словакия, когато въведе еврото, произвеждаше три марки автомобили – Volkswagen, KIA и Peugeot. И въпреки това на конференцията „1 година с евро“ (14.12.2010 г.) като основно постижение бе отчетена политическата гордост.
А ние какво изнасяме? Поддоставчици сме на части. Не произвеждаме крайна продукция за износ. IT секторът ни беше ударен с 34% през 2023 г.
Според IT-специалиста Драгомир Чолаков анализите по критерии на ООН, ОССЕ и открития сайт на ЦРУ показват, че по жизнен стандарт България се е придвижила от 26-то място през 1988–1989 г. на 89-то през 2019–2020 г.; по качество на здравеопазването – от 6-то на 82-ро; по образование – от 2-ро на 78-мо; по технологии – от 3-то на 116-то. Свободата на словото е паднала от 68-мо на 70-то място. Еврото за нас в този момент няма смисъл. Преживял съм го в Словакия.
Нямаме записана в документ дата, на която сме длъжни да влезем.
Да, в ERM II сме, но не сме готови. Чехия, Унгария, Полша – страни с по-добра икономика – не искат да влизат. И Румъния също осъзна това. Пропагандата у нас, че който е против еврото, е „русофил“ или „путинофил“, е нелепа.
– Защо казвате, че не трябва да вземаме страна в конфликта Русия – Украйна, след като сме в ЕС?
– Защото имаме да решаваме много сериозни вътрешни проблеми. Най-големият е демографският спад. А от гледна точка на сигурността – руските ядрени ракети са на 300–500 км от нас, а Вашингтон е на 10 000 км. Историята показва, че империите винаги се договарят помежду си, като противопоставят по-малките държави. „Съюзници“ ги наричат, когато са послушни; когато проявят характер – стават диктатури, терористи и т.н.
Откъде ще дойдат българи, за да имаме стабилна държава?
Чрез завръщане на емигранти, чрез хора с български корени в съседни страни, Молдова, Украйна. Но трябва силни служби, които да преценяват кой ще бъде лоялен и ще учи езика.
Поляците и унгарците имат стратегия. Нашите – не.
– Да се върнем на конфликта в Украйна. Как виждате развитието му?
– Много малко знаем какво точно става. Дезинформацията е огромна – двустранна, тристранна, плюс Вашингтон. Не ми се вярва скоро да приключи. Единственото реалистично – временно примирие.
Братоубийство е. И едните, и другите са славяни. Най-нормалната позиция е като на Орбан, Фицо, някои австрийски политици – по-неутрална.
– НАТО се консолидира покрай конфликта, но САЩ искат увеличаване на военните бюджети…
– Влязохме в НАТО през 2004 г., но без референдум. В ЕС – 2007 г. Законът за референдумите бе приет чак през 2009 г.
Другите страни направиха референдуми. Дания влезе с условия. Швеция – с референдум – запази кроната.
Хърватия влезе в еврозоната и инфлацията скочи. Младежта масово емигрира.
Да влезем в еврото сега е национално престъпление, по-меко казано – политическа безотговорност.
Бюджетът е нестабилен, дефицитите – големи. Имаме фасадна демокрация. С две-три изменения в закона за референдумите ще имаме пряка демокрация. Швейцария е пример. Там народът участва във властта. Тук – властта живее на гърба на народа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Руските агенти на влияние ще трябва да се примирят обаче, че от 2026г. ще сме в еврозоната.
8 Още една...
Коментиран от #15
09:07 27.11.2025
9 Истина
09:07 27.11.2025
10 Само
До коментар #5 от "До края на годината":За простите няма спасение от никъде! Не си имал лева, няма да имаш и евро! Това е от слаб акъл, не се надявай че еврото ще ти промени дерта!
Коментиран от #17
09:08 27.11.2025
До коментар #15 от "павела митова":Не знам и не ме интересува.Аз избрах ЕВРОТО!
Коментиран от #27, #56
До коментар #10 от "Само":@пако откъде знаеш че той е нямал левове?, познаваш ли го?
09:13 27.11.2025
19 Знам!
До коментар #17 от "А ти глу..":Който има не реве! Реват неможачите, който си въобразяват че животът е майка им, и трябва да ги дондурка!
Коментиран от #53
09:17 27.11.2025
25 Оди у Русиа
До коментар #23 от "нннн":На рублата.На вторият ден си в окопа.На третият ден украински дрон те прави на тор.
Коментиран от #29, #62
09:23 27.11.2025
27 Рада лайкова
До коментар #16 от "Пепи Волгата":Аз също съм на евраци.
28 Това е важно
Ако се съберсем 300х и да искаме връщане в чакалнята на еврото. За това трябва да се настоява, а не за дребни каузи. Това е единственото спасение от еврото за бъдещето на БГ. Жалко, че зависи от продажни Нар. събрание и правителство.
За референдум е може би късно. Президенът да го насрочи до 1.1.26. Спрете еврото!
За референдум е може би късно. Президенът да го насрочи до 1.1.26. Спрете еврото!
29 Кадър си на Урсу
До коментар #25 от "Оди у Русиа":Отиването в Русия, няма да спаси Бъгалрия. Еврото е беда за народа.
Първо: Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години.
Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно.
Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.
Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.
Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.
Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер
Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при ЗАКРЪГЛЯНЕТО при цени сега.
Коментиран от #31, #46
31 Оди у Русиа
До коментар #29 от "Кадър си на Урсу":Оди,оди.
40 Минувач
До коментар #2 от "Ми бегай бе":Що да бяга в Москва? Защо не напишеш да бяга във Варшава да си харчи злотите? В една от най-рисофобските държави Полша, а?
41 Евро,евро, евро.
До коментар #40 от "Минувач":Евро,евро,евро!
Да се знае!
Да се знае!
42 Оди у Русиа
До коментар #40 от "Минувач":На рублата.Ще видиш рая.
44 Купувай
До коментар #34 от "123":Злато, банките продават. Ще си цар
46 стига
До коментар #29 от "Кадър си на Урсу":простотии бе БАТЕ .законите в БЪЛГАРИЯ определят данъците НАВСЯКЪДЕ СА различни,в ИСПАНИЯ данък за апартамент е два пъти по голям от този за кола а този за кола е съизмерим с българския Проблем е като наследника трябва да придобие собственост след смърт И ТРЯБВА ДА ПЛАТИ 50% от жилището ,но апартаменти в БАРСЕЛОНА и сега има по 60 000 евра А да ти кажа то и сега като извадиш картата или платиш с телефона то това си е цифров ЛЕВ или евро къде ти се вижда някой да те заробва от ЕВРОПА друг е въпроса ако искаш по вълшебен начин банковата ти карта да се самозарежда А И ДРУГ Е ВЪПРОСА АКО СИ БАНКОВ ОБИРДЖИЯ защото няма да има какво да обираш А КАЖЕТЕ СЕГА С ГАЙДИТЕ
50 провинциалист
До коментар #22 от "каков":" защо еврото като е без значение се редят на опашки пред БНБ за евро" - ама ти верно ли само това можа да си изсмучеш от пръстите? Я бЕгай да дръпнеш още едно кафенце и се пробвай пак!
51 провинциалист
До коментар #43 от "Тъп Глупънсбъркър":Кои точно управляващи оправдават инфлацията с еврото, след като официалната пропаганда е, че: 1. инфлация няма; 2. повишаването на цените се дължи на какво ли не, вкл. фазите на луната, но не и на еврото.
52 О,СЕТИХТЕ СЕ
До коментар #39 от "Истина е":разбира се че подобни налъми ще бъдат изхвърлени от живота в бъдеще.Изкуствения интелект ще навлезе тотално ,И всички подобни чиновници с папки под мишници и невчесани мисли изчезват,Бъдещето е утре и вече отдавна е в ЕВРОПА .всичко ще се предава през интернет и мигновено То и затова ДЪРЖАВНИЯ ФАЛКОН вече няма да вози президента и той да се прави и на пилот у него О КОЛКО МИ ТЕЖИ
10:01 27.11.2025
53 И Аз Знам
До коментар #19 от "Знам!":Ти явно си от имащите, ама как и защо имаш, явно си знаеш само ти и твоите господари.След година на 01.01.2027г. дано пак пишеш, че все още имаш, но не по-малко от 01.01.2026г.Няма значение да ли евро или ЛЕВ.Аман от такива всезнайковци като теб.
56 Катето Евро
До коментар #16 от "Пепи Волгата":Аз пък избрах "Волга"та!
Хубава кола! Здрава!!... Ама няма внос...
57 ЕЙ МЕ НА
До коментар #50 от "провинциалист":да ти кажа за кафенцето.на палма ДЕ майорка 2000г беше 1 евро и сега след 25 г е 1,20е Ав барселона е 1,6 Ти на слънчака го пиеш за 2.5 евра.И когато влезе еврото ще разберете директно как ви дерат кожите затова и бебетата на комунягите опъват ританките освен това данъците ще поскъпнат за терзи с многото имоти ВРЕМЕ Е ДА ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ ЗА ТОВА ДЕТО НАКРАДОХА та докато си опъвам евтино кафенце да те светна дето се накраде през прехода, да му се платят данъците та да има държава Както казваш боко шиши асеня крадоха и забогатяха ДА ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ И ДА ВЪРВИМ НАПРЕД няма емигрантите да ви плащат ТЕВСИЧКИ ОТ МНОГО ГОДИНИ СА НА ЕВРА
59 провинциалист
До коментар #57 от "ЕЙ МЕ НА":За кафенцето разбрах. Ако кажеш нещо и за правописа, цена няма да имаш!
60 Д-р Марин Белчев
Разбира се, самотен млад човек, който живее при мама и тате и не плаща елекричество, вода, отопление и храна, ще може да изкарва с около 1500 лв на месец, че даже и ще му остава за евтини екскурзии.
Приемането на Еврото няма да бъде проблем за милионери, милиардери, депутати, министри, полковници, генерали, прокурори, висши полицаи и пр.
Всички останали ще обеднеят значително и ще бъдат в хроничен стрес да поемат сметки и разходи. Ще се свие потреблението на тези групи от хора. Някои ще потърсят път към чужбина.
В заключение: не съм против Еврото, но то е за богати държави с реална икономика, стабилна средна класа, по-високи доходи и пр. Много безотговорен ход от страна на управляващите.
61 КАК да няма
До коментар #56 от "Катето Евро":волгата е чист опел свален от конвейра 45г А с двигателя на опела вървят и джипките и уазките и линейките ЛАТВИЯ А ОСВЕН това руснаците изнесоха цели 3 български авиозавода в които правехме над 9 типа самолети ТО рашаните една кола не са измислили и затова от НОВА ГОДИНА 1 рубла ще струва 1 бг евростотинка ЧЕСТИТО НА ВОЛГАДЖИИТЕ
62 нннн
До коментар #25 от "Оди у Русиа":Що приказваш глyпocти? Полша, Швеция, Дания, Чехия, като НЕ ИСКАТ еврото, да не са тръгнали за Русия и окопите?
63 Тъй де разправят, че няма
До коментар #51 от "провинциалист":ама има и то огромна. Сега ако нещо се разсъхне и не го приемем еврото, ще рекат "Видяхте ли сега има инфлация защото не приехме еврото". Това е едно доста добро оправдание за крадене и демагогия по всички направления.
64 то добре
До коментар #60 от "Д-р Марин Белчев":но какво точно казваш че не ми е ясно.много хора пишат че са професори доктори ТИ НАВЯРНО СИ ДОКТОР НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ неуки и не можеш да разделиш просто число на 2 И КОГАТО след супер инфлацията лева се делеше на 1000 явно си се справил лесно или пак се мъчи.Па то може и да си доктор по философия ГЛЕДАЙ тук съвсем дебили нема и всеки разбира че милионера ще си остане милионер бедняка бедняк а крадеза крадез ПРОБЛЕМА си е само за крадеца в случая защото левчетата изгарят А КРАДЦИТЕ дето са обърнали всичко в имоти ще трябва да плащат данъци и ясно се казва прогресивно КОЛКОТО ПО СИ КРАЛ ПОВЕЧЕ ПЛАЩАШ и по висок данък А и кражбите приключват защото всичко се плаща с карти Да става лошо и за българските джебджийки в европа
65 провинциалист
До коментар #63 от "Тъй де разправят, че няма":Смятай пък в зоната с високия кредитен рейтинг какво крадене ще пада!
66 Стойчев
До коментар #1 от "Аааа нема, нема":На 1 февруари. Не манипулирай. Можеш да си плащаш буламaчите в магазините с пuкливите левове и през януари.
69 така де
До коментар #59 от "провинциалист":гледай сега не съм тинейджър и без да гледам да нацелвам бутоните А ПОНЯКОГА даже и не редактирам А пускам написаното,НАли се досещаш че съм свикнал че с молива не греша и там написаното е по друг начин и има друга стойност Не съм писател защото сега всички пишат а истина е че не казват много и повечето дето казват е за заблуда и не разчита на достоверни факти,Това са не правописни грешки ,а технически от удар по втори бутон едновременно
70 Катето Евро
До коментар #61 от "КАК да няма":Ти връзка с кораба майка имаш ли?
Къде намери връзка - евро-лев-рубла-в о л г а-о п е л-1945г???
Пък и какво ще стане на 01.01.2026г още никой не знае!
Може и свят да няма...
71 Д-р Марин Белчев
До коментар #64 от "то добре":В голяма грешка си, тъй като гледаш и коментираш едностранно и опростено.
Въвеждането на Еврото не променя автоматично социалната структура – богатите остават богати, бедните бедни. Технологиите и безкеш плащанията свиват най-вече дребната, квартална и сива икономика. Но има и манипулации: електронните плащания не „спират кражбите“, а само ги преместват в по-сложни форми. Дигиталното евро може да ограничи кешовите злоупотреби за хиляди, но отваря нови системни рискове за стотици милиони – концентрация на контрол, непрозрачни трансфери и регулаторно овладяване, при което големите играчи влияят несъразмерно върху правилата. Нужни са силни институции, отчетност и обществен контрол, а не технологични митове.
72 емил
Нашите лицемерни предатели , бандити които разграбиха и унищожиха България ни убеждават ,че в миналото сме били живели в Ада сега сме в Рая ? Когато Държаватa е изцяло под контрола на мафията и трудно е да се разбере къде свършва Държавата , къде започва мафията . Странa коятo се е запазила около 1300 години при наличието на Великите империи Римската ,Османска ,Византийската само за 35 година е разрушена и следващите 35 ще остане ли е под въпрос.
73 не може
До коментар #60 от "Д-р Марин Белчев":да си доктор и да не си стабилна СРЕДНА класа със стабилни доходи Докторите учат по 6 г и все нещо са научили И какво ще кажеш за малта страна с 450000 жители и туристи само лято ,Остров на скала без икономика и с евра или за прословутите АЛБАНЦИ и те с евра
74 то ти
До коментар #72 от "емил":сега ли разбра че ЦРУ работи срещу БЪЛГАРИЯ какво има да се коментира , Българския паспорт е един от най уважаваните и с него се пътува и в КАНАДА и ЯПОНИЯ БЕЗ ,виза,А в европа се влиза с 30 евро и с лична карта през летище ВАСИЛ ЛЕВСКИ ,За сведение в европа на екскурзия идват само наивни американски тинейджърки и японски пенсионери А българското образование можеш да следиш по успехите на международни олимпиади но ти се съсредоточаваш в училища за малцинства.И КОЛКО българи учат в англия ,сащ и европа като цяло.Образованието си е индивидуалност а образованите са потискани в БЪЛГАРИЯ ОТ ВРЕМЕ ОНО .ти ЧЕЛ ЛИ СИ БОТЕВ
75 нещо
До коментар #72 от "емил":не ми се връзва само в БЪЛГАРИЯ да има мафия.ТРЪМПО назначи цялата си рода и съди всеки който някога не му е казал добър ден Изгони и пресели много артисти дипломати и провали АМЕРИКАС При путин е още по зле и не е за коментар И какво ще кажеш за куба дето по стартистика е имала медицина подобра от ШВЕЙЦАРИЯ и са живели в рая с американски пари В момента са най големия производител на захар и нямат бонбони и мляко за децата ИЛИ за венецуела с най големи залежи на петрол и живеят с 20 долара в месец .В БЪЛГАРИЯ никой не гонят или убиват по политически причини Е който не играе в отбора в който са го приели и краде АЙДЕ У ПАНДЕЛА ма ти налиу беше ДОКТОР КВО ТИ ПУКА ИЛИ ДРАПАШ ЗА ВЛАСТ И ЛЕКИ ПАРИ
76 ДА стана
77 12345
До коментар #2 от "Ми бегай бе":Мноого си ПроЗДЪ! Това е една точна и добре изложена истина!!!
79 ТОЧНО
До коментар #1 от "Аааа нема, нема":И да ритаме и да не ритаме,... интересното започва след 35-36 дни
81 така де
До коментар #70 от "Катето Евро":всъщност връзка между долар и евро има ,и коефициентите в обменните бюра не са в полза на долара А Връзка между лева и рублата че никой не ги обменя никъде Е левчето още върви но далечот 1,60 евро И ТОще отиде при рублата на 1 1 26г И се знае какво ще стане след месец МОЖЕ И ДА НЕ СЪМ ПРОРОК НО ЩЕ СЕ ПРАЗНУВА ЗДРАВО в ЕВРОПА и БЪЛГАРИЯ .Колкото до волгите Ти скоро виждала ли си по улиците,В селата са полози за кокошките ,там е техния свят
