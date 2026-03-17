Симеон Миланов и „Народна сила“ в родното алтернативно медийно пространство

Българският политолог, журналист и геополитически анализатор Симеон Миланов и неговият подкаст „Народна сила“ заемат централно място в родното алтернативно медийно пространство.

Те се фокусират върху коментари по въпросите на международните отношения, глобалната сигурност и вътрешната политика на България, както и геополитически анализи със силно изразен консервативен, суверенистки и проруски уклон. Пропагандната роля на платформата се проявява чрез систематично прокарване на специфични наративи, които често се припокриват с тези на официалните руски държавни медии.

Миланов често аргументира в платформата си необходимостта от „геополитически завой“ на България, поставяйки под въпрос членството в НАТО и ЕС и застъпвайки се за по-близки отношения с Евразия и Русия.

Редовно се разглежда темата за „залеза на американската неоимперия“ и провала на неолибералния модел, който според авторите „загробва“ България.

Подкастът предоставя анализи, които последователно подчертават руските военни успехи и прогнозират териториални загуби и поражение за Украйна.

Миланов се позиционира срещу либералните политики, като често обсъжда теми като „подмяната на българския народ“ и заплахите за националната идентичност.

Чрез канене на събеседници с подобни възгледи (например доц. Георги Димов), каналът създава впечатление за „експертност“, която се противопоставя на „официозните“ медии.

Използването на драматични заглавия („Фронтът се руши“, „Без жал“) цели да предизвика емоционална реакция и чувство за спешност у аудиторията.

Проектът се поддържа чрез платформи като Patreon и преки дарения, което подсилва имиджа му на независим глас, „извън системата“.

Миланов активно използва и социални мрежи като Facebook, за да разширява обхвата на своите видеа и анализи, като се стреми да консолидира аудитория, критична към текущия политически курс на страната.