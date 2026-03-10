Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мъж преби бременната си приятелка в двора на училище

Мъж преби бременната си приятелка в двора на училище

10 Март, 2026 13:07 590 4

  побой
  бременна
  училище
  перник

След доклад в прокуратурата мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа

Мъж преби бременната си приятелка в двора на училище - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

25-годишна жена от Перник е била пребита от 22-годишен мъж, с когото имала връзка.

Инцидентът е станал навръх 8 март в двора на училище в града.

По първоначални данни мъжът е нанесъл множество удари на жената, основно в главата. Пострадалата е преминала медицинско освидетелстване, при което е установено, че е бременна.

По случая е образувано бързо производство. След доклад в прокуратурата мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Работата по случая продължава.


  • 1 Поредният

    7 0 Отговор
    К-Р-Е-Т-Е-Н!

    13:14 10.03.2026

  • 2 хихи

    4 1 Отговор
    Перничанка:
    -Цяла седмица не ме е бил, значи си има любовница....

    13:16 10.03.2026

  • 3 В двора на училище

    5 0 Отговор
    Да не би да са били ученици на в по-напреднала възраст?

    13:19 10.03.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Ше познаваме ли къв е? Или ше местим?!

    13:22 10.03.2026