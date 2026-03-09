Домакинство с фотоволтаици с нова висока сметка

Жител на бургаското село Твърдица, който твърди, че е получил завишена сметка за ток, въпреки че има монтирана соларна система за производство на електричество в дома си, получи повторно висока сметка за ток. Георги Димитров още тогава заяви,че ще подаде жалба до КЕВР и ще търси правата си по съдебен път, съобщава Нова тв.
„Новата ми сметка е 147 евро. На 10 февруари подадох жалба в EVN и до този ден нямам отговор. На 21 февруари подадох жалба и до КЕВР, а отговор отново няма. Жалбата до Комисията обаче се подава много трудно. Това се случва през портала на КЕВР, тя се сваля от сайта им на Word файл, след това форматът ѝ трябва да се смени в pdf”, обясни Димитров.
По думите му, ако човек няма електронен подпис, то той не може да подаде подобна жалба. Цялата тази процедура на Георги му е отнела 45 минути.
„На 12 март от 18 ч. се събираме пред общината на протест с искания за ново ръководство на КЕВР и ревизия на трите енергийни дружества. След това чакаме протестите в София, както и национални демонстрации”, каза Димитров.
От EVN заявяват, че всички жалби, които са пристигнали при тях, се разглеждат в срока, обявен да общите условия. Когато има жалба и до КЕВР, са длъжни да предоставят всички необходими данни за съответната партида.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #7, #11, #26
08:23 09.03.2026
2 Реалностите
Никой не може да бъде независим в днешния свят!
08:24 09.03.2026
3 Някой
Коментиран от #6
08:24 09.03.2026
4 Българин
08:26 09.03.2026
5 В град София
Коментиран от #13
08:26 09.03.2026
6 Правилно
До коментар #3 от "Някой":1 лев = 1 € = 1 левро
08:27 09.03.2026
7 Ужас
До коментар #1 от "честен ционист":Ти си не само "честен ционист" (каква ирония!), но и АДВОКАТ НА ДЯВОЛА!
08:27 09.03.2026
8 Даниел
08:30 09.03.2026
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #18, #38
08:31 09.03.2026
10 Туин Пийкс
Не ви харесва истината знам, ама от години се захранвате с лъжи и започна да ви харесва !
08:31 09.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тук не е Москва
08:34 09.03.2026
13 Голя лук
До коментар #5 от "В град София":Та като си в София що ? Или ти е много !?
200 лева ако плащах за отопление на месец щях да подскачам от радост ! Не са те отчитали вярно и като се вдигна шума са те изравнили ! Други години са го правили вероятно по плавно.
Коментиран от #17
08:36 09.03.2026
14 Ниско напрежение
Напрежението, което подават е много ниско и непрекъснато играе. Купих чисто нов маслен радиатор и в определени часове от деня не може да бъде докоснат на някои места, от високата температура. В останалите часове едва грее и съвсем спокойно може да се пипа, защото е просто хладък. И не, не защото загрява и почива, а това е с часове. Никога досега не ми се е случвало такова нещо, а цял живот ползвам маслени радиатори. Дори точно затова купих нов, защото като почна предишния да прави така, реших, че е вече твърде стар и му е дошло времето. Новият е в същото положение. Напрежението е причината. Така ни товарят сметките за ток, освен дигиталните манипулации.
Коментиран от #47
08:40 09.03.2026
15 ШЕФА
08:42 09.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 В град София
До коментар #13 от "Голя лук":Естествено, че 1000 лв е много. Години наред беше 200 лв. Няма как да скочи на 1000 без помощта им. Нормален ли си? Градът го уточнявам за справка. И това, че живея в София, не означава, че съм милионер. Ако не ти е известно, хората тук взимат под 2000 лв под 1000 евро) заплати, не са богаташи.
Коментиран от #53
08:44 09.03.2026
18 Не се напъвай!
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Няма да те разберат. Слънчеви дни, облаци ... Лятото зареждам акумулатор с фотоволтаик за 4ч. Зимата и за един ден не става. И едно е да съхраняваш, а друго да продаваш.
Коментиран от #28
08:45 09.03.2026
19 Ппп
08:49 09.03.2026
20 Кой ва кара
Коментиран от #22
08:50 09.03.2026
21 ЗРИТЕЛ
08:51 09.03.2026
22 Хех
До коментар #20 от "Кой ва кара":Пак ще плащаш. Като топлофикацията. Ползваш, неползваш - плащаш.
08:51 09.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 666
08:53 09.03.2026
25 Скъпи потребители
08:54 09.03.2026
26 РАК
До коментар #1 от "честен ционист":Не отрицателна, но примерно 1/3 от тази, която има определено.
При тази фотоволтаична инсталация фотоволтаици с батерия (гледах интервюто в с него по нова и там каза мощностите) сметката му не би трябвало да превишава 50 евро. И най вероятно предишните години е било така.
Първо обикновено такива инсталации са за собствени нужди и рабтят с "ограничител" ( да не отдават е мрежата на ЕРП), ако има проблем с ограничителя и отдадеш в мрежата ЕРП. Специално EVN (Твърдица е при тях), ако нямаш договор за продажба(всички ФЕЦ за собствени нужди нямат) с тях електромера е еднопосочен и отчита енергията отдадена към мрежата като купена. Плащаш това което си отдал в мрежата на цената която копуваш(обикновенно цена е на дневна енергия).
Второ миналите декември, януари и февруари бяха с твърде много облачни дни спрямо типичното за тези месеци сравнено с предишните години, и това е смъкнало производството на ФЕЦ батериите не са се зареждали и от там е консумирал повече от мрежата.
Плътната облачност може да смъкне производството на 10% от типичното сезонно производство.
А и много зависи от самото свързване на панелите и харектеристиките на инвертора.
Коментиран от #30
08:54 09.03.2026
27 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Още от тогава урсата с нашите наведени евроатлантически партии дарява ток на укрите, а ние го плащаме.
Да се откачиш от EVN и минеш само на фотоволтаици пак ще плащаш, защото вече си в клуба на богатите, но но си там само да плащаш.
08:56 09.03.2026
28 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "Не се напъвай!":Те ако могат да ме разберат, няма да губят време и нерви да подават жалби. Орез зимата при облачно време, панел 500W фотоволтаик дава 2-3 А, и то за няколко часа. Вижда се на мониторчето на контролера. Ако имаш акумулатори. Ако е вързан директно към мрежата, се вижда отдаваната мощност. А тя е мижава. А консумураната енергия можеш да си я отчетеш сам вместо да пишеш жалби и да идва Сульо и Пульо да ти я отчитат. Невежеството и простотията не морят, а мъчат. Много мъчат.
08:56 09.03.2026
29 Нафталинка
08:57 09.03.2026
30 Данко Харсъзина
До коментар #26 от "РАК":Точен анализ. Много точен.
08:57 09.03.2026
31 Цървул
08:59 09.03.2026
32 факт
09:05 09.03.2026
33 Хеми значи вазелин
09:06 09.03.2026
34 Зимните
По Арабията ще работят чудесно. Тук в Европа до трябват яки базови мощности.
09:11 09.03.2026
35 Дзак
09:12 09.03.2026
36 ккк
09:12 09.03.2026
37 Хаха
Коментиран от #48
09:13 09.03.2026
38 РАК
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":За произвеждането произвеждат.
От 20 до 30 % спрямо лятното производство.
Дали е достъчно е отделен въпрос.
В итервюто по телевизията той каза, че има увеличаване на нощната енергия, това означава, че ФЕЦ покрива нуждите му през деня, но не успява да зарежда батерията за през ноща и тогова консумира от мрежата.
Това е лошото на повечето фотоволтаични(искат слънце), вятърни(искат вятър), вълнови(искат вятър) и водни (искат вода и дъждове да пълнят реките) електроцентрали силно са завсими от времето. Пиливните ел. централи са зависими пък от луната.
Коментиран от #42
09:13 09.03.2026
39 Сега
09:14 09.03.2026
40 знаещ
09:16 09.03.2026
41 бай Бончо
Коментиран от #49
09:16 09.03.2026
42 Данко Харсъзина
До коментар #38 от "РАК":Тази зима беше много облачно и дъждовно, слънце почти нямаше, имаше и дни със сняг, и фотоволтаиците не произвеждаха почти нищо. Имам приятел с каравана, който я захранва с два панела по 500W, пикова мощност и акумулатори. Тези два панела произвеждаха едва колкото да покрие собствените нужди/загубите на системата и да захранва 2 лампи по 10 вата. И той мислеше, че нещо се е прецакало, правих малко изчисления и установих, че системата е наред, просто няма слънце. Сега когато слънцето изгря, нещата се нормализираха, енергия колкото искаш. Просто тази зима беше много облачна и дъждовна.
09:26 09.03.2026
43 Кой още не е разбрал?
09:27 09.03.2026
44 Прокопи
09:28 09.03.2026
45 Тити на Кака
И при такова съвсем нормално завишение на сметката се пишат жалби и се викат телевизии?
А тукашните гении се кинат от пл.ене?
80%, сър!
Коментиран от #52
09:30 09.03.2026
46 Реален
Промишлен ток в стоматологичен кабинет във Варна , три дни е влизано в него за. По 6 часа, само климатик е пускан и стоматологичния стол.
Сметка за ток от Токи Пауер 70 евро, правете си сметка ако печеш банички колко ще е тока.
Жалба няма да подавам, няма смисъл
09:31 09.03.2026
47 Купи си едно
До коментар #14 от "Ниско напрежение":авомерче за 20лв. и не пиши глупости. Към по-скъпите модели има и термодвойка да измерваш температурата на радиатора. Явно радиаторите ти имат термостат с голям хистерезис което е допустимо за отоплителни уреди.
09:31 09.03.2026
48 Така е
До коментар #37 от "Хаха":Дори и да плаща 0 евро за ток, тези панели никога не се изплащат!
Коментиран от #51
09:33 09.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 социалист -анти капиталист
09:38 09.03.2026
51 Данко Харсъзина
До коментар #48 от "Така е":Абсолютно никога. Освен ако не си отмъкнал пари от някоя европейска програма и са ти безплатни. И пак създават ядове.
09:39 09.03.2026
52 При термопомпите е същото
До коментар #45 от "Тити на Кака":КПД им спада драстично при ниски температури, а ги лъжат, че ще плащат ниски сметки, ако инвестират едни 50 000 евра!
Коментиран от #54
09:39 09.03.2026
53 стрина Гина
До коментар #17 от "В град София":Че тогава защо се тъпчете в покрайнините на София?Аз мислех,че заплатите са добри.Интересно изказване.Не споменаваш какво работиш.
09:41 09.03.2026
54 Данко Харсъзина
До коментар #52 от "При термопомпите е същото":Термопомпите са още по голяма тесла. Не ми се коментира, че е дълга и широка. Най-евтиното и най ефективно отопление е централното парно отопление.
09:41 09.03.2026