Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев за Бургазлиев: Самоубийство е, със законно притежаван пистолет

57-годишният Христо Бургазлиев, за когото съобщихме, че е намерен мъртъв в автомобила си на бургаската ул. „Поп Георги“ се е самоубил със законно притежават пистолет „Зигзауер“. Това обяви току-що пред Флагман.бг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Бургазлиев се е застрелял в дясното слепоочие, седейки на шофьорската седалка, куршумът е излязъл от стъклото на колата и е влязъл в магазина за перилни препарати, по чудо не е наранил магазинерката.

Затова и жената от този магазин е била силно стресирана от самото начало. Секунди след инцидента тя разказа страховита история и бе убедена, че става дума за убийство.

На мястото са близките на бизнесмена, както и телохранителят му, който се движи по принцип с него, когато внасят и изнасят пари от банката.

Телохранителят обаче не е бил в автомобила, когато Бургазлиев е взел решението да сложи край на живота си.