Новата перла в ЦСКА: За мен е чест да съм част от такъв амбициозен проект

Новата перла на ЦСКА - Исак Соле, пусна пост в социалните мрежи, в който изрази гордостта си от трансфера при "армейците". Освен това халфът благодари на вече бившия си клуб Славия.

“Много съм горд да се присъединя към ЦСКА, исторически клуб със силна идентичност и страстни фенове. За мен е чест да нося тези цветове и да бъда част от такъв амбициозен проект.

Бих искал също да благодаря на Славия, че ми позволи да си възвърна игровото време, увереността и най-вече радостта от играта след сериозната ми контузия. Тяхната подкрепа беше от съществено значение за моето завръщане.

Ще се видим скоро!", написа Соле.