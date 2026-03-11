Феновете на Лацио се връщат за мача с Милан – после отново бойкот до края на сезона

Организираните привърженици на Лацио обявиха, че ще се завърнат на трибуните на „Олимпико“ за големия мач срещу Милан в неделя вечер, но само за тази среща. След нея ултрасите отново ще подновят бойкота си и няма да присъстват на домакинските двубои до края на сезона.

Решението идва след продължителния протест срещу ръководството на клуба, водено от президента Клаудио Лотито. Привържениците подчертават, че завръщането им не означава край на недоволството, а по-скоро жест към отбора и треньора Маурицио Сари, който наскоро определи атмосферата на празния стадион като „депресираща“.

Според официалната позиция на организирания фенски сектор, мачът с Милан ще бъде „последен акт на любов“ към отбора през този сезон. Ултрасите призовават всички симпатизанти на „бианкочелестите“ да изпълнят трибуните и да създадат впечатляваща хореография, преди отново да се оттеглят от домакинските срещи.

„Историята на Лацио сме ние – хората, които всяка неделя следват и подкрепят този клуб. Само човек с алчно сърце не може да разбере чувствата на този народ“, се казва в позицията на феновете. Те определят решението си като „болезнено“, но необходимо, за да покажат на ръководството, че няма да бъдат „съучастници в неговите провали“.

Любопитен детайл е, че завръщането на феновете идва именно срещу Милан – тим, който се бори за титлата със своя градски съперник Интер. Между ултрасите на Лацио и Интер съществува дългогодишно приятелство, което кара някои наблюдатели да се запитат дали изборът на този конкретен мач е напълно случаен.