Сняг покри боклука! РЗИ-София не смее да тресне една глоба за развъждане на плъхове, или не й е работа?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.
Сняг покри боклука.
Белите софийски плъхове стават по-незабележими сред преспите, мафията е победена, светлото бъдеще е неизбежно, а кадровият подбор на ДБПП води само и единствено до ДС. Това предупреди във "Фейсбук" Диана Дамянова.
А ДС родата просто не се справя. Ама какво от това? Нали си е нашето ДС.
Честит първи сняг и внимавайте, че летящите от боклука найлоновите пликчета, заровени в снега са голямо предизвикателство за старите ви кокали.
РР. Абе, къде е в същност РЗИ /София/ или някоя там чудна институция с още по-чудно име, да тресне една глоба за развъждане на плъхове, или не ѝ е работа?
1 Родител
Коментиран от #7, #14
12:10 08.01.2026
2 що така
12:10 08.01.2026
3 Дърта вещица!
Коментиран от #6
12:11 08.01.2026
4 Не,че нещо,ама...
12:13 08.01.2026
5 иван костов
12:15 08.01.2026
6 Промяна
До коментар #3 от "Дърта вещица!":Нисък интелигент си 3 Това е истината шарлатански лъжец при това клеветник Всеки вижда навън мизерията шарлатанска 3
12:15 08.01.2026
8 виктория
Коментиран от #11
12:18 08.01.2026
9 Те плъховете не ядат пластмаса
12:18 08.01.2026
10 Леле мале
12:24 08.01.2026
11 Промяна
До коментар #8 от "виктория":ВИКТОРИЯ ЛИ СА КАКВА СИ ЗАЩО ОБИЖДАШ И ЗАЩО НЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛЪЖИТЕ ШАРЛАТАНСКИ
12:28 08.01.2026
12 Сняг покри боклука гответе се за шариа
12:29 08.01.2026
14 Данчо
До коментар #1 от "Родител":Ако можеш кажи нещо по темата за боклука в София , външният вид на Дамянова не ни вълнува хич !
12:32 08.01.2026
16 Василеску
12:33 08.01.2026
17 Ватманяк
12:36 08.01.2026
18 1 и 3 до вас
12:40 08.01.2026
19 Въй
12:40 08.01.2026
20 хах
12:44 08.01.2026