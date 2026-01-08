Новини
Европа подкрепя Украйна, но не желае да плаща за спасяването ѝ
Европа подкрепя Украйна, но не желае да плаща за спасяването ѝ

8 Януари, 2026

Общият комбиниран БВП на 27-те страни от ЕС е 18 трилиона евро, докато БВП на Русия е 2 трилиона евро

"Имаме прост избор", заяви министър-председателя на Полша Доналд Туск, при влизането си в една от най-значимите срещи на върха на Европейския съюз от поколение насам. "Или пари днес, или кръв утре. И не говоря само за Украйна. Говоря за Европа."

Туск подчерта, че собствената свобода на европейците е заложена на карта в калните бойни полета на Украйна: страните от ЕС могат или да платят, за да спрат Владимир Путин там сега, или да се бият, когато войските му ги нападнат следващия път.

Уравнението на Туск - пари или жертви - разкрива конфликта, който е в основата на всички борби на ЕС за подкрепа на Украйна.

Какво точно са готови да дадат 27-те членове на блока в крайна сметка, за да спасят Украйна и самите себе си?

Срещата на върха в Брюксел в четвъртък вечер предложи отговор : в идеалния случай, парите на някой друг.

В 2:56 ч. сутринта в една дъждовна брюкселска нощ лидерите на ЕС постигнаха споразумение за заемане на 90 милиарда евро на финансовите пазари, за да поддържат Украйна на повърхността през следващите две години. "Поехме ангажимент, изпълнихме", похвали се председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Отвъд официалните формулировки, моделът е ясен. Разделен блок от европейски държави спори с месеци публично и лично кой трябва да плати сметката и вероятно това все още не е решено.

Европа разчита на американската военна мощ за отбраната си от Втората световна война насам. Тя разчиташе на американски пари за отбраната на Украйна в продължение на три години, започвайки от февруари 2022 г. След като Доналд Тръмп се завърна в Белия дом и прекрати финансирането от САЩ тази година, европейците увеличиха вноските си, но не достатъчно, за да запълнят празнината.

Така че влиятелните играчи в ЕС трябваше да намерят друг източник за набиране на средства за Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен знаеха как искат да се сдобият с парите - чрез изземване на руски активи, депозирани в белгийска банка. Те прекараха последните два месеца в опити да убедят колегите си лидери да се съгласят с плана им да използват замразените средства на Москва за огромен заем за Украйна.

Но белгийският премиер Барт де Вевер отказа, опасявайки се от съдебни действия и други ответни мерки от страна на Путин, ако суверенните активи бъдат пренасочени в помощ на Киев.

Вместо това, тихомълком се разработваше план Б, за който POLITICO съобщи за първи път миналия месец. Когато Де Вевер отново отхвърли идеята за активите, Мерц оттегли съпротивата си и резервният вариант за използване на съвместни заеми от ЕС получи подкрепа в последния момент около масата на срещата на върха.

Съгласно този план, съвместните заеми на ЕС ще бъдат гарантирани от бюджета на ЕС, който се финансира от страните членки. В крайна сметка руските активи биха могли да бъдат използвани за погасяване на този заем, макар че това все още не е ясно.

Няма съмнение, че Киев се нуждае от парите. Според Международния валутен фонд, Украйна е изправена пред недостиг на финансиране от 72 милиарда евро през следващата година.

"Няма по-важен акт на европейска отбрана от подкрепата за отбраната на Украйна", заяви фон дер Лайен в навечерието на срещата на върха.

За съжаление на председателя на Комисията и на други, които искат да направят всичко възможно за Украйна, много европейци все още не вярват на нейния аргумент.

Институтът Кил следи подкрепата за Украйна от началото на пълномащабното нахлуване на Путин през 2022 г. Последната му актуализация разкрива дупките, които европейските държави оставят във финансите на Киев.

В доклад от началото на този месец, анализатори от Кил заявиха, че новите помощи през 2025 г. може да паднат до най-ниското си ниво от избухването на войната през 2022 г. и са на път да се окажат далеч под необходимото ниво за запълване на празнината, оставена от оттеглянето на Америка.

В същото време разминаването във вноските между европейските държави се увеличи.

Докато Франция, Германия и Обединеното кралство значително увеличиха вноските си за Украйна, скандинавските страни като Швеция, Норвегия и Дания останаха далеч напред по отношение на процентите от БВП, които изразходват.

Италия и Испания обаче "допринесоха много малко", заяви Институтът в Кил. Същата динамика се наблюдаваше и в подготовката за срещата на върха. Южните страни от ЕС се присъединиха към Белгия в противопоставянето си на плана за репарационни заеми, докато Германия и скандинавските страни настояваха усилено той да бъде приет.

Съгласно условията на окончателното споразумение от срещата на върха, Унгария, Чехия и Словакия изобщо няма да участват в плана за финансиране на Украйна. ЕС от 27 държави членки се превърна в банда от 24.

Може би не е било нужно да е толкова хаотично.

Страните от ЕС, поне на хартия, представляват колективна икономическа суперсила в сравнение с Русия. Общият комбиниран БВП на 27-те страни от ЕС е 18 трилиона евро, докато БВП на Русия е 2 трилиона евро.

Дори без да се включват Норвегия и Великобритания, европейските съюзници на Украйна имат ресурсите да победят Путин, ако наистина искат.

Може би най-тревожното за съюзниците на Украйна е, че избирателите в някои от най-големите икономики на ЕС може би губят интерес. Анкета на "Политико" сред 10 000 души в пет западни страни установи, че респондентите в Германия и Франция са дори по-неохотни да продължат да финансират Украйна, отколкото хората в Съединените щати.

В Германия 45% са заявили, че биха подкрепили намаляване на финансовата помощ за Киев, докато само 20% са заявили, че искат да увеличат финансовата помощ. Във Франция 37% са искали да дадат по-малко, а 24% са предпочели да дадат повече.

Изправени пред разделения между северните държави, които са уморени да харчат безкрайни милиарди за Украйна, и други, които никога не са го правили, европейските лидери избраха най-лесния отговор тази седмица. И дори това се оказа всъщност твърде трудно.


  • 1 България сама

    16 2 Отговор
    ще гарантира сигурността на Украйна, изпраща армия, поема разноските и издръжката на Зеленски!

    10:02 08.01.2026

  • 2 бай Бай

    35 1 Отговор
    Пълни фантасмагории на провалени неадекватни европолитици.

    10:02 08.01.2026

  • 3 Стига

    31 1 Отговор
    Европа даже прекалено много изсипа в тази бездънна яма Оcpaйна!

    10:05 08.01.2026

  • 4 Авто маниак

    24 1 Отговор
    Никой нормален човек не харесва тези нацисти укр.

    10:06 08.01.2026

  • 5 Христов

    21 1 Отговор
    Украйна беше прелъстена и изоставена по стар англо-саксонски тертип.

    Коментиран от #10

    10:07 08.01.2026

  • 6 Росен Желязков

    9 5 Отговор
    България ще даде 2 млн сини каски за Украйна.Слава Украине

    10:07 08.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор
    ЕсеС НЕ е Европа, а само част от Европа,
    по-малката част❗

    10:08 08.01.2026

  • 8 ккк

    20 0 Отговор
    да проведът референдум дали европееца иска да изсипва в каца без дъно , и да продължава да убеднява заради Укрия

    Коментиран от #15

    10:09 08.01.2026

  • 9 Да се има предвид

    17 0 Отговор
    че Политикото е глобаллиберacки пропаганден парцал.

    10:09 08.01.2026

  • 10 бай Бай

    19 0 Отговор

    До коментар #5 от "Христов":

    Нещо спомените май, а?
    В 0крайна беше извършен въоръжен преврат спонсориран от сащ, за да свали законно избраната власт.
    Дори евротиквениците бяха извън плана тогава.
    Те се появиха на сцената после, за Минските.
    И всичко окепазиха.

    Коментиран от #33

    10:11 08.01.2026

  • 11 Баба Гицка

    20 0 Отговор
    Името Украйна вече ми идва байгън.Защо нашите еврогайци не се върнат назад,в зародиша на конфликта?Защо настояват да ни заробят завинаги?Аз не искам част от скромната ми пенсийка да отива за автомобили и бело за украинците.

    10:11 08.01.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    А Европейската централна банка (ЕЦБ) стартира редизайн на евробанкнотите....
    Новите банкноти ще имат по-интензивен цвят, ще са с лица на известни личности и се очаква да бъдат пуснати в обращение през 2026 г.

    Коментиран от #16, #26

    10:12 08.01.2026

  • 13 456

    14 0 Отговор
    А сега ги сметнете 18 трилиона на 27 държави. И при това ,че населението на ЕС е 500 милиона.
    И къде отива икономиката, доверието което се губи къв/ в ЕС? Къде са вътшните инвестиции? В ЕС има масови фалити. И последствията са огромни. Догодина ,няма как да са 18 трилиона бюджет.

    10:13 08.01.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    Лек офтопик, но да знаете как бачка западната демокрация
    Съдията на който е разпределено делото на Нетаняху за геноцид взел че загинал без да иска в автомобилен инцидент.

    Навремето имаше информация, за над 80 случая на такива случайно загинали, близки сътрудници на американските президенти които е трябвало да свидетелстват срещу тях. Катастрофи, удавяния, ухапвания, настинки и какво ли още не...

    Коментиран от #20

    10:13 08.01.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "ккк":

    Колкото проведоха референдум дали българите искаме в ЕсеС и € ❗

    10:13 08.01.2026

  • 16 Интересно

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Лицата чии ще са? На Урсуляка, Зельонката, Буци и Шишко?

    Коментиран от #25

    10:14 08.01.2026

  • 17 Ъъъъъъъ

    10 0 Отговор
    На сърце имат, ма на ръце нямат!

    10:14 08.01.2026

  • 18 Вашето мнение

    12 0 Отговор
    Важното, че тук в медиите ес и украйна вече са победители, 100 000 члена на беге прайд цвилят във възторг и всичко е наред.

    10:16 08.01.2026

  • 19 ежко

    7 1 Отговор
    А ние?Какво направи Желязку?!

    10:17 08.01.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    По време на (вътрешния) атентат на 11 септември са загинали по- малко хора от загиналите при "инциденти" хора опитващи да докажат на обществото, че атентатът не е дело на външни терористи‼️

    10:17 08.01.2026

  • 21 Боко

    8 0 Отговор
    туск,мерци,стърмър,урсулита дъртата скумрия, вампира крадлив кая … да бръкнат в личните кашета и да финансират !

    10:18 08.01.2026

  • 22 предатели.

    11 1 Отговор
    България сама ще ги издържа.Голи и боси ще ходим но ще ги подкрепяме.Ако трябва ще купим още едно златно цукало на Зеленски.Но инкрустирано с диаманти и капак от слонова кост.Да му е топло.

    10:18 08.01.2026

  • 23 Тома

    12 1 Отговор
    Европа се опасява, че Русия ще направи с нея онова, което тя самата е правила няколко пъти - ще нахлуе на нейна територия. И се надява, че след като Наполеон и Хитлер / с помощта на цяла Европа, да напомня!/ бяха размазани от руснаците, този път тя ще размаже Русия с човешкия потенциал на една Украйна +редовно финансиране.
    Щеше да е смешно това пъчене на розовите плюшени играчки, ако ситуацията не беше портал към Трета световна...
    Колко от европолитиците се досещат, че в тази обстановка на ясно заявени намерения на ЕС да унищожи Русия чрез проксивойната в Украйна, при нарастващата агресия на САЩ по света, руснаците са все по-близо да единствения изход, който им остава. Малка демонстрация на убеждаващата сила у тактическото атомно оръжие, която спокойно могат да направят на ядрения полигон в Западна Украйна...Това ще прати света наистина в тоталния тупаник...
    Мислите си, че някой ще спечели от него?
    Предполагайте каквото си щете, реалността винаги е нещо различно - и Наполеон, и Хитлер го разбраха, за съжаление постфактум!

    Коментиран от #29

    10:19 08.01.2026

  • 24 ПЛАШИ ТУСКА СЪСКА

    7 1 Отговор
    Първо с това име ми приличаш на англо саксонец. По думи и действия си страхлив като зельо КАКТО и по дела давайте да дадете а тези трилиони де ще идат. у вас. Само паника всяваш и ти и другите уж управници. Вие и ОСОБЕННО НИЕ СЕ СТРАХУВАМЕ РАЗОЧАРОВАНИ СМЕ ОТ ВАС. НИЩО НЕ НАПРАВИХТЕ НЕ ПРАВИТЕ ЗА ДА СМЕ СИЛНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ. ДАДОХТЕ СЕ НА ХАМЕРИКАНЦИТЕ И СИ ТРАЕХТЕ. НЕ РУСИЯ НИКОГА НЯМА ДА НАПАДНЕ ЕВРОПА ВИЕ НИ ВКАРАХТЕ В ЛАПИТЕ НА АМЕРИКА И КИТАЙ.

    10:21 08.01.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Интересно":

    За повече подробности ...
    "Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100"

    10:23 08.01.2026

  • 26 проект

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А кои са личностите-Цв.Ризова,Сачева или Велислава Дърева?Кои ще изтипосате.

    10:25 08.01.2026

  • 27 000

    3 0 Отговор
    Айде, заминавате и мрете.

    10:31 08.01.2026

  • 28 Факти

    2 1 Отговор
    Евтиното излиза скъпо. Научихме го по трудния начин с руските ресурси и отслабените армии. Сега ще трябва да плащаме. Ние българите все някак ще оцелеем. Преживяхме комунизма, когато давахме 10% от БВП за отбрана и стигнахме до режим на тока и празни магазини. Какво може да ни уплаши? Да му мислят разглезените западноевропейци.

    10:32 08.01.2026

  • 29 Факти

    1 7 Отговор

    До коментар #23 от "Тома":

    Да, Наполеон и Хитлер го разбраха. Сега ще го разбере Путин. Този път Русия е агресорът. Дойде нейният ред да бъде бита.

    Коментиран от #34

    10:37 08.01.2026

  • 30 дядо поп

    2 0 Отговор
    Тати ще ми купи колело , ама друг път!

    10:45 08.01.2026

  • 31 Параноята

    1 1 Отговор
    е най лошият съветник но управниците на европейските държави така ги е заслепила и растресла че не виждат пропастта към която задружно тичат!

    10:46 08.01.2026

  • 32 А пък рускитеСвине мрат

    0 1 Отговор
    12 години в Донбас.

    10:46 08.01.2026

  • 33 Бай бай бай

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "бай Бай":

    Че аз кво съм ти написал?

    10:47 08.01.2026

  • 34 Като гледам как е бита Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Не ми се говори за победителката Украйно

    10:48 08.01.2026

  • 35 нннн

    0 0 Отговор
    Европа подкрепя Украйна, но европейците не искат да я подкрепят. Това е някакво управленско безумие.
    Ако се направи референдум ,,Искате ли да пълним кацата без дъно на Зеленски", резултатът ще е ясен.

    10:57 08.01.2026

  • 36 Механик

    0 0 Отговор
    Много сме мераклии, ама нямаме желание.

    10:57 08.01.2026

  • 37 Нека припомним историята

    0 0 Отговор
    Наполеон по настояване на Полската графиня Валевска започна война с Русия за освобождаване на Поляците от Руско то им владение. Докато Наполеон е бил в Полски земи, много поляци са се включили във армията му. След като навлязъл в Руски земи, всички поляци напуснали армията му и той останал със своите 600 хиляди.
    Та и сега, ако стане напечено, Поляците ще се извъртят, за да нямат нщо общо с Русия, чеможе Потсдамските споразумения да бъдат променени.

    10:58 08.01.2026