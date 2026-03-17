Кристиян Шкварек: Новите плоскоземци в подкрепа на Лама Калушев

Кристиян Шкварек: Новите плоскоземци в подкрепа на Лама Калушев

17 Март, 2026 16:01 727 20

Този срам няма да го измиете и с 200 протеста. Ще остане завинаги

Кристиян Шкварек: Новите плоскоземци в подкрепа на Лама Калушев - 1
Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новите плоскоземци. Новите кемтрейлсаджии. Новите борци срещу „илюминатите“. Това сте вие. Излезли на протест в защита на Ивайло Калушев и всички, които са го спонсорирали и покровителствали.

Опънали сте плакати „Защо убихте децата ни?“ и „Мафията уби дете“. Кретени такива – КАЛУШЕВ уби децата ви – Ламата, която вашата общност е носила с години на ръце и при която се е изреждала да ходи като при мъдреца от планината.

КАЛУШЕВ УБИ ДЕТЕ, шизофреници такива, а не някаква мафия, прокуратура, институции и прочее глупости, с които се опитвате да отместите собствената си вина.
Години наред демократичната общност се подиграва ехидно на кемтрейласаджии, копейки, плоскоземци, „тия с норвежците“ и борците срещу Истанбулската конвенция.

Уж от позицията на трезвомислещите, на рационалните, които не вярват в тъпи конспирации. Сега лъснаха като най-големите шизо-конспиратори само и само да си измият срама от това, че са покровителствали един социопат, гей, педофил и манипулатор, убеждавал малки момченца, че в предишния живот са били жени, за да си ляга с тях.

Този човек уби децата ви, безсрамници с плакати за „мафията“. Докато вие го спонсорирахте и покровителствахте. Този срам няма да го измиете и с 200 протеста. Ще остане завинаги.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 SDEЧЕВ

    9 8 Отговор
    Шкварек , защо не изследваш парите от Терзиев дали не са били за протести, сваляне на правителство купуване на гласове от сектата. Така е , но трябва разчовъркване

    16:05 17.03.2026

  • 2 саксън

    14 10 Отговор
    я се разкарай бе платен полски пее р ас! Калушев е убил само единствената ти мозъчна клетка!

    Коментиран от #7

    16:06 17.03.2026

  • 3 Гост

    13 9 Отговор
    Гнусен коментар на още по гнусен човек!

    16:07 17.03.2026

  • 4 Анджо

    7 5 Отговор
    Тоя е пълен боклук. И тоя прикрита сферата на пп и дб.

    16:08 17.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 КЕРЕСТЕЛЕНКО

    2 0 Отговор
    ТОЗИ ДАВА

    16:09 17.03.2026

  • 7 Вашето мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "саксън":

    Калушев с активната подкрепа на грантаджиите от ппдб-петрохан уби шест човека, двама от които деца, израснали като неграмотни нпо-последователи.

    16:11 17.03.2026

  • 8 Няма такивa иgиoти !

    5 3 Отговор
    Добре, не може ли да намерят някой хетеросексуален да я води тая тъna пропаганда, а точно шварек ?!
    Консервативен защитник на семейните ценности колкото Джамбазки и Контера, нещо като онзи унгарски ултраконсерватор, изловен в мъжка opгия или PDFилите от Шоуто на зулуса, възползвайки се от непълнолетни танцьорки .
    Разведени и не съградили семейство се борят за Семейни ценности ???!!!
    Къде са семействата на шварек и контера ? Колко деца са изгледали ?
    Такива, които не са отгледали поне две деца, ще се борят с демографския проблем ???!!!
    Босове на мафиотските кланове ГЕРБ-ДПС ще борят корупцията ...
    Ваксинираните са антиваксъри ...
    Konaнap водач на "българска", НЕ, "най-българската" партия "Възраждане" ...
    БКП-ДС милиционер, фатмаци и мyмии ще се борят със статуквото и за правовия ред ??!! ...
    Защо се оставяте такива шмекери да ви водят за носа ?!
    Народе ????

    Коментиран от #13

    16:12 17.03.2026

  • 9 шкварек,

    2 2 Отговор
    пий некво хапче, не си наред с нервите. а възмущението ти е престорено и лицемерно, каквато е цялата ти политическа биография.

    16:12 17.03.2026

  • 10 Умен и красив

    5 1 Отговор
    Шкварек е прав! Изглежда, че всички останали са жертва на Калушев.
    Протестът може да бъде единствено за професионално разследване и запазване на достойнството на жертвите.

    16:13 17.03.2026

  • 11 Шкварек

    5 1 Отговор
    Не можеш така директно да казваш истината! Без жълт бонбон и балон. Искат " истината" хората, виждайки в кадър как възрастни мъже! падат в поклон на друг човек. Там между @ н алните играчки, клизмите и всякакви занимания и " специално отношение към гледане на филми с Ламята". Нещо повече, имат си психиатрично училище, без един преподавател с правоспособност, което осигурява деца на ивко. Не - извънземнитеса и мафията, а не едни " майки" с вълнение единствено за " фонтанелите " си.

    16:13 17.03.2026

  • 12 Долни пеевски подлоги !

    2 4 Отговор
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
    - Те са PDF!
    - Искат да скрият истината от обществото!
    - Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
    ППДБ:
    - Внасят проекто решение за гласуване в НС, с което службите от ДАНС и МВР са задължени да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Гласуваме ПРОТИВ!

    Коментиран от #17

    16:14 17.03.2026

  • 13 Вашето мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Няма такивa иgиoти !":

    Може би не цялото ппдб петрохан са хомосексуални, но привържениците им всички са такива.

    16:14 17.03.2026

  • 14 Дориана

    1 0 Отговор
    Много грешиш, Ние сме Рептили и сме наясно с политическите нападки срещу опоненти , които целяха тяхното очерняне и заедно с това се очерни паметта на загиналите , да не говорим за психичните проблеми които причиниха на техните близки. Още по лошото е и че се забърка Будизма като Религия с педофилия и секти. Така, че тези хора , които причиниха съзнателно вреди на опоненти, на убитите, и на техните близки получават отговор от Вселената- Това , което посееш, тава ще пожънеш.

    16:15 17.03.2026

  • 15 Даа...

    0 1 Отговор
    И тоя pdrаз го активираха ...

    16:15 17.03.2026

  • 16 Сила

    1 2 Отговор
    Много е гнусен Шмекерк , прав е но е гнусен ...и много смешно се прай на страшен с тоя комсомолски взор ....Абе младеж , такива комсомолски деятели като тебе ги шамарехме ежедневно в пушкома още в средата на 80 те на миналия век ....

    16:16 17.03.2026

  • 17 Вашето мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Долни пеевски подлоги !":

    Тц, аз не съм от герб и пеевски, но всичко надолу е вярно. ППДБ - петрохан се показаха в цялата си прелест.

    16:16 17.03.2026

  • 18 Голям

    2 0 Отговор
    Един да каже нещата, такива каквито са.

    16:17 17.03.2026

  • 19 Тиква Стайл

    0 1 Отговор
    Вярвам повече на плоскоземците и всички други, които изброи Шкварек, отколкото на него. Няма такъв "капацитет".

    16:21 17.03.2026

  • 20 Тъпоумните искат на са велики

    0 0 Отговор
    Ами протеста беше организиран от майки готови да продават децата си за наследство , мъже купуващи момченца в циганската махала за 50 лв. като Владо Пенев, с него бяха и аверите Сандов и Томата, пяли с децата в Петрохан детски песнички. Крадлата Безуханова, улензена че ще мине за умна и красива. Това е сороското бъдеще за България. Убедиха ни, че лошите марсианци помагат на мафията и убили педалите и децата.

    16:24 17.03.2026