Симеон Миланов и „Народна сила“ в родното алтернативно медийно пространство

Симеон Миланов и „Народна сила“ в родното алтернативно медийно пространство

17 Март, 2026 09:14, обновена 17 Март, 2026 09:22 720 15

Пропагандната роля на платформата се проявява чрез систематично прокарване на специфични наративи, които често се припокриват с тези на официалните руски държавни медии. 

Симеон Миланов и „Народна сила“ в родното алтернативно медийно пространство - 1
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Българският политолог, журналист и геополитически анализатор Симеон Миланов и неговият подкаст „Народна сила“ заемат централно място в родното алтернативно медийно пространство.

Те се фокусират върху коментари по въпросите на международните отношения, глобалната сигурност и вътрешната политика на България, както и геополитически анализи със силно изразен консервативен, суверенистки и проруски уклон. Пропагандната роля на платформата се проявява чрез систематично прокарване на специфични наративи, които често се припокриват с тези на официалните руски държавни медии.

Миланов често аргументира в платформата си необходимостта от „геополитически завой“ на България, поставяйки под въпрос членството в НАТО и ЕС и застъпвайки се за по-близки отношения с Евразия и Русия.

Редовно се разглежда темата за „залеза на американската неоимперия“ и провала на неолибералния модел, който според авторите „загробва“ България.

Подкастът предоставя анализи, които последователно подчертават руските военни успехи и прогнозират териториални загуби и поражение за Украйна.

Миланов се позиционира срещу либералните политики, като често обсъжда теми като „подмяната на българския народ“ и заплахите за националната идентичност.

Чрез канене на събеседници с подобни възгледи (например доц. Георги Димов), каналът създава впечатление за „експертност“, която се противопоставя на „официозните“ медии.

Използването на драматични заглавия („Фронтът се руши“, „Без жал“) цели да предизвика емоционална реакция и чувство за спешност у аудиторията.

Проектът се поддържа чрез платформи като Patreon и преки дарения, което подсилва имиджа му на независим глас, „извън системата“.
Миланов активно използва и социални мрежи като Facebook, за да разширява обхвата на своите видеа и анализи, като се стреми да консолидира аудитория, критична към текущия политически курс на страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Фори.

    4 25 Отговор
    Поредните копейки четирихилядници!

    09:28 17.03.2026

  • 2 123456

    28 0 Отговор
    Брао на тези смели млади мъже ! Чрез тях се чува доста истина !

    Коментиран от #3

    09:30 17.03.2026

  • 3 МАЙОРА

    1 19 Отговор

    До коментар #2 от "123456":

    Да лаеш зад стобора не е никаква смелост.

    09:33 17.03.2026

  • 4 всички истински журналисти

    21 1 Отговор
    са в интернет

    Коментиран от #9

    09:34 17.03.2026

  • 5 Значиии,

    26 1 Отговор
    всеки българин който прави трезва оценка на геополитиката е с"проруски уклон"!Ами да,защо не,това означава че Русия е на прав път,и защитава нормалността в света!А колкото до"Народна сила",след тази реклама,и който не ги е гледал,и той ще го направи!

    09:34 17.03.2026

  • 6 Всичко е за пари

    8 5 Отговор
    Има пазарна ниша. Миланов я запълва. Да не мислиш, че е от любов към България или СССР?

    09:35 17.03.2026

  • 7 Петьо Волгата

    3 6 Отговор
    И този е на евро.

    09:35 17.03.2026

  • 8 баба зезе

    2 6 Отговор
    Това са крипто русофоби защаото са българофили -тоест на англия им вършат много повече работа от сегашните ппдб -и ще са идеалного прокси срещу руската цивилизация като троянски кон - а и се гласи интернет блокчейн гласуване -затова вдигат точките на интернет "революционерите" . А тези цяло превеждат от сайта на РТ(ръша тудей) и си го пишат за свой анализ.

    09:36 17.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ивелин Михайлов

    8 0 Отговор
    Стига сте писали статии с чатгпт бе

    09:41 17.03.2026

  • 11 Гоуст

    7 2 Отговор
    И защо го пускате това? Доста ниско паднахте...

    09:46 17.03.2026

  • 12 Анджо

    2 5 Отговор
    Ако пак влезнем в руското блато , пак ще има яка миграция към запада и България ще изчезне като държава. А аз ще я намразя както намразих руснаците.

    Коментиран от #15

    09:47 17.03.2026

  • 13 Отстрани

    3 1 Отговор
    Подкрепа за Народна сила! Масово хората гледат Миланов и Димов от Народна сила, които са доста начетени и обективни , и същевременно спряха да гледат компрометирана телевизия ала Цънцарова.
    Гледат и Явор Дачков, Велизар Енчев, Витанов....има и други прогресивни канали....браво на всички тях!

    09:50 17.03.2026

  • 14 Ъъъъ

    4 0 Отговор
    И това лошо ли е? Че нещо не вдявам...🤔

    09:51 17.03.2026

  • 15 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анджо":

    Точно обратното, българите масово ще се завърнем в Народна Република България 🥰

    10:03 17.03.2026