Принц Уилям показа невиждана СНИМКА на принцеса Даяна за Деня на майката

17 Март, 2026 15:58

Снимката е от ранното детство на престолонаследника

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцът на Уелс принц Уилям публикува рядка, досега непоказвана снимка на покойната си майка принцеса Даяна по повод британския Ден на майката, който на Острова се празнува на четвъртата неделя от началото на Великденските пости. Кадърът беше споделен в официалния профил на него и съпругата му Кейт в Instagram в неделя и бързо привлече вниманието на обществеността.

На снимката Уилям е още малко дете, държащо ръката на майка си сред поле с цветя. Даяна е облечена в розов пуловер и дънки и е приклекнала до него с усмивка. В придружаващия текст принцът написа: „Спомням си за майка ми – днес и всеки ден. Мисля за всички, които днес си спомнят за любим човек. Честит Ден на майката.“

По същия повод крал Чарлз III и съпругата му кралица Камила също публикуваха снимки на своите майки – кралица Елизабет II и Розалинд Шанд – чрез официалния си профил в социалните мрежи. В посланието си те отправиха поздрав към всички майки, както и към онези, които отбелязват деня с мисъл за близки, които вече не са сред живите.

Принц Уилям е бил едва на 15 години, когато принцеса Даяна загива при автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г. Събитието остава едно от най-тежките изпитания за британското кралско семейство и предизвиква глобален обществен отзвук.

Междувременно темата за ролята на принц Уилям в монархията отново беше коментирана от кралския анализатор Ричард Кей в подкаста Palace Confidential. По думите му принцеса Даяна приживе е смятала, че е възможно по-малкият ѝ син принц Хари да поеме водещата роля в бъдеще, тъй като Уилям като дете е бил по-сдържан и затворен.

Според Кей Даяна дори използвала шеговито прозвището „добрият крал Хари“, като отражение на тази възможност. Историческият развой обаче се оказа различен. Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл се оттеглиха от активните си задължения към кралското семейство през 2020 г., което доведе до продължаващо напрежение в отношенията му с брат му Уилям.


