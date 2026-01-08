Отпадъчен ад под небето!

Новата година за Люлин е продължение на Старата с още по-отчайващи египетски пирамиди от боклуци.
Люлин е третият по големина, ако не и вторият български град. Много народ живее в него. И малко елит.
Това обобщи във "Фейсбук" Николай Слатински.
Никакъв проблем с боклука в Люлин не се решава в нещо като соц режима с тока 3 към 1. Един ден се чисти, после три дни се трупа кошмарен отпадъчен ад под люлинското небе!!!! Навсякъде, буквално навсякъде - дори из квартални градинки, междублокови пространства, дворове на детски ясли и училища, около болници и супермаркети - е пълно с разнасяни от вятъра властови срамотии и лишени от будна гражданска съвест нечистотии…
При това се почистват по така видните места на мръсни струпища и струпеи.
Между блоковете вулканите от гнилоч и гадост растат и клокочат от гризачи и паразити.
Тотална управленска немощ на районния и столичния кмет, които граничат с елементарно безхаберие и преминават в престъпна безотговорност!
Срам, голям и непростим срам!
И опасна игра с огъня!
