Бивш американски генерал забрави секретни карти във влак в Европа след пиянска вечер

Бивш американски генерал, който е отговарял за военната помощ на САЩ за Украйна, е забравил класифицирани карти във влак в Европа след вечер с алкохол, съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на доклад на генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ, предава News.bg.
Генералът Антонио Агуто-младши дори е получил сътресение на мозъка след „прекаляване с алкохол“ по време на вечеря в Киев.
Според доклада Агуто, който ръководи базираната в Германия Група за съдействие в сигурността на Украйна (SAG-U), е нарушил процедурите за боравене с класифицирани материали, като е оставил картите във влакове, наети от Държавния департамент.
SAG-U, създадена през ноември 2022 г. с около 300 военнослужещи, подпомага координацията на обучението и екипирането на Въоръжените сили на Украйна от Висбаден, Германия.
Докладът, съставен след анонимни жалби, посочва, че Агуто неправилно е възложил контрола върху картите по време на пътуването си за Киев през март 2024 г., като ги е оставил в ръцете на персонала, вместо на дипломатически куриер, както изискват правилата.
При завръщането на групата в Германия, картите - класифицирани като секретни - са били изгубени и оставени в украински влак. Те обаче са върнати един ден по-късно след като са били открити.
„Посолството на САЩ в Украйна възстанови оставените без надзор класифицирани документи от влака, когато той се върна в Украйна един ден по-късно. Генерал-майор Агуто пое отговорност за инцидента“, се посочва в доклада.
Агуто се отказа от командването на SAG-U през август 2024 г., малко преди да се пенсионира от армията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
