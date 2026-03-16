Прикрива ли по-голям икономически конфликт между САЩ и Китай войната срещу Иран

Пентагонът нямаше друг избор, освен да признае, че Съединените щати са загубили шест самолета за зареждане с гориво във въздуха, след като Ройтерс публикува доклад (Wall Street Journal), потвърждаващ, че пет американски самолета за зареждане с гориво във въздуха са били сериозно повредени във военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, в допълнение към друг самолет за зареждане с гориво, който се разби в Западен Ирак преди три дни.

Важно е да се отбележи, че това не са обикновени самолети; те са тези, които зареждат изтребители във въздуха. Това означава, че те са причината американските самолети или изтребители да летят дълги часове и да продължават да бомбардират всякакви цели в региона. Казано по-просто, удрянето на тези самолети е равносилно на удар по логистичния гръбнак на американските военновъздушни сили в региона.

В отговор Америка насочи ударите си срещу иранския остров Харг. Въпреки малкия размер на този остров, той всъщност има значително влияние върху световната икономика като цяло и по-специално върху китайската икономика, тъй като 90% от иранския износ на петрол идва от остров Харг. Това означава, че нарушаването на дейността на този остров би довело до застой на икономиката на Иран и може би би го оставило да не може да диша. Островът, където американските сили унищожиха военни цели, е жизненоважен център за ирански износ на петрол, а пазарите в момента следят признаци на въздействие от въздушните удари, които повредиха сложната мрежа от тръбопроводи, пристанища и резервоари за съхранение Харг.

Поразителното, за което Съединените американски щати са наясно, е, че най-голямата част от иранския петрол през последните години отива в Китай. Това означава, че ударът по остров Харг не само означава заплаха за иранската икономика или оказване на натиск върху иранската власт, но на практика представлява натиск върху голяма част от енергията, която захранва китайската икономика.

Иран продължи отговора си на остров Харг, като обяви пълния си контрол над Ормузкия проток от 100%, което означава, че ще парализира световната търговия, тъй като е известно, че Ормузкият проток не е обикновен проход, а представлява енергийна и хранителна артерия в света, особено за Арабския залив, и около 20% от световната търговия с петрол преминава през този проток, в допълнение към доставките на храни и лекарства.

Още по-опасно е съобщението на Иран, че корабите, желаещи да преминат през Ормузкия проток, могат да бъдат допуснати, ако платят транзитните такси в китайски юани, а не в долари. Това може да разтърси цялата световна финансова система, тъй като силата на долара се крие във връзката между долара и петрола. Следователно всички страни по света държат долари и това е, което прави долара най-силната валута в световната икономика. И досега всички войни, на които сме свидетели, се дължат главно на поддържането на силата на долара и гарантирането, че той ще продължи да бъде най-силната валута в световната икономика.

Ако корабите започнат да преминават в китайски юани или ако петролът се продава в други валути, особено в китайски юани, тогава се оказваме изправени не просто пред военна война, а пред ожесточена война между Съединените американски щати и Китай. Следователно, разглеждайки цялостната картина във всичките ѝ измерения, откриваме, че случващото се сега не е просто конфликт между Америка и Иран, а част или звено във веригата на големия конфликт между две от суперсилите в световната икономика.

По този начин може да стане ясно, че тази война крие други цели между Съединените американски щати, които искат да запазят господството на долара, и Китай, който иска да изгради нова глобална финансова система около своята валута, юана, след като продаде американските държавни облигации.

Поради това много наблюдатели си припомниха изявления на Доналд Тръмп, направени преди около 38 години, тъй като пресархивите разкриха визия, възприета от американския президент относно иранските стратегически обекти от 80-те години на миналия век. По-специално към остров Харг, основната артерия за износ на ирански петрол. По този начин става ясно, че макар остров Харг да представлява голямо стратегическо значение за Иран, той също така представлява ценна стратегическа американска цел (за Тръмп) във войната, която продължава вече две седмици.

Президентът Тръмп продължи заплахите си да атакува нефтената инфраструктура на остров Харг, ако Иран продължи да нарушава корабоплаването в Ормузкия проток, докато американските медии започнаха да твърдят, че американското решение да атакува Иран е „сериозна грешка“, което показва, че възстановяването на контрола над Ормузкия проток няма да бъде постигнато без разполагане на сухопътни войски – вариант, който американската администрация изглежда не желае да предприеме в момента.