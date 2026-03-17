Диана Дамянова: Една седмица

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Възможно ли е наистина ръководството на влачещата се по корем фирма „Български пощи” да е получавала заплати от 7 600 евро месечно, а т.н. наличен състав да е получавал абсолютната минимална заплата.

Очевидно е възможно и очевидно всичко е възможно в държавния сектор, който освен другото ежедневно и ежечастно създава корупция.

Това коментира във "Фейсбук" Диана Дамянова.

Като във вица за тъщата дето се подхлъзнала на маслото и се самонаръгала 7 пъти, така и европрокурорката /която скоро ще е бивша/ е била „заведена” няколко пъти /не помни точно колко/ да се среща с непознатия ѝ Пепи Еврото.

Но през цялото време е имала В ПРЕДВИД чистотата на съдебната система.

Фундаменталното разследване за 8те джуджета, направено от НПО-то с квазидържавно име Антикорупционен фонд, е пропуснало в своето разследване посещенията на „близката” тям прокурорка, станала впоследствие европрокурорка.

Дребен пропуск, със сигурност и те не са имали нищо В ПРЕДВИД.

САЩ похарчи 11 млрд долара за 6 дни война в Иран. Харчове обаче удрят и другите страни. На различни места в Европа се обмисля как да се омекоти ценовият удар срещу населението.

И у нас се мисли – усърдно! Имаме и някакво решеше, ще им пращаме на пенсионерите парите по банкова сметка, дето половината от тях нямат такава.

Но пък знам , че министърът на всичко, министърът на народа ще реши всички въпроси – от националната сигурност, през изтичането на средства, та чак до захранването и компенсациите на населението.

Но хубавото при него е, че каквото му мине през главата, веднага се филмира и разпространява. Така следим стриктно малко налудните му мисли.

Облечената в жълто почернена майка на младежа, убит на Околчица, нарича баща му „т. нар.му баща”.

Толкова за семейството, предоставило на 8 години детето си да бъде отглеждано от Калушев.

Да не придиряме на кмета Терзиев. За него между 150 и 250 000 лева наистина няма сериозна разлика, джобни пари, както се казва. Жалко, че се гръмнаха, щото би им дарил отново.

Последният нарече случаят Петрохан, който безспорно е един от най-трагичните сектантски случаи със сексуален и религиозен привкус „измислен скандал” Ами не, не е измислен, щото такъв ужас и Стивън Кинг не може да измисли.

А, за проклетите 251 000 лева от джобните на Терзиев, въпросът е не дали ги е декларирал Терзиев, това сигурно е направил, а дали получилият ги е декларирал като дарение и дали те са обложени с 10% данък. Щото ако аз даря пари на сестра си, тя дължи този данък.

Дали това е направено от получателят, който уж с тези пари бил купил дронове и бронежилетки да се пазят от враговете си. Та платен ли е този данък?

И накрая, Ленин – така момчетата от ПП наричаха годеника на Лена, защото работата му беше да стои в групичката, да мълчи и после да донася на Лена. Та този , лениния , ще води листата на добрите сили в Бургас. Ха, наздраве!