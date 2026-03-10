Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Отчужденият син на Митьо Пищова му направи панихида година след смъртта му

10 Март, 2026 12:58 783 5

Приживе двамата не бяха близки, но синът на бохема бе сред малцината, които си спомниха за него

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парадоксална ситуация беляза годишнината от смъртта на колоритния великотърновец Димитър Маринов, по-известен като Митьо Пищова. Панихида за него организира именно синът му Юлиан Маринов – човекът, с когото приживе не поддържаха близки отношения.

Според хора от обкръжението на шоумена церемонията е била скромна и на нея присъствали малко хора. Част от приятелите на Пищова дори разбрали със закъснение за заупокойната служба и не успели да присъстват, пише Шоу Блиц.

Любопитен детайл е, че през годините около Митьо Пищова винаги имаше много хора – приятели, познати и десетки манекенки, които участваха в неговите конкурси за красота и често го придружаваха по събития и пътувания из страната. След смъртта му обаче повечето от тях не се появили нито на опелото, нито на годишнината.

Хора от близкия му кръг разказват, че Пищова често е вярвал, че ще бъде помнен дълго и че много хора ще идват на гроба му. Дори имал идея до паметника му да бъде поставена мраморна пейка, на която приятели и познати да сядат, когато идват да го почетат.

Още години преди кончината си той обсъждал с приятели и подробности около собственото си погребение. Искал да бъде погребан в Арбанаси и планирал сам да закупи място за гроб и да организира бъдещия си паметник. В крайна сметка не успял да реализира тези намерения.

В последните години от живота си Димитър Маринов имаше сериозни здравословни проблеми и неколкократно беше приеман в болница във Велико Търново. Въпреки това до последно изразяваше надежди, че ще успее да се възстанови и отново да води активен живот.

Митьо Пищова остава една от най-колоритните фигури в светските среди у нас – човек, който години наред привличаше вниманието със своя нестандартен стил на живот, участия в телевизионни предавания и организиране на конкурси за красота. Година след смъртта му обаче се оказва, че най-важният жест в негова памет е дошъл от човек, с когото отношенията им дълго време са били сложни – неговия син Юлиан.


  • 1 Гуньо Простиа

    2 0 Отговор
    Познавам сина му. Свестен е. Познавах и пищова. Палячо. Никога не е бил фактор в Търново

    13:03 10.03.2026

  • 2 Мнооого сте проссти

    2 0 Отговор
    На български език няма такъв израз отчужден син, зет, сват, нито брат!

    13:07 10.03.2026

  • 3 честен ционист

    0 1 Отговор
    Бай Дончо трябваше лично да дойде да почете добрия си другар в приключенията. Ако Ганчо беше навремето далновиден, би сложил Бат Митьо Пищова за президент вместо оня набеден льотчик и сега вместо Бай Донча да се е подмишкосал с Орбан да е първи хавер с Ганчо, да няма визи, да сте на USD, вместо това пробито евро, сметките ви за ток да са като щатските, а на бензиностанциите да пълнят в галони вместо литри. Лека му пръст на Митьо.

    13:08 10.03.2026

  • 4 батвесо

    0 0 Отговор
    Когато си известен и още повече ако имаш пари, около тебе се навъртат доста хора. Умреш ли, всички те забравят.

    Коментиран от #5

    13:11 10.03.2026

  • 5 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "батвесо":

    Жив скъсаняк е бил тоя, само приказки и опити за псевдо мутреене. Добре че брат му го е издържал с автосервиза.

    13:19 10.03.2026