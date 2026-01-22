Новини
Дъскарев пред ФАКТИ: Руснаците и китайците разбират, че планът за Гренландия е срещу тях ВИДЕО

22 Януари, 2026 14:24

Най-краткият път на руските ракети към САЩ минава над Гренландия, обясни анализаторът

Дъскарев пред ФАКТИ: Руснаците и китайците разбират, че планът за Гренландия е срещу тях ВИДЕО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Още преди година Доналд Тръмп заговори за Гренландия и тогава му се подиграваха. Надявам се вече разбраха, че той не се шегува. Защо Тръмп иска Гренландия - знае се, че като се размрази Северния път - това ще има огромно търговско значение, отдолу има редки метали, които сега са под дебел лед. По-важното е полуостров Кола - намира се на около 2000 км от Гренландия - там е Мурманск, където е разположена руска атомна сила. Там са и балистични бойни ракети с ядрени глави, насочени към САЩ, това западното разузнаване го знае. Пътят на ракетите към САЩ минава над Гренландия. В момента САЩ няма нужните прихващачи. От жизнено значение е за САЩ да построи златния си купол там. Това обясни в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Огнян Дъскарев.

Според него руснаците и китайците разбират, че планът за този купол е срещу тях.

Разговорът с него гледайте във видеото:


  • 1 Атина Палада

    11 29 Отговор
    Русия е колония на Китай

    Коментиран от #5, #7

    14:26 22.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    20 6 Отговор
    Споко бе дъскарев, нали ние юрожинжърите ше спечелим. Какво ти пука за руснаци и китайци.

    14:27 22.01.2026

  • 3 Ужасен ужас

    25 2 Отговор
    ...🤔айде още един експерт,който разкри планът на Тръмп.

    14:28 22.01.2026

  • 4 Айдеее

    26 5 Отговор
    Поредното влечуго изпълзяло от дупката и дало псевдо анализ.
    Връщай се още е януари трябва да изпълзявате краят на април сега е студено

    14:28 22.01.2026

  • 5 Замразена лимонада

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ЕС е колония на САЩ, а някои части на ЕС (бивша България) са подколония на колонията на САЩ.

    14:28 22.01.2026

  • 6 Дъскарев

    18 2 Отговор
    Има проблеми с алкохола не трябва да му се обръща сериозно внимание

    14:28 22.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ти кажи за тръмп, агент красннов ли е и в кое флуидно състояние се намираш? Остави това друг да му бере кахъра.

    Коментиран от #34

    14:28 22.01.2026

  • 8 честен ционист

    8 9 Отговор
    На Бай Дончо му трябва Гренландия за нов щат, за да има къде да настанява, нежелаещите да станат граждани на Третия Рим. Хубавото за Гначо, че няма даже и да го питат, понеже няма н посолство, нито визите някога ще паднат.

    14:29 22.01.2026

  • 9 Някой

    6 10 Отговор
    Да, в случая е прав. Каквото и да прави сащ, то е насочено срещу Русия. Тя е изконният им враг и няма да се посвенят пред нищо, за да си дадат стратегическо предимство.
    Дано не им мине номера на американците.

    Коментиран от #37

    14:29 22.01.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор
    Най-краткият път между Русия и САЩ е само
    ДВЕ МОРСКИ МИЛИ
    и не минава над Гренландия❗

    14:30 22.01.2026

  • 12 истина ти казвам

    22 2 Отговор
    Светът е голям и ракети могат да дойдат от всякъде бе Дъскарев! Абе що не идеш да пиеш 2-3 ракии и да си легнеш ми ни занимаваш със глупости бе?

    14:30 22.01.2026

  • 14 Путин днес пее:

    2 10 Отговор
    "Лети волно навън, гълъбът на мира,
    аз от самолета ще, върху него вече 4 години
    C
    E
    P
    A
    !"

    14:32 22.01.2026

  • 15 Вашето мнение

    13 3 Отговор
    Не познавам русофоб, който да е грамотен, да не е извратеняк, да е половоориентиран или да не е алкохолик. За алкохолик съм сигурен, за другите не знам дали се отнасят за дъскарев.

    14:33 22.01.2026

  • 16 Путин днес пее:

    2 7 Отговор
    "Лети волно навън, гълъбът на мира,
    аз от самолета върху него вече 4 години
    C
    E
    P
    A
    !"

    14:34 22.01.2026

  • 17 Българин

    11 3 Отговор
    "От жизнено значение е за САЩ да построи златния си купол там"

    Хайде още един наведен евроатлантик да ни обяснява как било много хубаво САЩ да си вземат част от европейска държава и видиш ли как прецакали руснаците и китайците като са го направили. То бива плужеци ама чак пък толкова - ами ако Тръмп или Еродаган си вземе парче от България този плужек пак ли ще ми обяснява че това е много хубаво и така са прецакали китайците и руснаците.

    Е за това Европа е на това положение - защото има такива плужеци като този че им и дават думата.

    Коментиран от #23, #31

    14:36 22.01.2026

  • 18 Анджо

    9 2 Отговор
    Тоя лъже яко и вярва на лъжите на Тръмп.Гренландия е част от НАТО и какъв е проблема да се направи купола в рамките на НАТО. Така може да изнудва Европа за пари. Не му изнася пак на Тръмбеш а иска да стане щат на Америка.

    14:36 22.01.2026

  • 19 Левски

    8 2 Отговор
    И на тоя му хлопа дъската. Русите отдавна са намерили най-краткия път до империята на злото.

    Коментиран от #24

    14:37 22.01.2026

  • 20 Гост

    7 1 Отговор
    Офиса на Факти празен.

    14:37 22.01.2026

  • 21 Ох ооо

    5 1 Отговор
    Не е дЪска , а абсолютно бичме в главата.

    14:38 22.01.2026

  • 22 нннн

    8 2 Отговор
    Тръмп иска също Канада, Мексико, Колумбия, Венецуела, Куба и всичко до Бразилия заради ракетите. И Иран е на пътя на ракетите, при това Персия е историческа американска земя...
    На Дъскарев или му хлопа дъcкaтa, или много му плащат да говори глупости.

    Коментиран от #28

    14:40 22.01.2026

  • 23 Зеленски

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    И за мен е от жизнено значение да си направя златна баня със златна вана.... че тия със златни тоалетни станахме бол...

    14:41 22.01.2026

  • 24 Възмутен

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Левски":

    Ами и другите евроатлантици и козячета да не са по-различни - то ако не им хлопа дъската няма да се намерят такива да ти обясняват колко е хубаво че Тръмп е взел част от европейска държава и как е прецакал руснаци и китайци с това.

    14:41 22.01.2026

  • 25 Т.КОЛЕВ

    3 1 Отговор
    МНОГО КАУНИ С УВРЕДЕНИ ЮОЗЪЦИ В БЪЛГАРИЯ ОБАЧЕ.
    ВСИЧКО Е ЗА СТЕАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ.
    НИКОЙ НЕ Е СРЕЩО НИКОГО.
    ИЗКУФЕЛИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.

    14:45 22.01.2026

  • 26 Европа създава европейско НАТО

    1 2 Отговор
    Не било насочено срещу Европа и Украйна, а срещу Русия.
    ВИСШ пилотаж на кремълските агенти.

    14:45 22.01.2026

  • 27 Констатация

    3 2 Отговор
    Абе другарю Нафталинчо, Русия и Китай нямат нищо общо с плановете на мистър Трамп-пам-пам...!!! - )))

    14:47 22.01.2026

  • 28 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "нннн":

    "при това Персия е историческа американска земя..."

    Абе чакай сега всякакви плужеци ще се изредят за да замазват срама на европуделите че без нищо отстъпиха територия на европейска държава - Тръмп ги заплаши с мита и те клекнаха че даже от хорска срама поне поне за месец не му се противопоставяха. Той утре ще поиска и Канарските острови нищо че се водят на Испания - руснаците може да пуснат ракети и от към Африка

    Коментиран от #41

    14:48 22.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 737373737272

    2 0 Отговор
    А ме дедо ,не е баш така,както го представяш на обществото.Далече си от това да се изказваш кой, какво как,колко и защо ? Всеки от страните знаят кой,колко какво,как и защо се хвърля за северните търговски пътища.

    14:53 22.01.2026

  • 31 Руската пропаганда

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Има за цел глупака.

    14:54 22.01.2026

  • 32 Теслатъ

    2 1 Отговор
    Абе ти остави Персия и Канарските острови..., няма ли някой в обкръжението на Тръмп да му предложи да вземе Нас??? Не станахме 16 република, поне да станем 50-ти и кусур щат на Щатите, преди да е станало твърде късно! -)))

    Коментиран от #38

    14:54 22.01.2026

  • 33 Мноо си тъп Саше

    6 3 Отговор
    Цял свят разбра, че никой няма противодействие срещу Орешника, а и руснаците офицялно заявиха, че нямат претенции и отношение към Гренландия, но наши "умньовци" пак умуват

    14:55 22.01.2026

  • 34 Геро

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Нали ти казах, че мнението на от.падък като теб няма никакво значение.

    14:56 22.01.2026

  • 35 Тома

    4 1 Отговор
    Батко какъв купол след като руснаците изкараха Буревестник По добре карай си комбайната на полето и не давай мнение

    14:57 22.01.2026

  • 36 Граовец

    2 1 Отговор
    Дъскарев ехохохохооооо, лумпенида, как си?

    14:58 22.01.2026

  • 37 Икономист

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    "Каквото и да прави сащ, то е насочено срещу Русия"

    Лъжеш се, даже и войната в Украйна е срещу Европа - трябваше някак да прекъснат връзките на Европа с Русия защото технологична Европа с ресурсите на Русия вървеше напред и еврото стана заплаха за долара (2008беше на път да измести долара) а ако долара паднеше това щеше да е краят на краварите или поне на "дълбоката държава" която държи федералния резерв и монетния двор и чрез долара управляват светът.

    Уви много са добри в поставянето на марионетки на власт и в Европа с помощта на тези марионетки успяха да я затрият.

    14:58 22.01.2026

  • 38 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Теслатъ":

    "Не станахме 16 република, поне да станем 50-ти и кусур щат на Щатите"

    Виж сега на краварите не им трябват още аборигени - те и сега си имат достатъчно и Тръмп ги гони даже. На тях им трябват колонии от които да крадат пък аборигените да се оправят - ето ние като горди аборигени им харизахме златото си, дадохме им Мариците си, отказахме се от руския газ и купуваме техен демократичен, отказахме се от два реактора за 1.2 милиарда и ще купим техен за 17 милиарда, купихме най-скъпите самолети в света ама втора употреба и нелетящи.

    От малка и бедна България колкото можаха ошушкаха - на всеки 6 милион аборигена ако могат по толкова да вземат ще е супер - Америка ще е отново велика.

    15:07 22.01.2026

  • 39 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Интелектуалното ниво на Дъскарев е равносилно на рендосана и шлайфана дъска. Излишно е да го натрапвате в този сайт, който е известен със соросоидните си предпочитания.

    15:31 22.01.2026

  • 40 Факти

    1 1 Отговор
    престанете да занимавате хората с измислиците на разни иСПерки! Най краткият път бил през Гренландия!? Що за глупост!? Русофобията е изцедила мозъците на атлантиците до краен предел! Сигурно Путин и Тръмп ще се обаждат един-дтугому ако решат да се бомбата! Каде слагат исперките корабите и подводниците!? А Русия има ли база в Гренландия!?!?...

    15:34 22.01.2026

  • 41 Трай Ва

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Зевзек":

    А Дека слагаш Македония!? Санде разпука Дарий като ох та ле ле...

    15:41 22.01.2026