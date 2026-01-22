Дъскарев пред ФАКТИ: Руснаците и китайците разбират, че планът за Гренландия е срещу тях ВИДЕО

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Още преди година Доналд Тръмп заговори за Гренландия и тогава му се подиграваха. Надявам се вече разбраха, че той не се шегува. Защо Тръмп иска Гренландия - знае се, че като се размрази Северния път - това ще има огромно търговско значение, отдолу има редки метали, които сега са под дебел лед. По-важното е полуостров Кола - намира се на около 2000 км от Гренландия - там е Мурманск, където е разположена руска атомна сила. Там са и балистични бойни ракети с ядрени глави, насочени към САЩ, това западното разузнаване го знае. Пътят на ракетите към САЩ минава над Гренландия. В момента САЩ няма нужните прихващачи. От жизнено значение е за САЩ да построи златния си купол там. Това обясни в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Огнян Дъскарев.

Според него руснаците и китайците разбират, че планът за този купол е срещу тях.

