Спортът по ТВ в сряда (11 март)

11 Март, 2026 06:15 673 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (11 март) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 НБА, ЛА Лейкърс – Минесота Диема спорт 3

12.00 Висел – Сеул Диема спорт 3

12.00 Санфрече – Джохор Диема спорт

14.05 Колоездене: Тирено Адриатико, трети етап, мъже Евроспорт 2

14.15 Рачабури – Гамба Нова спорт

16.45 Колоездене: Париж Ница, четвърти етап, мъже Евроспорт 2

18.00 Баскетбол, Тюрктелеком – Манреса МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, мач от първенството МАХ Спорт 2

19.00 Волейбол, Шампионска лига (жени) МАХ Спорт 3

19.45 Байер – Арсенал Би Ти Ви Екшън

20.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1

20.00 Баскетбол, Цедевита – Кемниц МАХ Спорт 4

20.15 Ал Насър – Ал Уасър Нова спорт

21.00 Баскетбол, Венеция – Тренто МАХ Спорт 3

21.30 Волейбол, Тренто – Проект МАХ Спорт 2

22.00 Реал – Манчестър Сити Би Ти Ви Екшън

22.00 Бодьо Глимт – Спортинг Ринг

22.00 Ковънтри – Престън Диема спорт 2

01.30 НХЛ, Отава – Монреал МАХ Спорт 2


