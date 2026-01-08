Новини
Сняг покри боклука! РЗИ-София не смее да тресне една глоба за развъждане на плъхове, или не й е работа?

8 Януари, 2026

Честит първи сняг и внимавайте, че летящите от боклука найлоновите пликчета, заровени в снега са голямо предизвикателство за старите ви кокали

Сняг покри боклука! РЗИ-София не смее да тресне една глоба за развъждане на плъхове, или не й е работа? - 1
Снимка: БНТ
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сняг покри боклука.

Белите софийски плъхове стават по-незабележими сред преспите, мафията е победена, светлото бъдеще е неизбежно, а кадровият подбор на ДБПП води само и единствено до ДС. Това предупреди във "Фейсбук" Диана Дамянова.

А ДС родата просто не се справя. Ама какво от това? Нали си е нашето ДС.

РР. Абе, къде е в същност РЗИ /София/ или някоя там чудна институция с още по-чудно име, да тресне една глоба за развъждане на плъхове, или не ѝ е работа?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Родител

    14 10 Отговор
    А тази Баба ЯГа да се качва на метлата и да не излиза от гората , защото плАши децата

    Коментиран от #7, #14

    12:10 08.01.2026

  • 2 що така

    11 1 Отговор
    Боклук и сняг неочаквано добра комбинация.

    12:10 08.01.2026

  • 3 Дърта вещица!

    13 10 Отговор
    Злобна дърта вещица!

    Коментиран от #6

    12:11 08.01.2026

  • 4 Не,че нещо,ама...

    11 1 Отговор
    Истинският 6оклук е в парламента...много сняг ще трябва.

    12:13 08.01.2026

  • 5 иван костов

    12 1 Отговор
    Чумата ще тръгне от столичната мръсотия!

    12:15 08.01.2026

  • 6 Промяна

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дърта вещица!":

    Нисък интелигент си 3 Това е истината шарлатански лъжец при това клеветник Всеки вижда навън мизерията шарлатанска 3

    12:15 08.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 виктория

    8 4 Отговор
    това е на прасето свирачката!!!

    Коментиран от #11

    12:18 08.01.2026

  • 9 Те плъховете не ядат пластмаса

    0 0 Отговор
    Не са хора.

    12:18 08.01.2026

  • 10 Леле мале

    8 0 Отговор
    Какви времена дойдсоха. КГБ говори за ДС.

    12:24 08.01.2026

  • 11 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "виктория":

    ВИКТОРИЯ ЛИ СА КАКВА СИ ЗАЩО ОБИЖДАШ И ЗАЩО НЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛЪЖИТЕ ШАРЛАТАНСКИ

    12:28 08.01.2026

  • 12 Сняг покри боклука гответе се за шариа

    2 3 Отговор
    Мъж от сирийски произход е проявил агресия към автомобила на жена, която е карала двете си деца на училище. Той се е хвърлил върху колата й, счупил е предното й стъкло с ръце и е крещял, че иска полиция.

    Жената е била ужасена от случващото се и не е могла да реагира. Междувременно той е започнал да удря с ръце и по съседните преминаващи автомобили. Успял е да потроши стъклата на 24 от тях. Повечето от колите били с щети, но никой не пожелал да спре и да помогне на жената.

    За щастие двама съвестни и отговорни граждани се намесили и се е опитали да спрат мъжа. Той побягнал по пътя и скочил от надлеза, като се е приземил при кръговото под Скобелева майка. Там са го очаквали служители на МВР Пловдив, които са отвели мъжа в районното.

    Оказало се, че мъжът е без документи и е със сирийски произход. Обяснил е, че агресията му е провокирана от това, че е бил оставен от свой приятел на пътя и е искал някой да му помогне.

    Разследващите не изключват версията мъжът да е мигрант и да е бил оставен на пътя от каналджия.

    12:29 08.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Данчо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Родител":

    Ако можеш кажи нещо по темата за боклука в София , външният вид на Дамянова не ни вълнува хич !

    12:32 08.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Василеску

    3 0 Отговор
    РЗИ и Столичен инспекторат са били винаги най-подлите и нищо невършещи паразитни структури в София. Подчинени на всички мафиййки при всяко идно управление. Мръсна работа. И гадна.

    12:33 08.01.2026

  • 17 Ватманяк

    1 0 Отговор
    До № 1 и № 3. Да, злобна и дърта, но точно в този случай е права. Ноторно права. А вие сигурно сте доволни.Вероятно сте ПеПеДе били

    12:36 08.01.2026

  • 18 1 и 3 до вас

    1 0 Отговор
    Тези коментари сигурно са от Васко Боклука и Бобчева красавицата....Диана Дамянова била вещица, а мляснатата баш по устата от дявола Бобчева е супер Красавица. Ама всички ПП та са много тъпи ,и вождове и овчи последователи. Поне се защитавате интелигентно, а не само за отбиване на номера за жълтите евроцентчета.

    12:40 08.01.2026

  • 19 Въй

    1 1 Отговор
    Таз жена е пенкилер. Турете я министър на клепането.

    12:40 08.01.2026

  • 20 хах

    0 0 Отговор
    Важното е че тук не е Москва , радвайте се на оранжевите хартийки от монополи

    12:44 08.01.2026