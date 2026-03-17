Изборите на 19 април: Радев, изненадите и големият въпрос

Коментар на Емилия Милчева:

Над 30% за нов играч на изборите на 19 април означава едно – парламентът се смалява за всички останали, а вътрешнопартийните битки за водаческите места и преференциите в листите се очертават особено ожесточени.

Причината е появата на доскорошния президент Румен Радев и проекта му „Прогресивна България“. Ако прогнозите се потвърдят, цели партии могат да останат извън 52-ото Народно събрание, а други да се простят с част от мандатите си. Засега социологическите сондажи отреждат място в парламента на пет политически сили: формацията на Радев, ГЕРБ-СДС, “Продължаваме промяната”-”Демократична България” (ПП-ДБ), ДПС-Ново начало и “Възраждане” .

България използва пропорционална избирателна система с многомандатни райони, а мандатите се разпределят по метода на Д’Онт, който дава известно предимство на по-големите партии. А дори лек спад в подкрепата може да се превърне в по-сериозна загуба на депутатски кресла за малките формации.

Реденето на листите – компромиси и обидени

Затова партийните централи позиционират лидерите и ключовите кандидати в райони, където могат да разчитат на твърдите си ядра и имат шансове да вкарат депутат(и). А някои от лидерите водят и по две листи. Последното е традиция в българската политика, макар да не е коректно спрямо избирателите.

Няма по-сигурен начин да се разбере колко единна и сплотена е една формация от подреждането на листите, което не минава без компромиси и обидени. Резултатът е, че едни имат реални шансове да спечелят място в парламента, други остават статисти. Листите трябва да бъдат регистрирани до 17 март, а при някои партии реденето им ще е буквално до последния момент. Водачи на предишни избори сменят районите или отиват на по-задни места, тук-там се вкарват нови лица.

Единствено “Възраждане” прави само две промени във водачите на листи - в Силистра и в Търговище, където на предишния вот не са успели да вземат мандат. Партийният лидер Костадин Костадинов съобщи, че в Силистра ще води Марин Николов, председател на местната организация, а в Търговище Емил Борисов, който отскоро е от Антоново. Председателят на ДПС-НН Делян Пеевски ще води отново в Кърджали и Благоевград, а като цяло водачите от предишните избори запазват местата си. Но най-голямата интрига безспорно са листите на коалицията на Румен Радев.

Волейболисти, алпинисти, гимнастици

От номинациите става ясно, че стратегията на Радев и екипа му е да избира за водачи познати и изявени местни хора, известни спортисти и бившите си съветници и секретари. Сред местните кандидати има общински съветници, бивши областни управители, юристи, бизнесмени, някои от които са били и в други партии.

Вече е известно, че президентът на волейболен клуб “Левски” Владимир Николов ще води листата в Пловдив. Николов, който е баща на националите Александър и Симеон – част от отбора, спечелил сребърен медал на последното световно първенство, подкрепя Радев отдавна. Той беше в инициативния комитет по преизбирането на Радев и Илияна Йотова през 2021 г.

В Смолян водачи на листата ще бъдат плувецът Петър Стойчев, който 11 поредни години печели Световната купа по плувен маратон, състезателката по карате и олимпийска шампионка от игрите в Токио (2020) Ивет Горанова, както и световният шампион по спортна гимнастика Йордан Йовчев.

За Кюстендил например е сочен председателят на Общинския съвет Димитър Велинов. За Русе в местни медии се завъртя името на арх. Живка Бучуковска, работила като главен архитект на дунавската община в периода 2012-2020 г. Първоначално за тази позиция бе спрягана бившата председателка на парламента Ива Митева, преди време депутат от “Има такъв народ” (ИТН). Заместник-кметът на Ямбол и известен акробат Енчо Кирязов ще е водач на листата в района. В листите на “Прогресивна България” ще е и алпинистката и мотивационен лектор Силвия Андреева.

Изгряващи звезди

Като всяка нова формация и проектът на Радев ще заложи главно на нови лица, за които той отваря път към голямата политика. Това е позитивен сигнал към избирателите, но също така крие и риск от роене след влизане в парламента.

Дотогава обаче с интерес ще се чака лидерски сблъсък в някой от столичните райони. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отново ще води от 25-ти МИР в София и Пловдив-град. Лидерът на ПП Асен Василев също ще води листата на ПП-ДБ в Пловдив град. Изненадата ще е от кой столичен район ще се кандидатира Радев, вероятно също от 25-ти МИР, известен като лидерския район.

А срещу Борисов в 25-ти МИР ПП-ДБ за първи път пращат Бойко Рашков, бившият вътрешен министър, който го арестува. Късметът изневери на Борисов още с появата на Христо Петров (Ицо Хазарта) от ПП, който го би на два пъти по брой преференции.

Залезът на боговете

Но Борисов все пак изненада, като свали от водачи на листи в София дългогодишната кметица Йорданка Фандъкова и председателката на парламента Рая Назарян, вече втора след Томислав Дончев в 24-ти МИР. Фандъкова също е на втора позиция след Делян Добрев в 23-ти МИР, който за първи път ще е водач на две листи, при това едната е в София - освен в родния му Хасково. Това се случва след скорошни събития, когато Добрев аха-аха да напусне ГЕРБ, но беше усмирен.

Новините в ГЕРБ обаче не свършват с бившия министър на енергетиката. В политиката се завръща санкционираният по “Магнитски” за корупция Владислав Горанов, бивш министър на финансите в третото правителство на ГЕРБ.

“Горанов има връзки със санкционирания от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) български олигарх Делян Пеевски. Горанов е използвал поста си на министър на финансите, за да подпомогне подкупването на български държавни лица и лиши българската държава от данъчни постъпления в полза на български олигарси”, пише в мотивите на ΟFAC през февруари 2023 година. Владислав Горанов напусна Министерството на финансите през 2020 година след разкрития за предполагаеми връзки с хазартния бос Васил Божков. В последните години Горанов започна да се появява на публични събития на ГЕРБ, а Борисов изтъкваше ролята му за еврозоната. Сега финансистът, с когото си беше разменял sms-и хазартният бос Васил Божков, ще води във Варна, а слухове го пращат и като водач в Силистра. Във Варна негов съперник може да е и Румен Радев, който се очаква да води две листи.

Борисов започна да изгражда алиби за загуба

Има обаче един депутат от ГЕРБ, когото Борисов неизменно слага в листите и това е лекарят Лъчезар Иванов, народен представител в общо 11 парламента, в това число и настоящият. Въпреки пасивността му като депутат, той отново ще е в листата на ГЕРБ-СДС - в 25-ти МИР.

Фактът, че ГЕРБ отново залага на познати лица за изборите, показва, че Бойко Борисов не търси сериозно обновление, а предпочита да разчита на партийни ветерани в парламента. Партията му ще трябва да се подготви за ролята на “втора цигулка” в българската политика, където доминира от 2009 г. насам. Тогава за ГЕРБ гласуваха над 1,678 милиона души. 15 години по-късно бяха изгубили над един милион от тях.

Каквито и трикове да извади Борисов в кампанията за вота на 19 април, няма да успее да върне и една десета от тях. Независимо дали ще се снима с бял лебед, бяло котенце или като в Шоуто на брат’чедите. Той отсега започва да изгражда алиби за изборната загуба с периодични изявления как “ще се пипат машините”.

Случаят с Явор Божанков

Една от интригите при ПП-ДБ е свързана с Явор Божанков, когото от “Промяната” поискаха да бъде отлъчен от листите, тъй като не се подчини на партийни разпореждания. В края на 2024 г. ръководството на ПП поиска оставките на Божанков и Даниел Лорер заради гласуването им срещу номинацията на Силви Кирилов (ИТН) като председател на парламента. Сега бившият депутат от БСП е номиниран от ДБ, но не е сигурно дали ще намери място в листите.

За коалицията София е от особено значение, тъй като най-много депутати влизат от трите столични района. В 23-ти МИР начело на листата на ПП-ДБ ще е бившият премиер акад. Николай Денков, който се очаква да води и в Благоевград, където срещу него е друг бивш министър-председател - Росен Желязков (ГЕРБ). В листата на 23-ти МИР са съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов и лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Другият съпредседател на “Да, България” Ивайло Мирчев е водач в 24-ти МИР.

Но подреждането на листите е само първият стрес-тест. Големият въпрос е дали изборите ще разклатят системата и разрушат досегашния баланс - или системата ще погълне новия политически играч. Особено предпазлив, Румен Радев избягва отговор на въпроса кого ще избере за съюзник, очевидно разчитайки да събере максимална подкрепа. Вечерта на 19 април вече ще трябва да е взел решение.