Домакинство с фотоволтаици с нова висока сметка

9 Март, 2026 08:20 3 270 54

  • твърдица-
  • соларна система-
  • кевр-
  • жалба

Жител на бургаското село Твърдица, който твърди, че е получил завишена сметка за ток, въпреки че има монтирана соларна система за производство на електричество в дома си, получи повторно висока сметка за ток. Георги Димитров още тогава заяви,че ще подаде жалба до КЕВР и ще търси правата си по съдебен път, съобщава Нова тв.

„Новата ми сметка е 147 евро. На 10 февруари подадох жалба в EVN и до този ден нямам отговор. На 21 февруари подадох жалба и до КЕВР, а отговор отново няма. Жалбата до Комисията обаче се подава много трудно. Това се случва през портала на КЕВР, тя се сваля от сайта им на Word файл, след това форматът ѝ трябва да се смени в pdf”, обясни Димитров.

По думите му, ако човек няма електронен подпис, то той не може да подаде подобна жалба. Цялата тази процедура на Георги му е отнела 45 минути.

„На 12 март от 18 ч. се събираме пред общината на протест с искания за ново ръководство на КЕВР и ревизия на трите енергийни дружества. След това чакаме протестите в София, както и национални демонстрации”, каза Димитров.

От EVN заявяват, че всички жалби, които са пристигнали при тях, се разглеждат в срока, обявен да общите условия. Когато има жалба и до КЕВР, са длъжни да предоставят всички необходими данни за съответната партида.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    14 91 Отговор
    Този Ганчо, какво иска, сметката да му е отрицателна ли зимата?

    Коментиран от #7, #11, #26

    08:23 09.03.2026

  • 2 Реалностите

    82 3 Отговор
    Просто енергото му калкулират и крадат тока, който сам си е произвел с волтаиците!
    Никой не може да бъде независим в днешния свят!

    08:24 09.03.2026

  • 3 Някой

    42 3 Отговор
    Може да не са направили преобръщане лева-евро и сметки от 147 лева да стават 147 евро.

    Коментиран от #6

    08:24 09.03.2026

  • 4 Българин

    59 2 Отговор
    Време е да наритамр тея мръсни узурпатори на родината ни! Нека да има и съд за виновните!

    08:26 09.03.2026

  • 5 В град София

    37 1 Отговор
    От 200 на 1000 лв е моята.

    Коментиран от #13

    08:26 09.03.2026

  • 6 Правилно

    22 2 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    1 лев = 1 € = 1 левро

    08:27 09.03.2026

  • 7 Ужас

    32 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ти си не само "честен ционист" (каква ирония!), но и АДВОКАТ НА ДЯВОЛА!

    08:27 09.03.2026

  • 8 Даниел

    44 3 Отговор
    Интересно,но никой експерт не коментира,че когато напрежението не е 220 волта всички домакински електроуреди завишават потреблението си особено климатици и термопомпи поддържащи определени градуси в помещение?

    08:30 09.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    10 39 Отговор
    Фотоволтаиците през зимата не произвеждат нищо. 147 евро е нормална сметка ако се отопляват на електричество. Дори е много малка.

    Коментиран от #18, #38

    08:31 09.03.2026

  • 10 Туин Пийкс

    25 4 Отговор
    Преувеличават се както производството на фотоволтаиците, така и икономичността на климатици и други ел уреди !
    Не ви харесва истината знам, ама от години се захранвате с лъжи и започна да ви харесва !

    08:31 09.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тук не е Москва

    32 4 Отговор
    На фона на тез доходи , тез сметки не са нормални тука не вземаме по 2000-3000 евро на месец. В Русия дет било много тежко сигурно тока им е стотинки. Докога ве

    08:34 09.03.2026

  • 13 Голя лук

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "В град София":

    Та като си в София що ? Или ти е много !?
    200 лева ако плащах за отопление на месец щях да подскачам от радост ! Не са те отчитали вярно и като се вдигна шума са те изравнили ! Други години са го правили вероятно по плавно.

    Коментиран от #17

    08:36 09.03.2026

  • 14 Ниско напрежение

    33 3 Отговор
    Така ни ограбват:
    Напрежението, което подават е много ниско и непрекъснато играе. Купих чисто нов маслен радиатор и в определени часове от деня не може да бъде докоснат на някои места, от високата температура. В останалите часове едва грее и съвсем спокойно може да се пипа, защото е просто хладък. И не, не защото загрява и почива, а това е с часове. Никога досега не ми се е случвало такова нещо, а цял живот ползвам маслени радиатори. Дори точно затова купих нов, защото като почна предишния да прави така, реших, че е вече твърде стар и му е дошло времето. Новият е в същото положение. Напрежението е причината. Така ни товарят сметките за ток, освен дигиталните манипулации.

    Коментиран от #47

    08:40 09.03.2026

  • 15 ШЕФА

    37 6 Отговор
    Не се чудете на високите сметки,тока произведен от АЕЦ Козлодуй отива на себестойност за Украйна,а разликата я доплащаме ние.За това е виновен и отговорен престъпника и българоубиец Тулупа,Главатар на ОПГ ГРОБ и най отявлен ФАШИСТ,който подарява енергия,оръжие и тн държавна собственост все едно са му бащиния.Отделно на това,доказано е че в България корупцията в енергетиката е най висока от цяла Европа,около един милиард годишно,и до сега в затвора няма никой !!!!!!!!!!!!

    08:42 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 В град София

    28 4 Отговор

    До коментар #13 от "Голя лук":

    Естествено, че 1000 лв е много. Години наред беше 200 лв. Няма как да скочи на 1000 без помощта им. Нормален ли си? Градът го уточнявам за справка. И това, че живея в София, не означава, че съм милионер. Ако не ти е известно, хората тук взимат под 2000 лв под 1000 евро) заплати, не са богаташи.

    Коментиран от #53

    08:44 09.03.2026

  • 18 Не се напъвай!

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Няма да те разберат. Слънчеви дни, облаци ... Лятото зареждам акумулатор с фотоволтаик за 4ч. Зимата и за един ден не става. И едно е да съхраняваш, а друго да продаваш.

    Коментиран от #28

    08:45 09.03.2026

  • 19 Ппп

    23 1 Отговор
    Абе да попитам, на толкова много инсталирани ВЕИ-та, дето правят ток без пари от слънцето водата и вятъра, защо сметките станаха още по-високи? Нали трябваше тока да поевтинее от евтиното производство? Някой краде!

    08:49 09.03.2026

  • 20 Кой ва кара

    8 8 Отговор
    Да ползвате електричество научете се да живеете без него както е било преди 150 години и ще сте свободни има решение как да се съхраняват продукти без хладилници и фризери

    Коментиран от #22

    08:50 09.03.2026

  • 21 ЗРИТЕЛ

    9 0 Отговор
    И ПРИ НАС Е ТАКА...

    08:51 09.03.2026

  • 22 Хех

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кой ва кара":

    Пак ще плащаш. Като топлофикацията. Ползваш, неползваш - плащаш.

    08:51 09.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 666

    9 2 Отговор
    ха ха ха Булгар - тъпанар обяснете има старо показание има ново има цена на тока която е фиксирана та в какво е точно се изразява и се получава завишение никой до сега него каза или искаме да лапаме без да плащаме

    08:53 09.03.2026

  • 25 Скъпи потребители

    9 1 Отговор
    Идете в местния катун, апачите за едно кило ракия ще ви отворят очите. Ако почетете и малко електротехника, ще ги накарате и КЕВР и другите да си блъскат главите в стената. Празния мозък да знаете е много изобретателен.

    08:54 09.03.2026

  • 26 РАК

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не отрицателна, но примерно 1/3 от тази, която има определено.

    При тази фотоволтаична инсталация фотоволтаици с батерия (гледах интервюто в с него по нова и там каза мощностите) сметката му не би трябвало да превишава 50 евро. И най вероятно предишните години е било така.

    Първо обикновено такива инсталации са за собствени нужди и рабтят с "ограничител" ( да не отдават е мрежата на ЕРП), ако има проблем с ограничителя и отдадеш в мрежата ЕРП. Специално EVN (Твърдица е при тях), ако нямаш договор за продажба(всички ФЕЦ за собствени нужди нямат) с тях електромера е еднопосочен и отчита енергията отдадена към мрежата като купена. Плащаш това което си отдал в мрежата на цената която копуваш(обикновенно цена е на дневна енергия).

    Второ миналите декември, януари и февруари бяха с твърде много облачни дни спрямо типичното за тези месеци сравнено с предишните години, и това е смъкнало производството на ФЕЦ батериите не са се зареждали и от там е консумирал повече от мрежата.
    Плътната облачност може да смъкне производството на 10% от типичното сезонно производство.
    А и много зависи от самото свързване на панелите и харектеристиките на инвертора.

    Коментиран от #30

    08:54 09.03.2026

  • 27 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    19 3 Отговор
    Миналата година бяхте ли на протестите против еврото и ЕС, та сега ревете??
    Още от тогава урсата с нашите наведени евроатлантически партии дарява ток на укрите, а ние го плащаме.
    Да се откачиш от EVN и минеш само на фотоволтаици пак ще плащаш, защото вече си в клуба на богатите, но но си там само да плащаш.

    08:56 09.03.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Не се напъвай!":

    Те ако могат да ме разберат, няма да губят време и нерви да подават жалби. Орез зимата при облачно време, панел 500W фотоволтаик дава 2-3 А, и то за няколко часа. Вижда се на мониторчето на контролера. Ако имаш акумулатори. Ако е вързан директно към мрежата, се вижда отдаваната мощност. А тя е мижава. А консумураната енергия можеш да си я отчетеш сам вместо да пишеш жалби и да идва Сульо и Пульо да ти я отчитат. Невежеството и простотията не морят, а мъчат. Много мъчат.

    08:56 09.03.2026

  • 29 Нафталинка

    11 2 Отговор
    До гуша ми дойде от измами и лъжи,то не бяха нови правителства,то не бяха нови министри,нищо не се променя,грабежите са без край.За какви високи сметки за ток говорито дори няма фактури ,аз живея в панелен блок от 1970 годинвсеки месец получавах фактура за разхода с числа от електромери и дължимата сума,сега от 5 години във входа наблока изобщо не пристигат фактури,няма как да видя потреблението което са ми намислил или да го сравняват с предходен периосамо дължима сума, отказвам да плащам тока за престъпните украинци,това е истинската причина.

    08:57 09.03.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "РАК":

    Точен анализ. Много точен.

    08:57 09.03.2026

  • 31 Цървул

    12 3 Отговор
    Така ще бъде докато енергото е в частни ръце . За водата се отнася същото . Живота ви ще минава в плащане на сметки и обжалване . Вече сте в клуба на богатите . Недоволството е забранено .

    08:59 09.03.2026

  • 32 факт

    7 2 Отговор
    Истинската причина за високите сметки е липсата на държава. ЕРП са частни и гонят голяма печалба, включително и чрез измами. Електронните електромери позволяват манипулация през софтуера, т.е. плащаме не толкова, колкото реално сме потребили, а толкова, колкото е решил доставчикът. Държавният регулатор не извършва никакъв контрол върху дейността на дружествата, но предполагам, че членовете му добре осребряват бездействието си. Най-доброто решение е държавата да си върне собствеността върху критичната за националната сигурност ел. инфраструктура и да прибира сигурната печалба в бюджета. Трябват спешни и решителни действия, защото всички видяхме, че ЕРП не инвестират в мрежата и не я поддържат, а са се отдали единствено на печалбарство. И защо не, след като държавата им го позволява?

    09:05 09.03.2026

  • 33 Хеми значи вазелин

    8 2 Отговор
    Все някой трябва да плати безплатняи ток за покрайнината.

    09:06 09.03.2026

  • 34 Зимните

    8 2 Отговор
    месеци не може да се разчита на фотоволтаици. Те са за лятото и за слънчеви страни.
    По Арабията ще работят чудесно. Тук в Европа до трябват яки базови мощности.

    09:11 09.03.2026

  • 35 Дзак

    3 0 Отговор
    Да си провери първо присъединяването. Превключвателят от мрежово към местно захранване работи ли? Също може да се окаже, че батерията е свързана неправилно.

    09:12 09.03.2026

  • 36 ккк

    2 0 Отговор
    само че има едно но , какви са тези 2 климатика и на колко топлят, ако са 24 или колони и са на 26 градуса няма да е като два 9 или 12 на на 24 градуса

    09:12 09.03.2026

  • 37 Хаха

    9 1 Отговор
    и този са го излъгали, че няма да плаща ток, само да "инвестира" едни 10-15 хиляди евро. Докато има телета ще има и касапи.

    Коментиран от #48

    09:13 09.03.2026

  • 38 РАК

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    За произвеждането произвеждат.
    От 20 до 30 % спрямо лятното производство.
    Дали е достъчно е отделен въпрос.

    В итервюто по телевизията той каза, че има увеличаване на нощната енергия, това означава, че ФЕЦ покрива нуждите му през деня, но не успява да зарежда батерията за през ноща и тогова консумира от мрежата.

    Това е лошото на повечето фотоволтаични(искат слънце), вятърни(искат вятър), вълнови(искат вятър) и водни (искат вода и дъждове да пълнят реките) електроцентрали силно са завсими от времето. Пиливните ел. централи са зависими пък от луната.

    Коментиран от #42

    09:13 09.03.2026

  • 39 Сега

    6 2 Отговор
    ....рИвете, а след 1-2 год, когато ще изчезнат парите и всичко е на карта, как ще сте....като ви кажат че и ате 1000€ ток и направо си ги спират, без да ви питат. Който протестира, ще му блокират картата и какво ще ми ходите на почивки и екскурзии, дали ще имат пари за това и дали ще ви разрешат да ползвате сметката. Добре дошли в евроз8ната, много разочаровани ще има, особено от тия дето ни набутаха и се радваха за еврото

    09:14 09.03.2026

  • 40 знаещ

    7 0 Отговор
    всичко върви по план след малко ще ревнат тези с парното защото там батаците са още по големи а накрая "екотерористите" ще обявят че тази е била най топлата зима от 100 години

    09:16 09.03.2026

  • 41 бай Бончо

    3 1 Отговор
    Най -важното в момента е ,че има много банани !

    Коментиран от #49

    09:16 09.03.2026

  • 42 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "РАК":

    Тази зима беше много облачно и дъждовно, слънце почти нямаше, имаше и дни със сняг, и фотоволтаиците не произвеждаха почти нищо. Имам приятел с каравана, който я захранва с два панела по 500W, пикова мощност и акумулатори. Тези два панела произвеждаха едва колкото да покрие собствените нужди/загубите на системата и да захранва 2 лампи по 10 вата. И той мислеше, че нещо се е прецакало, правих малко изчисления и установих, че системата е наред, просто няма слънце. Сега когато слънцето изгря, нещата се нормализираха, енергия колкото искаш. Просто тази зима беше много облачна и дъждовна.

    09:26 09.03.2026

  • 43 Кой още не е разбрал?

    3 1 Отговор
    Цените в лева станаха в евро!

    09:27 09.03.2026

  • 44 Прокопи

    2 1 Отговор
    Приятелю,запомни един съвет-ортак с тази държава никога.Ако си самостоятелен,след като си изплатиш инсталацията тогава ще си на собствена икономия.Но ти си решил с тези бандити бизнес да правиш?няма да се получи.В тях е хляба и ножа.Не платиш ли спират тока.Оплаквания при арменския поп.Разбирам,че си имал добри намерения.

    09:28 09.03.2026

  • 45 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    За януари 2025 човекът е платил 250 лв / 128 Е /, за януари 2026 сметката е 159 Е. 31 Е повече, при положение, че януари месец 2026 бе с няколко градуса по-студен и по-облачен / това снижава добива от фотоволтаика/ човекът отоплява неизмазана / неизолирана/ селска къща със стени от тухли-единички посредством климатици / само пълен идиот не знае колко пада КПД на един климатик при спад на външната температура с 5-6 градуса/?
    И при такова съвсем нормално завишение на сметката се пишат жалби и се викат телевизии?
    А тукашните гении се кинат от пл.ене?
    80%, сър!

    Коментиран от #52

    09:30 09.03.2026

  • 46 Реален

    3 0 Отговор
    Вярно е
    Промишлен ток в стоматологичен кабинет във Варна , три дни е влизано в него за. По 6 часа, само климатик е пускан и стоматологичния стол.
    Сметка за ток от Токи Пауер 70 евро, правете си сметка ако печеш банички колко ще е тока.
    Жалба няма да подавам, няма смисъл

    09:31 09.03.2026

  • 47 Купи си едно

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ниско напрежение":

    авомерче за 20лв. и не пиши глупости. Към по-скъпите модели има и термодвойка да измерваш температурата на радиатора. Явно радиаторите ти имат термостат с голям хистерезис което е допустимо за отоплителни уреди.

    09:31 09.03.2026

  • 48 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хаха":

    Дори и да плаща 0 евро за ток, тези панели никога не се изплащат!

    Коментиран от #51

    09:33 09.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 социалист -анти капиталист

    2 0 Отговор
    Как не ги е срам през социализма да построят само една АЕЦ . Възмутен съм ! Трябваше да направят поне още една , а те направиха само Маришкия басейн .Сега когато демократично затворихме 4 блока на Козлодуй и разрешихме на ЕРП да ни определят сметките видяхме какво стана . Това е демокрацията !

    09:38 09.03.2026

  • 51 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Така е":

    Абсолютно никога. Освен ако не си отмъкнал пари от някоя европейска програма и са ти безплатни. И пак създават ядове.

    09:39 09.03.2026

  • 52 При термопомпите е същото

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Тити на Кака":

    КПД им спада драстично при ниски температури, а ги лъжат, че ще плащат ниски сметки, ако инвестират едни 50 000 евра!

    Коментиран от #54

    09:39 09.03.2026

  • 53 стрина Гина

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "В град София":

    Че тогава защо се тъпчете в покрайнините на София?Аз мислех,че заплатите са добри.Интересно изказване.Не споменаваш какво работиш.

    09:41 09.03.2026

  • 54 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "При термопомпите е същото":

    Термопомпите са още по голяма тесла. Не ми се коментира, че е дълга и широка. Най-евтиното и най ефективно отопление е централното парно отопление.

    09:41 09.03.2026

