Теодора Пенева пред ФАКТИ за енергийната бедност в България: Всеки трети не може да си позволи нормално отопление

17 Март, 2026 09:00

Новите въглеродни такси могат да ударят най-бедните домакинства, казва тя

Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сметките за ток отново са сред най-обсъжданите теми за българските домакинства. Въпреки че цените на електроенергията у нас са сред по-ниските в Европа, все повече хора се оплакват от високи разходи за отопление и електричество. Данните показват, че близо 30% от населението в България е изложено на риск от енергийна бедност – значително над средното за Европейския съюз. Нова национална карта на енергийната уязвимост показва и силни регионални различия – области като София, Разград и Велико Търново се оказват сред най-засегнатите. За причините, рисковете и възможните решения… Пред ФАКТИ говори доц. д-р Теодора Пенева, изследовател в Института за икономически изследвания при БАН и старши експерт по климат и енергия във WWF България.

- Г-жо Пенева, сметките за ток са много голяма тема. Дори и сега, защото много хора се оплакват от големи суми, които трябва да платят. Все повече електроенергия ли ползваме…
- Да, ако погледнем данните от енергийния баланс за 2024 година, се вижда, че електропотреблението на човек от населението се е увеличило с 12.9% спрямо 2007 г., въпреки намаляването на населението с 15,7% за същия период. Електрическата енергия, използвана от домакинствата, нараства от 806 хил. т н.е. през 2007 г. до 1109 хил. т н.е. през 2024 г., като електричеството все по-често заменя други източници на енергия в ежедневието на домакинствата. Все повече домакинства разчитат на електроенергия за отопление, готвене и работа на електроуреди, което е една от причините сметките за ток да стават по-значима тема за хората.

- Изготвили сте националната карта на енергийната уязвимост и тя показва, че София, Разград и Велико Търново са сред най-уязвимите области. Какви са основните фактори, които поставят именно тези региони на първите места по енергийна бедност?
- Разград, София-област и Велико Търново попадат сред най-уязвимите региони, защото при тях се съчетават няколко неблагоприятни фактора – високи енергийни нужди, ниска енергийна ефективност и социални рискове. Например София-област има индекс на енергийните нужди 2,10 – два пъти по-висок от този на Варна (1,05), като причините са два пъти по-голям дял домакинства, които се отопляват с дърва, близо 30% повече жилища без никакви мерки за енергийна ефективност и над три пъти по-голям дял домакинства, които биха били засегнати от въглеродни такси върху сградите и транспорта. Климатичният фактор в област София също заявява едни от най-високите енергийни нужди в страната, с по-студени, по-дълги зими и по-голяма необходимост от отопление.

В област Разград към това се добавя и високият дял на газификация, което прави домакинствата по-чувствителни към резки промени в цените на енергията.

Област Велико Търново пък се откроява и със силна социална уязвимост – делът на хората в риск от бедност е около 30%, а прекомерната зимна смъртност е 28% повече спрямо останалите месеци, което показва колко силно енергийният проблем се отразява на условията на живот в региона, но също и системни проблеми със здравната система на областта и също така и възрастовата структура на населението и здравословното му състояние.
В същото време в някои региони, като София-област, се наблюдава и силна зависимост от изкопаеми горива, особено природен газ. При рязкото поскъпване на газа през 2022 г. много домакинства бяха принудени да преминат към отопление с електричество и да закупят електроуреди, което увеличи разходите им за енергия – именно такъв тип уязвимост е отразена и в картата.

- Данните сочат, че около 30% от населението на България е засегнато от енергийна бедност, което е значително над средното за ЕС. Защо страната ни остава най-засегнатата държава в Съюза?
- Основният фактор за енергийната уязвимост са ниските доходи и високите неравенства, които продължават да са едни от най-големите в ЕС. Около 30% от населението в България е изложено на риск от енергийна бедност. Въпреки че цените на електроенергията у нас са сред по-ниските в Европа, делът на разходите за енергия в бюджета на домакинствата е много по-висок.

В България той достига до около 15% от доходите, докато средно за ЕС е до около 9%, което означава, че много домакинства отделят значително по-голяма част от средствата си за отопление и електричество.

Данните показват и че едва около 8% от многофамилните сгради в страната са санирани по национални програми, което означава, че голяма част от жилищния фонд остава енергийно неефективен и води до по-високи разходи за енергия.
На второ място е липсата на последователни и добре насочени държавни политики. В България досега почти няма програми за еднофамилни къщи, въпреки че около две трети от енергийно бедните домакинства живеят именно в такива жилища. За сравнение, сред хората в многофамилни сгради делът на енергийно бедните е по-нисък – около 20–24%, което показва, че част от публичния ресурс не достига до най-уязвимите. Липсата на целенасочени политики към енергийно бедните домакинства прави системата по-малко ефективна и е една от причините България да остава сред най-засегнатите страни в ЕС.

- До момента липсваше консолидирана информация за енергийната уязвимост по региони. Как новата национална карта може да помогне на държавата и общините да планират по-ефективни политики?
- Новата национална карта за енергийната уязвимост дава за първи път цялостна картина на проблема по региони, като съчетава данни за енергийни нужди, социална уязвимост и реалното усещане за енергийна бедност. Това позволява много по-ясно да се види къде се наслагват различни рискове – например ниски доходи, липса на енергийна ефективност или силна зависимост от определени енергийни източници – и съответно къде са най-уязвимите домакинства.
Така картата може да помогне публичният ресурс да се насочва по-целенасочено, чрез прилагане на териториален подход, вместо да се прилагат едни и същи мерки за цялата страна. Тя дава възможност на държавата и общините да планират политики според конкретните нужди на отделните региони – например програми за енергийна ефективност там, където жилищният фонд е най-неефективен, или подкрепа за домакинства, силно зависими от определени горива. Това е особено важно, за да се избегне сегашната практика голяма част от публичния ресурс да достига до домакинства с по-високи доходи, вместо до най-уязвимите групи.

- Според анализа част от средствата за саниране се разпределят без оглед на социалния статус на домакинствата. Това означава ли, че публичният ресурс не достига до най-нуждаещите се?
- В известна степен да. Част от програмите за саниране се реализират като 100% грантово финансиране, без да се отчита социалният статус на домакинствата, което означава, че публичният ресурс често достига и до хора, които имат възможност сами да инвестират в подобни мерки. Така значителни средства се насочват към по-доходни домакинства, докато част от най-уязвимите остават извън обхвата на тези програми.

Това се вижда и от структурата на жилищния фонд – около две трети от енергийно бедните домакинства живеят в еднофамилни къщи, за които почти няма национални програми за енергийна ефективност.

В същото време едва около 8% от многофамилните сгради са санирани, което показва, че и при тях напредъкът е ограничен. Затова все по-често се говори за необходимост от по-целенасочен подход, при който подкрепата да се насочва приоритетно към домакинствата с ниски доходи и към регионите с най-висока енергийна уязвимост.

- Какви конкретни мерки трябва да предприемат местните власти, за да помогнат на домакинствата с високи разходи за отопление и охлаждане?
- На първо място местните власти могат да започнат с по-активна работа с домакинствата, които вече получават помощи за отопление, тъй като общините разполагат с информация за тях – адреси, контакти и социален статус. Това дава възможност при всяка нова програма за енергийна ефективност да се организират информационни срещи, консултации и техническа помощ за кандидатстване – например за фотоволтаици, изолация на стени, покрив и под, подмяна на дограма, входни врати или отоплителни уреди. Общините могат и сами да реализират малки, но целенасочени местни програми, например с бюджет за 10–15 домакинства годишно, при които да се финансират базови мерки – по-ефективни климатици за отопление и охлаждане, бойлери, хладилници или дограма. Чрез общо закупуване на услуги и оборудване общината може да договори по-ниски цени и по-добро качество, а дори ограничена подкрепа – например около 500 евро на домакинство – може значително да намали потреблението на енергия и разходите на семействата.

Важно е и програмите да включват съфинансиране от страна на домакинствата, дори в малък размер – например 20–40%.

Практиката показва, че дори най-уязвимите домакинства са готови да участват финансово, ако имат гаранция за по-ниска цена и качествено изпълнение. Така с един и същи публичен ресурс може да се помогне на повече семейства, а след като най-уязвимите групи подобрят енергийната ефективност на домовете си, програмите постепенно могат да се разширят и към по-широк кръг от домакинства.

- От 2028 г. новата европейска схема за търговия с емисии ще обхване и сградния сектор. Как това ще се отрази на домакинствата, които и без това са в енергийна бедност?
- От 2028 г. новата европейска схема за търговия с емисии ще доведе до поскъпване на изкопаемите горива, използвани в сградния сектор, което означава, че пряко ще бъдат засегнати домакинствата, които се отопляват с газ, въглища и други въглеродно интензивни горива. За страни като България това е особено чувствителен въпрос, защото значителна част от домакинствата вече са в енергийна бедност. Ефектът няма да се ограничи само до газа и въглищата. Цената на дървата също е силно свързана с тази на природния газ, като изследвания показват, че около 40% от ръста в цената на дървата може да се обясни именно с поскъпването на газа. Данните за последните около 30 години показват, че цените на тези горива се движат почти синхронно – когато газът поскъпва, подобна тенденция се наблюдава и при дървата. Това е сериозен риск за България, тъй като голяма част от нискодоходните домакинства се отопляват именно с дърва. Затова и ефектът от новата схема не трябва да се подценява – без навременни мерки за енергийна ефективност и по-достъпни алтернативи за отопление, тя може допълнително да увеличи разходите за енергия на най-уязвимите домакинства.

- В анализа се посочва, че подпомагането чрез директни финансови помощи има ограничен ефект. Доколко по-ефективни биха били инвестициите в енергийна ефективност на жилищата?
- Директните финансови помощи облекчават разходите в краткосрочен план, но не решават основния проблем – ниската енергийна ефективност на жилищата. Инвестициите в подобрения като изолация, подмяна на дограма или отоплителни уреди могат да намалят потреблението на енергия с около 20–30% при частични мерки, а при цялостно саниране ефектът може да бъде приблизително два пъти по-голям. Освен по-ниски сметки, тези мерки подобряват и топлинния комфорт, качеството на живот и здравето на хората, което ги прави много по-устойчиво решение в дългосрочен план.

- Каква е ролята на предстоящите европейски финансови механизми, като Социалния климатичен фонд и Фонда за декарбонизация, за реалното намаляване на енергийната бедност в България?
- Ролята на предстоящите европейски финансови механизми ще бъде много голяма, тъй като в България на практика липсват достатъчно национални инструменти за системна борба с енергийната бедност и страната разчита основно на европейско финансиране, както се случи през последните години с Плана за възстановяване и устойчивост. В същото време Социалният климатичен фонд в сегашния си дизайн има редица ограничения – ресурсът за сградния сектор е сравнително малък, част от мерките са насочени към 100% грантово саниране за всички домакинства, без оглед на доходите им, а други, като енергийните общности, трудно биха достигнали до най-уязвимите. Причината е, че се изисква около 50% съфинансиране, което прави първоначалната инвестиция практически недостъпна за енергийно бедните домакинства. Те биха могли да се възползват единствено от по-ниски цени на енергията, но реалното участие и собствеността им като пълноправни членове на подобни общности остава ограничено.

Това създава риск средствата да бъдат недостатъчни и слабо таргетирани, при все още неясни условия за достъп.

Що се отнася до Фонда за декарбонизация, положителното е, че за първи път се предвижда и компонент, насочен към домакинствата. Засега обаче не е ясно какъв ще бъде неговият размер и дали ще има достатъчно силна социална насоченост. По-широкият проблем е, че в страната има значителен недостиг на финансиране, ограничени инвестиции, а досега прилаганите инструменти често се оказват неефективни. Затова е необходимо да се изгради по-балансиран набор от финансови механизми, насочени към различните доходни групи – от по-висок грантов компонент за енергийно бедните домакинства до комбинирани схеми със съфинансиране за средната класа, така че с един и същи публичен ресурс да се постигне по-голям ефект.
---------------------------------
Доц. д-р Теодора Пенева е изследовател в Института за икономически изследвания при БАН и старши експерт по климат и енергия във WWF България. Един от най-изявените специалисти по енергийна бедност, участва активно в консултациите за Националния план за Социалния фонд за климата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеки трети

    6 11 Отговор
    не може да си позволи отопление, но ходят на почивка на слънчака, нали?

    Коментиран от #9, #25

    09:02 17.03.2026

  • 2 бою циганина

    8 1 Отговор
    лъжи, тук е рая на мутрите

    09:02 17.03.2026

  • 3 Крадени климатици

    5 1 Отговор
    Да си купят от тях по един на всеки трети.

    09:03 17.03.2026

  • 4 Авее

    13 1 Отговор
    Всеки трети не може да си позволи нормално отопление,ЗАЩОТО БЪЛГАРИЯ Е БЕДНА СТРАНА ОТ ГОДИНИ,ОГРАБЕНА И НАТИКАНА В ЪГЪЛА НА ЕВРОПАТА.

    Коментиран от #29

    09:04 17.03.2026

  • 5 оня с коня

    3 11 Отговор
    научихте се само да лежите по диваните и ви е студено!

    ако ходите денем да работите а вече се завиете със юрганите и спите, топло не ви трябва зимата

    ама като седите по диваните и пишетеТЪПИЗМИ студено ще ви е дааааа

    заминавайте да работите физическа работа и няма да ви е студено! факт

    09:05 17.03.2026

  • 6 Пич

    14 1 Отговор
    Такава тъпотия като въглеродни такси, квоти и емисии в нито една развита икономика няма, освен в ЕС!!! Но и нито една развита икономика не се управлява от такива тъпаци, като Урсулианците!!! Пред очите ни свалиха европейска икономика от първото място в света, та чак до някъде на опашката за помощи...

    09:06 17.03.2026

  • 7 европейски шилета

    11 0 Отговор
    всичко трябва да поскъпне за да вдигнем станадарта на живот

    така е във клуба на богатите

    09:06 17.03.2026

  • 8 Шаламанов

    8 4 Отговор
    Да си спомним маслените радиатори,акумулиращите печки,бичещи на макс.Евтиното парно о много други благинки от Бай Тошо!
    Паметник на тоя велик човек!

    Коментиран от #12, #14

    09:06 17.03.2026

  • 9 Ми те ходят на почивка

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки трети":

    В топлите страни . Не ги ли видя. Външната ги събира десет дена на работа да се намира , какъв слънчак. Те са в Дубай и Кувейт. Държавата ги прибра за сметка на данъкоплатеца.

    09:07 17.03.2026

  • 10 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    13 1 Отговор
    Има ли токлова прости да си мислят, че в клубът на богатите набутват небогатия, за да забогатее??
    Небогатият е натикан там, за да му одерат и кожата.
    Евро измамените камилчета го разбират вече по трудния начин.

    09:08 17.03.2026

  • 11 Ъхъ

    5 1 Отговор
    Защото САЩ са ни "прятели"!

    09:09 17.03.2026

  • 12 Граматиков

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Шаламанов":

    Да не забравим печките циганско чудо, въглищата.....и най вече газените лампи при диктатора

    09:09 17.03.2026

  • 13 Ово е

    4 0 Отговор
    стандарт в обслужващия персонал на клуба на рогатите

    09:12 17.03.2026

  • 14 Паметник на

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шаламанов":

    Крадците с крадените коли и крадените климатици дето и едните и другите ги продават по специални канали и връзки. Много ясно че който се е подредил така той не иска борба с корупцията защото него корупцията го устройва. Въпроса е другите да се оглеждат и да разпознават крадците.

    09:14 17.03.2026

  • 15 Агент СТАРАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

    2 0 Отговор
    Тази коя е ..

    09:14 17.03.2026

  • 16 Паметник на

    4 0 Отговор
    Крадците с крадените коли и крадените климатици дето и едните и другите ги продават по специални канали и връзки. Много ясно че който се е подредил така той не иска борба с корупцията защото него корупцията го устройва. Въпроса е другите да се оглеждат и да разпознават крадците.

    09:15 17.03.2026

  • 17 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    7 2 Отговор
    Но какво друго крият и къде отива безплатно ел, енергията ни??
    При работеща и изплатена ядрена централа бедните стоят на студено, а българският бизнес плаща най-високата цена за ток в Европа - Цената на тока за небитовите потребители от началото на годината е 146 евро за мегаватчас. Това е най-високата цена в Европейския съюз. В западна европа някои страни плащат два-три пъти по евтин ток.

    Коментиран от #19, #42

    09:15 17.03.2026

  • 18 койдазнай

    4 0 Отговор
    Като бяхме енергийно богати, имахме една печка с два реотана и се топлихме с нея. Това удоволствие и комфорт ни излизаха 25-30 лева месечно. Ама тогава зимите бяха меки, под минус 10 не се задържаше повече от 2-3 седмици!

    09:20 17.03.2026

  • 19 Защо не слагаш знаци

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    На предните мнения. Трол ли си ?

    09:21 17.03.2026

  • 20 Политкоректен

    3 0 Отговор
    В клуба на богатите? Не може да е вярно.

    09:22 17.03.2026

  • 21 Сградна инсталация

    2 2 Отговор
    Тука е така, третият е излишен. Особено когато мъжът се върне внезапно от командировка, докато се разправя с жена си, третият мръзне на балкона по гащи.

    09:25 17.03.2026

  • 22 шапкар-чиновник

    1 3 Отговор
    Аз пък си позволявам много повече от просто нормално отопление

    Коментиран от #24

    09:25 17.03.2026

  • 23 Статията е прекалено и ненужно дълга.

    6 0 Отговор
    На километър ли ви плащат не мога да разбера ?

    09:26 17.03.2026

  • 24 Защо не си станал и ти шапкар

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "шапкар-чиновник":

    Преди да станеш чиновник. Защото не е лесно и е рисковано . Много знаете да лаете. Ми стани и ти шапкар. Кой ти пречи

    Коментиран от #26, #35

    09:30 17.03.2026

  • 25 Всеки трети

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки трети":

    С краден климатик на половин цена и с крадена кола и тя на половин цена пребоядисана и с пренабити номера каквото и да значи това. Шегичка ама е истина.

    09:35 17.03.2026

  • 26 ико

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Защо не си станал и ти шапкар":

    и като станат всички шапкари ,кой ще ви храни ?

    Коментиран от #28

    09:36 17.03.2026

  • 27 Някой

    2 0 Отговор
    Беден е прилагатилно, много ясно описващо, че човека живее в лишения.
    БГ политиците само прямпат глупости, нито ще нахранят хората, нито ще ги стоплят.

    В закона трябва да има ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАКВО Е БЕДЕН ЧОВЕК/ДОМАКИНСТНО/, което да включва всичко: храна, дрехи, отопрение, жилище/наем/ .. Не е нужно прилагателното "ЕНЕРГИЙНО".

    България да реши първо проблимите с гладниге и биздомните и чак тогава да се грижи за студените радиатори.

    09:39 17.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не си прав

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Авее":

    Бедните 3 милиона българи отдавна избягахме от България, там останахте само баровци и плащате двоен ток в евро без да протестирате.

    09:40 17.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Платени тролове сте

    3 0 Отговор
    Ако бяхте поне малко наблюдателни нямаше да са ви чудни някои мнения за крадците и за лъжците защото те са си баш така , едно към едно за всеки трети по един козунак !!!

    09:49 17.03.2026

  • 32 Докато В България !

    1 0 Отговор
    Докато В България !

    Няма Закон !

    Или не се Изпълнява !

    И Се налагат Разпоредби Противоречащи на постановеното от Закона и Конституцията !

    Ще Е Така !

    09:51 17.03.2026

  • 34 Баба Гицка

    1 0 Отговор
    За сметка на нас,всеки първи депутат има бол парички.Няма да страдат.

    09:57 17.03.2026

  • 35 Слуга ! . Лай -- но !

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Защо не си станал и ти шапкар":

    Шапкар ! - Същото !

    Но Такъв Или Инакъв !

    Трябва да спазваш посатановеното от Конституцията и Закона !

    чл. 57 и чл. 58 от Конституцията на Република България !

    „Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими.
    (2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.“

    И
    „Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.“

    Това е Рзликата !

    Между Човек !

    И Шапкар ! - Мошеник !

    Последния Системно Пристъпва Закона !

    Защото Се е Съгласил !

    Да Бъде СЛУГА !

    09:59 17.03.2026

  • 36 Винкело

    2 0 Отговор
    Това за енергийните бедни го слушаме и четем от 1991 година, вече 35 години. Променя се само едно - енергийните бедни се увеличават.

    09:59 17.03.2026

  • 37 Другарко доцентке,

    0 0 Отговор
    каква е тази нова единица за енергия н. е.? Може би е измислена преди н.е. (новата ера)? Единицата за енергия се нарича Джаул(Дж, J), a енергетиците използват киловатчас(кВтч, kWh), Мегаватчас(МВтч, MWh). Хвърли си на боклука доцентската диплома и тая за PhD.

    09:59 17.03.2026

  • 38 В ЕС

    0 0 Отговор
    токът за домакинствата е средно три пъти по-скъп от този у нас. Когато сложат домакинствата на т.нар. "борса за ток" и тук ще поскъпне. Няма как от Брюксел да ни оставят с тези ниски цени за бита - 0.13 евро за kWh. Средните равнища на цените в ЕС са 0.35 евро за kWh.
    Нищо още не сме усетили от т.нар. "енергийна бедност". Тепърва предстои.

    10:00 17.03.2026

  • 39 селяк

    0 0 Отговор
    ма боли ва нали сме в клуба на богатите

    10:06 17.03.2026

  • 40 Никой

    0 0 Отговор
    То чавешкият живот не е толкова дълъг по принцип.

    Шляпнеме абитуриентският бал - шляпнеме - Сватбеният бал.

    10:07 17.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тези цени от

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    146€/МВтч не са високи. Това е 0,146€/кВтч или 0,286лв./кВтч. Тази е приблизително цената през деня за битовите потребители.

    10:14 17.03.2026