Иран като монета с две страни

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Чрез скрийншот Тръмп се представя за и.д. президент на Венецуела, а медии в САЩ пишат шеговито, че Марко Рубио щял да бъде президент на Куба. Знае испански. И Тръмп призовава Хавана „да сключи сделка преди да е станало късно”. Венецуела не се нуждаела повече от Куба, а петрол за кубинците повече нямало да има. След отвличането на Мадуро да се готвела Колумбия, после държавата на Фидел, но кой знае защо погледът се отклони към Гренландия. За ужас на Дания и почти цяла Европа. Стара мечта, нови сценарии, но се предвижда днес да има среща на Тръмп с Рубио, Хегсет и ген. Кейн от ГЩ-овете за евентуална военна операция в Иран. Може и само нови санкции, кибер-атаки и словестни заплахи, защото самолетоносачите са в Южна Америка и Азиатско-Тихоокеанското крайбрежие. Няма военни сили близо до Иран. Дали пък не се отвлича внимание с информации, на които припяват водещи медии зад Океана, за нови и нови американски операции с цел заглушаване на предишни войствени изяви и вътрешни проблеми? Отклоняване на внимание от случващото се в Минесота? Друго си е да се поддържа напрежение навън. Но и да се получават дивиденти.

Оказва се, че петролните компании от САЩ не били във възторг от поканата на Тръмп да разработват венецуелските нефтени находища /скъпо им е и несигурно!/, а гражданските милиции в страната се активирали и издирвали сътрудници на американските сили, а даже и американци, които са във Венецуела. Въоръжени са от Мадуро. Появяват се и съобщения, че шефът на контраразузнаването, ген. Хавиер Маркано Табата, е бил арестуван за предателство. Деактивирал системата за противовъздушна отбрана. В смутни времена всеки може да публикува каквото си иска. Но в такъв хаос по-добре е да се заяви, че няма да има нова атака, „брилянтна”, във Венецуела. Не се знае чавистите накъде ще избият. Много са.Каквото може, най-вече нефт, ще се продава от името на САЩ, а Китай и дори Русия нямат проблеми да го купуват. На различни цени, разбира се. Защо не и от Венецуела, но под чадъра на Вашингтон? САЩ печелят и от войната в Украйна, казва Тръмп. Значи картите му в световния покер добре се нареждат. Москва и Пекин са подозрително обрани в думи и оценки за тези събития. Поставят ги в категорията на губещи. Има сянка върху имиджа им на велики и дори вече не се споменава под път и над път, че има договорки за разпределение на света на сфери на влияние между 3-мата големи. Явно предстои.

Засега е ред на Иран.Тръмп изпраща послание към протестиращите граждани, които търсят помощ от него с „готови сме”. Но медиите в САЩ не пишат, че той планира операция в близко бъдеще.

„Американските бази стават легитимни цели” заявяват от Техеран. Това са послания за „превантивни удари”срещу външни заплахи.Като същевременно се разбиват множество клетки. За всеки случай се предлагат и преговори, защото не е лесно да се воюва с американците. Особено, когато народът е гневен заради високи цени, галопираща инфлация, спадаща местна валута и намаляваща покупателна способност. Тръмп потвърждава за предложеието на Иран, но без конкретика. Обнадеждаващо е, че в събота вечер протестите са били относително спокойни. Намаляването на интензивността им се обяснява с посланията на решимост от страна на аятолах Хаменей. А и заради позиционирането на Революционната гвардия, заедно със силите на Басидж /племена по границата с Пакистан/, в Техеран. В Иран твърдят, че въоръжени групировки заместват протестиращите, които са по улиците заради икономически проблеми. Разбиват ги, а 200 лидери на протестите са арестуваи през уикенда.Има и арестуван агент на Мосад. Изявленията са, че тези структури са свързани с Израел и целта е да има гражданска война след протестите. „Ал Джазира” съобщава, че 109 служители по сигуростта са убити досега в събитията.

Тръмп казва, че „ако убиете протестиращите, ще ударим Иран” и цитира сенатор Линдзи Греъм с ”Тръмп ще ви убие, ако Иран не си вземе поука от отвличането на Мадуро”. Значи „САЩ подкрепят смелия ирански народ” и дебатират за възможността да се нанесе въздушен удар върху ирански военни цели. Точно на това се надява Тел Авив. Тръмп да изпълни заканите си да атакува Иран. Нетаняху чрез Путин, казват, информирал Техеран, че Израел няма да напада. Само, ако няма атака от Иран. Реторика или готовност за военни действия чрез активиране на вътрешни терористи, както са убедени в Техеран? Факт са директните призиви за бунт, но не е ясно как в последна сметка ще реагира мнозинството от иранците. Фидан, външен министър на Турция, например в интервю за TRT заявява, че „това определено не е краят, който Израел очаква”. Допълва, че иранският народ в такива случаи показва „благородно отношение” и се „обединява срещу атаката на врага”. Оставяли различията настрана. Виковете им са „ще бъдем един юмрук” и „ще се съпротивляваме”. Фидан твърди, че „Израел не намери там това, което търсеше”.Той „само се опитва да се възползва и това е моята лична оценка”. Анкара разговаряла с „нашите приятели и партньори в чужбина” и знаем, че това е „послание към режима”. Но официално Турция е категорично против военна намеса в Иран. Любопитно е, че това интервю на Фидан не е било публикувано на официалния еубсайт на TRT. Цензура?

И докато „Блумберг” анализира протестите в Иран със „страната е на прага на революция” и твърди, че такива събития не е имало от 1979г, цените на петрола растат. Растат и опасенията, че световната геополитика е пред риск от широко разпространен хаос.Определено това е криза, която има потенциал да промени регионалния и глобален баланс, включително енергийните пазари.Цените на суровия петрол са с 5% по-високи. Прехвърлят 63 дол за барел. Но съобщения, че страните от Персийския залив като Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар са разтревожени за евентуален вакуум във властта в Техеран говорят, че хаосът в Иран е лош сценарий. Пишат, че „познатият дявол е предпочитан пред пълния хаос или пред непозната, чужда структура на власт”. Иначе са противници на Иран заради религиозни и политики относно сфери на влияние в Близкия изток. А Турция преговаря, например с Пакистан, ядрена сила, за военно сътрудничество при това разместване на пластовете в геополитиката. А Пакистан напоследък не е само „партньор на САЩ” .

Въпросът е защо на Анкара това ѝ е необходимо? В турската преса има анализи, че „днес е Иран, утре ще бъдат други” и се внушава „ще чакаме ли нашия ред”. Казват, че след Иран следва Турция. Тръмп вече наложи 25% допълнителна „иранска тарифа” на Анкара и това ще удари турската икономика. Нещо като „риск от перфектна буря в износа и енергетиката”. Така Турция е между два огъня. Нарастват разходите за енергийни доставки и се намалява кокурентноспособността на американския пазар. Анкара може да загуби пазара в Иран, който е за 6 млрд дол. и този в САЩ за 20 млрд дол. Щети за автомобилостроенето, текстила, финансите и енергетиката.

Факт е обаче, че подоби протести в Иран е имало през 1999г, 2017г, 2019г и 2022г. Иран има опит с такива вълнения. Падане на властта не е допусната. Има мощен и добре организиран апарат на власт. Има Корпус на гвардейците на ислямската революция, официална армия на Басидж, доброволчески милиционерски организации и те са три стълба на властовия апарат. Друг въпрос е защо сега в Брюксел се обсъждало, казват тайно, Корпусът на гвардейците да се обяви за терористична организация. ЕС стоял зад протестите. Но се вижда, че на този етап Иран стои непоклатимо. Въпреки спирането на интернет. След призив на управляващите милиони излизат по улиците на страната, за да защитят държавата си и да демонстрират, че са против протестите с чужда намеса. Скандират се антиамерикански и антиизраелски лозунги.Митингите започнали в 14.00ч местно време. Властта в лицето на президента Пазешкиан, Калабаф, председател на парламента, Абаси и други от управляващите присъстват на митингите срещу протестиращите. Изказванията са, че Иран води борба срещу САЩ и Израел по икономически, психологически,военни и антитерористични начини и причини. Казват „заблуден Тръмп не вярвайте на лъжите , които ви казват”. Бунтовниците са обучавани! А протестите и бунтовете са различни неща. Иран признава правото на мирен протест, но е твърдо против въоръжения тероризъм. Въстанието било втора фаза на войната срещу Иран и иранския народ.Сега се дестабилизира и вътрешния пазар. А към протестите са се включили нови хора и се е стигнало до насилие.Разпространявали са се оръжия сред протестиращите. Стреляло се срещу полицията, но и срещу цивилни. А това взривява обществото. Целта е увеличаване на жертвите и предизвикване на чужда намеса, както вече заплаши Тръмп. Помпео, бивш шеф на ЦРУ написал в туитър „Честита Нова година на хората по улиците и на агентите на Мосад”. В САЩ напоследък го играят доста открито и честно, когато информират за политиките и целите си.

Видно е, че събитията предстоят и монетата, както винаги, има две страни. Как ще реагират Москва и Пекин, защото на Запад казват, че те са губещите и че не са в състояние да защитават съюзниците си. А Иран е важен съюзник. Доставя балистични ракети и дронове на Русия и нефт на Китай. На трето място в света е като притежател на енергийни продукти. Рисковете са големи, за всички. А хаосът е и политика, и изход от вътрешни проблеми. Събитията предстоят.