Джордж Клуни вече е с френско гражданство

29 Декември, 2025 23:47 850 8

Семейството му също

Джордж Клуни вече е с френско гражданство - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Джордж Клуни, съпругата му и двете им деца получиха френско гражданство, съобщи Agence France-Presse (AFP).

Клуни и семейството му са станали френски граждани по силата на указ за предоставяне на гражданство.

В началото на декември Клуни заяви в ефира на RTL, че обича френската култура и език. През 2021 г. актьорът и съпругата му закупиха и бастид и лозе в комуна Бриньол в югоизточна Франция, отбелязва агенцията.

Клуни и семейството му прекарват по-голямата част от времето си в южната част на Франция.

Освен Клуни, американският режисьор Джим Джармуш също би искал да получи френско гражданство. Той обяви намерението си на 26 декември по радио France Inter.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 12 Отговор
    Във Франция педофилията е разрешена

    Коментиран от #5

    23:53 29.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Франков Фон

    3 2 Отговор
    Bienvenue, мосю Клуни!

    23:54 29.12.2025

  • 4 Защо

    7 1 Отговор
    на никой разумен човек,обичащ Америка,не му се остава в МАГАзина на Тръмп.Та той обеща да го обнови и разшири от панамския канал,през американския залив,чак до северния полюс.Да го направи велик и огради със златен купол.Ха.Чудна работа.

    23:56 29.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пустиня(к)

    3 2 Отговор
    Шашава работа! Ма оно "секи сам си преценя", кво, нема лошо.

    00:04 30.12.2025

  • 7 Пешо

    4 1 Отговор
    Какво е бастид?

    00:05 30.12.2025

  • 8 Евродебил

    7 4 Отговор
    Интересно защо тези върли неолиберали не са се заселили в зони доминирани от новите цветнокожи французи,а децата им не тръгнат на училище с техните чавета?

    00:11 30.12.2025

