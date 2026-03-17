Формула 1 изправена пред сериозни финансови трусове след анулиране на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия

17 Март, 2026 16:05 428 2

Загубите се оценяват на приблизително 200 милиона долара

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълна от финансови сътресения залива света на Формула 1, след като стана ясно, че двете ключови надпревари в Бахрейн и Саудитска Арабия, планирани за 12 и 19 април, няма да се състоят. Решението за отмяна бе взето от Международната автомобилна федерация (ФИА) и ръководството на Формула 1, като основната причина се крие в ескалиращото напрежение в Близкия изток, породено от военните действия между САЩ, Израел и Иран, както и нападенията на Иран срещу съседни държави заради американските военни бази.

Според анализ на реномираната нюйоркска инвестиционна компания Guggenheim Partners, финансовият удар за Формула 1 ще бъде колосален – приблизително 200 милиона долара. Най-голямата част от тази сума се дължи на пропуснатите такси за домакинство, които традиционно се изплащат от организаторите на състезанията – 52 милиона долара от Бахрейн и 55 милиона долара от Саудитска Арабия. Тези средства са жизненоважни за бюджета на шампионата и тяхната липса ще се усети осезаемо.

Но това не е всичко – финансовите загуби ще се задълбочат и от неизлъчените телевизионни предавания, за които вече са платени права, както и от неизпълнените договори със спонсори, които разчитат на глобалната видимост на Формула 1. Провалените ангажименти към рекламодатели и партньори могат да доведат до допълнителни неустойки и пропуснати ползи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    1 0 Отговор
    не можаха ли да намерят алтернативни свободни писти?!

    16:18 17.03.2026

  • 2 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Слагайте по една картечница на всеки болид и газ по пистата

    16:20 17.03.2026

