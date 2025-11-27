Новини
Младите от протеста: "Не ни пречете да живеем в България"

27 Ноември, 2025

Поколението, родено след 2000 година, у нас рядко се ангажира масово с граждански протести. Но тази вечер беше различно.

Младите от протеста: "Не ни пречете да живеем в България" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Мартин Атанасов

Вечерта на 26 ноември донесе на София шумотевица, която столицата ни беше забравила последните години. Десетки хиляди граждани изпълниха пространството около парламента и „триъгълника на властта“ в протест срещу предложения бюджет за 2026 година - акт, роден едновременно от тревога, умора и дълго натрупвано недоволство и напрежение.

Организиран от ПП-ДБ, опозиционни политически формации и граждански групи, протестът се превърна в една от най-мащабните демонстрации на публично недоволство от последните години. По груби оценки (и мнението на ChatGPT, което потърсих) между 20-25 хиляди се включиха в демонстрацията, която прерасна в нощна блокада до след полунощ.

Но за разлика от организираните други протести от 2023 г. насам, този носеше различен характер. Въздухът беше наситен не само с гняв и тревога, а с нещо друго - с усещане за пробуждане.

Протестът беше различен

Само през тази година България видя немалко демонстрации – срещу съдебната система и ареста на кмета на Варна, за заплатите на младите лекари, срещу образователната с реформа и приемането на еврото. Но снощният протест се отличи по две причини, които преобърнаха обичайната логика на гражданската мобилизация.

Първо - по улиците излязоха най-вече млади хора – от 16-17 годишни до около 30-годишни. Мнозина дойдоха след работа или училище, други директно от университетите. Те бяха преобладаващото мнозинство, видима критична маса, която променяше самия облик на протеста. Младежи с различни възгледи и различни житейски траектории, обединени от усещането, че бъдещето ни в тази страна изчезва.

Това поколение – родено след 2000 година – у нас рядко се ангажира масово с публични протести. Но тази вечер беше различно. Беше нашата вечер! И аз като представител на това младо поколение (бел. авт. роден съм 2007 г.) мога да кажа, че присъствието на толкова млади хора не беше случайно. То беше знак, че вътрешното недоволство на Gen Z – обикновено тихо, в социалните мрежи – започва да се превръща в действие.

И емоцията на площада не беше само отрицание и гняв – тя беше надежда. Надежда, че страната може да излезе от порочният кръг на недоверието, импровизираните решения и политическото безразличие към хората. Надежда, която този път не идваше от самия брой на хората, а от техния профил – от младите, като носител на нов тип политическа култура.

И за първи път от години отново се появи същото усещане, което България помни от цикличните си моменти на гражданско пробуждане: 1997, 2013, 2020. Усещане, че още една генерация преосмисля своята роля.

Защо обаче Gen Z излезе на улицата

Младите не излязоха, защото бюджетът ги засяга директно. Промените в осигуровките и данъчните тежести ще ударят най-вече други групи – родителите им, работодателите им и бизнеса. Нито социалните мерки, нито фискалните решения могат да бъдат обяснение за мотивацията им.

И въпреки това те бяха там. Поколението Z не е най-гласовитото, но е най-информираното в дигиталната среда. То консумира новините и обществените процеси през телефона си – през Instagram, TikTok, X, Threads. И в този поток на информация, който излиза във фийда им, младите създават своеобразна „гражданска чувствителност“ към несправедливост, корупция и произвол.

И това беше едно от скритите оръжия на този протест – той се разпространяваше и онлайн. И не просто във Фейсбук, както обикновено – той беше в социалните мрежи на Gen Z - през страниците, които следват, чрез инфлуенсърите и приятелите си младите хора разбраха за протеста. И излязоха.

Отидоха на улицата, защото последните години тази гражданска чувствителност на младите трупа напрежение. И макар бюджетът да беше формалният повод за протеста, истинските причини са по-дълбоки: усещане за институционален разпад, агресивни държавни действия (и бездействия), скандали без последствия, арести без ясна причина, законодателни предложения, които подкопават свободата на словото или реформи без цел и посока.

И да, поколението Gen Z не сме конкретно засегнати от всяка една от тези мерки, но сме засегнати от общата среда, която те създават. Средата, в която ще живеем ние, ще градим кариера, бизнес и семейство. Среда, която е токсична. Тя е и причината заради която уж „апатичното“ Gen Z започна да се събужда.

От нас зависи

Протестът от 26 ноември показа нещо важно: младите хора излязоха не просто от гняв, а от надеждата, че промяната все още е възможна. И че тя започва от нас. За мнозина това може и да е било просто поредният протест. Но за нас (Gen Z) беше нещо повече - доказателство, че активни млади хора в България има. За част от нас това беше първият им протест, от вероятно многото, но той беше заряд, защото показа, че младите имаме глас и че този глас може да тежи.

Младите не искат да „спасяват държавата“ – искаме просто държавата да не ни пречи да живеем в тази страна. И когато това изглежда невъзможно, реакцията ни е естествена.

Истинската промяна няма да дойде за една нощ. Пътят е дълъг и труден, но когато сме заедно, страхът отстъпва, а надеждата става реална - ако продължим да протестираме, да говорим, да настояваме. Ако не позволим апатията да ни върне назад. От нас зависи дали тази искра ще угасне или ще стане светлина, която да води напред всички - не само младите, а цялото общество. Надеждата я има. От нас зависи да я защитим.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Играч

    13 6 Отговор
    Тези младите ми дойдоха до гуша! Доказани тъпанари и некадърници, но с претенции!

    Коментиран от #14, #18

    23:07 27.11.2025

  • 2 1488

    5 6 Отговор
    като не им пречет що протестират

    23:07 27.11.2025

  • 3 Червената шапчица

    7 6 Отговор
    Браво на децата, но да излизат и да гласуват когато има избори. 🤗

    23:11 27.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Всичките са наркомани и не пускат вейповете.

    23:11 27.11.2025

  • 5 Народът иска Народен съд!

    11 7 Отговор
    Народът се надигна защото: Не иска да работи за украинците! Не иска еврото и цифровия лагер! Не иска фашистко правителство да управлява България! Не иска война с братушките! Не иска заводи за барут и смърт в България! Не иска перки и солари върху плодорродните ни земи! Не иска цензура и русофобия! Не иска американски бази в Бълагрия! Не иска чужди компании да крадат богатства на България! Не иска джендъри, урсули и смъртоносни ваксини!

    Коментиран от #21

    23:16 27.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Марко

    10 1 Отговор
    Забавно беше да се чете как един ученик на 18 си спомня и коментира свидетелски "протестите от 1997, 2013, 2020"😂😂😂

    23:21 27.11.2025

  • 8 Прокопи пак играе

    6 3 Отговор
    Българския клон Дойчето се пише от кръга Капитал по старата схема в полза на олигарси и задкулисие.Без никаква мисъл на какво се стъпва , освен манипулации и заблуда на обществото .И най вече объркват младите хора .Че какво му е на бюджета .Увеличава се МРЗ ,пенсии ,помощи ,вдига се с много малко осигуровките защото републиканския бюджет издържа частично НОИ и не само.0.88 % е завишението за работник и другото от работодателя ,което е наложително.Афишира се обаче ,че това е нещо огромно ,като че ли осигуровките на Запад са малки и никога не се повишават.Много шум за нищо за да се върнат Асеновци и Дебейци,готови да угодят на всеки олигарх да си купи частен самолет и яхта за да ги повози и да им пусне рушвет.Нишо за инфраструктура ,икономика ,само пълни гушка.

    Коментиран от #15

    23:23 27.11.2025

  • 9 Тракиец 🇺🇦

    2 2 Отговор
    Само минавам да кажа: ДА ЖИВЕЕ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА,СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА, НОВ ТРЕТИ РАЙХ.СМЪРТ НА СОРОС И ИЗРАЕЛ

    23:25 27.11.2025

  • 10 ?????

    5 4 Отговор
    Тоя протест като оня протест ли е?
    След който ни се натресе Кикито.
    Ако е така дръжте се настрани.
    Тва вече беше.

    23:29 27.11.2025

  • 11 си дзън

    2 5 Отговор
    Снощи Цомчо се на...л от страх и оцапал с кафяво мерцедеса на НСО. Цял ден не могат
    да почистят от вонята. Това са смелчаците русофили.

    23:30 27.11.2025

  • 12 Де жа вю

    3 4 Отговор
    И по колко им платиха ,като гледам непълнолетни ученици почерпени и събрани от кол и въже.Те най лесно се манипулират и тези които ги манипулират изобщо не мислят за бъдещето им ,а за корупционите си схеми и печалби от далавери..Съшия стар плосък сценарий да ползват младежи за собствените си порочни практики и кражби.ДАНС какво чака ?Това е отвратително !

    23:30 27.11.2025

  • 13 Пецата

    1 5 Отговор
    Ше ме искефи ченгетата пак да ги бият разбираш ли за да става шоу 🤣

    23:31 27.11.2025

  • 14 ха ха ха

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Играч":

    Дядка, пий си тебокана и си смени памперса!

    23:33 27.11.2025

  • 15 Истината

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Прокопи пак играе":

    Щом индивиди като мис Пиги, Горанов и Ментата защитават яростно този бюджет, на човек трябва да му светне червената лампичка, че нещо не е наред.

    23:34 27.11.2025

  • 16 Малките прасенца

    4 2 Отговор
    срещу големите прасета: "Не ни пречете да живеем в България!"

    23:37 27.11.2025

  • 17 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 4 Отговор
    Сигурен съм , че 99% от протестиращите не са прочели предложението за бюджета!

    23:42 27.11.2025

  • 18 иван костов

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Играч":

    Зад протеста стоят хората от "София прайд"! Щом някъде се появи ппдб, значи ЛГБТ са ги пратили! Липсата на гейпарад тази година (забранен от Тръмп), прави елгебететата емоционално неустойчиви!

    00:02 28.11.2025

  • 19 Анонимен

    3 1 Отговор
    Протестът на ПП ,Възраждане ,Корнела , Радо гела и неграмотните от Величие.....и какво ще правим?Ще влизаме ли в Еврозоната или ще излизаме от НАТО? Алтернатива на Буци и Шиши е само Радев.Тия от протеста са бита карта.

    Коментиран от #22

    00:03 28.11.2025

  • 20 Какъвто и да е бюджетът

    3 0 Отговор
    малките прасенца ще бъдат на трапезата на големите свине.

    А най-големите свине са в ЕК - в Брюксел и в ЕЦБ.

    00:04 28.11.2025

  • 21 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Народът иска Народен съд!":

    И за това излязохте на протест заедно с Киро и Пеньоара?

    Коментиран от #23

    00:06 28.11.2025

  • 22 Правилно!

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Радев е обучаван на два пъти за по една година в САЩ, щата Алабама, в школата "Максуел", управлявана от пенсионирани служители на ЦРУ.

    Празно няма.

    Лицемерният помагач на подпалвачите на войната в Украйна, чрез русофобската инициатива "Три морета", на която яко се натегна в София, сам инсталира канадския гражданин Кирил Петков и сам се похвали през юли 2021 г., че "винаги е в синергия с дневния ред на САЩ".

    А дневният ред на САЩ беше да подпали войната в Украйна, респективно - в Европа.

    И войната беше подпалена от нАТО/САЩ през февруари 2022 г.

    00:15 28.11.2025

  • 23 Остави

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Кирото къв натегач е... Мотото им "който не скача е дебелак" не е взето директно от Евромайдана на укрофашистите, ма хич..

    00:42 28.11.2025