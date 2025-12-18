С чужда пита помен (не) се прави

Проф. д.н. Нина Дюлгерова, Антон Гицов
В България имаме хубави поговорки, които са подходящи за всевъзможни ситуации. „С чужда пита помен прави“ е много подходяща за актуалната за обединения Запад тема за замразените руски активи в Euroclear - един от трите централни депозитари на ценни книжа в Белгия. Тяхната стойност е 185 млрд. евро.
С течение на времето темата става много актуална за неолибералния Запад, чиито икономически възможности и стабилност намаляват непрекъснато. Обратно пропорционално на този процес е войнствено моралната риторика (най-вече) на „коалицията на желаещите“ (Великобритания, Франция и Германия). Превърна се в практика почти всеки ден с активното участие на Володимир Зеленски в различен политически формат да се обсъжда, препоръчва и оказва политически натиск върху Брюксел да размрази руските активи, с цел предоставяне на икономическа и военна помощ на Киев.
Страховете на Брюксел са основателни, тъй като никой не дава гаранции за финансова помощ при бъдещо възстановяване на тези пари на Русия. Ето защо на 3 декември Европейската комисия, за да успокои Белгия, излезе с идеята за т. нар. Репарационен заем за Украйна. От Euroclear се иска да предостави 165 млрд. евро от замразените руски активи, които ще бъдат преведени на Украйна като заем с нулева лихва. Този заем трябва да бъде върнат от Украйна, след като Русия ù изплати компенсация за нанесените щети в резултат на войната. Предполага се, че след като изплати заема, Европейският съюз ще върне заетите пари на Euroclear, така че Белгия ще е защитена, ако се наложи един ден след приключване на войната и отмяна на санкциите да върне замразените активи на Руската централна банка.
От белгийска страна веднага бе поставен въпросът, какво ще стане ако Украйна заяви, че не може да върне отпуснатите заеми, тъй като както се предполага Русия може да откаже да компенсира „щетите от войната“. Затова Европейската комисия предлага като защита да ù бъдат предоставени гаранции за връщане на тези средства по линия на ЕС, но не от бюджета на Съюза, а индивидуално от всяка страна-членка. Динамиката на трансформацията предопределя резервния агресивен план на ЕС, ако на лидерската среща на 18 декември не се получи с белгийския вариант за освобождаване на руските активи, да се премине към политически натиск върху страните-членки за „доброволно“ гарантиране на изплащане на квотен принцип суми, покриващи 165 млрд. евро. Това е откровен грабеж. На България се падат 1,2 млрд. евро. Изчислените задължения може да се увеличат, ако някоя страна откаже де участва. Новоизбраният чешки премиер Андрей Бабиш вече заяви, че Чехия няма да гарантира заем за Украйна. България, подобно на Чехия, не може да поеме ангажимент да представи гаранция за изплащане на дълг, който Украйна няма да е в състояние да възстанови, даже предоставен ù като заем.
Впечатляващо е решението на Европейския съюз да замрази за неопределено време руските активи. Идеята е да не се дава възможност на Будапеща и Братислава на всеки шест месеца да налагат вето за тяхното използване за Украйна. Очаква се този въпрос да се решава на срещата на европейските лидери на 18 декември 2025 г. Три държави (България, Малта и Австрия) подкрепят Белгия в нейното нежелание да се използват руските пари. Брюксел се опасява, че след време връщането на руските активи ще предизвика финансов крах. Предложението на трите държави е всяко едно решение, свързано с руските замразени активи да е съобразено с европейските закони и принципите на международното право.
Москва вече предупреди, че всяка промяна в незаконно използване на тези пари ще доведе до ответна реакция от страна на Федерацията.
Явно украинският казус все по явно се превръща в удобен за европейския елит инструмент за отклоняване на общественото внимание от задълбочаващата се икономическа криза в Европа, политическата нестабилност и засилващото се социално напрежение. Все по явно става желанието на европейския елит да продължи под всякаква форма войната в Украйна, тъй като това е политическото спасение на компрометираните европейски и национални лидери.
Несигурността нараства и от направеното преди дни от американския президент Доналд Тръмп предложение четири държави от ЕС (Австрия, Унгария, Италия и Полша) да последват Брекзита на Великобритания и да напуснат Съюза. Това е част от амбициозната американска стратегия за сигурност. Идеята е запазване на европейската цивилизация и създаването на нов елитен глобален форум - наречен „C5“ или „Core Five“, който би обединил Съединените щати, Китай, Русия, Индия и Япония, потенциално измествайки традиционните водени от Запада групировки като Г-7.
Все още има шанс войнствената риторика и все още неосъществените опасни планове на европейските лидери да не се превърнат в опасен прецедент, засилващ политическото и финансово напрежение. Освен това няма основание с чужда пита да се прави помен. Практиката е доказала, че прилагането на този принцип никога не е бил ефективен.
1 джензи фльорц
19:18 18.12.2025
2 Последния Софиянец
19:18 18.12.2025
3 Де акъл за вестници
19:19 18.12.2025
4 последните
19:21 18.12.2025
5 СЗО
19:26 18.12.2025
6 Да да да
Коментиран от #19
19:27 18.12.2025
7 Ами
Европа е изхвърлена от световната политика.
За капак на всичко това, западноевропейските
държави са с огромни дългове и са в рецесия.
19:32 18.12.2025
8 Спецназ
Ще вземеш от Банка едни 200 милиарда, без да ги обезпечиш с облигации??
НЕ МОЖЕ! Международното право го забранява.
Да се искат от някои 20-30 милиарда, от нас 2 и т.н.е идиотщина- на едни им се клати стола политически, други влизат в избори...
КАК да обясниш в Предизборна кампания, че ще даваш 20 милиарда на Украйна, която няма как да ги върне и на оня Свет??
ТИЯ "Клуб на Желаещите" какво желаят какво се желаят един друг ми е през Х.Я!
Финансово това нещо е Кражба за да се даде в ръцете на ОЩЕ по-голям крадец!
Е нЕма стане, Баце!
Коментиран от #13, #21
19:33 18.12.2025
9 !!!?
Таза пропутинска мисирка чете Евангелието както Дявола...!
Коментиран от #18
19:35 18.12.2025
10 говнорит
19:39 18.12.2025
11 Хасковски каунь
Днес Баце каза Иессс.
Утре усещам Ноооу
БАЦЕ е слънце за нас - изгрява, залязва
19:41 18.12.2025
12 В В.П.
19:42 18.12.2025
13 шпекнаzz
До коментар #8 от "Спецназ":noeмаш ли
19:43 18.12.2025
14 В В.П.
19:45 18.12.2025
15 Ццц
19:45 18.12.2025
17 Фактолог
Валтер Халщайн - официален член на хитлеристката нацистка партия!!!
Последният председател знаете също кой е!
Изводите сами може да си ги направите!
От съюз на въглищари постепенно фашистите превърнаха ЕС във военен съюз насочен срещу Русия, какъвто е бил и истинският замисъл - търсене на реванш и преразглеждане на резултатите от ВСВ.
19:48 18.12.2025
18 Ами
До коментар #9 от "!!!?":Вероятно имате доста пропуски за да формирате првилно мнение.
Ето защо Ви Препоръчвам внимателно да прочетете Устава на ООН
и Международния пакт за граждански и политически права.
След което ще съм любопитен да узнаят мнението Ви.
19:54 18.12.2025
19 А аз се сещам
До коментар #6 от "Да да да":Когато господ раздавал акъл на хорада Бил на моста а военните правили учение и мигали под моста Та по мокрите дрехи ги извращаю ли
19:55 18.12.2025
20 АБВ
19:56 18.12.2025
21 Сегабългарите
До коментар #8 от "Спецназ":Ще дадат Поне 200-300 милиона за избори И ПАК ПАЗИ НО ЩЕ ИМА И КРАДЕНЕ ПО СВЕТЛО
19:58 18.12.2025
22 Компетентен
20:01 18.12.2025
23 Ъъъъъъъъ
"Във Франция бяха извършени претърсвания в дома на бившия украински главен прокурор Святослав Пискун.
Това съобщават украински издания, позовавайки се на Държавното бюро за разследвания (ДБР).
Според наличната информация, на 16 декември са извършени претърсвания във вилата на Пискун в предградията на Ница, където той живее със семейството си, а на 17 декември - при нотариуса, който е официализирал придобиването на този имот от Пискун."
Бивш главен прокурор на Украйна е с вила в Ница....И живее там със семейството си...Дай Боже всекиму, но, някой има ли представа за цените на подобен тип имоти по тези географски ширини? М? Някой има ли представа? Щото, според експерти, цената на подобен тип имоти започва от €20 000 на квадрат...Повтарям - според експерти в бранша.... €20 000 на квадрат!🤣
20:01 18.12.2025
24 Професор
20:03 18.12.2025
25 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
20:11 18.12.2025