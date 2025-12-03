На туризъм за "лов на хора": Разследване разкрива една от най-мръсните тайни от обсадата на Сараево

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Богати чужденци са плащали големи суми, за да станат "снайперисти за уикенд" и да могат да стрелят по цивилни по време на обсадата на Сараево. Това сочи разследване на италианските власти, цитирано от италианския вестник La Repubblica и британския The Telegraph.

Според информациите богати фенове на оръжията и лова и крайнодесни екстремисти са пътували до града, разкъсван от войната през 90-те години, въоръжени със снайпери, за да убиват босненци "за забавление".

Тези чужденци - от Италия, САЩ, Русия и други държави - са обвинени, че са плащали на сръбските сили, за да участват обсадата и да стрелят по хора по време на Босненската война.

Мотивите им, според разследващите, варирали от симпатия към сръбската кауза до чиста кръвожадност - или и двете. Властите в Сърбия категорично отричат тези обвинения.

Свидетели и италиански следователи твърдят, че дори е имало ценоразпис за убийствата - по-високи суми се плащали за стрелба по деца и въоръжени мъже в униформа. По данни на вестник La Repubblica, "любителите-снайперисти" са плащали суми, равняващи се на между 80 000 и 100 000 евро, за да участват в това зловещо "забавление".

Според разследването по време на обсадата между 1992 и 1996 г. групи италианци се събирали в граничния град Триест, откъдето били превозвани до хълмовете около Сараево. По време на обсадата живота си загубиха над 11 500 души, като тя остава в историята като най-дългите обсади в съвременна Европа.

Така наречените "военни туристи" от различни националности - включително американци и руснаци - получавали разрешение да стрелят по цивилни под контрола на босненските сръбски милиции, командвани от Радован Караджич.

Прокуратурата в Милано се опитва да установи кои италианци са участвали в убийствата, за да им бъдат повдигнати обвинения за "умишлено убийство, утежнено от жестокост и низки подбуди".

В разследването участват и служители от специалното звено на карабинерите - Raggruppamento Operativo Speciale, което се бори с тероризма и организираната престъпност.

Подобни твърдения са се появявали и преди, но сега са подновени чрез официална жалба, подадена от бившия кмет на Сараево Бенямина Карич "срещу неизвестни лица". "Екип от неуморими хора се бори, за да може тази жалба да бъде чута", каза тя пред италианската агенция ANSA.

Случаят е поет от италианския журналист и писател Ецио Гавацени, подкрепен от двама адвокати и бивш съдия.

"Имаше ценоразпис за тези убийства - децата струваха най-скъпо, след тях бяха мъжете, за предпочитане въоръжени и в униформа, после жените, а възрастните можеха да бъдат убити безплатно," казва Гавацени пред La Repubblica.

Той изрази ужас, че заможни италианци са си плащали да пътуват до Босна, за да ловуват хора. "Те тръгваха от Триест на лов за хора, а после се прибираха у дома и продължаваха обикновения си живот - уважавани от всички, които ги познават," допълнва той.

Разследването сочи, че убийствата са били извършвани със знанието на сръбското разузнаване.

Прокуратурата ще разгледа показанията на бившия босненски разузнавач Един Субашич, който получил информация за "уикенд-снайперистите" от пленен сръбски войник.

Бившият американски морски пехотинец Джон Джордан свидетелствал пред Международния трибунал за бивша Югославия през 2007 г., че "туристи-стрелци" са пътували до Сараево, за да стрелят по цивилни за удоволствие. Той разказва, че видял чужденец с оръжие, "по-подходящо за лов на глигани, отколкото за градски бой на Балканите", който боравел с него "като пълен новак".

Твърденията за такива "уикенд-снайперисти" тогава били потвърдени и от италианското разузнаване SISMI.

Британският експерт по Балканите Тим Джуда заяви пред The Telegraph, че е възможно отделни чужденци да са плащали, за да стрелят по жителите на Сараево, но броят им едва ли е бил голям.

"Между 1992 и 1995 г. прекарах много време в Пале - щабът на босненските сърби - и не съм чувал за подобно нещо. Имаше руснаци и гърци, но те воюваха като доброволци на страната на сърбите," каза той.

Един от малкото документирани случаи е този на руския националист Едуард Лимонов, заснет през 1992 г. как стреля с картечница по обсадения град, придружаван от Караджич. Лимонов умира в Москва през 2020 г.

Подобни твърдения бяха направени и в документалния филм "Сараево сафари" (2022) на словенския режисьор Миран Жупанич, който разказва за чужденци, плащали, за да участват в "лов на хора". Във филма бивш американски офицер от разузнаването свидетелства, че е видял как "туристи плащаха, за да стрелят по обкръжените жители на Сараево".

"Първоначално не можех да повярвам - мислех, че това е градска легенда. Но идеята, че някой може да плати, за да му бъде позволено да убива хора, е нещо, с което е невъзможно да се примириш," каза Жупанич.

Филмът предизвика бурна реакция сред босненските сърби. Велько Лазич, председател на организация на ветераните, го нарече "абсолютна и отвратителна лъжа" и "обида за Република Сръбска, нейната армия и сръбските жертви от войната".