Дъскарев пред ФАКТИ: Руснаците и китайците разбират, че планът за Гренландия е срещу тях ВИДЕО

Още преди година Доналд Тръмп заговори за Гренландия и тогава му се подиграваха. Надявам се вече разбраха, че той не се шегува. Защо Тръмп иска Гренландия - знае се, че като се размрази Северния път - това ще има огромно търговско значение, отдолу има редки метали, които сега са под дебел лед. По-важното е полуостров Кола - намира се на около 2000 км от Гренландия - там е Мурманск, където е разположена руска атомна сила. Там са и балистични бойни ракети с ядрени глави, насочени към САЩ, това западното разузнаване го знае. Пътят на ракетите към САЩ минава над Гренландия. В момента САЩ няма нужните прихващачи. От жизнено значение е за САЩ да построи златния си купол там. Това обясни в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Огнян Дъскарев.
Според него руснаците и китайците разбират, че планът за този купол е срещу тях.
1 Атина Палада
Коментиран от #5, #7
14:26 22.01.2026
2 Вашето мнение
14:27 22.01.2026
3 Ужасен ужас
14:28 22.01.2026
4 Айдеее
Връщай се още е януари трябва да изпълзявате краят на април сега е студено
14:28 22.01.2026
5 Замразена лимонада
До коментар #1 от "Атина Палада":ЕС е колония на САЩ, а някои части на ЕС (бивша България) са подколония на колонията на САЩ.
14:28 22.01.2026
6 Дъскарев
14:28 22.01.2026
7 Вашето мнение
До коментар #1 от "Атина Палада":Ти кажи за тръмп, агент красннов ли е и в кое флуидно състояние се намираш? Остави това друг да му бере кахъра.
Коментиран от #34
14:28 22.01.2026
8 честен ционист
14:29 22.01.2026
9 Някой
Дано не им мине номера на американците.
Коментиран от #37
14:29 22.01.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ДВЕ МОРСКИ МИЛИ
и не минава над Гренландия❗
14:30 22.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 истина ти казвам
14:30 22.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Путин днес пее:
аз от самолета ще, върху него вече 4 години
C
E
P
A
!"
14:32 22.01.2026
15 Вашето мнение
14:33 22.01.2026
16 Путин днес пее:
аз от самолета върху него вече 4 години
C
E
P
A
!"
14:34 22.01.2026
17 Българин
Хайде още един наведен евроатлантик да ни обяснява как било много хубаво САЩ да си вземат част от европейска държава и видиш ли как прецакали руснаците и китайците като са го направили. То бива плужеци ама чак пък толкова - ами ако Тръмп или Еродаган си вземе парче от България този плужек пак ли ще ми обяснява че това е много хубаво и така са прецакали китайците и руснаците.
Е за това Европа е на това положение - защото има такива плужеци като този че им и дават думата.
Коментиран от #23, #31
14:36 22.01.2026
18 Анджо
14:36 22.01.2026
19 Левски
Коментиран от #24
14:37 22.01.2026
20 Гост
14:37 22.01.2026
21 Ох ооо
14:38 22.01.2026
22 нннн
На Дъскарев или му хлопа дъcкaтa, или много му плащат да говори глупости.
Коментиран от #28
14:40 22.01.2026
23 Зеленски
До коментар #17 от "Българин":И за мен е от жизнено значение да си направя златна баня със златна вана.... че тия със златни тоалетни станахме бол...
14:41 22.01.2026
24 Възмутен
До коментар #19 от "Левски":Ами и другите евроатлантици и козячета да не са по-различни - то ако не им хлопа дъската няма да се намерят такива да ти обясняват колко е хубаво че Тръмп е взел част от европейска държава и как е прецакал руснаци и китайци с това.
14:41 22.01.2026
25 Т.КОЛЕВ
ВСИЧКО Е ЗА СТЕАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ.
НИКОЙ НЕ Е СРЕЩО НИКОГО.
ИЗКУФЕЛИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.
14:45 22.01.2026
26 Европа създава европейско НАТО
ВИСШ пилотаж на кремълските агенти.
14:45 22.01.2026
27 Констатация
14:47 22.01.2026
28 Зевзек
До коментар #22 от "нннн":"при това Персия е историческа американска земя..."
Абе чакай сега всякакви плужеци ще се изредят за да замазват срама на европуделите че без нищо отстъпиха територия на европейска държава - Тръмп ги заплаши с мита и те клекнаха че даже от хорска срама поне поне за месец не му се противопоставяха. Той утре ще поиска и Канарските острови нищо че се водят на Испания - руснаците може да пуснат ракети и от към Африка
Коментиран от #41
14:48 22.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 737373737272
14:53 22.01.2026
31 Руската пропаганда
До коментар #17 от "Българин":Има за цел глупака.
14:54 22.01.2026
32 Теслатъ
Коментиран от #38
14:54 22.01.2026
33 Мноо си тъп Саше
14:55 22.01.2026
34 Геро
До коментар #7 от "Вашето мнение":Нали ти казах, че мнението на от.падък като теб няма никакво значение.
14:56 22.01.2026
35 Тома
14:57 22.01.2026
36 Граовец
14:58 22.01.2026
37 Икономист
До коментар #9 от "Някой":"Каквото и да прави сащ, то е насочено срещу Русия"
Лъжеш се, даже и войната в Украйна е срещу Европа - трябваше някак да прекъснат връзките на Европа с Русия защото технологична Европа с ресурсите на Русия вървеше напред и еврото стана заплаха за долара (2008беше на път да измести долара) а ако долара паднеше това щеше да е краят на краварите или поне на "дълбоката държава" която държи федералния резерв и монетния двор и чрез долара управляват светът.
Уви много са добри в поставянето на марионетки на власт и в Европа с помощта на тези марионетки успяха да я затрият.
14:58 22.01.2026
38 Зевзек
До коментар #32 от "Теслатъ":"Не станахме 16 република, поне да станем 50-ти и кусур щат на Щатите"
Виж сега на краварите не им трябват още аборигени - те и сега си имат достатъчно и Тръмп ги гони даже. На тях им трябват колонии от които да крадат пък аборигените да се оправят - ето ние като горди аборигени им харизахме златото си, дадохме им Мариците си, отказахме се от руския газ и купуваме техен демократичен, отказахме се от два реактора за 1.2 милиарда и ще купим техен за 17 милиарда, купихме най-скъпите самолети в света ама втора употреба и нелетящи.
От малка и бедна България колкото можаха ошушкаха - на всеки 6 милион аборигена ако могат по толкова да вземат ще е супер - Америка ще е отново велика.
15:07 22.01.2026
39 Павел Пенев
15:31 22.01.2026
40 Факти
15:34 22.01.2026
41 Трай Ва
До коментар #28 от "Зевзек":А Дека слагаш Македония!? Санде разпука Дарий като ох та ле ле...
15:41 22.01.2026