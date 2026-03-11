Вземете 50% отстъпка за хостинг от

The New York Times: Главният прокурор на САЩ живее във военна база

11 Март, 2026 05:56, обновена 11 Март, 2026 06:00 541 4

  • пат бонди-
  • главен прокурор-
  • сащ-
  • военна база-
  • заплахи

Причина за решението са зачестилите заплахи срещу Пам Бонди

The New York Times: Главният прокурор на САЩ живее във военна база - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди се е преместила във военна база близо до Вашингтон поради зачестилите заплахи срещу нея, съобщава The New York Times.

Според вестника, Бонди се е изнесла от апартамента си в столицата на САЩ миналия месец, след като е била изправена пред увеличение на заплахите, докладвани ѝ от правоохранителните органи.

Вестникът съобщава, че Министерството на правосъдието получава заплахи от членове на наркокартели и от недоволни от начина, по който американската администрация води делото срещу финансиста Джефри Епстийн, осъден за блудство с деца.

Отбелязва се, че рязкото увеличение на заплахите е станало, след като Съединените щати заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро през януари.

Бонди, както посочва изданието, се присъединява към списъка с служители на американската администрация, които са започнали да се преместват във военни бази от съображения за сигурност.

Миналата есен The Atlantic съобщи, че държавният секретар Марко Рубио, секретарят на Пентагона Пийт Хегсет и секретарят на армията Даниел Дрискол пребивават в американски военни бази.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 правилно

    2 0 Отговор
    при загорелите войничета ще се чувства отлично

    06:02 11.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ТОЙ И МИТОВ И САРАФОВ ЖИВЕЯТ В
    БУНКЕРА НА МАДЖО В СОФИЯ БУЛ.ДЖЕЙМС БАУЧЕР
    СЛЕД " ПЕТРОХАНСКАТА ЕПОПЕЯ"

    06:03 11.03.2026

  • 3 хехе

    3 0 Отговор
    както е тръгнало скоро цялата висша администрация на обора доброволно ще се заключи зад телената ограда.

    06:04 11.03.2026

  • 4 Джок Съдбата

    1 2 Отговор
    А Путин живее в кеенефа, не излиза от там, мъчи го непрестанна дииария :D

    06:11 11.03.2026