Кога ще спре войната в Иран?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Въпросът, който най-често се задава тези дни е колко дълго ще продължи войната в Иран. Повечето експерти твърдят, че Иран ще издържи един месец.

Но някои са убедени, че Тръмп просто е надценил мощта на американските военни или по-скоро е подценил способностите на държавата на аятоласите. Но по всичко личи, че не е издържал на натиска на Нетаняху, а казват и на престолонаследника на Саудитска Арабия, Салман, че сега е моментът за атака. За Риад един слаб Иран е за предпочитане. Но не и превърнат в блато на гражданска война, че мечката може да прескочи съседската ограда.

Всъщност Тръмп няма как да влезе в междинните избори през ноември без успех, но растат опасенията, че след седмица война е започнал поредната "вечна война". А представата му за миротворец, достоен за Нобелова награда, се е изпарила. Иран се оказва твърде голям, твърде многолюден и твърде добре подготвен, за да проработи стратегията за "обезглавяване и срив". Убийството на аятолах Хаменей и голяма част от елита на Иран, включително висши военни, не доведоха, поне на този етап, до срив.За седмица не бе унищожена военната машина на Иран.

Простото обезглавяване на ислямската държава не се оказа достатъчно за рухването ѝ. Сценарият от Либия и Сирия се оказа неподходящ за Иран. Там премахването на най-високопоставения лидер събори основите на държавата, защото те всъщност бяха диктатури. Начинът на управление на Иран е нещо съвършено различно и страната е далеч по-институционализирана. Не въз основа на политическата сила на диктатор. А ако само нефтът е примамливата цел, значи някои в САЩ не са вникнали в дълбочината на израелските амбиции. Сянката на "Велик Израел" не е спекулация за повърхностни коментатори.

Видно е, че военната мощ на САЩ е значително по-голяма от тази на Иран, но стратегията, която е била подготвена от Техеран за тази война без съмнение е фокусиране върху слабите страни на атакуващите я като се използват собствените силни страни. Иран определено е очаквал точно този тип атаки и казват, че е превърнал цялата военна машина на Революционния корпус в партизански военни екипи.

Така наречената "доктрина за децентрализирана мозаечна отрана".Без централно командване с автономни действия по предварително издадени заповеди. С масово производство на евтини и достатъчно ефективни дронове, които надвишават по-мощните и скъпи ракети на САЩ и Израел. Ракетите "Томахоук" са великолепни, както казва Тръмп и нищо не може да им устои, но за 4 дни е изстреляно количество колкото за 5 години.

Американската отбрана, както и на Израел, се надвива с хиляди евтини дронове, за които Иран има достатъчно индустриален капацитет да продължава производството им. С хиляди. Няколко американски кораба вече са извън строя. И в допълнение Техеран демонстрира някои много сложни балистични ракети, с които атакува жилищни райони в Израел. Унищожил е американска радарна система за ранно предупреждение във военно-въздушна база Ал Удейт в Катар, която е за 1.1 млрд дол. Сериозен удар, защото радарът е с голям обсег. Изводите са, че колкото по-дълго продължава тази война, толкова повече "махалото ще се люлее към Техеран".

Има вероятност войната в Иран да се превърне в национална партизанска война, където иранците ще продължават да удрят всичко, което могат. Включително и в други страни. Без да се имат предвид Хизбула и Хамас, както и хутите в Йемен. Факт е, че иранскят режим не се поддаде, но става и ясно, че натискът върху Тръмп отвътре и отвън расте бързо, за да спре военните действия. Трябва му нещо, което да представи като "победа" и да рестартира дипломацията. Аракчи, външен министър на Иран, на преговорите в Женева всъщност е подписал споразумение за отказ от обогатяване на уран и да разреди съществуващите запаси.

Това споразумение може бързо да се извади и да се посочи като победа за Тръмп, за да се спаси лицето му пред света. Защото иначе искането към Киев да предостави военни експерти по действия с дронове украинско производство за войната в Иран си е шамар върху имиджа на най-мощната държава в света. Както и настояването към Южна Корея да върне част от предоставените им "Пейтриът", за да се ползват в Иран.Иначе може т.н. операция "лъвски рев" наистина да се превърне в оглушително мълчание или дори хленч. Във Вашингтон дори я наричат "специална военна операция". Май се чува кикот в Москва?

В момента едва ли помага изявата на сенатор Линдзи Греъм, че "дните на Куба са преброени", защото е следващата. Няма яснота дали са забравени досиетата Епщейн, защото се предполага, че това също е била цел. Но главен редактор, пишат някои на Запад, на арабския вестник Independent Arabia информира, че "не всички атаки върху Залива идват от Иран.САЩ и Израел ни поставят "капан". Въвличали страните от Персийския залив във войната.

Техеран твърди, че не е отговорен за някои от попаденията. Там смятат, че това е "израелски опит за саботиране на регионалния мир и съюзите между съседите". Имат опасения, че Тел Авив може да е насочвал такива атаки от територията на Иран.Затова били задействани сили на Иран да се търсят депа от дронове, които са на Израел. В същото време Тъкър Карлсън заяви, че е възможно Тел Авив чрез Мосад да стои зад атаките над Саудитска Арабия и Катар. Арестувани били 2-ма евреи, които имали взривни устройства, за да предизвикват взривове в тези арабски страни. И да бъдат приписани на Иран.

Всякакви манипулации витаят в медийното пространство. Дори се твърди, че атаката с дронове над Нахичеван, Азербайджан, не е дело на Техеран. Оттам отричат да нападат съседни мюсюлмански страни. За всеки случай Алиев привиква посланика на Иран в Баку, за да чуе, че Техеран няма нищо общо с тези дронове. Нещо подобно и на реакцията на Ердоган във връзка с ракетата, която дошла от Кипър и я свалили около Хатай, Турция. Никозия изразява несъгласие със замесването ѝ в играта на пинк-понк с дронове и ракети, но военните бази на Кралството, САЩ, Франция и Гърция в Кипър едва ли ще създадат комфорт за острова в смутните времена на войната в Иран.

След седмица война Лариджани, ген.секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, заявява, че "САЩ ще обяснят загубите си като ги представят за инциденти". Става въпрос, че военнослужещ от САЩ в Кувайт е починал поради "здравословни проблеми". Първа "подозрителна смърт", заради което Лариджани говори, че "те не могат да скрият истината и ще я прикриват със злополуки и заболявания". Допълва, че "има полеви доклади показващи наличието на пленени американски войници".

Във Вашингтон твърдят, че са "загинали в бой". Казват, че "това е измама" от страна на Техеран.Като на лов! Въпросът е кой губи доверието в тази "психологическа война", както я определят властите в Иран.

По-същественото е, че говорителят на Революционната гвардия, Наини, казва, че "Иран може да води интензивна война срещу САЩ и Израел в продължение на 6 месеца и то с настоящите темпове. Досега се използвали ракети от "първо и второ поколение", но през следващите дни ще "разположат усъвършенствани и рядко използвани ракети с голям обсег".

И въпросът е ще бъде ли свален режимът в Иран ? "Вашингтон Пост" пише, че "дори мащабни военни атаки срещу Иран е малко вероятно да свалят установения режем в страната". Имали информация от "секретен доклад". Иран бил разработил различни варианти, ако бъде нападнат, за да осигури приемственост на режима, включително при смърт на аятолах Хаменей. Вероятността фрагментираната опозиция да завземе властта в страната след атаките на САЩ и Израел се счита за ниска".

Все по-често излизат анализи, че икономическата цена расте, стратегическите цели са неясни. Пишат, че "рисковете и предизвикателствата пред Тръмп се увеличават". Действал в противоречие с обещанията си да предпази САЩ от "глупави военни интервенции".Получило се "война на избори". А в момента търсел стратегия за излизане като прави разнопосочни изявления относно "оправдания за войната и определения за победа". Отслабването на подкрепата за Тръмп може да доведе до загуба на контрол от страна нарепубликанците в Камарата на представителите в Конгреса през ноември.

Дали има яснота какво се търси в Иран? Казва се един път, че ще се сменя режима. Но два дни по-късно не се споменава. Иска се кюрдите да атакуват Техеран и се иска "безусловна капитулация на Иран". В социалните медии. После се казва, че "няма нужда от сухопътна операция на кюрдите". Появяват се опасения относно Ормузкия проток, където преминават 1/5 от световния петрол. След това се казва, че нямат грижа за покачващите се цени на петрола. Но за избирателите разходите за живот са най-важния въпрос.

И вече се говори за "напълно непредвидена болезнена точка за американската икономика". Дори се заявява, че "икономическото въздействие на войната е хванало екипа на Тръмп неподготвен, защото не се били консултирали с познавачи на петролните пазари преди да започнат операцията Иран". Съюзниците също били неподготвени. А дали Си Дзинпин ще потвърди отново срещата с Тръмп в края на март или април вече никак не е ясно. Външният министър на Китай Ван И вече заяви, че войната трябва да спре, съюзът с Русия е като "твърда скала", а Пекин ще въоръжи Техеран по възможно най-добрия начин. Не че не го е правил досега.

Ген. Бен Ходжис пише, че "от политическа, стратегическа и дипломатическа гледна точка войната изглежда необмислена. А Тръмп на път за Флорида признава, че "балансът на силите в региона не се е развил така, както е очаквал". Допълнението е, че "смяната на режима е невъзможна" и "ние сме приятели с кюрдите, но реших, че не искам кюрдите да навлизат там". Няма как след като Барзани от Ербил, Иракски Кюрдистан, вече заяви, че "нито един кюрд от Иракски Кюрдистан няма да премине границата с Иран", а Талабани от Сюлеймания, Иракски Кюрдистан, казва, че "вътрешната динамика и отбранителните линии на Иран не могат да бъдат разклатени". И двамата са в пряка връзка с Анкара, особено Барзани.

А Турция е категорично против тази война, каквото и друго да се говори. Да му мислят сирийските кюрди.

Тръмп продължава с "Иран се предава". Техеран твърди, че това е "елемент от психологическа война", а Axios пише, че "САЩ и Израел обмислят изпращането на специални сили за конфискация на иранските запаси от обогатен уран. В това време в Овалния кабинет евенгелистки пастори докоснали Тръмп и се помолили. За "благодат и защита". Ръцете на пасторите били върху раменете и тялото на Тръмп. За "Защита".

Дали ще помогне? Вярата винаги е била опора, когато се налага. Да видим нашите управници как ще излязат от ситуацията. Засега пуснаха интервю с посланика на Иран в София. Приятелски страни сме били. И в миналото, и днес. Дано. Миролюбив народ сме.