Бивш американски генерал забрави секретни карти във влак в Европа след пиянска вечер

17 Март, 2026 15:59 633 14

Антонио Агуто-младши остави класифицирани документи в украински влак, но те бяха върнати на следващия ден

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бивш американски генерал, който е отговарял за военната помощ на САЩ за Украйна, е забравил класифицирани карти във влак в Европа след вечер с алкохол, съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на доклад на генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ, предава News.bg.

Генералът Антонио Агуто-младши дори е получил сътресение на мозъка след „прекаляване с алкохол“ по време на вечеря в Киев.

Според доклада Агуто, който ръководи базираната в Германия Група за съдействие в сигурността на Украйна (SAG-U), е нарушил процедурите за боравене с класифицирани материали, като е оставил картите във влакове, наети от Държавния департамент.

SAG-U, създадена през ноември 2022 г. с около 300 военнослужещи, подпомага координацията на обучението и екипирането на Въоръжените сили на Украйна от Висбаден, Германия.

Докладът, съставен след анонимни жалби, посочва, че Агуто неправилно е възложил контрола върху картите по време на пътуването си за Киев през март 2024 г., като ги е оставил в ръцете на персонала, вместо на дипломатически куриер, както изискват правилата.

При завръщането на групата в Германия, картите - класифицирани като секретни - са били изгубени и оставени в украински влак. Те обаче са върнати един ден по-късно след като са били открити.

„Посолството на САЩ в Украйна възстанови оставените без надзор класифицирани документи от влака, когато той се върна в Украйна един ден по-късно. Генерал-майор Агуто пое отговорност за инцидента“, се посочва в доклада.

Агуто се отказа от командването на SAG-U през август 2024 г., малко преди да се пенсионира от армията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахаха

    15 0 Отговор
    Кекс, наркотици и още нещо.

    Коментиран от #2

    16:00 17.03.2026

  • 2 още нещо от....

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    ....зад.

    16:01 17.03.2026

  • 3 Сталин

    11 0 Отговор
    Доналд J Epstein е като л@йно което се върти в тоалетната чиния и отказва да замине в канала ,по цял ден реве и чака другите негодници и пирати да ходят да бият Иран ,защото оранжевия Шломо клоун го е страх да наближи до Иран

    Коментиран от #8

    16:02 17.03.2026

  • 4 Жони Инглиш

    1 1 Отговор
    Някои руски шпионки са го напили. КГБ обикновено така действат.

    Коментиран от #6

    16:03 17.03.2026

  • 5 Сталин

    6 1 Отговор
    Аз ги намерих картите и сега пътувам за Русия , Путин ми обеща 10 милиона за картите

    16:04 17.03.2026

  • 6 Той не щял

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Жони Инглиш":

    отвращавал се , но те насила му сипвали в устата. :))

    16:05 17.03.2026

  • 7 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Хамериканските Дженерали пътуват с влакове ха ха ха

    16:06 17.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 2 Отговор
    Негодниците и Пиратите са демократите те са Детективи и Психолози
    Републиканците са слаба работа Рицари Келти Британци и Жени
    Аз лично предпочитам Вторите

    16:08 17.03.2026

  • 11 кой мy дpeмe

    5 2 Отговор
    туй от кой епизод на ало ало е откраднато

    16:09 17.03.2026

  • 12 Звездоброец

    2 0 Отговор
    Отиват, напиват се , шмръкват по една линия и наобратно . Ами да ги беше скрил под минижупа в чорапогащника .И как пое отговорност ?

    16:12 17.03.2026

  • 13 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Да бе ние сме в 19ти век, секрети документи се разнасят на ръка по влаковете....

    16:23 17.03.2026

  • 14 Сила

    1 0 Отговор
    А , те руските генерали като се напият си бършат задника със секретни карти и документи ....човещина !!!?

    16:25 17.03.2026