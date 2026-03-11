The New York Times: Главният прокурор на САЩ живее във военна база

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди се е преместила във военна база близо до Вашингтон поради зачестилите заплахи срещу нея, съобщава The New York Times.

Според вестника, Бонди се е изнесла от апартамента си в столицата на САЩ миналия месец, след като е била изправена пред увеличение на заплахите, докладвани ѝ от правоохранителните органи.

Вестникът съобщава, че Министерството на правосъдието получава заплахи от членове на наркокартели и от недоволни от начина, по който американската администрация води делото срещу финансиста Джефри Епстийн, осъден за блудство с деца.

Отбелязва се, че рязкото увеличение на заплахите е станало, след като Съединените щати заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро през януари.

Бонди, както посочва изданието, се присъединява към списъка с служители на американската администрация, които са започнали да се преместват във военни бази от съображения за сигурност.

Миналата есен The Atlantic съобщи, че държавният секретар Марко Рубио, секретарят на Пентагона Пийт Хегсет и секретарят на армията Даниел Дрискол пребивават в американски военни бази.