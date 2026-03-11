Новини
Спорт »
Световен футбол »
Феновете на Лацио се връщат за мача с Милан – после отново бойкот до края на сезона

Феновете на Лацио се връщат за мача с Милан – после отново бойкот до края на сезона

11 Март, 2026 06:07 559 0

  • лацио-
  • интер-
  • футбол-
  • фенове-
  • бойкот

Привържениците ще направят този жест най-вече заради старши треньора на тима

Феновете на Лацио се връщат за мача с Милан – после отново бойкот до края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Организираните привърженици на Лацио обявиха, че ще се завърнат на трибуните на „Олимпико“ за големия мач срещу Милан в неделя вечер, но само за тази среща. След нея ултрасите отново ще подновят бойкота си и няма да присъстват на домакинските двубои до края на сезона.

Решението идва след продължителния протест срещу ръководството на клуба, водено от президента Клаудио Лотито. Привържениците подчертават, че завръщането им не означава край на недоволството, а по-скоро жест към отбора и треньора Маурицио Сари, който наскоро определи атмосферата на празния стадион като „депресираща“.

Според официалната позиция на организирания фенски сектор, мачът с Милан ще бъде „последен акт на любов“ към отбора през този сезон. Ултрасите призовават всички симпатизанти на „бианкочелестите“ да изпълнят трибуните и да създадат впечатляваща хореография, преди отново да се оттеглят от домакинските срещи.

„Историята на Лацио сме ние – хората, които всяка неделя следват и подкрепят този клуб. Само човек с алчно сърце не може да разбере чувствата на този народ“, се казва в позицията на феновете. Те определят решението си като „болезнено“, но необходимо, за да покажат на ръководството, че няма да бъдат „съучастници в неговите провали“.

Любопитен детайл е, че завръщането на феновете идва именно срещу Милан – тим, който се бори за титлата със своя градски съперник Интер. Между ултрасите на Лацио и Интер съществува дългогодишно приятелство, което кара някои наблюдатели да се запитат дали изборът на този конкретен мач е напълно случаен.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове