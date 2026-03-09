"Лъжи ме, обичам те": България и спасителите

Българското общество скача от един политически спасител на друг, като нетърпеливо очаква от него да го излъже. Защо синдромът на спасителя все още е жив? Ивайло Нойзи Цветков обяснява:
Ние чакаме и чакаме някой да ни избави. Този някой обикновено е спуснат като deus ex machina ("бог от машината") в българската политика с огромното очакване да рестартира системата - впрочем винаги спуснат, а не се спуска сам. И сега в контекста на Радев е време да си дадем сметка за нещо важно - в това наше очакване на "спасител" хем има нещо детинско, хем е плод на култивираното през прехода усещане за повтарящ се национален и политически провал, щедро насърчаван и от самата политическа класа.
Чрез това усещане българското общество самичко обича да се вкарва в своеобразен когнитивен капан, при който има и сериозен елемент на самовиктимизация и самозаблуда тип "лъжи ме, обичам те".
Обществото, което иска да бъде излъгано
Помните вероятно предишните "спасители" - Симеон "Две", който се самоизпродуцира на крилете на крехкото разбиране за свобода и демокрация. След което събори единственото смислено правителство на прехода, помота се малко из политиката, обогатявайки определени "юпита", след което приключи като изключителен шотландски боец за няколко имота. Помните и спасителя с кожената тужурка Борисов, който елегантно напусна Долната земя, за да бъде възкачен до нещо като "баща на нацията", начело на най-голямата възможна клиентелистка партия в историята.
Но тук въпросът е дали наистина помните, защото синдромът на спасителя все още е жив. Чрез същите рибарски елементарни куки - когато стане наистина трудно, какво друго освен "спасител", който някак да рестартира в обществения софтуер усещането за ново начало.
И какво по-лесно от това обществото да клъвне на празна кукичка? Не за друго, а защото този колективен умствен срив отдавна е описан в психологията и далеч не само политическата. Познатата опасност всъщност е това общество да стане жертва на поредна лъжа, просто защото противно на логиката иска да бъде излъгано.
Ето колко е просто: синдромът на "удобната лъжа" е нещо, което податливият ум иска да чуе, и която да препотвърди неговата тревожност от свят и реалност, с които не може или отказва да се справи. Това е състояние, в което нашият среден избирател приоритизира своя емоционален комфорт за сметка на разбирането на реалността. "Не ми казвай, не искам да знам и не ме интересува" - класически опит за избягване на тревожността, на вътрешния конфликт или депресията. Тук някъде се корени и когнитивният избирателен капан, за който говоря - човек е способен да приеме за чиста монета т. нар. psеudologia fantastica или патологичните лъжи и обещания на "спасителя". Без да знае, че въпросният вероятно се саморазказва през позитивни псевдонаративи тип "аз ще изчистя олигархията".
От какво произлиза тази психологическа слабост?
А защо сме толкова податливи на това? Моето обяснение: обща психологическа слабост, наследена от колективистичната култура и затворена груповост в родата. Нуждата да бъдеш лъган - дори когато го подозираш - е силна квазиемоция, описана още от Юнг като част от "колективното несъзнавано" и свързана с неспособността да оцениш реалността като нетравматична.
То е вид когнитивно-емоционален и самоналожен комфорт, при който не поемаш отговорност за нищо и никога не си виновен - "и този ни излъга накрая, няма да му гласуваме". Съответно сваляш и отричаш пред себе си самото гражданско право, защото си бил излъган или си се самоизлъгал. Оттам и голяма част от 60-те процента негласуващи напоследък. Да видим наистина, точно в разгара на дигиталната ера каква част от българското общество е склонно да хвърли хайвера на доверието си към поредния "спасител".
И доколко пак сме "племенни", плюс заучената ни склонност към конформизъм, защото образът на "спасителя" е и семиотичен - той е здрава ръка, той гледа строго, обещава всичко и знае, че няма обществена корективна система, която да му търси отговорност. Когато и да е било.
Има ли изход?
Излазът от тази наша колективна глупост? Ще е бавен, докато губим време в престорен гняв, най-вече в социалните мрежи, докато някак поколенчески ти е записано в "софтуера", че трябва бързо да се ослушаш и да тръгнеш след предполагаемия силен.
Оттам и вечната фрустрация, когато натоварваш с фантастични очаквания поредния "спасител" без реалистичен поглед в бъдещето, като ли нов общонационален проект или поне наратив. Добра новина тук не се очертава.
Защото резултатът обикновено е поредната българска политическа бангаранга.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
17 Липсата на Ясен Поглед За Нищата !
Държи обикновените хора !
Далеч от Желения Резултат !
Нещото Което Трябва Да Направят Сами !
А За да Го Направят !
Трябва да знаеш Какво да искаш !
За Да Стане !
10:14 09.03.2026
18 Две Заблуди !
На Дърти Мошеници !
10:16 09.03.2026
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Като изключим неговия алкошизо псевдо интелектуален стил на изразяване е абсолютно точен в оценката си ...да не повярваш Носле , но и от мене плюс !!!? Радуйся народе ....
До коментар #14 от "Дориана":забрави ППДБ - хора на субстанции и с влечение към екстравагантното.
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
УЖ МЪЖ , ПЪК НИКОГА НЕ ГОВОРИ ЗА МАДЖО , МАРГИНИТЕ , ПАШАТА , БОЙКО ОТ СИК
.....
ПРИМЕР - ВАСИЛ ВЕЛЕВ И СПАС ВИДЕВ ЗАТВАРЯТ АКУМУЛАТОРНИЯ ЗАВОД В ПАЗАРДЖИК
......
И ДВАМАТА СА СЪДРУЖНИЦИ НА ДЪЩЕРЯТА , ПЛЕМЕННИЦАТА И ЖЕНАТА НА МАДЖО И ДЪЩВРЯТА НА ГЕН.ГОЦЕВ В МНОЖЕСТВО ФИРМИ
И БАНКАТА НА МАФИЯТА
......
ЩО ШУМОЛЯКА НЕ МОЖЕ ДА ГО КАЖЕ ТОВА НА ГЛАС?
ЗАЩОТО НЕ Е. МЪЖ И ГО Е СТРАХ !:)
Коментиран от #25
10:23 09.03.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЪЛНА ОТ КАТЕРИЦАТА НА ЖЕНАТА НА ЮСУФ ХИМЛЕР
. ......
НО ВСЪЩНОСТ ТЕ СА ВЪЛНА ОТ ДУПЕТО НА ТУРЧИНА
....
КОЙТО СТАНА МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПРОВИНЦИЯ БАДЕН - ВЮТЕНБУРГ :)
10:30 09.03.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
Коментиран от #36
10:33 09.03.2026
31 Ей, “ФАКТИ”,
Освен ако тайно не работите за Радев… защото с тези нелепи материали “анти Радев” му наливате електорат.
10:34 09.03.2026
32 Българин
Ще минат 300 или 500 години и хората отнов ще си я спомнят и нещата ще се наредят.
До тогава ще търсим някой, който "да ни оправи".
10:36 09.03.2026
10:44 09.03.2026
35 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Любопитен":Много червени олигарси има около Радев.
10:44 09.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Някой
До коментар #2 от "Хаха":Да си коментира любимият Челси по футболни телевизии и да не се занимава с политика.
10:46 09.03.2026
40 Копейкин Костя
До коментар #34 от "Някой":Верно?
Значи да забраним НПО -русофили за България? , НПО форум България-Русия? М?
10:48 09.03.2026
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #36 от "Румен Решетников":НОЙЗИ СИ Е ШУМКАР - САМО ШУМ ПРАВИ :)
......
ЗАБРАВИ ЧЕ СЪМ АМЕРИКАНЕЦ ;)
10:50 09.03.2026
49 Реалист
11:03 09.03.2026
50 Реалист
До коментар #45 от "Скокливец":Фатмака нали за това вкара машините на Мадуро в действие, за да поддържа тази ИЗмама на изборите и без мъртвите души. Всичко е планирано и режисирано, на такъв оскотял БГ народ не е трудно да се приложи...
11:06 09.03.2026
