"Лъжи ме, обичам те": България и спасителите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Българското общество скача от един политически спасител на друг, като нетърпеливо очаква от него да го излъже. Защо синдромът на спасителя все още е жив? Ивайло Нойзи Цветков обяснява:

Ние чакаме и чакаме някой да ни избави. Този някой обикновено е спуснат като deus ex machina ("бог от машината") в българската политика с огромното очакване да рестартира системата - впрочем винаги спуснат, а не се спуска сам. И сега в контекста на Радев е време да си дадем сметка за нещо важно - в това наше очакване на "спасител" хем има нещо детинско, хем е плод на култивираното през прехода усещане за повтарящ се национален и политически провал, щедро насърчаван и от самата политическа класа.

Чрез това усещане българското общество самичко обича да се вкарва в своеобразен когнитивен капан, при който има и сериозен елемент на самовиктимизация и самозаблуда тип "лъжи ме, обичам те".

Обществото, което иска да бъде излъгано

Помните вероятно предишните "спасители" - Симеон "Две", който се самоизпродуцира на крилете на крехкото разбиране за свобода и демокрация. След което събори единственото смислено правителство на прехода, помота се малко из политиката, обогатявайки определени "юпита", след което приключи като изключителен шотландски боец за няколко имота. Помните и спасителя с кожената тужурка Борисов, който елегантно напусна Долната земя, за да бъде възкачен до нещо като "баща на нацията", начело на най-голямата възможна клиентелистка партия в историята.

Но тук въпросът е дали наистина помните, защото синдромът на спасителя все още е жив. Чрез същите рибарски елементарни куки - когато стане наистина трудно, какво друго освен "спасител", който някак да рестартира в обществения софтуер усещането за ново начало.

И какво по-лесно от това обществото да клъвне на празна кукичка? Не за друго, а защото този колективен умствен срив отдавна е описан в психологията и далеч не само политическата. Познатата опасност всъщност е това общество да стане жертва на поредна лъжа, просто защото противно на логиката иска да бъде излъгано.

Ето колко е просто: синдромът на "удобната лъжа" е нещо, което податливият ум иска да чуе, и която да препотвърди неговата тревожност от свят и реалност, с които не може или отказва да се справи. Това е състояние, в което нашият среден избирател приоритизира своя емоционален комфорт за сметка на разбирането на реалността. "Не ми казвай, не искам да знам и не ме интересува" - класически опит за избягване на тревожността, на вътрешния конфликт или депресията. Тук някъде се корени и когнитивният избирателен капан, за който говоря - човек е способен да приеме за чиста монета т. нар. psеudologia fantastica или патологичните лъжи и обещания на "спасителя". Без да знае, че въпросният вероятно се саморазказва през позитивни псевдонаративи тип "аз ще изчистя олигархията".

От какво произлиза тази психологическа слабост?

А защо сме толкова податливи на това? Моето обяснение: обща психологическа слабост, наследена от колективистичната култура и затворена груповост в родата. Нуждата да бъдеш лъган - дори когато го подозираш - е силна квазиемоция, описана още от Юнг като част от "колективното несъзнавано" и свързана с неспособността да оцениш реалността като нетравматична.

То е вид когнитивно-емоционален и самоналожен комфорт, при който не поемаш отговорност за нищо и никога не си виновен - "и този ни излъга накрая, няма да му гласуваме". Съответно сваляш и отричаш пред себе си самото гражданско право, защото си бил излъган или си се самоизлъгал. Оттам и голяма част от 60-те процента негласуващи напоследък. Да видим наистина, точно в разгара на дигиталната ера каква част от българското общество е склонно да хвърли хайвера на доверието си към поредния "спасител".

И доколко пак сме "племенни", плюс заучената ни склонност към конформизъм, защото образът на "спасителя" е и семиотичен - той е здрава ръка, той гледа строго, обещава всичко и знае, че няма обществена корективна система, която да му търси отговорност. Когато и да е било.

Има ли изход?

Излазът от тази наша колективна глупост? Ще е бавен, докато губим време в престорен гняв, най-вече в социалните мрежи, докато някак поколенчески ти е записано в "софтуера", че трябва бързо да се ослушаш и да тръгнеш след предполагаемия силен.

Оттам и вечната фрустрация, когато натоварваш с фантастични очаквания поредния "спасител" без реалистичен поглед в бъдещето, като ли нов общонационален проект или поне наратив. Добра новина тук не се очертава.

Защото резултатът обикновено е поредната българска политическа бангаранга.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.