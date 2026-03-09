Гърция: Инициативата за защита на България не засяга способността ни да осигурим защита на нашата територия

Гръцкият правителствен говорител Павлос Маринакис коментира днес решението на Гърция да окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България, обявено миналата седмица от гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, предаде АНА-МПА, съобщи БТА.
Дендиас съобщи на 6 март, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в подходяща зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея „Пейтриът“, която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България. Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България.
По време на брифинг днес Маринакис посочи, че Гърция предоставя средства и персонал за защитата на България след искане на съседната страна.
„Тази инициатива не засяга и най-слабо способността да осигурим противоракетна защита на гръцката територия“, подчерта говорителят.
Той добави, че с решение на Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA) „батарея „Пейтриът“ е била прехвърлена в подходяща зона в рамките на северната част на гръцката територия за противоракетно покритие на голяма част от територията на България".
„Освен това два самолета F-16 бяха разположени на летище в Северна Гърция с изключителната мисия да осигуряват допълнително покритие на България. За ефективна координация двама високопоставени служители на военновъздушните сили се прехвърлят в оперативен център на българските въоръжени сили в София“, заяви Маринакис.
На въпрос за разполагането на турски изтребители F-16 в окупираната северна част на Кипър правителственият говорител заяви, че Гърция има задължението да отговаря и да защитава Кипър и „това, което се случва в псевдодържавата, не засяга решението на Гърция да защитава Кипър“.
Шест турски изтребителя F-16, както и системи за въздушна отбрана, от днес са разположени в северната част на Кипър на фона на продължаващия конфликт в Близкия Изток, информира по-рано днес Министерството на отбраната на Турция.
Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, насочен към обединение на острова с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава непризната от международната общност с изключение на Турция.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хехе
16:18 09.03.2026
3 Атина Палада
16:18 09.03.2026
4 Хаген Дас
Коментиран от #59
16:18 09.03.2026
5 Бонев
16:18 09.03.2026
6 Дааа бе,
16:18 09.03.2026
7 Пич
- Защо трябва да ни защитава някой, като би трябвало да имаме страховитите С300 ?! И всички да треперят !!! Или нямаме С300 ?! Ако нямаме - къде е нашето С300 ???!!! Защото сме го плащали ние като народ, не Тиквата и Кокорчо!!!
Коментиран от #10
16:19 09.03.2026
8 Честито на Братушките
Това е безпрецедентен рекорд
Слава Украйна Героем Слава!!
Коментиран от #15, #31
16:22 09.03.2026
9 Мани мани Бункерът го е закъсал яко
И русия си гори методично със стабилен темп
Коментиран от #32
16:23 09.03.2026
10 Вредни политици
До коментар #7 от "Пич":ППДБ изнесоха всички наши въоръжения и ги подариха на Украйна. Отделно и много пари.
16:23 09.03.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #16
16:23 09.03.2026
12 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
16:24 09.03.2026
13 Стенли
16:24 09.03.2026
14 Ама чакайте…
16:24 09.03.2026
15 Честен Русофил
До коментар #8 от "Честито на Братушките":Вече хвърлям белият чаршав и става Еврофил
16:24 09.03.2026
16 Болен мозък
До коментар #11 от "Сатана Z":Видехме колко С200 и С300 опазиха Венецуела и Иран.
Коментиран от #33
16:25 09.03.2026
17 България под Ционистко робство
И всичко това, заради цио.ни.с7.ките ку..че..та във властта.
Копаем дъното, братя!
Коментиран от #22, #23
16:26 09.03.2026
18 Сталин
Коментиран от #20
16:26 09.03.2026
19 България е НАТО.
Коментиран от #21
16:28 09.03.2026
20 Стига глупости
До коментар #18 от "Сталин":Затова ли ЗАПАДА ни победи без нито един изстрел.
16:29 09.03.2026
21 Боруна Лом
До коментар #19 от "България е НАТО.":ТЕ ТОВА НАТОТО НИ РАЗКАЗА ИГРАТА НА НАРОДА!ОТ ВЕЛИКА СИЛА, СЕГА ПРОСЯЦИ! ПОЛИТИЦИТЕ М.....
Коментиран от #25, #27
16:29 09.03.2026
22 Болен мозък
До коментар #17 от "България под Ционистко робство":И кой ни заплашва, че нещо не са разбра....
16:29 09.03.2026
23 Стенли
До коментар #17 от "България под Ционистко робство":Много точно казано и тук един индивид който е написал че ЕС ни храни и нато ни брани ще му кажа само че ако сме разчитали в миналото на съседите си България едва ли щеше да съществува и друго да кажа България е единствената държава на балканите където граничи навсякъде със себе си 🇧🇬😮💨
Коментиран от #26, #30
16:30 09.03.2026
24 хаха
16:33 09.03.2026
25 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #21 от "Боруна Лом":Под крилото на САЩ, никой не смее да ни пипне вече 35 години.
Коментиран от #28
16:34 09.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #21 от "Боруна Лом":Ние живот си живеем.....
16:36 09.03.2026
28 хаха
До коментар #25 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Кака ще ви пипа като ще се оцапа. Вие до ушите сте в г0мна ве ориенталски тиквист одрищян.
16:36 09.03.2026
29 що бре писари нали 16 фърчила ни купиха
16:36 09.03.2026
30 хаха
До коментар #23 от "Стенли":Вие сте 150 години срам ве петрохански целувачи на Ъзове такива.
турци, ватенки, германски, дебели ватенки... Някой да съм пропуснал?
Че и език им пускате. В повечето случаи безплатно. Просто защото сте си слугинаж.
16:38 09.03.2026
31 Мурка
До коментар #8 от "Честито на Братушките":НЕ ВЗИМАИТЕ ДАНАИСКИТЕ ДАРОВЕ
16:38 09.03.2026
32 Мурка
До коментар #9 от "Мани мани Бункерът го е закъсал яко":УБЕДЕН СЪМ БУШОНА ТИ Е ИЗГОРЯЛ
16:40 09.03.2026
33 Атина Палада
До коментар #16 от "Болен мозък":Друго си е Пейтриът да пази полските трактористи:)
16:40 09.03.2026
34 Коста
16:42 09.03.2026
35 Атина Палада
Коментиран от #42
16:45 09.03.2026
36 хикочко..
16:52 09.03.2026
37 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
16:53 09.03.2026
38 хаха
Я пейтриът, я IRIS, я SAMP/T...
Хайде сега да си го бутате онзи паметник на глупости дето нито Мадяро го иска, нито брадатите аятоласи.
Толкова работа им свърши де. ХАХАХА
Коментиран от #40
16:54 09.03.2026
39 604
16:55 09.03.2026
40 604
До коментар #38 от "хаха":ми те си го дадоха, ама тия дет си ги описъл са по зле и от ц 300тата
Коментиран от #44
16:56 09.03.2026
41 Само че
Коментиран от #46, #48, #50
16:57 09.03.2026
42 маке..
До коментар #35 от "Атина Палада":Филипополис си е на макетата,нашио велик цар е минал през него,забрал го е от бг-тата и го е кръстил на баща си.. филипмакето
Коментиран от #61
16:57 09.03.2026
43 България е НАТО.
16:57 09.03.2026
44 хаха
До коментар #40 от "604":Нищо не са дали бе пухъл. Я не лъжи.
Ходи питай Мадяро колко е хубав С300 ... Може и онзи брадатия дето го бастисаха ... С300...70-те години
ХАХАХА
Коментиран от #47, #51
16:58 09.03.2026
45 604
16:59 09.03.2026
46 604
До коментар #41 от "Само че":стягай съ че връщщат казармата!
17:00 09.03.2026
47 604
До коментар #44 от "хаха":ми чети ве папуняк и в нета ги има сравнени!
Коментиран от #52, #54
17:00 09.03.2026
48 Атина Палада
До коментар #41 от "Само че":И Европата като има американско,как така дронове се разкарват из цяла Европа? Та Полша ли не беше,та Дания ли,та Германия ли,та Хърватия ли...където се сетиш:) прелитат си и си заминават,а европейците нито могат да разберат от къде са прилетели,нито на къде са отлетели:) това е ,щото имат американско оръжие .Истинско ПВО да ги пази:)))
Коментиран от #53
17:01 09.03.2026
49 Българино, не ме гледай така тъпо
17:01 09.03.2026
50 а бе..
До коментар #41 от "Само че":Мигоян29 у ираке до сега е свалил над 35 ефки с один двг..прай от раз кобрата на пугачов и излаза отзадзе на краваешкию и му гаси моторо
17:02 09.03.2026
51 Атина Палада
До коментар #44 от "хаха":70-те години. .набор на ефките :)
17:03 09.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Болен мозък
До коментар #48 от "Атина Палада":В Русия падат ракети и дронове...в ЕС.....нема такова нещо.
Коментиран от #55
17:03 09.03.2026
54 хаха
До коментар #47 от "604":Дрънканици от под шипковия храст. ХАХАХА
Чети си охвърляните путлераски пислямистки тъпотии и си се топли с тях бе кухоглав тиквист.
Даже напиши на Мадяро да вземи от 6 С300...те сами ще го извадят от панделата...на собсвен ход.
И онзи брадат козел ще възкресят. ХАХАХА
17:05 09.03.2026
55 Атина Палада
До коментар #53 от "Болен мозък":В ЕС е по страшно...ония "индженерете" с големите ножове,където режат г.лавите на европейците за закуска:?
17:05 09.03.2026
56 хаха
17:09 09.03.2026
57 Абе
17:10 09.03.2026
58 Ха Ха
17:11 09.03.2026
59 Червен кхмер
До коментар #4 от "Хаген Дас":Добре, че беше Мони Паси та ни вкара в НАТО, а след това минаха десетилетия и нито Тиквон, Шиши, комундетата от БСП и др.управлявали България не направиха НИЩО.
Сега благодарение на НАТО имаме поне някаква защита, че с тия С 200, СС 300 и това ПВО от съветско време сме за никъде.
Представям си както рИвът копейките като руско магаре пред Купянск да бяхме неутрална страна ,кой въобще щеше да ни обръща внимание-НИКОЙ вкл.и руснаците.
17:18 09.03.2026
60 бай Даньо
17:20 09.03.2026
61 Атина Палада
До коментар #42 от "маке..":Гърците викат,че бил техен:)
17:23 09.03.2026