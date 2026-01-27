Кузман Илиев: Час по-скоро да си върнем златните резерви от Великобритания

Да правим излишъци в бюджта, не дефицити! И да инвестираме разумно
Гледам, че са впрегнати всички либерал тролове да очернят. Страх тресе кочинката им! Нека. С право. Бил съм казал, че „ще се отвърже курсът на лева и нашата икономика фалира без руска газ“.
Очевидно това е истинска лъжа - аз никога не съм говорил за „прогноза“, че ще се промени валутният курс преди еврозоната. А че заради големите дългове (които в последствие свалиха и правителството на Борисов/Пеевски), има „опасност и риск“ за борда, както в Аржентина, Мексико. Имам и видео. И това може да се потвърди.
Но те горките забравиха и че от 2014 г. в Украйна имаше гражданска война. Не почва всичко с „непредизвиканата агресия“. Всичко за тях започва от днес - на тях да им е удобно. Амнезията и е присъща на тези духовни лемури.
Всъщност тезата за „падането“ на борда е именно на онези, които плащат на тролчета тип страничката „Копейкин“. „Ако не сме в еврото, ще падне бордът“. Ако не са забравили, това и говориха. Подиграват се на себе си. Царе тотални!
Винаги съм бил против борда, който по принцип като валутен съюз представлява неоколониална система: мислиш, че имаш левове, а всъщност имаш евро и опасността е, че когато се трупат големи задължения, този борд може да се отвърже и да обере българите. Точно както стана в Аржентина, Мексико и прочие.
Затова винаги съм защитавал лев, обезпечен със злато. И внимателно храчене. Както виждаме, целият свят се готви за това. Виждаме и цената на ценните метали къде изхвърча! Слава Богу, имам книги по тези теми. Всичко е на ръка разстояние за проверка.
По-скоро грешни са прогнозите на онези, които като Асен Василев, говореха, че няма никакъв проблем с цените, няма никакъв проблем с дефицита ден преди доклада за еврото, а всъщност стана проблем с тях на следващия ден след пристигането на този доклад. Много е кратка паметта на хората.
Имало икономически растеж, казват. Можели сме без евтина руска газ. Икономически растеж? Базиран на какво? На дълг, потребление и социални разходи и военизиране. И оттам загуба на покупателна сила. Най-бърз спад на промишления индекс в Европа бележи България! Най-високото поскъпване на производствените цени. Шампиони сме по деиндустриализация! На моменти с най-високите цени на тока в Европа. Нетен вносител вече ток дори и шампион в ръста на цените на енергоресурсите.
С едни от най-бързите темпове задлъжняваме в ЕС. Но всичко е точно. Пак ще са изненадани!
Колко е хубаво в ЕС днес! Германия е икономически труп. Прави танкове, но затваря автомобилни заводи. Връща наборната военна служба. Готви се за война. Благоденствие да видиш! Но зелената сделка се оказа провал, енергийната политика - също. Явно смятаме, че България е добре икономически, но това е от соевото мляко в кафето на жълтите павета. Излезте от София и ще видите. Либералната общност е податлива на самосугестия, но войната и обедняването чукат по всяка романтична глава, като дойдат. Затова да се събудят и да не се излагат! Сладури!
Преди няколко години започнах политическо участие с няколко тези. Първата беше, че предстои война в Украйна. Това се потвърди, както знаем, макар да ми се смееха по студията. Втората беше, че зелената сделка ще унищожи Европа и действително така и стана. Също познах. За жалост. Третото беше, че ще има висока инфлация и тази инфлация отново се материализира и буквално прегази и обра гражданите в Европа, включително и в България.
Четвъртата беше за висок мигрантски натиск. А сега казвам, че е спешно да си върнем златните резерви, защото това, което предстои, са много висока инфлация и не дай си Боже увеличаване на военния натиск! (Познах и полягването на ППДБ в скута на Борисов и Пеевски. И тогава се хилеха. Невротици, сър!)
Така че всички прогнози не само са били верни, но и вече изискват действия. Действието е час по-скоро да си върнем златните резерви от Великобритания. Както сърби, поляци и унгарци. Както болшинството централни банки, които се готвят за кризи. Да правим излишъци в бюджта, не дефицити! И да инвестираме разумно.
Скараните с истината са тези дето не виждаха, че Франция е пред фалит!
Че зелената сделка е ад. Харесва ми какъв страх ги тресе. Но едно са се объркали. Че с вой в нета, ще уплашат другите хора, които вкараха в бурята на високите цени, енергийната бедност и войната. Няма да стане.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:01 27.01.2026
2 ще върнат менте злато
англичаните са ги опоскали
Коментиран от #7
13:01 27.01.2026
3 Режим на тока
Коментиран от #8
13:01 27.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #31
13:02 27.01.2026
5 тоя дето го е пратил и родата му до 9 ко
13:03 27.01.2026
6 Ганя Путинофила
Коментиран от #9
13:03 27.01.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "ще върнат менте злато":Англичаните ги замениха с позлатен волфрам.Китайците пробиха малки дупчици в кюлчетата и излезе волфрам и ги върнаха.
13:03 27.01.2026
8 така трябва с трлоловете
До коментар #3 от "Режим на тока":стига рева ами си плати тока
13:03 27.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Дънди Прешъс изнася вагони злато от България 30 години.И мед.
Коментиран от #17
13:04 27.01.2026
10 Тити на Кака
13:08 27.01.2026
11 Фон дер Миндер
13:09 27.01.2026
12 Точен
13:10 27.01.2026
13 Трол
13:10 27.01.2026
14 Запада загина мож би почти сигурно скоро
13:12 27.01.2026
15 007 лиценз ту кил
13:12 27.01.2026
16 Честито ЕВРО
13:13 27.01.2026
17 Троляк
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Дънди оставя процент тук, а това което пратихме в москвата кога ще го върнат? Колко процента Москва даде. Освен това Дънди изнася това което е добила, тоест троляк, направила е инвестиция. Москвата прибра на готово. Прави разлика възрожденскамаймуно.
Коментиран от #25, #32
13:14 27.01.2026
18 истината
През 2025 година номиналният БВП на България се очаква да бъде 127,924 милиона щатски долара с прогнозен икономически растеж от 3,0%. Тази цифра показва значителен напредък в икономическото представяне на страната в сравнение с 1988 година, дори и без тежката социалистическа индустрия от онова време.
Коментиран от #20
13:14 27.01.2026
19 Любопитен
Коментиран от #22, #30
13:14 27.01.2026
20 а на калпак
До коментар #18 от "истината":През 1988 година БВП на глава от населението в България е бил приблизително 7,507 щатски долара. Тази стойност отразява икономическата ситуация преди прехода към пазарна икономика.
През 2025 година БВП на глава от населението е проектиран да бъде около 20,426 щатски долара. Това представлява значителен растеж и подобрение в жизнения стандарт на населението в сравнение с 1988 година.
13:14 27.01.2026
21 Ганя Путинофила
Коментиран от #23
13:15 27.01.2026
22 глупости
До коментар #19 от "Любопитен":ЕЦБ не е трезор.
13:15 27.01.2026
23 утре
До коментар #21 от "Ганя Путинофила":Утре в 14.22 по Канал 3
13:16 27.01.2026
25 честен ционист
До коментар #17 от "Троляк":Дънди дава ли нефт за помидори и перец?
13:21 27.01.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Колосална афера с 10 000 тона злато от волфрам!"
🤔❓
13:23 27.01.2026
27 Гъба
13:23 27.01.2026
28 скучно и точка.
П.с. необезпечените долари и евро съставляват три четвърти от световните валутни потоци! живееме в най-добрите времена някога продължителността и качеството на живота нарастват навсякъде не само в въпросните държави
13:24 27.01.2026
30 Не става
До коментар #19 от "Любопитен":Лъжа вече не вървите.
13:25 27.01.2026
31 Някой
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ма ти верно си за Курило, нема ли кой да си те прибере вече?!
13:25 27.01.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Троляк":Дънди НЕ оставя дори ПРОЦЕНТ,
а жълти стотинки❗
При това България НЕ знае какво и колко изнася Дънди❗
Освен това в рудата има още десетина скъпи редки елементи❗
А ти , ти дори несимаймуна‼️
13:27 27.01.2026
34 Историк
13:33 27.01.2026