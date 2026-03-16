Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев за Бургазлиев: Самоубийство е, със законно притежаван пистолет

57-годишният Христо Бургазлиев, за когото съобщихме, че е намерен мъртъв в автомобила си на бургаската ул. „Поп Георги“ се е самоубил със законно притежават пистолет „Зигзауер“. Това обяви току-що пред Флагман.бг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.
Бургазлиев се е застрелял в дясното слепоочие, седейки на шофьорската седалка, куршумът е излязъл от стъклото на колата и е влязъл в магазина за перилни препарати, по чудо не е наранил магазинерката.
Затова и жената от този магазин е била силно стресирана от самото начало. Секунди след инцидента тя разказа страховита история и бе убедена, че става дума за убийство.
На мястото са близките на бизнесмена, както и телохранителят му, който се движи по принцип с него, когато внасят и изнасят пари от банката.
Телохранителят обаче не е бил в автомобила, когато Бургазлиев е взел решението да сложи край на живота си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Инспектор Дюдю
Тоя вдясно даже де чеше по шапката от зор
18:27 16.03.2026
11 Това се казва
Коментиран от #12
18:40 16.03.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Това се казва":Малка дупчица ниско в долният край на стъклото.Стреляно е отвън отгоре надолу.Вероятно снайпер от втория етаж.
18:43 16.03.2026
ЧЕРНИЯ ПРИНЦ - КОЙТО Е НОСЕЛ ЗЛАТОТО
ЗА БЕЛОГВАРДЕЙЦИТЕ - КЪМ 2 МИЛИАРДА ЕВРО ДНЕШНИ ПАРИ ?
