Сняг покри боклука! РЗИ-София не смее да тресне една глоба за развъждане на плъхове, или не й е работа?

Сняг покри боклука.

Белите софийски плъхове стават по-незабележими сред преспите, мафията е победена, светлото бъдеще е неизбежно, а кадровият подбор на ДБПП води само и единствено до ДС. Това предупреди във "Фейсбук" Диана Дамянова.

А ДС родата просто не се справя. Ама какво от това? Нали си е нашето ДС.

Честит първи сняг и внимавайте, че летящите от боклука найлоновите пликчета, заровени в снега са голямо предизвикателство за старите ви кокали.

РР. Абе, къде е в същност РЗИ /София/ или някоя там чудна институция с още по-чудно име, да тресне една глоба за развъждане на плъхове, или не ѝ е работа?