Диана Дамянова: Една седмица

17 Март, 2026 13:01 696 7

  • диана дамянова-
  • война-
  • иран-
  • васил терзиев-
  • български пощи-
  • корупция

Снимка: Нова телевизия
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Възможно ли е наистина ръководството на влачещата се по корем фирма „Български пощи” да е получавала заплати от 7 600 евро месечно, а т.н. наличен състав да е получавал абсолютната минимална заплата.

Очевидно е възможно и очевидно всичко е възможно в държавния сектор, който освен другото ежедневно и ежечастно създава корупция.

Това коментира във "Фейсбук" Диана Дамянова.

Като във вица за тъщата дето се подхлъзнала на маслото и се самонаръгала 7 пъти, така и европрокурорката /която скоро ще е бивша/ е била „заведена” няколко пъти /не помни точно колко/ да се среща с непознатия ѝ Пепи Еврото.

Но през цялото време е имала В ПРЕДВИД чистотата на съдебната система.

Фундаменталното разследване за 8те джуджета, направено от НПО-то с квазидържавно име Антикорупционен фонд, е пропуснало в своето разследване посещенията на „близката” тям прокурорка, станала впоследствие европрокурорка.

Дребен пропуск, със сигурност и те не са имали нищо В ПРЕДВИД.

САЩ похарчи 11 млрд долара за 6 дни война в Иран. Харчове обаче удрят и другите страни. На различни места в Европа се обмисля как да се омекоти ценовият удар срещу населението.

И у нас се мисли – усърдно! Имаме и някакво решеше, ще им пращаме на пенсионерите парите по банкова сметка, дето половината от тях нямат такава.

Но пък знам , че министърът на всичко, министърът на народа ще реши всички въпроси – от националната сигурност, през изтичането на средства, та чак до захранването и компенсациите на населението.

Но хубавото при него е, че каквото му мине през главата, веднага се филмира и разпространява. Така следим стриктно малко налудните му мисли.

Облечената в жълто почернена майка на младежа, убит на Околчица, нарича баща му „т. нар.му баща”.

Толкова за семейството, предоставило на 8 години детето си да бъде отглеждано от Калушев.

Да не придиряме на кмета Терзиев. За него между 150 и 250 000 лева наистина няма сериозна разлика, джобни пари, както се казва. Жалко, че се гръмнаха, щото би им дарил отново.

Последният нарече случаят Петрохан, който безспорно е един от най-трагичните сектантски случаи със сексуален и религиозен привкус „измислен скандал” Ами не, не е измислен, щото такъв ужас и Стивън Кинг не може да измисли.

А, за проклетите 251 000 лева от джобните на Терзиев, въпросът е не дали ги е декларирал Терзиев, това сигурно е направил, а дали получилият ги е декларирал като дарение и дали те са обложени с 10% данък. Щото ако аз даря пари на сестра си, тя дължи този данък.

Дали това е направено от получателят, който уж с тези пари бил купил дронове и бронежилетки да се пазят от враговете си. Та платен ли е този данък?

И накрая, Ленин – така момчетата от ПП наричаха годеника на Лена, защото работата му беше да стои в групичката, да мълчи и после да донася на Лена. Та този , лениния , ще води листата на добрите сили в Бургас. Ха, наздраве!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Барбалей

    3 0 Отговор
    Както казваше един колега тук ..да гърми АЕЦ и да затрива този български ген.

    13:06 17.03.2026

  • 2 Родител

    4 1 Отговор
    А тази Баба ЯГа да се качва на метлата ,и никога да не се връща от гората ,защото плаши децата ,а и е ПР на мафията.

    13:08 17.03.2026

  • 3 Нали си много веща, вещице

    1 1 Отговор
    Как твка не знаеш, какви пари са взимали началнице? Ами такива, за каквито са ги благословили свинските вождове!

    13:09 17.03.2026

  • 4 Сто по Сто

    2 3 Отговор
    Болезнено точна, както винаги.

    13:09 17.03.2026

  • 5 От умрел писмо

    2 0 Отговор
    Кой вече пише писма?
    Закривай тези Пощи!

    13:12 17.03.2026

  • 6 БОЦ - ко

    1 0 Отговор
    В движение самара яхна,
    Поредният спасител,
    В телешки възторг народа ахна,
    - "Идва руският спасител"...

    И пак омразния девети,
    И отново комуняги,
    Осъзналите кълнат - "Проклети !",
    А чепиците ни - още стягат...

    Коментиран от #7

    13:14 17.03.2026

  • 7 БОЦ - ко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "БОЦ - ко":

    ...... ПОРЕДНИЯ ОБЕДИНИТЕЛ.....

    /Сори/😭

    13:16 17.03.2026