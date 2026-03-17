Диана Дамянова: Една седмица

Възможно ли е наистина ръководството на влачещата се по корем фирма „Български пощи” да е получавала заплати от 7 600 евро месечно, а т.н. наличен състав да е получавал абсолютната минимална заплата.
Очевидно е възможно и очевидно всичко е възможно в държавния сектор, който освен другото ежедневно и ежечастно създава корупция.
Това коментира във "Фейсбук" Диана Дамянова.
Като във вица за тъщата дето се подхлъзнала на маслото и се самонаръгала 7 пъти, така и европрокурорката /която скоро ще е бивша/ е била „заведена” няколко пъти /не помни точно колко/ да се среща с непознатия ѝ Пепи Еврото.
Но през цялото време е имала В ПРЕДВИД чистотата на съдебната система.
Фундаменталното разследване за 8те джуджета, направено от НПО-то с квазидържавно име Антикорупционен фонд, е пропуснало в своето разследване посещенията на „близката” тям прокурорка, станала впоследствие европрокурорка.
Дребен пропуск, със сигурност и те не са имали нищо В ПРЕДВИД.
САЩ похарчи 11 млрд долара за 6 дни война в Иран. Харчове обаче удрят и другите страни. На различни места в Европа се обмисля как да се омекоти ценовият удар срещу населението.
И у нас се мисли – усърдно! Имаме и някакво решеше, ще им пращаме на пенсионерите парите по банкова сметка, дето половината от тях нямат такава.
Но пък знам , че министърът на всичко, министърът на народа ще реши всички въпроси – от националната сигурност, през изтичането на средства, та чак до захранването и компенсациите на населението.
Но хубавото при него е, че каквото му мине през главата, веднага се филмира и разпространява. Така следим стриктно малко налудните му мисли.
Облечената в жълто почернена майка на младежа, убит на Околчица, нарича баща му „т. нар.му баща”.
Толкова за семейството, предоставило на 8 години детето си да бъде отглеждано от Калушев.
Да не придиряме на кмета Терзиев. За него между 150 и 250 000 лева наистина няма сериозна разлика, джобни пари, както се казва. Жалко, че се гръмнаха, щото би им дарил отново.
Последният нарече случаят Петрохан, който безспорно е един от най-трагичните сектантски случаи със сексуален и религиозен привкус „измислен скандал” Ами не, не е измислен, щото такъв ужас и Стивън Кинг не може да измисли.
А, за проклетите 251 000 лева от джобните на Терзиев, въпросът е не дали ги е декларирал Терзиев, това сигурно е направил, а дали получилият ги е декларирал като дарение и дали те са обложени с 10% данък. Щото ако аз даря пари на сестра си, тя дължи този данък.
Дали това е направено от получателят, който уж с тези пари бил купил дронове и бронежилетки да се пазят от враговете си. Та платен ли е този данък?
И накрая, Ленин – така момчетата от ПП наричаха годеника на Лена, защото работата му беше да стои в групичката, да мълчи и после да донася на Лена. Та този , лениния , ще води листата на добрите сили в Бургас. Ха, наздраве!
5 От умрел писмо
Закривай тези Пощи!
13:12 17.03.2026
6 БОЦ - ко
Поредният спасител,
В телешки възторг народа ахна,
- "Идва руският спасител"...
И пак омразния девети,
И отново комуняги,
Осъзналите кълнат - "Проклети !",
А чепиците ни - още стягат...
Коментиран от #7
13:14 17.03.2026
7 БОЦ - ко
До коментар #6 от "БОЦ - ко":...... ПОРЕДНИЯ ОБЕДИНИТЕЛ.....
/Сори/😭
13:16 17.03.2026