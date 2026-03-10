Мъж преби бременната си приятелка в двора на училище

25-годишна жена от Перник е била пребита от 22-годишен мъж, с когото имала връзка.
Инцидентът е станал навръх 8 март в двора на училище в града.
По първоначални данни мъжът е нанесъл множество удари на жената, основно в главата. Пострадалата е преминала медицинско освидетелстване, при което е установено, че е бременна.
По случая е образувано бързо производство. След доклад в прокуратурата мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.
Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Работата по случая продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поредният
13:14 10.03.2026
2 хихи
-Цяла седмица не ме е бил, значи си има любовница....
13:16 10.03.2026
3 В двора на училище
13:19 10.03.2026
4 ДрайвингПлежър
13:22 10.03.2026