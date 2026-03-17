Кристиян Шкварек: Новите плоскоземци в подкрепа на Лама Калушев

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новите плоскоземци. Новите кемтрейлсаджии. Новите борци срещу „илюминатите“. Това сте вие. Излезли на протест в защита на Ивайло Калушев и всички, които са го спонсорирали и покровителствали.

Опънали сте плакати „Защо убихте децата ни?“ и „Мафията уби дете“. Кретени такива – КАЛУШЕВ уби децата ви – Ламата, която вашата общност е носила с години на ръце и при която се е изреждала да ходи като при мъдреца от планината.

КАЛУШЕВ УБИ ДЕТЕ, шизофреници такива, а не някаква мафия, прокуратура, институции и прочее глупости, с които се опитвате да отместите собствената си вина.

Години наред демократичната общност се подиграва ехидно на кемтрейласаджии, копейки, плоскоземци, „тия с норвежците“ и борците срещу Истанбулската конвенция.

Уж от позицията на трезвомислещите, на рационалните, които не вярват в тъпи конспирации. Сега лъснаха като най-големите шизо-конспиратори само и само да си измият срама от това, че са покровителствали един социопат, гей, педофил и манипулатор, убеждавал малки момченца, че в предишния живот са били жени, за да си ляга с тях.

Този човек уби децата ви, безсрамници с плакати за „мафията“. Докато вие го спонсорирахте и покровителствахте. Този срам няма да го измиете и с 200 протеста. Ще остане завинаги.