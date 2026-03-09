Домакинство с фотоволтаици с нова висока сметка

Жител на бургаското село Твърдица, който твърди, че е получил завишена сметка за ток, въпреки че има монтирана соларна система за производство на електричество в дома си, получи повторно висока сметка за ток. Георги Димитров още тогава заяви,че ще подаде жалба до КЕВР и ще търси правата си по съдебен път, съобщава Нова тв.

„Новата ми сметка е 147 евро. На 10 февруари подадох жалба в EVN и до този ден нямам отговор. На 21 февруари подадох жалба и до КЕВР, а отговор отново няма. Жалбата до Комисията обаче се подава много трудно. Това се случва през портала на КЕВР, тя се сваля от сайта им на Word файл, след това форматът ѝ трябва да се смени в pdf”, обясни Димитров.

По думите му, ако човек няма електронен подпис, то той не може да подаде подобна жалба. Цялата тази процедура на Георги му е отнела 45 минути.

„На 12 март от 18 ч. се събираме пред общината на протест с искания за ново ръководство на КЕВР и ревизия на трите енергийни дружества. След това чакаме протестите в София, както и национални демонстрации”, каза Димитров.

От EVN заявяват, че всички жалби, които са пристигнали при тях, се разглеждат в срока, обявен да общите условия. Когато има жалба и до КЕВР, са длъжни да предоставят всички необходими данни за съответната партида.