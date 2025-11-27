Новини
Огнян Гърков пред ФАКТИ: Еврото за нас в този момент няма смисъл, преживял съм го в Словакия

27 Ноември, 2025

Ние сме част от Европейския съюз, но само толкова, доколкото сме „чиновнически“ член, казва дипломатът

В обстановка на нестабилна международна среда, икономическо и вътрешнополитическо напрежение въпросът за ролята на България в европейските и геополитическите процеси става все по-актуален. Може ли България да се ориентира към по-независима и балансирана политика, подобно на някои държави в Централна Европа? Накъде върви и ще има ли дипломатическо решение войната Русия – Украйна? Пред ФАКТИ говори дипломатът от кариерата Огнян Гърков.

– Г-н Гърков, САЩ заемат водеща роля в преговорите между Русия и Украйна, но ЕС сякаш стои на втора линия. А България е част от ЕС. Как гледате на нашата позиция?
– Ние сме част от Европейския съюз, но само толкова, доколкото сме „чиновнически“ член. И това е така, тъй като не сме приети, както всички други страни членки – с референдум. Ние сме единствената държава членка, която е влязла в ЕС без референдум.

– Принципно темата за референдумите у нас е много дискусионна, но все пак имаше политическо решение, а хората се чувстват като част от ЕС?
– Влязохме законосъобразно – да, но доколкото законите в нашата държава се приемат от едно малцинство, избирано с 27–30%. Но на практика, от морална гледна точка, можем да си позволим малко по-свободно поведение – в интерес на населението. Основната цел на една външна политика е да осигури на вътрешната политика максимално благоприятни условия за жизнения стандарт на своите граждани – доколкото се може на повече от тях.
А в случая с конфликта Украйна – Русия – ЕС ние не можем да бъдем фактор. Трябва да изхождаме от ролята на България. Нито сме военен фактор, нито икономически можем да въздействаме като САЩ, Европа, Украйна, Русия. Трябва да гледаме къде да се вместим в този конфликт с минимум щети. Можем да почерпим от опита на други страни – Унгария, Словакия, Полша; сега има нов цикъл на поведение и в Австрия. Да подходим по-реалистично, вместо да изпълняваме „директиви“.

– А смятате ли, че у нас има такива политици, които могат категорично да заявят позиция, която да не е точно тази, която се иска от Европейския съюз?
– Там е работата – проблемът на България в момента е, че се ръководим от неефективна, слабо полезна за народа и самовлюбена представителна демокрация. Казах вече, че тези представители се избират от 20–30% от правоимащите.

Крайно време е да преминем към пряка демокрация.

Пряката демокрация е чрез референдуми, плебисцити и т.н. Самото ни влизане в ЕС е морално нелегитимно. Законово – да, според законите, които си ги гласува малцинството „управляващи + сглобки“. Но е крайно време да се промени Законът за референдумите. Нужни са две-три изменения в компетентния по темата закон „За прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“, обн. ДВ бр. 44 от 12 юни 2009 г.
Докато това не се случи, трябва да се придържаме към по-миролюбива политика, ако трябва – и неутралитет.

– Европа има едно мнение, САЩ – друго… САЩ са готови да доставят оръжие, но искат ЕС да го плаща. И така докъде?
– ЕС и САЩ са фактори. Но ние трябва да изхождаме от нашите интереси – да бъдем минимално въвлечени в този конфликт.

– Нашият интерес е ясен – на прага сме на еврото, за да станем още повече част от ЕС?
– Отдавна поддържам позиция против преждевременното приемане на еврото. Аз съм преживял какво означава да се влезе в еврозоната. Бях в Словакия през 2006–2010 г. Мандатът ми беше от 30 май 2006 до 30 юни 2010 г. А Словакия влезе в еврото на 1 януари 2009 г. Бях свидетел от началото до края. Приелият го по време на първия си премиерски мандат Роберт Фицо тогава от неопитност и дързост за партийна и национална самоизява при сегашния международен хаос едва ли би се осмелил.

Еврото беше въведено, за да понижи стойността на продукцията на големите държави и да увеличат износа си на крайна продукция – Германия, Франция, Нидерландия. Вторият мотив беше противопоставяне на долара.

Но Словакия, когато въведе еврото, произвеждаше три марки автомобили – Volkswagen, KIA и Peugeot. И въпреки това на конференцията „1 година с евро“ (14.12.2010 г.) като основно постижение бе отчетена политическата гордост.
А ние какво изнасяме? Поддоставчици сме на части. Не произвеждаме крайна продукция за износ. IT секторът ни беше ударен с 34% през 2023 г.
Според IT-специалиста Драгомир Чолаков анализите по критерии на ООН, ОССЕ и открития сайт на ЦРУ показват, че по жизнен стандарт България се е придвижила от 26-то място през 1988–1989 г. на 89-то през 2019–2020 г.; по качество на здравеопазването – от 6-то на 82-ро; по образование – от 2-ро на 78-мо; по технологии – от 3-то на 116-то. Свободата на словото е паднала от 68-мо на 70-то място. Еврото за нас в този момент няма смисъл. Преживял съм го в Словакия.

Нямаме записана в документ дата, на която сме длъжни да влезем.

Да, в ERM II сме, но не сме готови. Чехия, Унгария, Полша – страни с по-добра икономика – не искат да влизат. И Румъния също осъзна това. Пропагандата у нас, че който е против еврото, е „русофил“ или „путинофил“, е нелепа.

– Защо казвате, че не трябва да вземаме страна в конфликта Русия – Украйна, след като сме в ЕС?
– Защото имаме да решаваме много сериозни вътрешни проблеми. Най-големият е демографският спад. А от гледна точка на сигурността – руските ядрени ракети са на 300–500 км от нас, а Вашингтон е на 10 000 км. Историята показва, че империите винаги се договарят помежду си, като противопоставят по-малките държави. „Съюзници“ ги наричат, когато са послушни; когато проявят характер – стават диктатури, терористи и т.н.

Откъде ще дойдат българи, за да имаме стабилна държава?

Чрез завръщане на емигранти, чрез хора с български корени в съседни страни, Молдова, Украйна. Но трябва силни служби, които да преценяват кой ще бъде лоялен и ще учи езика.
Поляците и унгарците имат стратегия. Нашите – не.

– Да се върнем на конфликта в Украйна. Как виждате развитието му?
– Много малко знаем какво точно става. Дезинформацията е огромна – двустранна, тристранна, плюс Вашингтон. Не ми се вярва скоро да приключи. Единственото реалистично – временно примирие.
Братоубийство е. И едните, и другите са славяни. Най-нормалната позиция е като на Орбан, Фицо, някои австрийски политици – по-неутрална.

– НАТО се консолидира покрай конфликта, но САЩ искат увеличаване на военните бюджети…
– Влязохме в НАТО през 2004 г., но без референдум. В ЕС – 2007 г. Законът за референдумите бе приет чак през 2009 г.

Другите страни направиха референдуми. Дания влезе с условия. Швеция – с референдум – запази кроната.
Хърватия влезе в еврозоната и инфлацията скочи. Младежта масово емигрира.

Да влезем в еврото сега е национално престъпление, по-меко казано – политическа безотговорност.
Бюджетът е нестабилен, дефицитите – големи. Имаме фасадна демокрация. С две-три изменения в закона за референдумите ще имаме пряка демокрация. Швейцария е пример. Там народът участва във властта. Тук – властта живее на гърба на народа.


ПОДОБНИ НОВИНИ


  • 1 Аааа нема, нема

    24 20 Отговор
    На 1 януари -Евро.

    Коментиран от #66, #79

    08:59 27.11.2025

  • 2 Ми бегай бе

    32 96 Отговор
    Ходи си в масква да си харчиш рублите тогава!

    Коментиран от #11, #40, #77

    09:00 27.11.2025

  • 3 в кратце

    68 14 Отговор
    Еврото за нас в този момент няма смисъл,ама Баце и Шиши искат богатствата си в такава валута.

    09:01 27.11.2025

  • 4 Пепи Волгата

    28 41 Отговор
    От мен да знаете.Този само евро обича.

    09:01 27.11.2025

  • 5 До края на годината

    28 62 Отговор
    ще ни заливат с антиевропейска пропаганда.
    Руските агенти на влияние ще трябва да се примирят обаче, че от 2026г. ще сме в еврозоната.

    Коментиран от #10

    09:03 27.11.2025

  • 6 павела митова

    29 15 Отговор
    ТУЗЕМНОТО НАСЕЛЕНИЕ ШЕ ГО ПАПКА ЯКО ,ГЛАД,СТУД -21 ВЕК ,НО ПЪК НИЕ /АЗ /СЪМ ДОБРЕ МОЛИ МЕ ЗАРЗАВАТА ЗА ХОРАТА - ТОЯ ЖИВОТ НЕ Е ЗА БЕДНИ ХОРА -

    09:06 27.11.2025

  • 7 ггггг

    30 24 Отговор
    То и от ченгета като теб няма смисъл.

    09:06 27.11.2025

  • 8 Още една...

    23 49 Отговор
    Референдумска копейка се изхожда тази сутрин.

    Коментиран от #15

    09:07 27.11.2025

  • 9 Истина

    43 19 Отговор
    Нас ни насадиха в €врозоната !

    09:07 27.11.2025

  • 10 Само

    27 12 Отговор

    До коментар #5 от "До края на годината":

    За простите няма спасение от никъде! Не си имал лева, няма да имаш и евро! Това е от слаб акъл, не се надявай че еврото ще ти промени дерта!

    Коментиран от #17

    09:08 27.11.2025

  • 12 Евродебил

    15 10 Отговор
    Пак до констатация опитаме,а идея как да излезем от смъртоносната евроатлантическа центрофуги никаква.Без физическа терминали на тези 30% избиратели и избраните от тях няма как да стане.От примера на червените кхмери в Камбоджа за нас по добър план няма.

    09:09 27.11.2025

  • 13 Пьотр Волгин

    21 18 Отговор
    За вас еврото може и да няма смисъл, ама за мен има.

    09:09 27.11.2025

  • 14 дипломат от карирерата

    25 24 Отговор
    Дипломат от кариерата = комунист /ДС

    09:10 27.11.2025

  • 16 Пепи Волгата

    18 20 Отговор

    До коментар #15 от "павела митова":

    Не знам и не ме интересува.Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #27, #56

    09:12 27.11.2025

  • 17 А ти глу..

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Само":

    @пако откъде знаеш че той е нямал левове?, познаваш ли го?

    Коментиран от #19

    09:13 27.11.2025

  • 19 Знам!

    16 15 Отговор

    До коментар #17 от "А ти глу..":

    Който има не реве! Реват неможачите, който си въобразяват че животът е майка им, и трябва да ги дондурка!

    Коментиран от #53

    09:17 27.11.2025

  • 20 Ганя Путинофила

    14 14 Отговор
    За Ганя има смисъл дамо рублата!

    09:18 27.11.2025

  • 21 Пръчо

    16 9 Отговор
    ..... "Комунисти, комсомолци, пионери, сме в един и същи строй".....

    09:18 27.11.2025

  • 22 каков

    17 24 Отговор
    малоумен дипломат,явно потомък на партизански род ,и израсъл без книги в бедно селско семейство.Но отрано будно за да пасе овце и крави.Господине и защо еврото като е без значение се редят на опашки пред БНБ за евро а не за прехвалените ви монети от злато И защо всичките ви сметки са отдавна в евра .И то е ясно че БЪЛГАРИЯ НЕ Е В ЦЕНТЪРА НА ЕВРОПА но трябва да знаеш какво казват ТУРСКИТЕ ТИ КОЛЕГИ Турция може да е вратата на ЕВРОПА , НО БЪЛГАРИЯ Е КЛЮЧА

    Коментиран от #50

    09:21 27.11.2025

  • 23 нннн

    26 11 Отговор
    Еврото за нас в този момент има смисъл, много лош смисъл.

    Коментиран от #25

    09:22 27.11.2025

  • 24 Демократ

    14 16 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    09:22 27.11.2025

  • 25 Оди у Русиа

    15 15 Отговор

    До коментар #23 от "нннн":

    На рублата.На вторият ден си в окопа.На третият ден украински дрон те прави на тор.

    Коментиран от #29, #62

    09:23 27.11.2025

  • 26 Връщай

    12 6 Отговор
    Парите бе!

    09:24 27.11.2025

  • 27 Рада лайкова

    8 9 Отговор

    До коментар #16 от "Пепи Волгата":

    Аз също съм на евраци.

    09:25 27.11.2025

  • 28 Това е важно

    18 12 Отговор
    Все още нищо не е згубено.
    Ако се съберсем 300х и да искаме връщане в чакалнята на еврото. За това трябва да се настоява, а не за дребни каузи. Това е единственото спасение от еврото за бъдещето на БГ. Жалко, че зависи от продажни Нар. събрание и правителство.

    За референдум е може би късно. Президенът да го насрочи до 1.1.26. Спрете еврото!

    09:26 27.11.2025

  • 29 Кадър си на Урсу

    19 9 Отговор

    До коментар #25 от "Оди у Русиа":

    Отиването в Русия, няма да спаси Бъгалрия. Еврото е беда за народа.
    Първо: Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години.

    Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно.

    Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.

    Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.

    Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.
    Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер

    Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при ЗАКРЪГЛЯНЕТО при цени сега.

    Коментиран от #31, #46

    09:32 27.11.2025

  • 31 Оди у Русиа

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "Кадър си на Урсу":

    Оди,оди.

    09:35 27.11.2025

  • 32 бай Шиле

    10 2 Отговор
    Като и да се наричат парите, не се ли управляват правилно от притежателя, дефицита е гарантиран.

    09:36 27.11.2025

  • 33 Пецо

    6 5 Отговор
    Глупости! Сега сме в клуба на богатите и ние ще станем богати

    09:38 27.11.2025

  • 34 123

    10 8 Отговор
    Еврото е за да направят парите дигитални. Без кеш. Банкерите ще ни клатят както си искат. Който не изпълнява нарежданията на държавата(банките) го глобяват или му блокират сметката или му я зануляват.

    Коментиран от #44

    09:39 27.11.2025

  • 35 РАЗБИРАМ

    5 8 Отговор
    то и името ти говори за отдалеченост от БЪЛГАРИЯ и българските проблеми и къде освен в словакия си бил и какво точно си ДЕЛАЛ за москва е много по интересно от това да ми обясняваш че банковата ти сметка е в ЕВРО ,но няма смисъл да го обсъждаме

    09:39 27.11.2025

  • 36 Възраждане

    13 6 Отговор
    За Бога Братя, да защитим лева, да защитим БЪЛГАРИЯ. Не на еврото и бюджета в евро.

    09:39 27.11.2025

  • 37 истината

    15 5 Отговор
    В едно кратко интервю , този човек , каза цялата истина .

    09:42 27.11.2025

  • 38 Връщай

    5 4 Отговор
    Парите бе!

    09:48 27.11.2025

  • 39 Истина е

    7 11 Отговор
    На тоя царвул кой му плаща, някой знае ли го какво работи, та ги блещи тези размисли? Ако сам си изкарва някъде прехраната, да, има право да говори каквото и да било, но ако е на държавна позиция някъде и най малкото възмутително да блещи такива глупости, особено в сегашната обстановка в обществото. И промяната към по добро да започне от лишаването от такива индивиди на държавна хранилка. Като му е излишно еврото и на мен са ми излишни левовете, дето плащаме целогодишно на подобни " мъдреци".

    Коментиран от #52

    09:48 27.11.2025

  • 40 Минувач

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ми бегай бе":

    Що да бяга в Москва? Защо не напишеш да бяга във Варшава да си харчи злотите? В една от най-рисофобските държави Полша, а?

    Коментиран от #41, #42

    09:49 27.11.2025

  • 41 Евро,евро, евро.

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Минувач":

    Евро,евро,евро!
    Да се знае!

    09:50 27.11.2025

  • 42 Оди у Русиа

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Минувач":

    На рублата.Ще видиш рая.

    09:51 27.11.2025

  • 43 Тъп Глупънсбъркър

    3 2 Отговор
    Е как да няма бре? Ти акъл имаш ли? Ако не беше еврото с какво щяха да оправдаят управляващите безбожната инфлация и зверското крадене, което реализираха? Виж го ти!

    Коментиран от #51

    09:51 27.11.2025

  • 44 Купувай

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "123":

    Злато, банките продават. Ще си цар

    09:53 27.11.2025

  • 45 Аз съм

    7 7 Отговор
    Така, намерих му в нета възрастта на тоз другар-77, айде да се оттегли да да си гледа старините, как ще живеят след него не го засяга, нито има думата. Тези ще изпълзят всички да ни отровят дните до края на годината. ЕВРО!!!!

    09:53 27.11.2025

  • 46 стига

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Кадър си на Урсу":

    простотии бе БАТЕ .законите в БЪЛГАРИЯ определят данъците НАВСЯКЪДЕ СА различни,в ИСПАНИЯ данък за апартамент е два пъти по голям от този за кола а този за кола е съизмерим с българския Проблем е като наследника трябва да придобие собственост след смърт И ТРЯБВА ДА ПЛАТИ 50% от жилището ,но апартаменти в БАРСЕЛОНА и сега има по 60 000 евра А да ти кажа то и сега като извадиш картата или платиш с телефона то това си е цифров ЛЕВ или евро къде ти се вижда някой да те заробва от ЕВРОПА друг е въпроса ако искаш по вълшебен начин банковата ти карта да се самозарежда А И ДРУГ Е ВЪПРОСА АКО СИ БАНКОВ ОБИРДЖИЯ защото няма да има какво да обираш А КАЖЕТЕ СЕГА С ГАЙДИТЕ

    09:54 27.11.2025

  • 47 свети дух

    7 4 Отговор
    И от гърков няма смисъл но ей го-на

    09:54 27.11.2025

  • 48 Данко Харсъзина

    5 5 Отговор
    Дърт червен плъх.

    09:56 27.11.2025

  • 49 ИНЖ1

    5 4 Отговор
    Оди в Сев.Корея - там нЕма евро!!!!

    09:57 27.11.2025

  • 50 провинциалист

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "каков":

    " защо еврото като е без значение се редят на опашки пред БНБ за евро" - ама ти верно ли само това можа да си изсмучеш от пръстите? Я бЕгай да дръпнеш още едно кафенце и се пробвай пак!

    Коментиран от #57

    09:57 27.11.2025

  • 51 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тъп Глупънсбъркър":

    Кои точно управляващи оправдават инфлацията с еврото, след като официалната пропаганда е, че: 1. инфлация няма; 2. повишаването на цените се дължи на какво ли не, вкл. фазите на луната, но не и на еврото.

    Коментиран от #63

    10:00 27.11.2025

  • 52 О,СЕТИХТЕ СЕ

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Истина е":

    разбира се че подобни налъми ще бъдат изхвърлени от живота в бъдеще.Изкуствения интелект ще навлезе тотално ,И всички подобни чиновници с папки под мишници и невчесани мисли изчезват,Бъдещето е утре и вече отдавна е в ЕВРОПА .всичко ще се предава през интернет и мигновено То и затова ДЪРЖАВНИЯ ФАЛКОН вече няма да вози президента и той да се прави и на пилот у него О КОЛКО МИ ТЕЖИ

    10:01 27.11.2025

  • 53 И Аз Знам

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Знам!":

    Ти явно си от имащите, ама как и защо имаш, явно си знаеш само ти и твоите господари.След година на 01.01.2027г. дано пак пишеш, че все още имаш, но не по-малко от 01.01.2026г.Няма значение да ли евро или ЛЕВ.Аман от такива всезнайковци като теб.

    10:01 27.11.2025

  • 54 Гост

    6 1 Отговор
    Абе, той мача отдавна е свирен, ама някакъв заблуден футболист още тича по терена. И няколко останали откачалки от публиката му ръкопляскат...

    10:02 27.11.2025

  • 55 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Дърт червен плъх. Коментарите са излишни.

    10:09 27.11.2025

  • 56 Катето Евро

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пепи Волгата":

    Аз пък избрах "Волга"та!
    Хубава кола! Здрава!!... Ама няма внос...

    Коментиран от #61

    10:10 27.11.2025

  • 57 ЕЙ МЕ НА

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "провинциалист":

    да ти кажа за кафенцето.на палма ДЕ майорка 2000г беше 1 евро и сега след 25 г е 1,20е Ав барселона е 1,6 Ти на слънчака го пиеш за 2.5 евра.И когато влезе еврото ще разберете директно как ви дерат кожите затова и бебетата на комунягите опъват ританките освен това данъците ще поскъпнат за терзи с многото имоти ВРЕМЕ Е ДА ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ ЗА ТОВА ДЕТО НАКРАДОХА та докато си опъвам евтино кафенце да те светна дето се накраде през прехода, да му се платят данъците та да има държава Както казваш боко шиши асеня крадоха и забогатяха ДА ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ И ДА ВЪРВИМ НАПРЕД няма емигрантите да ви плащат ТЕВСИЧКИ ОТ МНОГО ГОДИНИ СА НА ЕВРА

    Коментиран от #59

    10:12 27.11.2025

  • 58 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Живее на Цар Освободител в апартамент отмъкнат от "враг на народа". Щом и този комунистически плевел го измъкнаха от някъде, комунягите съвсем са спихнали гумите.

    10:12 27.11.2025

  • 59 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "ЕЙ МЕ НА":

    За кафенцето разбрах. Ако кажеш нещо и за правописа, цена няма да имаш!

    Коментиран от #69

    10:14 27.11.2025

  • 60 Д-р Марин Белчев

    5 5 Отговор
    98% от това, което казва г-н Гърков е вярно. Еврото е огромна беда за всички 3-членни семейства, които вземат по-малко от 5500 лв нето на месец, огромна беда за самотни родители, хронично болни, пенсионери.
    Разбира се, самотен млад човек, който живее при мама и тате и не плаща елекричество, вода, отопление и храна, ще може да изкарва с около 1500 лв на месец, че даже и ще му остава за евтини екскурзии.
    Приемането на Еврото няма да бъде проблем за милионери, милиардери, депутати, министри, полковници, генерали, прокурори, висши полицаи и пр.
    Всички останали ще обеднеят значително и ще бъдат в хроничен стрес да поемат сметки и разходи. Ще се свие потреблението на тези групи от хора. Някои ще потърсят път към чужбина.
    В заключение: не съм против Еврото, но то е за богати държави с реална икономика, стабилна средна класа, по-високи доходи и пр. Много безотговорен ход от страна на управляващите.

    Коментиран от #64, #73

    10:15 27.11.2025

  • 61 КАК да няма

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Катето Евро":

    волгата е чист опел свален от конвейра 45г А с двигателя на опела вървят и джипките и уазките и линейките ЛАТВИЯ А ОСВЕН това руснаците изнесоха цели 3 български авиозавода в които правехме над 9 типа самолети ТО рашаните една кола не са измислили и затова от НОВА ГОДИНА 1 рубла ще струва 1 бг евростотинка ЧЕСТИТО НА ВОЛГАДЖИИТЕ

    Коментиран от #68, #70

    10:18 27.11.2025

  • 62 нннн

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Оди у Русиа":

    Що приказваш глyпocти? Полша, Швеция, Дания, Чехия, като НЕ ИСКАТ еврото, да не са тръгнали за Русия и окопите?

    10:20 27.11.2025

  • 63 Тъй де разправят, че няма

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "провинциалист":

    ама има и то огромна. Сега ако нещо се разсъхне и не го приемем еврото, ще рекат "Видяхте ли сега има инфлация защото не приехме еврото". Това е едно доста добро оправдание за крадене и демагогия по всички направления.

    Коментиран от #65

    10:28 27.11.2025

  • 64 то добре

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Д-р Марин Белчев":

    но какво точно казваш че не ми е ясно.много хора пишат че са професори доктори ТИ НАВЯРНО СИ ДОКТОР НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ неуки и не можеш да разделиш просто число на 2 И КОГАТО след супер инфлацията лева се делеше на 1000 явно си се справил лесно или пак се мъчи.Па то може и да си доктор по философия ГЛЕДАЙ тук съвсем дебили нема и всеки разбира че милионера ще си остане милионер бедняка бедняк а крадеза крадез ПРОБЛЕМА си е само за крадеца в случая защото левчетата изгарят А КРАДЦИТЕ дето са обърнали всичко в имоти ще трябва да плащат данъци и ясно се казва прогресивно КОЛКОТО ПО СИ КРАЛ ПОВЕЧЕ ПЛАЩАШ и по висок данък А и кражбите приключват защото всичко се плаща с карти Да става лошо и за българските джебджийки в европа

    Коментиран от #71

    10:31 27.11.2025

  • 65 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тъй де разправят, че няма":

    Смятай пък в зоната с високия кредитен рейтинг какво крадене ще пада!

    10:33 27.11.2025

  • 66 Стойчев

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аааа нема, нема":

    На 1 февруари. Не манипулирай. Можеш да си плащаш буламaчите в магазините с пuкливите левове и през януари.

    10:39 27.11.2025

  • 67 ъгнян

    1 1 Отговор
    гърчафф 💩💩💩💩💩💩💩

    10:42 27.11.2025

  • 69 така де

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "провинциалист":

    гледай сега не съм тинейджър и без да гледам да нацелвам бутоните А ПОНЯКОГА даже и не редактирам А пускам написаното,НАли се досещаш че съм свикнал че с молива не греша и там написаното е по друг начин и има друга стойност Не съм писател защото сега всички пишат а истина е че не казват много и повечето дето казват е за заблуда и не разчита на достоверни факти,Това са не правописни грешки ,а технически от удар по втори бутон едновременно

    10:45 27.11.2025

  • 70 Катето Евро

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "КАК да няма":

    Ти връзка с кораба майка имаш ли?
    Къде намери връзка - евро-лев-рубла-в о л г а-о п е л-1945г???
    Пък и какво ще стане на 01.01.2026г още никой не знае!
    Може и свят да няма...

    Коментиран от #81

    10:46 27.11.2025

  • 71 Д-р Марин Белчев

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "то добре":

    В голяма грешка си, тъй като гледаш и коментираш едностранно и опростено.
    Въвеждането на Еврото не променя автоматично социалната структура – богатите остават богати, бедните бедни. Технологиите и безкеш плащанията свиват най-вече дребната, квартална и сива икономика. Но има и манипулации: електронните плащания не „спират кражбите“, а само ги преместват в по-сложни форми. Дигиталното евро може да ограничи кешовите злоупотреби за хиляди, но отваря нови системни рискове за стотици милиони – концентрация на контрол, непрозрачни трансфери и регулаторно овладяване, при което големите играчи влияят несъразмерно върху правилата. Нужни са силни институции, отчетност и обществен контрол, а не технологични митове.

    10:47 27.11.2025

  • 72 емил

    2 2 Отговор
    "Според IT-специалиста Драгомир Чолаков анализите по критерии на ООН, ОССЕ и открития сайт на ЦРУ показват, че по жизнен стандарт България се е придвижила от 26-то място през 1988–1989 г. на 89-то през 2019–2020 г.; по качество на здравеопазването – от 6-то на 82-ро; по образование – от 2-ро на 78-мо; по технологии – от 3-то на 116-то. Свободата на словото е паднала от 68-мо на 70-то място.""
    Нашите лицемерни предатели , бандити които разграбиха и унищожиха България ни убеждават ,че в миналото сме били живели в Ада сега сме в Рая ? Когато Държаватa е изцяло под контрола на мафията и трудно е да се разбере къде свършва Държавата , къде започва мафията . Странa коятo се е запазила около 1300 години при наличието на Великите империи Римската ,Османска ,Византийската само за 35 година е разрушена и следващите 35 ще остане ли е под въпрос.

    Коментиран от #74, #75

    10:50 27.11.2025

  • 73 не може

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Д-р Марин Белчев":

    да си доктор и да не си стабилна СРЕДНА класа със стабилни доходи Докторите учат по 6 г и все нещо са научили И какво ще кажеш за малта страна с 450000 жители и туристи само лято ,Остров на скала без икономика и с евра или за прословутите АЛБАНЦИ и те с евра

    10:54 27.11.2025

  • 74 то ти

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "емил":

    сега ли разбра че ЦРУ работи срещу БЪЛГАРИЯ какво има да се коментира , Българския паспорт е един от най уважаваните и с него се пътува и в КАНАДА и ЯПОНИЯ БЕЗ ,виза,А в европа се влиза с 30 евро и с лична карта през летище ВАСИЛ ЛЕВСКИ ,За сведение в европа на екскурзия идват само наивни американски тинейджърки и японски пенсионери А българското образование можеш да следиш по успехите на международни олимпиади но ти се съсредоточаваш в училища за малцинства.И КОЛКО българи учат в англия ,сащ и европа като цяло.Образованието си е индивидуалност а образованите са потискани в БЪЛГАРИЯ ОТ ВРЕМЕ ОНО .ти ЧЕЛ ЛИ СИ БОТЕВ

    11:06 27.11.2025

  • 75 нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "емил":

    не ми се връзва само в БЪЛГАРИЯ да има мафия.ТРЪМПО назначи цялата си рода и съди всеки който някога не му е казал добър ден Изгони и пресели много артисти дипломати и провали АМЕРИКАС При путин е още по зле и не е за коментар И какво ще кажеш за куба дето по стартистика е имала медицина подобра от ШВЕЙЦАРИЯ и са живели в рая с американски пари В момента са най големия производител на захар и нямат бонбони и мляко за децата ИЛИ за венецуела с най големи залежи на петрол и живеят с 20 долара в месец .В БЪЛГАРИЯ никой не гонят или убиват по политически причини Е който не играе в отбора в който са го приели и краде АЙДЕ У ПАНДЕЛА ма ти налиу беше ДОКТОР КВО ТИ ПУКА ИЛИ ДРАПАШ ЗА ВЛАСТ И ЛЕКИ ПАРИ

    11:15 27.11.2025

  • 76 ДА стана

    0 0 Отговор
    Ясно, ти говориш за неща които не са дори по възможностите на изкуствения интелект Искаш да ми кажеш че един хирург от операционната зала ще трябва да контролира консорциуми като БЛЕК РОГ или малко по лесно да ти кажа примерно персонално да се насочи да контролира АЙЛОН МЪСК на който след година са му обещали заплата от 1 трилион долара ЗА сравнение цялото производство в БЪЛГАРИЯ съвсем наскоро мина 100 милиарда Ако ми следиш мисълта само Айлон Мъск може да ни купи 10 пъти с една заплата

    11:28 27.11.2025

  • 77 12345

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ми бегай бе":

    Мноого си ПроЗДЪ! Това е една точна и добре изложена истина!!!

    11:32 27.11.2025

  • 78 бай Даньо

    1 0 Отговор
    За Словакия не знам,... Гърция е по-близо

    11:32 27.11.2025

  • 79 ТОЧНО

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аааа нема, нема":

    И да ритаме и да не ритаме,... интересното започва след 35-36 дни

    11:34 27.11.2025

  • 80 Цървул

    1 0 Отговор
    Сега ще го преживееш отново . Дежа вю . Освен това , нали вие , искахте със всичка сила , да приемете еврото . Оправдание нямате . Лошо било вече . Как така изведнъж . Просешката тояга чака зад ъгъла .

    11:36 27.11.2025

  • 81 така де

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Катето Евро":

    всъщност връзка между долар и евро има ,и коефициентите в обменните бюра не са в полза на долара А Връзка между лева и рублата че никой не ги обменя никъде Е левчето още върви но далечот 1,60 евро И ТОще отиде при рублата на 1 1 26г И се знае какво ще стане след месец МОЖЕ И ДА НЕ СЪМ ПРОРОК НО ЩЕ СЕ ПРАЗНУВА ЗДРАВО в ЕВРОПА и БЪЛГАРИЯ .Колкото до волгите Ти скоро виждала ли си по улиците,В селата са полози за кокошките ,там е техния свят

    11:37 27.11.2025