Джордж Клуни вече е с френско гражданство

Американският актьор Джордж Клуни, съпругата му и двете им деца получиха френско гражданство, съобщи Agence France-Presse (AFP).
Клуни и семейството му са станали френски граждани по силата на указ за предоставяне на гражданство.
В началото на декември Клуни заяви в ефира на RTL, че обича френската култура и език. През 2021 г. актьорът и съпругата му закупиха и бастид и лозе в комуна Бриньол в югоизточна Франция, отбелязва агенцията.
Клуни и семейството му прекарват по-голямата част от времето си в южната част на Франция.
Освен Клуни, американският режисьор Джим Джармуш също би искал да получи френско гражданство. Той обяви намерението си на 26 декември по радио France Inter.
