Отпадъчен ад под небето!

8 Януари, 2026 13:01 918 25

  • люлин-
  • боклук-
  • софия-
  • смрад-
  • николай слатински

Тотална управленска немощ на районния и столичния кмет, които граничат с елементарно безхаберие и преминават в престъпна безотговорност!

Отпадъчен ад под небето! - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новата година за Люлин е продължение на Старата с още по-отчайващи египетски пирамиди от боклуци.

Люлин е третият по големина, ако не и вторият български град. Много народ живее в него. И малко елит.

Това обобщи във "Фейсбук" Николай Слатински.

Никакъв проблем с боклука в Люлин не се решава в нещо като соц режима с тока 3 към 1. Един ден се чисти, после три дни се трупа кошмарен отпадъчен ад под люлинското небе!!!! Навсякъде, буквално навсякъде - дори из квартални градинки, междублокови пространства, дворове на детски ясли и училища, около болници и супермаркети - е пълно с разнасяни от вятъра властови срамотии и лишени от будна гражданска съвест нечистотии…

При това се почистват по така видните места на мръсни струпища и струпеи.

Между блоковете вулканите от гнилоч и гадост растат и клокочат от гризачи и паразити.

Тотална управленска немощ на районния и столичния кмет, които граничат с елементарно безхаберие и преминават в престъпна безотговорност!

Срам, голям и непростим срам!

И опасна игра с огъня!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    ДС Терзиев беше избран с огромни измами на изборите.Само в училището където бях председател на избирателна комисия му надписаха 1000 гласа .

    13:02 08.01.2026

  • 2 кой му дреме

    8 3 Отговор
    у тоз ш0плук само 60клуци

    13:02 08.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    В знак на протест хората затварят улици със стени от чували с боклук.

    13:04 08.01.2026

  • 4 Кокорчо 🌈🌈🌈

    12 2 Отговор
    Тук не е Москва!

    Коментиран от #11

    13:05 08.01.2026

  • 5 Граовец

    10 3 Отговор
    николай Слатински и той е един отпадък, но няма кой да го отнесе

    13:05 08.01.2026

  • 6 Няма страшно

    15 0 Отговор
    Вече вали сняг, затрупа хубавото, а и почти не мирише. Търпение

    13:05 08.01.2026

  • 7 Смотан стар циганин

    8 4 Отговор
    И винаги СОЦА ВИ Е ВИНОВЕН,,

    13:07 08.01.2026

  • 8 ТАКИ И ШИШИ БОЙКОТИРАТ

    4 6 Отговор
    Искат всичко при нях да отива

    13:08 08.01.2026

  • 9 Мрънкьо

    14 0 Отговор
    Народ, който търпи, си заслужава плъховете - и около кофите с боклук, и тези от жълтите павета.

    13:08 08.01.2026

  • 10 Дориана

    15 1 Отговор
    София вече е унищожена вследствие на политически борби и интриги кой да я управлява и кой повече да я окраде.

    13:08 08.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Казуар

    5 3 Отговор
    Изнудването на мутрите боклукчии продължава и тези които протестират сега ще плащат по високи сметки за боклука.

    13:10 08.01.2026

  • 13 Помиярника от кв. Слатина

    4 2 Отговор
    днес не е ли демоКРАД?

    13:12 08.01.2026

  • 14 замислен

    10 1 Отговор
    Отначало имаше една опорка на кмета Терзиев (той подписва договора за почистване а не районния кмет) че едни лоши хора с едни бусове идват и трупат боклук до кофите за да има какво да снимат. Така като гледам в цяла София сигурно с керван камиони вече идват да трупат боклуци покрай кофите.

    13:15 08.01.2026

  • 15 pozaфките понита

    3 1 Отговор
    и дс

    13:18 08.01.2026

  • 16 оставка за фандъкова

    3 1 Отговор
    Срам, голям и непростим срам!

    Коментиран от #17

    13:21 08.01.2026

  • 17 софиянски

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "оставка за фандъкова":

    аз балирах и складирах боклука.

    13:23 08.01.2026

  • 18 Около кофите

    2 0 Отговор
    е страшно.
    От 3 месеца лавината от всякакъв боклук расте необезпокоявано.
    кв.Борово

    13:28 08.01.2026

  • 19 Незабавна оставка на Терзиев

    3 0 Отговор
    Нови общински избори заедно с парламентарните.

    13:31 08.01.2026

  • 20 Глад и плъхове

    1 0 Отговор
    Много мазна е тази баница и за това не могат да я разделят, а за тези пари, които дере от населението, кметчето може и общинска фирма да създаде и работата да свърши.

    13:32 08.01.2026

  • 21 Трол

    2 1 Отговор
    С руски кмет толкова.

    13:35 08.01.2026

  • 22 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Мдаа,вижда се,че Тук не е Масква!🤗🤣🤣🤣🤣🖕

    13:38 08.01.2026

  • 23 Дада

    1 0 Отговор
    В тоя квартал - Люлин, преди години имаше МНОГО цигани- крадци.. Та , трябва българите да изгонят тия циггани, да МАХНАТ станциите на Вииваком и Йетел, които ни разболяват с РАК и Левкемия, за да започнат да оздравяват българите и да се оправи живота...
    Иначе, НЯМА кой да работи....

    13:40 08.01.2026

  • 24 Пълен Провал

    2 0 Отговор
    В действие.

    13:51 08.01.2026

  • 25 в софия

    1 0 Отговор
    всеки ден е ад под небето, и то отдавна.

    13:57 08.01.2026