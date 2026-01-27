Новини
Кузман Илиев: Час по-скоро да си върнем златните резерви от Великобритания

Кузман Илиев: Час по-скоро да си върнем златните резерви от Великобритания

27 Януари, 2026

Икономически растеж? Базиран на какво? Най-бърз спад на промишления индекс в Европа бележи България!

Кузман Илиев: Час по-скоро да си върнем златните резерви от Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
Кузман Илиев Кузман Илиев анализатор
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Да правим излишъци в бюджта, не дефицити! И да инвестираме разумно

Гледам, че са впрегнати всички либерал тролове да очернят. Страх тресе кочинката им! Нека. С право. Бил съм казал, че „ще се отвърже курсът на лева и нашата икономика фалира без руска газ“.

Очевидно това е истинска лъжа - аз никога не съм говорил за „прогноза“, че ще се промени валутният курс преди еврозоната. А че заради големите дългове (които в последствие свалиха и правителството на Борисов/Пеевски), има „опасност и риск“ за борда, както в Аржентина, Мексико. Имам и видео. И това може да се потвърди.

Но те горките забравиха и че от 2014 г. в Украйна имаше гражданска война. Не почва всичко с „непредизвиканата агресия“. Всичко за тях започва от днес - на тях да им е удобно. Амнезията и е присъща на тези духовни лемури.

Всъщност тезата за „падането“ на борда е именно на онези, които плащат на тролчета тип страничката „Копейкин“. „Ако не сме в еврото, ще падне бордът“. Ако не са забравили, това и говориха. Подиграват се на себе си. Царе тотални!

Винаги съм бил против борда, който по принцип като валутен съюз представлява неоколониална система: мислиш, че имаш левове, а всъщност имаш евро и опасността е, че когато се трупат големи задължения, този борд може да се отвърже и да обере българите. Точно както стана в Аржентина, Мексико и прочие.

Затова винаги съм защитавал лев, обезпечен със злато. И внимателно храчене. Както виждаме, целият свят се готви за това. Виждаме и цената на ценните метали къде изхвърча! Слава Богу, имам книги по тези теми. Всичко е на ръка разстояние за проверка.

По-скоро грешни са прогнозите на онези, които като Асен Василев, говореха, че няма никакъв проблем с цените, няма никакъв проблем с дефицита ден преди доклада за еврото, а всъщност стана проблем с тях на следващия ден след пристигането на този доклад. Много е кратка паметта на хората.

Имало икономически растеж, казват. Можели сме без евтина руска газ. Икономически растеж? Базиран на какво? На дълг, потребление и социални разходи и военизиране. И оттам загуба на покупателна сила. Най-бърз спад на промишления индекс в Европа бележи България! Най-високото поскъпване на производствените цени. Шампиони сме по деиндустриализация! На моменти с най-високите цени на тока в Европа. Нетен вносител вече ток дори и шампион в ръста на цените на енергоресурсите.

С едни от най-бързите темпове задлъжняваме в ЕС. Но всичко е точно. Пак ще са изненадани!

Колко е хубаво в ЕС днес! Германия е икономически труп. Прави танкове, но затваря автомобилни заводи. Връща наборната военна служба. Готви се за война. Благоденствие да видиш! Но зелената сделка се оказа провал, енергийната политика - също. Явно смятаме, че България е добре икономически, но това е от соевото мляко в кафето на жълтите павета. Излезте от София и ще видите. Либералната общност е податлива на самосугестия, но войната и обедняването чукат по всяка романтична глава, като дойдат. Затова да се събудят и да не се излагат! Сладури!

Преди няколко години започнах политическо участие с няколко тези. Първата беше, че предстои война в Украйна. Това се потвърди, както знаем, макар да ми се смееха по студията. Втората беше, че зелената сделка ще унищожи Европа и действително така и стана. Също познах. За жалост. Третото беше, че ще има висока инфлация и тази инфлация отново се материализира и буквално прегази и обра гражданите в Европа, включително и в България.

Четвъртата беше за висок мигрантски натиск. А сега казвам, че е спешно да си върнем златните резерви, защото това, което предстои, са много висока инфлация и не дай си Боже увеличаване на военния натиск! (Познах и полягването на ППДБ в скута на Борисов и Пеевски. И тогава се хилеха. Невротици, сър!)

Така че всички прогнози не само са били верни, но и вече изискват действия. Действието е час по-скоро да си върнем златните резерви от Великобритания. Както сърби, поляци и унгарци. Както болшинството централни банки, които се готвят за кризи. Да правим излишъци в бюджта, не дефицити! И да инвестираме разумно.

Скараните с истината са тези дето не виждаха, че Франция е пред фалит!

Че зелената сделка е ад. Харесва ми какъв страх ги тресе. Но едно са се объркали. Че с вой в нета, ще уплашат другите хора, които вкараха в бурята на високите цени, енергийната бедност и войната. Няма да стане.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 0 Отговор
    Кога Чумата върне на ората децата.

    13:01 27.01.2026

  • 2 ще върнат менте злато

    18 0 Отговор
    ама те ги няма отадавна златните ни запаси

    англичаните са ги опоскали

    Коментиран от #7

    13:01 27.01.2026

  • 3 Режим на тока

    9 0 Отговор
    Днес Бойко спира няколко пъти тока кой ще прави бизнес в тази разруха.

    Коментиран от #8

    13:01 27.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Златните кюлчета в Англия са позлатен волфрам.Англичаните се опитаха да продадат нашите кюлчета на Китай но ги разкриха и ги върнаха.

    Коментиран от #31

    13:02 27.01.2026

  • 5 тоя дето го е пратил и родата му до 9 ко

    14 0 Отговор
    а защо държавното злато е във англия? на комуКУРА държи там?

    13:03 27.01.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    10 10 Отговор
    А вагоните със злато, които маскалите ни откраднаха 1944г., кога ще ни го върнат?

    Коментиран от #9

    13:03 27.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "ще върнат менте злато":

    Англичаните ги замениха с позлатен волфрам.Китайците пробиха малки дупчици в кюлчетата и излезе волфрам и ги върнаха.

    13:03 27.01.2026

  • 8 така трябва с трлоловете

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Режим на тока":

    стига рева ами си плати тока

    13:03 27.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    19 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Дънди Прешъс изнася вагони злато от България 30 години.И мед.

    Коментиран от #17

    13:04 27.01.2026

  • 10 Тити на Кака

    2 2 Отговор
    Ако ще си взимаме обратно златото от Британия най-добре би се справил г-н Бранков, той има опит в тази дейност и в партия България може отлично знаят това, мисля!

    13:08 27.01.2026

  • 11 Фон дер Миндер

    7 0 Отговор
    Абсолютно точен!!!

    13:09 27.01.2026

  • 12 Точен

    11 2 Отговор
    Най-голямата кражба е на мед. България е на второ място в Европа по запаси на мед на жител... Докато не бием шута на НАТО и ЕС, ще бъдем най-бедните и ограбени в Европа, повече от африканска държава!

    13:10 27.01.2026

  • 13 Трол

    5 0 Отговор
    Ще се върнат камъчета, опаковани със станиол.

    13:10 27.01.2026

  • 14 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 5 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното 🇪🇺👑

    13:12 27.01.2026

  • 15 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор
    Великобритания не е върнала на никого нищо.

    13:12 27.01.2026

  • 16 Честито ЕВРО

    2 1 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    13:13 27.01.2026

  • 17 Троляк

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Дънди оставя процент тук, а това което пратихме в москвата кога ще го върнат? Колко процента Москва даде. Освен това Дънди изнася това което е добила, тоест троляк, направила е инвестиция. Москвата прибра на готово. Прави разлика възрожденскамаймуно.

    Коментиран от #25, #32

    13:14 27.01.2026

  • 18 истината

    2 5 Отговор
    През 1988 година брутният вътрешен продукт (БВП) на България е бил приблизително 66,546 милиона щатски долара.

    През 2025 година номиналният БВП на България се очаква да бъде 127,924 милиона щатски долара с прогнозен икономически растеж от 3,0%. Тази цифра показва значителен напредък в икономическото представяне на страната в сравнение с 1988 година, дори и без тежката социалистическа индустрия от онова време.

    Коментиран от #20

    13:14 27.01.2026

  • 19 Любопитен

    6 2 Отговор
    България не може да си върне златото, защото то вече е собственост на ЕЦБ като залог за българското евро. Кредитите, които България е теглила и ще тегли от евросистемата се гарантират от това злато...

    Коментиран от #22, #30

    13:14 27.01.2026

  • 20 а на калпак

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "истината":

    През 1988 година БВП на глава от населението в България е бил приблизително 7,507 щатски долара. Тази стойност отразява икономическата ситуация преди прехода към пазарна икономика.

    През 2025 година БВП на глава от населението е проектиран да бъде около 20,426 щатски долара. Това представлява значителен растеж и подобрение в жизнения стандарт на населението в сравнение с 1988 година.

    13:14 27.01.2026

  • 21 Ганя Путинофила

    3 2 Отговор
    Тиквата кога ще върне кюлчетата?

    Коментиран от #23

    13:15 27.01.2026

  • 22 глупости

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Любопитен":

    ЕЦБ не е трезор.

    13:15 27.01.2026

  • 23 утре

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ганя Путинофила":

    Утре в 14.22 по Канал 3

    13:16 27.01.2026

  • 25 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Троляк":

    Дънди дава ли нефт за помидори и перец?

    13:21 27.01.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Къде потъна златото от
    "Колосална афера с 10 000 тона злато от волфрам!"
    🤔❓

    13:23 27.01.2026

  • 27 Гъба

    2 1 Отговор
    Кой е тоя и защо Факти го публикува. Редно ли е да ни занимавате с обърканите мисли на тоя човечец. На всичко отгоре Факти трие критиките към него.

    13:23 27.01.2026

  • 28 скучно и точка.

    2 1 Отговор
    Тоя червенокуфарев наследник живее в миналото и цитира някакви книги за икономически реалности от предишни времена... така или иначе всеки има право да си говори каквото иска в демокрацията друг е въпроса дали ще се случи реално! РЕАЛНО! К€рвана $и върви обаче кипейките кипят(напразн0)

    П.с. необезпечените долари и евро съставляват три четвърти от световните валутни потоци! живееме в най-добрите времена някога продължителността и качеството на живота нарастват навсякъде не само в въпросните държави

    13:24 27.01.2026

  • 30 Не става

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Любопитен":

    Лъжа вече не вървите.

    13:25 27.01.2026

  • 31 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ма ти верно си за Курило, нема ли кой да си те прибере вече?!

    13:25 27.01.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Троляк":

    Дънди НЕ оставя дори ПРОЦЕНТ,
    а жълти стотинки❗
    При това България НЕ знае какво и колко изнася Дънди❗
    Освен това в рудата има още десетина скъпи редки елементи❗
    А ти , ти дори несимаймуна‼️

    13:27 27.01.2026

  • 34 Историк

    1 0 Отговор
    Защо веднага премахвате истината? Сценариите на ДС-КГБ мафията пречат но развитието на страната, този човек е поредния БКП идеолог на отговорен пост, те други не пускат. Те мразят талантливите, образованите, придприемчивите,свободните по дух българи, защото такива хора са двигателят на обществото.Такива са били строителите на съвременна България, която за 30 години преди 140 години са направили чудеса в изграждането на европейска България. Сега 36 години поклонниците на Кремъл пречат на развитието на страната и края не се вижда. Родолюбието липса и националното предателство го наричат патриотизъм. Къде са нашите мили предци възрожденци, които дадоха живота си за България, а сега се подиграват със святото за всеки честен българин име Възраждане чрез кремълския партиен придатък в парламента?

    13:33 27.01.2026