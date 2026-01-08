Новини
Мнения »
Защо Чехия не приема еврото?

Защо Чехия не приема еврото?

8 Януари, 2026 06:01 1 686 20

  • еврозона-
  • чехия-
  • евро-
  • ес-
  • андрей бабиш-
  • чешка крона-
  • крона

Гражданите са скептични, а правителството на Бабиш иска да вкара кроната в конституцията. Защо?

Защо Чехия не приема еврото? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новото дясно популистко правителство на Андрей Бабиш пое твърд ангажимент да гарантира, че Чехия никога няма да приеме еврото. Вместо това то иска да утвърди чешката крона като законно платежно средство и да гарантира правото на гражданите да плащат с пари в брой.

"Ние се ангажираме, че нашето правителство няма да приеме еврото, нито да предприеме стъпки за неговото въвеждане", се казва в политическата програма, одобрена от новото коалиционно правителство на първото му заседание в понеделник. В него влизат партията на Бабиш "Действие на недоволните граждани" (ANO), евроскептичната "Автомобилисти за себе си" (Motoristé sobě) и крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" (SPD).

"Ще предложим на парламента чешката крона да бъде заложена в Конституцията на Чешката република - заедно с правото да се притежават и използват пари в брой като законно платежно средство", се казва в управленската програма на кабинета.

Може ли правителството да изпълни обещанието си?

На този етап това обещание изглежда по-скоро кухо. Правителството на Бабиш разполага със 108 места в Долната камара на парламента. За промяна на конституцията са необходими три пети мнозинство, което означава гласовете на поне 120 души в 200-членната Камара на депутатите.

Дори и тази пречка да бъде преодоляна, остава Горната камара - Сенатът, където ще е още по-трудно да бъде прокаран такъв закон, защото там правителството може да разчита само на 15 от общо 81 сенатори. В Сената също е необходимо мнозинство от три пети от гласовете.

Чешкият президент Петър Павел няма право на вето върху конституционните актове, а само ги обнародва. Но парламентарната аритметика изглежда прави това политическо обещание безсмислено. Тогава защо се прави?

Жест към крайнодесните избиратели

"Това е политически жест", смята главният редактор на независимия информационен портал Hlidaci Pes Роберт Брестан.

"Това е негласно изразяване на съпротива срещу еврото, или още пò на едро - срещу Европейския съюз от страна на част от управляващата коалиция и най-вече на крайнодясната SPD, чиито избиратели харесват това", коментира той пред ДВ. Брестан смята, че шансът, чешката крона да бъде закрепена в конституцията, е почти нулев. "Коалицията не разполага с необходимите гласове нито в Камарата на депутатите, нито в Сената", аргументира се той.

Символиката на парите в брой

Правото да се използват пари в брой често се инструментализира от популистките и крайнодесните партии в цяла Европа. Това няма много общо с удобството, а по-скоро се търси символиката - когато плащаме с пари в брой, не позволяваме на държавата и нейните институции да ни следят и контролират.

В крайнодесните кръгове има страх от "налаганата отгоре дигитализация" и се говори за "дигитален тоталитаризъм". Това е в пълен синхрон с антиевропейските настроения, съпротивата срещу Брюксел и стремежа към суверенитет и лична свобода.

Никой не е отменял правото на чехите да плащат с пари в брой. Робърт Брестан обаче посочва, че в правителствените кръгове има хора, които предпочитат да държат парите си под дюшека. Той припомня също така, че правото да се използват пари в брой е заложено в чешкото законодателство - записано е в Закона за паричното обращение. Всеки търговец, който отказва да приема пари в брой, нарушава закона, освен ако няма основателни причини за това.

Обикновено се наблюдава обратния проблем - магазини не приемат плащания с карти, което предизвиква недоволство. Чехите са цифрова нация, не се разделят със смартфоните си и нерядко плащат с приложения като Apple Pay или Google Pay.

Чехия отлага влизането в еврозоната от над 20 години

Чехия официално се ангажира да приеме еврото, когато се присъедини към Европейския съюз през 2004 г. Оттогава обаче всички правителства в Прага отлагат датата за влизане в еврозоната. С правителството на Бабиш тя се отдалечава още повече. Огромното мнозинство от чехите е против приемането на единната европейска валута, което прави темата политически много чувствителна, посочва водещият анализатор на икономическия ежедневник Hospodarske noviny Мартин Ел.

"Страховете на хората се подклаждат от скептицизма им заради минали кризи в еврозоната, опасенията за загуба на суверенитет и за възможно покачване на цените", казва Ел пред ДВ. "А като вземем предвид и традиционния чешки евроскептицизъм, както и възхода на популизма и национализма, за всеки политик или партия би било политическо самоубийство да настоява за въвеждането на еврото", допълва той.

Какво мислят чешкият бизнес и гражданите?

Много чешки предприятия подкрепят приемането на еврото и дори вече го използват при сделките си. Но тяхното влияние върху политиката е ограничено, казва Мартин Ел. "Това е политически въпрос, с който може да се злоупотребява. Ето защо бизнесът се страхува от реакцията на хората също толкова, колкото и политиците", допълва той.

Малка част от наблюдателите обаче смята, че чешкият бизнес и народът бавно ще преминат към еврото, независимо от всичко, а правителството и Централната банка ще трябва да последват примера им.

Мартин Ел не е убеден в това: "Не виждам някаква съществена промяна. Почти няма ипотеки, деноминирани в евро, което да е сигнал, че чехите се доверяват повече на еврото, отколкото на кроната."

Последният неизвестен фактор е президентът Петър Павел, който се радва на широка подкрепа. Той призова нацията да започне поне да обсъжда ангажимента си за приемане на еврото съгласно условията на присъединяването на страната към ЕС преди две десетилетия. Засега обаче неговият призив остава глас в пустиня.

Автор: Роб Камерън


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    34 5 Отговор
    са умни !!!

    06:05 08.01.2026

  • 2 Пешо

    40 5 Отговор
    Жива да не бях........ е как тяхната икономика е по-добра от нашата , като не са с евро?! Нали еврото щеше да ни прави по-богати , инвестииците ще се леят.... и т.н. нали сме били подписали , че ще вземем еврото и не сме имали друг изход.... въй... как чехите могат да отлагат и икономиката им върви. Как швеция е отхвърлила с референдум...


    Въй въй



    Вива демокрацион.... вървете в ада всичките...

    Коментиран от #7

    06:08 08.01.2026

  • 3 хехе

    26 3 Отговор
    урсулите газ пикаят.

    06:08 08.01.2026

  • 4 За да има къде

    17 3 Отговор
    да се спасяваме.

    06:17 08.01.2026

  • 5 Наистина

    10 2 Отговор
    ЗАЩО ЛИ ????

    06:17 08.01.2026

  • 6 И все пак

    20 4 Отговор
    ДВ винаги лъже. Брандира независимите от вашингтонската диктатура като диктатори и популисти. А мълчи за пиратството на Нюйоркската мутра... Интересно!

    06:21 08.01.2026

  • 7 Я пъ тоа

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    Що останалите 350 милиона в ЕС са приели еврото...

    06:26 08.01.2026

  • 8 Свободното слово

    10 2 Отговор
    Приключи! БиБиСи забрани на журналистите си с риск от уволнение отвличането на Мадуро да се нарича "отвличане". Интересно! Каква дума ще измислят...

    Коментиран от #10

    06:29 08.01.2026

  • 9 Минаваща

    6 2 Отговор
    Поклон пред чехите!

    И при соца бяхме най-“наведената” държава, и сега СМЕ. Особено при последните управляващи…

    06:45 08.01.2026

  • 10 Минаваща

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Свободното слово":

    “Интересно! Каква дума ще измислят...”

    Екскурзия до САЩ с туристическа разходка по американските затвори и съдебни зали? ;-)))))))

    06:50 08.01.2026

  • 11 Разумен

    1 2 Отговор
    Бизнесът в Чехия по принцип подкрепя еврото, защото то улеснява търговията и намалява разходите.
    С обща валута отпадат валутният риск и таксите за обмен при сделки с партньори от еврозоната, което прави планирането по-предсказуемо.
    Еврото също така понижава разходите за финансиране и улеснява достъпа до инвестиции и кредити.
    Цените стават по-прозрачни и сравними, което помага на износителите и на компаниите, работещи в няколко държави.
    Накратко: за бизнеса еврото означава по-малко несигурност, по-ниски разходи и по-лесно участие на единния европейски пазар.

    06:50 08.01.2026

  • 12 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Защото чехите са най-голямите крадци в Европа.

    06:54 08.01.2026

  • 13 Истината

    1 0 Отговор
    За Бабиш и партията му - Еврото е удобен "политически враг", който им НОСИ ГЛАСОВЕ и им ДАВА ВЛОСТ!!!! Това му позволява да задържи и легитимира коалицията си с евроскептични и крайнодесни партии,
    Голяма част от чешките избиратели са традиционно евроскептични и свързват еврото с „диктат от Брюксел“, загуба на суверенитет и чужд контрол.
    Второ, крайнодесните и популистките избиратели се мобилизират лесно чрез страхове – поскъпване, миграция, дигитален контрол, „отнемане“ на националната идентичност – а еврото обединява всички тези страхове в една тема.
    Трето, обещанието „няма да приемем еврото“ е евтин политически ход: носи подкрепа, без да изисква реални действия или сложни реформи.
    Четвърто, чрез защита на кроната и плащането в брой Бабиш се позиционира като „защитник на обикновения човек“ срещу елитите и ЕС.

    06:55 08.01.2026

  • 14 Истината

    3 0 Отговор
    Чехия има значително по-голяма и по-богата икономика: БВП на човек е приблизително два пъти по-висок от българския. България остава най-бедната страна в ЕС по този показател.

    06:57 08.01.2026

  • 15 Разликата

    1 0 Отговор
    Чешката икономика е силно индустриална и експортно ориентирана, особено в автомобилостроенето, машиностроенето и електрониката. България разчита повече на услуги, аутсорсинг, ИТ, земеделие и енергетика, с по-слабо развита преработваща индустрия.

    06:57 08.01.2026

  • 16 Институции и управление

    1 0 Отговор
    Чехия има по-стабилни институции, по-ниска корупция и по-добра бизнес среда. В България корупцията, слабата съдебна система и административните пречки по-често възпират инвестиции с висока добавена стойност.

    06:58 08.01.2026

  • 17 И още...

    1 0 Отговор
    Чехия има собствена валута и активна централна банка, която може да реагира при кризи. България е беше Валутен борд и на практика вече НЯМАШЕ САМОСТОЯТЕЛНА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА, което правеше прехода към еврото икономически по-малко рисков.

    07:00 08.01.2026

  • 18 Реалист

    1 0 Отговор
    Чехия е по-близо до „ядрото“ на ЕС, докато България все още е в етап на наваксване.

    07:01 08.01.2026

  • 19 Обобщение в едно изречение

    1 0 Отговор
    Чехия е по-развита, индустриална и институционално стабилна икономика, докато България е по-бедна, по-гъвкава и растяща, но с по-сериозни структурни проблеми.

    07:02 08.01.2026

  • 20 Хи хи

    0 0 Отговор
    Русия не ни открадна лева, но ЕС успяха !! Следващата стъпка на ЕС е да ни вземат и езика !

    07:03 08.01.2026