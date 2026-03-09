Новини
"Лъжи ме, обичам те": България и спасителите

"Лъжи ме, обичам те": България и спасителите

9 Март, 2026 10:01 1 309 54

  • румен радев-
  • продължаваме промяната-
  • герб-
  • бойко борисов-
  • възраждане-
  • делян пеевски-
  • има такъв народ

Чрез това усещане българското общество самичко обича да се вкарва в своеобразен когнитивен капан, при който има и сериозен елемент на самовиктимизация и самозаблуда

"Лъжи ме, обичам те": България и спасителите - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Българското общество скача от един политически спасител на друг, като нетърпеливо очаква от него да го излъже. Защо синдромът на спасителя все още е жив? Ивайло Нойзи Цветков обяснява:

Ние чакаме и чакаме някой да ни избави. Този някой обикновено е спуснат като deus ex machina ("бог от машината") в българската политика с огромното очакване да рестартира системата - впрочем винаги спуснат, а не се спуска сам. И сега в контекста на Радев е време да си дадем сметка за нещо важно - в това наше очакване на "спасител" хем има нещо детинско, хем е плод на култивираното през прехода усещане за повтарящ се национален и политически провал, щедро насърчаван и от самата политическа класа.

Чрез това усещане българското общество самичко обича да се вкарва в своеобразен когнитивен капан, при който има и сериозен елемент на самовиктимизация и самозаблуда тип "лъжи ме, обичам те".

Обществото, което иска да бъде излъгано

Помните вероятно предишните "спасители" - Симеон "Две", който се самоизпродуцира на крилете на крехкото разбиране за свобода и демокрация. След което събори единственото смислено правителство на прехода, помота се малко из политиката, обогатявайки определени "юпита", след което приключи като изключителен шотландски боец за няколко имота. Помните и спасителя с кожената тужурка Борисов, който елегантно напусна Долната земя, за да бъде възкачен до нещо като "баща на нацията", начело на най-голямата възможна клиентелистка партия в историята.

Но тук въпросът е дали наистина помните, защото синдромът на спасителя все още е жив. Чрез същите рибарски елементарни куки - когато стане наистина трудно, какво друго освен "спасител", който някак да рестартира в обществения софтуер усещането за ново начало.

И какво по-лесно от това обществото да клъвне на празна кукичка? Не за друго, а защото този колективен умствен срив отдавна е описан в психологията и далеч не само политическата. Познатата опасност всъщност е това общество да стане жертва на поредна лъжа, просто защото противно на логиката иска да бъде излъгано.

Ето колко е просто: синдромът на "удобната лъжа" е нещо, което податливият ум иска да чуе, и която да препотвърди неговата тревожност от свят и реалност, с които не може или отказва да се справи. Това е състояние, в което нашият среден избирател приоритизира своя емоционален комфорт за сметка на разбирането на реалността. "Не ми казвай, не искам да знам и не ме интересува" - класически опит за избягване на тревожността, на вътрешния конфликт или депресията. Тук някъде се корени и когнитивният избирателен капан, за който говоря - човек е способен да приеме за чиста монета т. нар. psеudologia fantastica или патологичните лъжи и обещания на "спасителя". Без да знае, че въпросният вероятно се саморазказва през позитивни псевдонаративи тип "аз ще изчистя олигархията".

От какво произлиза тази психологическа слабост?

А защо сме толкова податливи на това? Моето обяснение: обща психологическа слабост, наследена от колективистичната култура и затворена груповост в родата. Нуждата да бъдеш лъган - дори когато го подозираш - е силна квазиемоция, описана още от Юнг като част от "колективното несъзнавано" и свързана с неспособността да оцениш реалността като нетравматична.

То е вид когнитивно-емоционален и самоналожен комфорт, при който не поемаш отговорност за нищо и никога не си виновен - "и този ни излъга накрая, няма да му гласуваме". Съответно сваляш и отричаш пред себе си самото гражданско право, защото си бил излъган или си се самоизлъгал. Оттам и голяма част от 60-те процента негласуващи напоследък. Да видим наистина, точно в разгара на дигиталната ера каква част от българското общество е склонно да хвърли хайвера на доверието си към поредния "спасител".

И доколко пак сме "племенни", плюс заучената ни склонност към конформизъм, защото образът на "спасителя" е и семиотичен - той е здрава ръка, той гледа строго, обещава всичко и знае, че няма обществена корективна система, която да му търси отговорност. Когато и да е било.

Има ли изход?

Излазът от тази наша колективна глупост? Ще е бавен, докато губим време в престорен гняв, най-вече в социалните мрежи, докато някак поколенчески ти е записано в "софтуера", че трябва бързо да се ослушаш и да тръгнеш след предполагаемия силен.

Оттам и вечната фрустрация, когато натоварваш с фантастични очаквания поредния "спасител" без реалистичен поглед в бъдещето, като ли нов общонационален проект или поне наратив. Добра новина тук не се очертава.

Защото резултатът обикновено е поредната българска политическа бангаранга.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаха

    26 6 Отговор
    Нойзи го е срам от нормална българска фамилия, но ще учи на родолюбието...

    Коментиран от #13, #39

    10:02 09.03.2026

  • 3 Резидента

    15 17 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    10:03 09.03.2026

  • 4 Новият стар шарлатанин

    28 11 Отговор
    Лицемер е този. Подготвя нова сглобка.

    10:05 09.03.2026

  • 5 Пич

    25 4 Отговор
    Нойзи !!! Ма ти и докато работиш, къркаш бе, момче !!! Не само докато шофираш !!!

    10:07 09.03.2026

  • 6 хехе

    24 5 Отговор
    тоя пияница пак се е изтропал във вмирисаното гьобелсзеле.

    10:07 09.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 торба с хитрини

    11 2 Отговор
    ченгеджийската бг мутро-демокрация бърка в мен от 36г,и все ни оправя!

    10:10 09.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Гласувайте за Росен Миленов и Движение на непартийните кандидати.Там са истински хора.

    Коментиран от #16

    10:10 09.03.2026

  • 10 ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ И ПРЕДИ ДНИ

    6 3 Отговор
    Написахте нещо не точно по лека дума е от лъжа. Съвети давате ама от вашите псевдо демократи крадливи ни писна. РАДЕВ Е ДРУГА ПИСТА И ЩЕ СЕ ВИДИ. ИЗЧАКАЙТЕ ЗЕЛКИ И ТОГАВА АКО ТРЯБВА ПИШЕТЕ КАКВО СИ ЩЕТЕ. И ЗАПОВЯДАЙТЕ НА БОБ СЪС ЗЕЛЕ ХЕМ ЩЕ ПОУМНЕЕТЕ ХЕМ ЩЕ ВИ ОЛЕКНЕ.

    10:11 09.03.2026

  • 11 Допълнение

    9 2 Отговор
    "...Този някой Нойзи обикновено е спуснат като deus ex machina ("бог от машината") в българската политика (журналистика)..."

    10:11 09.03.2026

  • 12 Бай Той

    7 8 Отговор
    Румен Радев - 47,7%

    10:13 09.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дориана

    11 7 Отговор
    Българския народ е изтормозен от кражби, корупция от олигарси , полицейщина, рекети, от предателствата на ИТН и БСП ОЛ. от завладени МВР , Съд и Прокуратура от създателите и проводниците на Завладяната държава. За да си върне Завладяната държава в нова Просперираща България трябва да има Спасител, който ще се опълчи на ГЕРБ/ СДС, ДПС Ново Начало,ИТН, БСП ОЛ.

    Коментиран от #23

    10:13 09.03.2026

  • 15 Румен Решетников

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "да ве да":

    Слушам само какво казва трезвеникът Румен Петков!!! 😀

    10:14 09.03.2026

  • 16 Любопитен

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ей черпак, нали беше с Президента. Истинския мъж е твърд в отсояванията си. А другите които си сменят мнението на всеки 5 минути носят полички.

    Коментиран от #35

    10:14 09.03.2026

  • 17 Липсата на Ясен Поглед За Нищата !

    6 2 Отговор
    Липсата на Ясен Поглед За Нищата !

    Държи обикновените хора !

    Далеч от Желения Резултат !

    Нещото Което Трябва Да Направят Сами !

    А За да Го Направят !

    Трябва да знаеш Какво да искаш !

    За Да Стане !

    10:14 09.03.2026

  • 18 Две Заблуди !

    3 1 Отговор
    Две Заблуди !

    На Дърти Мошеници !

    10:16 09.03.2026

  • 19 Абе

    6 2 Отговор
    Важното е, че кикитата и бако никой вече не ги смята за спасители

    10:18 09.03.2026

  • 20 Опа

    10 7 Отговор
    Радев не е нито русофил, нито американофил. Той е обикновен схемаджия и защитник на интерасите на няколко български олигарха.

    10:20 09.03.2026

  • 21 Сила

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Като изключим неговия алкошизо псевдо интелектуален стил на изразяване е абсолютно точен в оценката си ...да не повярваш Носле , но и от мене плюс !!!? Радуйся народе ....

    10:20 09.03.2026

  • 22 Боко праните гащи

    11 6 Отговор
    Тоя зелен чорап Радев как ме дразни

    10:21 09.03.2026

  • 23 Дали не ;)

    15 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    забрави ППДБ - хора на субстанции и с влечение към екстравагантното.

    10:21 09.03.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    ПУДЕЛА НОЙЗИ ПАК СЕ Е ОТПУШИЛ
    ......
    УЖ МЪЖ , ПЪК НИКОГА НЕ ГОВОРИ ЗА МАДЖО , МАРГИНИТЕ , ПАШАТА , БОЙКО ОТ СИК
    .....
    ПРИМЕР - ВАСИЛ ВЕЛЕВ И СПАС ВИДЕВ ЗАТВАРЯТ АКУМУЛАТОРНИЯ ЗАВОД В ПАЗАРДЖИК
    ......
    И ДВАМАТА СА СЪДРУЖНИЦИ НА ДЪЩЕРЯТА , ПЛЕМЕННИЦАТА И ЖЕНАТА НА МАДЖО И ДЪЩВРЯТА НА ГЕН.ГОЦЕВ В МНОЖЕСТВО ФИРМИ
    И БАНКАТА НА МАФИЯТА
    ......
    ЩО ШУМОЛЯКА НЕ МОЖЕ ДА ГО КАЖЕ ТОВА НА ГЛАС?
    ЗАЩОТО НЕ Е. МЪЖ И ГО Е СТРАХ !:)

    Коментиран от #25

    10:23 09.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Георги

    7 1 Отговор
    нойзито пак е имал прозрения, дано само не шофира след тях, че му е навик и ще трябва пак да му спасяват колата.

    10:29 09.03.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    НЯКОИ ХОРА СИ МИСЛЯТ ЧЕ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ - ГЕРМАНСКАТА ВЪЛНА Е
    ВЪЛНА ОТ КАТЕРИЦАТА НА ЖЕНАТА НА ЮСУФ ХИМЛЕР
    . ......
    НО ВСЪЩНОСТ ТЕ СА ВЪЛНА ОТ ДУПЕТО НА ТУРЧИНА
    ....
    КОЙТО СТАНА МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
    ПРОВИНЦИЯ БАДЕН - ВЮТЕНБУРГ :)

    10:30 09.03.2026

  • 28 Няма никакви спасители

    9 3 Отговор
    Излъга стадото преди години и сега си фантазира, че отново ще успее да лъже и бяга от отговорност. Събира всякакви от различни партии, никаква ясна програма няма по ключови въпроси.

    10:32 09.03.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    НОЙЗИ НА АНГЛИЙСКИ ЗНАЧИ ШУМКАР :)
    .....

    Коментиран от #36

    10:33 09.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ей, “ФАКТИ”,

    4 1 Отговор
    Вие по дневен режим ли смятате да пускате ЕЖЕДНЕВНО глу-постите на платените умнокрасавци от Дойче зеле? Засрамете се!

    Освен ако тайно не работите за Радев… защото с тези нелепи материали “анти Радев” му наливате електорат.

    10:34 09.03.2026

  • 32 Българин

    5 1 Отговор
    Има една приказна за Неволята. Просто на времето я забраниха и от тогава никой не я е чел и не я знае.
    Ще минат 300 или 500 години и хората отнов ще си я спомнят и нещата ще се наредят.
    До тогава ще търсим някой, който "да ни оправи".

    10:36 09.03.2026

  • 33 Хеми значи вазелин

    3 1 Отговор
    Мунчо е още от същия модел, но само за да се отбият досегашните преяли кърлежи Тикви, Прасета и ПeПеДeБили ще хвърля за Мунчо Тримореца.

    10:43 09.03.2026

  • 34 Някой

    2 2 Отговор
    Дойче Пропаганда трябва да бъде забранена в България. Както и чуждото финансиране на НПО-та, партии и вероизповедания.

    Коментиран от #40

    10:44 09.03.2026

  • 35 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Любопитен":

    Много червени олигарси има около Радев.

    10:44 09.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Име

    1 0 Отговор
    Много интересно, как този хубостник не споменава Боко тиквуна като "спасител"!

    10:45 09.03.2026

  • 39 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Да си коментира любимият Челси по футболни телевизии и да не се занимава с политика.

    10:46 09.03.2026

  • 40 Копейкин Костя

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    Верно?
    Значи да забраним НПО -русофили за България? , НПО форум България-Русия? М?

    10:48 09.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Румен Решетников":

    НОЙЗИ СИ Е ШУМКАР - САМО ШУМ ПРАВИ :)
    ......
    ЗАБРАВИ ЧЕ СЪМ АМЕРИКАНЕЦ ;)

    10:50 09.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 непротестиращ

    4 1 Отговор
    Който иска да бъде излъган си е негов проблем! Още когато доведоха Румен Радев за президент и го показаха, този човек не ми хареса! И това се потвърди през последните 9 години! Хора, отворете си очите, ако не искате да бъдете лъгани и гласувайте по съвест!

    10:57 09.03.2026

  • 45 Скокливец

    1 1 Отговор
    "Българското общество скача". То щото много "скача", затова избирателната активност е под 20% последните 20 години и реално изборите са Измама и управляващите са самозванци взели властта чрез Измама. Пак добре, че са мъртвите души, че да изкарат резултат близо до 30%. Близо милион и половина са отдавна починалите, но все още гласуващи, това ако не е измама, кое е? Лично аз не вярвам, че масовото гласуване ще поправи тази Измама. Ако има масово гласуване, просто ще направят масова Измама вождовете и пак ще си нагласят резултатите

    Коментиран от #50

    10:58 09.03.2026

  • 46 защото

    0 0 Отговор
    Българина си търси "спасителя" за да го обвинява накрая за собствените си неудачи.

    10:59 09.03.2026

  • 47 БеГемот

    1 0 Отговор
    А,наздрави!

    11:01 09.03.2026

  • 48 време е да изхвърлим боклука

    2 1 Отговор
    Пак жалка пропаганда от медия на чужда държава.Радев много им бърка в здравето.

    11:01 09.03.2026

  • 49 Реалист

    1 0 Отговор
    Ако сега гласува за Фатмака този наивен БГ народ, то никой няма да може му помогне! Всеки народ си заслужава съдбата и управниците, ние не правим изключение...

    11:03 09.03.2026

  • 50 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Скокливец":

    Фатмака нали за това вкара машините на Мадуро в действие, за да поддържа тази ИЗмама на изборите и без мъртвите души. Всичко е планирано и режисирано, на такъв оскотял БГ народ не е трудно да се приложи...

    11:06 09.03.2026

  • 51 Абе

    1 0 Отговор
    ноези налей си с марчето по едно,че рачков хвърля око

    11:09 09.03.2026

  • 52 провинциалист

    0 0 Отговор
    Когато на някои места се научат, че в българския език е прието прякорите да се пишат след името и с тире (като Георги Георгиев - Гец, лека му пръст, голям актьор беше), може и да се обърне някакво внимание на остатъка от написаното.

    11:09 09.03.2026

  • 53 Е,бравос

    0 0 Отговор
    А защо в некролога на Спасителите са пропуснати едни мишоци(шарлатани, според Баща им)??? Те танцуваха малко,но като изтървани слончета в магазин "Сваровски".

    11:13 09.03.2026

  • 54 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.