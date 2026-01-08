Новини
Новата перла в ЦСКА: За мен е чест да съм част от такъв амбициозен проект

Много съм горд да се присъединя към ЦСКА

Новата перла в ЦСКА: За мен е чест да съм част от такъв амбициозен проект - 1
Новата перла на ЦСКА - Исак Соле, пусна пост в социалните мрежи, в който изрази гордостта си от трансфера при "армейците". Освен това халфът благодари на вече бившия си клуб Славия.

“Много съм горд да се присъединя към ЦСКА, исторически клуб със силна идентичност и страстни фенове. За мен е чест да нося тези цветове и да бъда част от такъв амбициозен проект.

Бих искал също да благодаря на Славия, че ми позволи да си възвърна игровото време, увереността и най-вече радостта от играта след сериозната ми контузия. Тяхната подкрепа беше от съществено значение за моето завръщане.

Ще се видим скоро!", написа Соле.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    Това да не кораба на Джак Спароу? Черната Перла?

    14:47 08.01.2026

  • 2 Тракиец 🇺🇦

    4 0 Отговор
    Ай си.ктир с вашите не.гри бе зоофили безродници...няма ли българчета които да играя футбол еми вкарвате не.гри и застрашавате националната сигурност

    15:09 08.01.2026

  • 3 Ужас армейски

    1 0 Отговор
    Армията бе създадена да брани границата от нашественици и мигранти. Ако днес имахме армия, пиле не можеше да влезе в България. Ако днес имахме Армия, ЦСКА нямаше да фалира и 11 пъти отбора на домуза да печели жалкото ни първенство.

    15:17 08.01.2026

  • 4 Тошко Африкански

    1 0 Отговор
    Гола вода е. Куц крак.

    15:41 08.01.2026

  • 5 Фондацията

    0 0 Отговор
    и проекта на един престъпник !!

    15:58 08.01.2026

