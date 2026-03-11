Спортът по ТВ в сряда (11 март)

05.00 НБА, ЛА Лейкърс – Минесота Диема спорт 3
12.00 Висел – Сеул Диема спорт 3
12.00 Санфрече – Джохор Диема спорт
14.05 Колоездене: Тирено Адриатико, трети етап, мъже Евроспорт 2
14.15 Рачабури – Гамба Нова спорт
16.45 Колоездене: Париж Ница, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
18.00 Баскетбол, Тюрктелеком – Манреса МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, мач от първенството МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, Шампионска лига (жени) МАХ Спорт 3
19.45 Байер – Арсенал Би Ти Ви Екшън
20.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол, Цедевита – Кемниц МАХ Спорт 4
20.15 Ал Насър – Ал Уасър Нова спорт
21.00 Баскетбол, Венеция – Тренто МАХ Спорт 3
21.30 Волейбол, Тренто – Проект МАХ Спорт 2
22.00 Реал – Манчестър Сити Би Ти Ви Екшън
22.00 Бодьо Глимт – Спортинг Ринг
22.00 Ковънтри – Престън Диема спорт 2
01.30 НХЛ, Отава – Монреал МАХ Спорт 2
