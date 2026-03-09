Новини
Свят »
Гърция »
Гърция: Инициативата за защита на България не засяга способността ни да осигурим защита на нашата територия

Гърция: Инициативата за защита на България не засяга способността ни да осигурим защита на нашата територия

9 Март, 2026 16:13 1 058 61

  • гърция-
  • българия-
  • нато-
  • никос дендиас-
  • пейтриът

Атина обяви, че в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея „Пейтриът“, която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България

Гърция: Инициативата за защита на България не засяга способността ни да осигурим защита на нашата територия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцкият правителствен говорител Павлос Маринакис коментира днес решението на Гърция да окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България, обявено миналата седмица от гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, предаде АНА-МПА, съобщи БТА.

Дендиас съобщи на 6 март, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в подходяща зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея „Пейтриът“, която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България. Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България.

По време на брифинг днес Маринакис посочи, че Гърция предоставя средства и персонал за защитата на България след искане на съседната страна.

„Тази инициатива не засяга и най-слабо способността да осигурим противоракетна защита на гръцката територия“, подчерта говорителят.

Той добави, че с решение на Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA) „батарея „Пейтриът“ е била прехвърлена в подходяща зона в рамките на северната част на гръцката територия за противоракетно покритие на голяма част от територията на България".

„Освен това два самолета F-16 бяха разположени на летище в Северна Гърция с изключителната мисия да осигуряват допълнително покритие на България. За ефективна координация двама високопоставени служители на военновъздушните сили се прехвърлят в оперативен център на българските въоръжени сили в София“, заяви Маринакис.

На въпрос за разполагането на турски изтребители F-16 в окупираната северна част на Кипър правителственият говорител заяви, че Гърция има задължението да отговаря и да защитава Кипър и „това, което се случва в псевдодържавата, не засяга решението на Гърция да защитава Кипър“.

Шест турски изтребителя F-16, както и системи за въздушна отбрана, от днес са разположени в северната част на Кипър на фона на продължаващия конфликт в Близкия Изток, информира по-рано днес Министерството на отбраната на Турция.

Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, насочен към обединение на острова с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава непризната от международната общност с изключение на Турция.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    25 1 Отговор
    каква защита на България бе смешници и гърците като турците защитават себе си и е цял късмет, че ние сме зад тях

    16:18 09.03.2026

  • 3 Атина Палада

    16 1 Отговор
    Ще бъде разположена не да защитава България а Северна Гърция от Турция..Това е истината!

    16:18 09.03.2026

  • 4 Хаген Дас

    32 2 Отговор
    За всичко това да благодарим на Соломон Паси едно еврейче докарало българската армия до този упадък! Да молим някои да ни пази!

    Коментиран от #59

    16:18 09.03.2026

  • 5 Бонев

    23 2 Отговор
    И ние имахме пво,ама една част нарязахме,а останалата подарихме на Украйна.

    16:18 09.03.2026

  • 6 Дааа бе,

    16 0 Отговор
    и в най-сюблимния момент както винаги гръцки номера. Който не помни историята е обречен да си повтаря грешките.

    16:18 09.03.2026

  • 7 Пич

    25 1 Отговор
    Правилният въпрос:
    - Защо трябва да ни защитава някой, като би трябвало да имаме страховитите С300 ?! И всички да треперят !!! Или нямаме С300 ?! Ако нямаме - къде е нашето С300 ???!!! Защото сме го плащали ние като народ, не Тиквата и Кокорчо!!!

    Коментиран от #10

    16:19 09.03.2026

  • 8 Честито на Братушките

    3 21 Отговор
    Днес Украйна е атакувала Русия със 754 дрона
    Това е безпрецедентен рекорд

    Слава Украйна Героем Слава!!

    Коментиран от #15, #31

    16:22 09.03.2026

  • 9 Мани мани Бункерът го е закъсал яко

    2 9 Отговор
    На фронта пак Победоностно отстъпление
    И русия си гори методично със стабилен темп

    Коментиран от #32

    16:23 09.03.2026

  • 10 Вредни политици

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    ППДБ изнесоха всички наши въоръжения и ги подариха на Украйна. Отделно и много пари.

    16:23 09.03.2026

  • 11 Сатана Z

    14 0 Отговор
    В Горна Малина няма нито един дивизион С 200 и С300,които трябваше да ни пазят от ....Гърция

    Коментиран от #16

    16:23 09.03.2026

  • 12 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 15 Отговор
    България е НАТО. И Гърция е НАТО.....кво чудно има в това

    16:24 09.03.2026

  • 13 Стенли

    15 1 Отговор
    Ех през така наречения "лош" социализъм България беше такъв военен фактор на Балканския полуостров с който се съобразяваха държави като Турция и Гърция а сега разчитаме на тези да ни пазят които се страхуваха от нас

    16:24 09.03.2026

  • 14 Ама чакайте…

    13 1 Отговор
    …сега, нали нямаше абсолютно никаква опасност за България да ни удари ракети от Иран?! Защо тогава тези защитни мерки?! И друго да питам…. ако Иранска свръхзвукова ( над 1000 километра ) прелети над Гръцкото ПВО, то какво ще прихване, като лети с по-ниска скорост?! Моля само специалисти, а не хейтъри, да обяснят!!!

    16:24 09.03.2026

  • 15 Честен Русофил

    0 8 Отговор

    До коментар #8 от "Честито на Братушките":

    Вече хвърлям белият чаршав и става Еврофил

    16:24 09.03.2026

  • 16 Болен мозък

    0 11 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Видехме колко С200 и С300 опазиха Венецуела и Иран.

    Коментиран от #33

    16:25 09.03.2026

  • 17 България под Ционистко робство

    16 0 Отговор
    Докъде стигнахме! Вълци и чакали са се хванали за гърлото, кой ще ни "пази" (Турция и Гърция).
    И всичко това, заради цио.ни.с7.ките ку..че..та във властта.
    Копаем дъното, братя!

    Коментиран от #22, #23

    16:26 09.03.2026

  • 18 Сталин

    16 0 Отговор
    Едно време целия Балкански Полуостров трепереше от нас. Сега молим Гърция и Турция да ни защитят. Нищо важно е да викаме слава украйне със зомбирани очи.

    Коментиран от #20

    16:26 09.03.2026

  • 19 България е НАТО.

    1 10 Отговор
    Гърция също. И Турция е НАТО.....щат не щат ни пазят от югоизток...географска особеност.

    Коментиран от #21

    16:28 09.03.2026

  • 20 Стига глупости

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Затова ли ЗАПАДА ни победи без нито един изстрел.

    16:29 09.03.2026

  • 21 Боруна Лом

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "България е НАТО.":

    ТЕ ТОВА НАТОТО НИ РАЗКАЗА ИГРАТА НА НАРОДА!ОТ ВЕЛИКА СИЛА, СЕГА ПРОСЯЦИ! ПОЛИТИЦИТЕ М.....

    Коментиран от #25, #27

    16:29 09.03.2026

  • 22 Болен мозък

    0 7 Отговор

    До коментар #17 от "България под Ционистко робство":

    И кой ни заплашва, че нещо не са разбра....

    16:29 09.03.2026

  • 23 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "България под Ционистко робство":

    Много точно казано и тук един индивид който е написал че ЕС ни храни и нато ни брани ще му кажа само че ако сме разчитали в миналото на съседите си България едва ли щеше да съществува и друго да кажа България е единствената държава на балканите където граничи навсякъде със себе си 🇧🇬😮‍💨

    Коментиран от #26, #30

    16:30 09.03.2026

  • 24 хаха

    2 0 Отговор
    И така да е... Просто не си струва труда и горивото все пак.

    16:33 09.03.2026

  • 25 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Боруна Лом":

    Под крилото на САЩ, никой не смее да ни пипне вече 35 години.

    Коментиран от #28

    16:34 09.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Боруна Лом":

    Ние живот си живеем.....

    16:36 09.03.2026

  • 28 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Кака ще ви пипа като ще се оцапа. Вие до ушите сте в г0мна ве ориенталски тиквист одрищян.

    16:36 09.03.2026

  • 29 що бре писари нали 16 фърчила ни купиха

    4 0 Отговор
    Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България

    16:36 09.03.2026

  • 30 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Стенли":

    Вие сте 150 години срам ве петрохански целувачи на Ъзове такива.
    турци, ватенки, германски, дебели ватенки... Някой да съм пропуснал?
    Че и език им пускате. В повечето случаи безплатно. Просто защото сте си слугинаж.

    16:38 09.03.2026

  • 31 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Честито на Братушките":

    НЕ ВЗИМАИТЕ ДАНАИСКИТЕ ДАРОВЕ

    16:38 09.03.2026

  • 32 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мани мани Бункерът го е закъсал яко":

    УБЕДЕН СЪМ БУШОНА ТИ Е ИЗГОРЯЛ

    16:40 09.03.2026

  • 33 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Болен мозък":

    Друго си е Пейтриът да пази полските трактористи:)

    16:40 09.03.2026

  • 34 Коста

    1 0 Отговор
    Ами кво стана с нашите Ф-ки? И нали уж за България нямаше опасност. Сега изведнъж сме поискали помощ.... Лъжат с 200 в час

    16:42 09.03.2026

  • 35 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Който ни опази той ще анексира Филипополис....

    Коментиран от #42

    16:45 09.03.2026

  • 36 хикочко..

    1 0 Отговор
    Да бе те техеранците са толкоз тъпи та балистиката им за козлодуиците ще мине през елините..та не моо да кривне с масковските аналогови заглушители през азерите и абхабците а чьорное море ще го мине по инерция без двг и конец пальавинбг

    16:52 09.03.2026

  • 37 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 1 Отговор
    35 години България живее в мир.....и без комунистическо управление и ВАРШАВСКИ ДОГОВОР.

    16:53 09.03.2026

  • 38 хаха

    0 1 Отговор
    Дрисковците да си бяха дали С300 на украинците и ще да им доставят нещо по добро и модерно.
    Я пейтриът, я IRIS, я SAMP/T...

    Хайде сега да си го бутате онзи паметник на глупости дето нито Мадяро го иска, нито брадатите аятоласи.
    Толкова работа им свърши де. ХАХАХА

    Коментиран от #40

    16:54 09.03.2026

  • 39 604

    1 1 Отговор
    ся е моментъ да поискаме и турците да ни пазят и са се сбили с гръчките, пхахахаххаахаххя

    16:55 09.03.2026

  • 40 604

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    ми те си го дадоха, ама тия дет си ги описъл са по зле и от ц 300тата

    Коментиран от #44

    16:56 09.03.2026

  • 41 Само че

    1 3 Отговор
    Всички държави в Европа си дадоха старото руско военно оборудване на Украйна, а САЩ им дадоха безплатно американско. А тук русофилите не се съгласиха на тази размяна и затова сега сме на това дередже да ни защитава Гърция.

    Коментиран от #46, #48, #50

    16:57 09.03.2026

  • 42 маке..

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Филипополис си е на макетата,нашио велик цар е минал през него,забрал го е от бг-тата и го е кръстил на баща си.. филипмакето

    Коментиран от #61

    16:57 09.03.2026

  • 43 България е НАТО.

    0 0 Отговор
    Там в Иран да са трепат.....готови сме и оръжията да им даваме, и от там пачки да правим.....

    16:57 09.03.2026

  • 44 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "604":

    Нищо не са дали бе пухъл. Я не лъжи.
    Ходи питай Мадяро колко е хубав С300 ... Може и онзи брадатия дето го бастисаха ... С300...70-те години
    ХАХАХА

    Коментиран от #47, #51

    16:58 09.03.2026

  • 45 604

    0 0 Отговор
    а с наще 14 батареи ц-300 ко стана? наще да летят с четежите, пхахахахахаххахахя

    16:59 09.03.2026

  • 46 604

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Само че":

    стягай съ че връщщат казармата!

    17:00 09.03.2026

  • 47 604

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "хаха":

    ми чети ве папуняк и в нета ги има сравнени!

    Коментиран от #52, #54

    17:00 09.03.2026

  • 48 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Само че":

    И Европата като има американско,как така дронове се разкарват из цяла Европа? Та Полша ли не беше,та Дания ли,та Германия ли,та Хърватия ли...където се сетиш:) прелитат си и си заминават,а европейците нито могат да разберат от къде са прилетели,нито на къде са отлетели:) това е ,щото имат американско оръжие .Истинско ПВО да ги пази:)))

    Коментиран от #53

    17:01 09.03.2026

  • 49 Българино, не ме гледай така тъпо

    0 0 Отговор
    Не бой са бре... Никой не ни застрашава. Сами са плашим един друг.

    17:01 09.03.2026

  • 50 а бе..

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Само че":

    Мигоян29 у ираке до сега е свалил над 35 ефки с один двг..прай от раз кобрата на пугачов и излаза отзадзе на краваешкию и му гаси моторо

    17:02 09.03.2026

  • 51 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "хаха":

    70-те години. .набор на ефките :)

    17:03 09.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Болен мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    В Русия падат ракети и дронове...в ЕС.....нема такова нещо.

    Коментиран от #55

    17:03 09.03.2026

  • 54 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "604":

    Дрънканици от под шипковия храст. ХАХАХА
    Чети си охвърляните путлераски пислямистки тъпотии и си се топли с тях бе кухоглав тиквист.

    Даже напиши на Мадяро да вземи от 6 С300...те сами ще го извадят от панделата...на собсвен ход.
    И онзи брадат козел ще възкресят. ХАХАХА

    17:05 09.03.2026

  • 55 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Болен мозък":

    В ЕС е по страшно...ония "индженерете" с големите ножове,където режат г.лавите на европейците за закуска:?

    17:05 09.03.2026

  • 56 хаха

    1 0 Отговор
    Най-доброто е! ХАХАХА

    17:09 09.03.2026

  • 57 Абе

    0 0 Отговор
    Кого баламосвате ракетите са срещу Турция но да не ядете хурката, България щели да пазят

    17:10 09.03.2026

  • 58 Ха Ха

    1 0 Отговор
    Добре че такива държави като Турция и Гърция са до нас и ни пазят че иначе сме гола вода,представете си да се намирахме на мястото на Украйна, да очкаваш помощ от Унгария Беларус и Молдова!

    17:11 09.03.2026

  • 59 Червен кхмер

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаген Дас":

    Добре, че беше Мони Паси та ни вкара в НАТО, а след това минаха десетилетия и нито Тиквон, Шиши, комундетата от БСП и др.управлявали България не направиха НИЩО.
    Сега благодарение на НАТО имаме поне някаква защита, че с тия С 200, СС 300 и това ПВО от съветско време сме за никъде.
    Представям си както рИвът копейките като руско магаре пред Купянск да бяхме неутрална страна ,кой въобще щеше да ни обръща внимание-НИКОЙ вкл.и руснаците.

    17:18 09.03.2026

  • 60 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Гaнчо Гaнчо , Третата световна почна а ти нямаш самолети , ракети , танкове и кораби ...Гaнчо Гaнчо от 5 години го пиша това аз лично без да съм Клаузевиц или Сун Дзъ.... И сега опрахме да ни пазят гръците , ще ни опазят до към Пловдив поне ... а трyците други братя натовци ще ни опазят до Ямбол .... за cега спи спокойно има няма още 1-2 3-ти марта да празнуваш гордо ...

    17:20 09.03.2026

  • 61 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "маке..":

    Гърците викат,че бил техен:)

    17:23 09.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания