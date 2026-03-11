Искат с протест отстраняването на директора на ОДМВР-Пловдив

Пред Министерството на вътрешните работи в София ще се състои протест с искане да бъде отстранен директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов, който беше назначен от служебното правителство.

Организатор на акцията е Атанаска Бакалова - майката на убития през 2023-та год. Димитър Малинов от село Цалапица. Тогава комисар Костадинов оглавяваше пловдивската дирекцията и беше отстранен от тогавашния министър Калин Стоянов, заради забавеното разследване.



Миналата седмица протест със същото искане се състоя край Пловдив. Стигна се и до блокада на околовръстното шосе. Сред протестиращите беше и Николай Попов, бащата на трагично загиналата Сияна, който се очаква отново да подкрепи Атанаска Бакалова.



Протестът е насрочен за 18.30 часа пред сградата на МВР в столицата.