Кристиян Шкварек: Новите плоскоземци в подкрепа на Лама Калушев

Новите плоскоземци. Новите кемтрейлсаджии. Новите борци срещу „илюминатите“. Това сте вие. Излезли на протест в защита на Ивайло Калушев и всички, които са го спонсорирали и покровителствали.
Опънали сте плакати „Защо убихте децата ни?“ и „Мафията уби дете“. Кретени такива – КАЛУШЕВ уби децата ви – Ламата, която вашата общност е носила с години на ръце и при която се е изреждала да ходи като при мъдреца от планината.
КАЛУШЕВ УБИ ДЕТЕ, шизофреници такива, а не някаква мафия, прокуратура, институции и прочее глупости, с които се опитвате да отместите собствената си вина.
Години наред демократичната общност се подиграва ехидно на кемтрейласаджии, копейки, плоскоземци, „тия с норвежците“ и борците срещу Истанбулската конвенция.
Уж от позицията на трезвомислещите, на рационалните, които не вярват в тъпи конспирации. Сега лъснаха като най-големите шизо-конспиратори само и само да си измият срама от това, че са покровителствали един социопат, гей, педофил и манипулатор, убеждавал малки момченца, че в предишния живот са били жени, за да си ляга с тях.
Този човек уби децата ви, безсрамници с плакати за „мафията“. Докато вие го спонсорирахте и покровителствахте. Този срам няма да го измиете и с 200 протеста. Ще остане завинаги.
1 SDEЧЕВ
16:05 17.03.2026
2 саксън
Коментиран от #7
16:06 17.03.2026
3 Гост
16:07 17.03.2026
4 Анджо
16:08 17.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 КЕРЕСТЕЛЕНКО
16:09 17.03.2026
7 Вашето мнение
До коментар #2 от "саксън":Калушев с активната подкрепа на грантаджиите от ппдб-петрохан уби шест човека, двама от които деца, израснали като неграмотни нпо-последователи.
16:11 17.03.2026
8 Няма такивa иgиoти !
Консервативен защитник на семейните ценности колкото Джамбазки и Контера, нещо като онзи унгарски ултраконсерватор, изловен в мъжка opгия или PDFилите от Шоуто на зулуса, възползвайки се от непълнолетни танцьорки .
Разведени и не съградили семейство се борят за Семейни ценности ???!!!
Къде са семействата на шварек и контера ? Колко деца са изгледали ?
Такива, които не са отгледали поне две деца, ще се борят с демографския проблем ???!!!
Босове на мафиотските кланове ГЕРБ-ДПС ще борят корупцията ...
Ваксинираните са антиваксъри ...
Konaнap водач на "българска", НЕ, "най-българската" партия "Възраждане" ...
БКП-ДС милиционер, фатмаци и мyмии ще се борят със статуквото и за правовия ред ??!! ...
Защо се оставяте такива шмекери да ви водят за носа ?!
Народе ????
Коментиран от #13
16:12 17.03.2026
9 шкварек,
16:12 17.03.2026
10 Умен и красив
Протестът може да бъде единствено за професионално разследване и запазване на достойнството на жертвите.
16:13 17.03.2026
11 Шкварек
16:13 17.03.2026
12 Долни пеевски подлоги !
- Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
- Те са PDF!
- Искат да скрият истината от обществото!
- Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
ППДБ:
- Внасят проекто решение за гласуване в НС, с което службите от ДАНС и МВР са задължени да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
- Гласуваме ПРОТИВ!
Коментиран от #17
16:14 17.03.2026
13 Вашето мнение
До коментар #8 от "Няма такивa иgиoти !":Може би не цялото ппдб петрохан са хомосексуални, но привържениците им всички са такива.
16:14 17.03.2026
14 Дориана
16:15 17.03.2026
15 Даа...
16:15 17.03.2026
16 Сила
16:16 17.03.2026
17 Вашето мнение
До коментар #12 от "Долни пеевски подлоги !":Тц, аз не съм от герб и пеевски, но всичко надолу е вярно. ППДБ - петрохан се показаха в цялата си прелест.
16:16 17.03.2026
18 Голям
16:17 17.03.2026
19 Тиква Стайл
16:21 17.03.2026
20 Тъпоумните искат на са велики
16:24 17.03.2026