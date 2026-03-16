Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев за Бургазлиев: Самоубийство е, със законно притежаван пистолет

16 Март, 2026 18:20 1 076 13

Снимка: БГНЕС
Флагман Флагман

57-годишният Христо Бургазлиев, за когото съобщихме, че е намерен мъртъв в автомобила си на бургаската ул. „Поп Георги“ се е самоубил със законно притежават пистолет „Зигзауер“. Това обяви току-що пред Флагман.бг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Бургазлиев се е застрелял в дясното слепоочие, седейки на шофьорската седалка, куршумът е излязъл от стъклото на колата и е влязъл в магазина за перилни препарати, по чудо не е наранил магазинерката.

Затова и жената от този магазин е била силно стресирана от самото начало. Секунди след инцидента тя разказа страховита история и бе убедена, че става дума за убийство.
На мястото са близките на бизнесмена, както и телохранителят му, който се движи по принцип с него, когато внасят и изнасят пари от банката.

Телохранителят обаче не е бил в автомобила, когато Бургазлиев е взел решението да сложи край на живота си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 1 Отговор
    Абасимуси и играчите има в тази държава ?! Купуват си оръжие и се бъхтят по мъките да го узаконяват, само за да се самоубият !? Направо ред държат на опашка...

    18:23 16.03.2026

  • 2 Сарафов

    11 1 Отговор
    Още един сектант! Четете между редовете....

    18:24 16.03.2026

  • 3 Добре

    8 1 Отговор
    Поредния се гърми сам

    18:24 16.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    КВО ИМ СТАВА НА ТИЯ "БУДА-ИСТИ" ?

    18:26 16.03.2026

  • 5 Инспектор Дюдю

    5 0 Отговор
    Разследващите мязат на група начинаещи автоджамбази...
    Тоя вдясно даже де чеше по шапката от зор

    18:27 16.03.2026

  • 6 Сектант

    6 0 Отговор
    Аман от будисти

    18:27 16.03.2026

  • 7 Лама Калушев

    4 0 Отговор
    Айде и този го самоубиха

    18:29 16.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Изкарал човека милиони от обмяната на левове в евро и от радост се гръмнал.

    18:32 16.03.2026

  • 10 Е новини Бургас

    3 0 Отговор
    Показно убийство в центъра на Бургас: застреляха предприемача Христо Бургазлиев в автомобила муОпаа

    18:33 16.03.2026

  • 11 Това се казва

    2 0 Отговор
    Пистолет не като тези на момчетата от Петрохан.Минал му през главата ,пробил стъклото и за малко да очисти магазинерката.А тези от Петрохан директен изстрел и останал в черепа,какви са тези тапешници?

    Коментиран от #12

    18:40 16.03.2026

  • 12 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това се казва":

    Малка дупчица ниско в долният край на стъклото.Стреляно е отвън отгоре надолу.Вероятно снайпер от втория етаж.

    18:43 16.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПОСЛЕДНО КЪДЕ Е ПОТЪНАЛ
    ЧЕРНИЯ ПРИНЦ - КОЙТО Е НОСЕЛ ЗЛАТОТО
    ЗА БЕЛОГВАРДЕЙЦИТЕ - КЪМ 2 МИЛИАРДА ЕВРО ДНЕШНИ ПАРИ ?

    18:43 16.03.2026