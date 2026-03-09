Новини
Костадинов за предложението на "ДПС - Ново начало" за надбавките на пенсионерите: Защо не го заложиха в техния бюджет?

9 Март, 2026 17:27 1 104 40

  • великденски надбавки-
  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • дпс

Надбавка ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери, а останалите 1 216 000 пенсионери ще получат надбавка по 15 евро

Костадинов за предложението на "ДПС - Ново начало" за надбавките на пенсионерите: Защо не го заложиха в техния бюджет? - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според данните на МФ този бюджет завърши с провал, защото бяха заложили 3% дефицит, а в отчета им, който не е напълно достоверен, дефицитът е 3,1%. Дори според техните недостоверни данни - бюджетът не се е справил. От нас се иска да подкрепим бюджет, за който вече е доказано, че не е изпълнен. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти.

Той коментира и внесеното от ДПС - Ново начало предложение за изплащане на великденска надбавка на пенсионерите.

"Фокус" припомни, че надбавка ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери, а останалите 1 216 000 пенсионери ще получат надбавка по 15 евро.

Ето какво каза Костадинов по въпроса:

Защо ДПС не заложиха това в техния бюджет и не го представиха тогава? Всичко това изглежда толкова грозно и пошло.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 21 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    15 евро е подигравка с възрастните хора.

    Коментиран от #13, #29, #39

    17:31 09.03.2026

  • 3 хаха

    18 16 Отговор
    Костя Копейкин: Ипотека за 30 г. изплатена за 3 г.! 215 141 лв. изплатени 27 г. предсрочно!
    Заличаването на ипотеката е станало на 21 февруари 2014 г.

    17:34 09.03.2026

  • 4 ПО ЕДНА ПЕНСИЯ

    14 1 Отговор
    ЗА ВСИЧКИ!
    КОЙТО КАКВОТО ЗАСЛУЖАВА.

    17:35 09.03.2026

  • 5 хаха

    19 12 Отговор
    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.

    17:35 09.03.2026

  • 6 Цвете

    11 3 Отговор
    ПОШЛО Е, ДА. МИЛИОНЕРИТЕ ОТПУСКАТ ГЛЪТКА ВЪЗДУХ, НО НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ОТ ДНЕС НАТАТЪК СТЕ НИ В РЪЦЕТЕ.И ТАКА ЩЕ БЪДЕ ДОКАТО НЕ ИЗЧЕЗНЕТЕ ЗАВИНАГИ ОТ ПАРЛАМЕНТА. 🇧🇬

    17:35 09.03.2026

  • 7 обективен

    14 1 Отговор
    Един сервитьор и шанаджия с осми клас , управлява финансите на държавата !!! Робите си заслужават патрициите !!

    17:36 09.03.2026

  • 8 хаха

    18 9 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    17:36 09.03.2026

  • 9 хаха

    16 8 Отговор
    Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира.

    17:37 09.03.2026

  • 10 Цвете

    5 1 Отговор
    ПОШЛО Е, ДА. МИЛИОНЕРИТЕ ОТПУСКАТ ГЛЪТКА ВЪЗДУХ, НО НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ОТ ДНЕС НАТАТЪК СТЕ НИ В РЪЦЕТЕ.И ТАКА ЩЕ БЪДЕ ДОКАТО НЕ ИЗЧЕЗНЕТЕ ЗАВИНАГИ ОТ ПАРЛАМЕНТА. 🇧🇬

    17:37 09.03.2026

  • 11 Защо

    5 9 Отговор
    Тези 15 евро да не се дават на пенсионери вземащи1000,2000 или повече на тя не са им нужни.А на хора със които вземат под соц минимум да се дават 100евро.

    Коментиран от #18, #22, #28

    17:37 09.03.2026

  • 12 Хеми значи вазелин

    7 7 Отговор
    Максудския аятолах не мяцна ли нещо за Иран?

    Коментиран от #15

    17:38 09.03.2026

  • 13 Прав си!

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но Костя и Цончовците му са патерица на герберските крадци. Простата Тиква Борисов всеки ден им поставя задачи и те му докладват за изпълнението им.

    Коментиран от #25

    17:39 09.03.2026

  • 15 хаха

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хеми значи вазелин":

    Първо се ослушва накъде е "общественото мнение" и после се изхожда по въпроса.
    Със закъснение обикновено, защото толкова си може.

    17:39 09.03.2026

  • 16 Пенсионерка

    13 2 Отговор
    55 евро?
    15 евро?
    Другите европейски държави добавят 13 и дори 14 пенсия!

    17:40 09.03.2026

  • 17 Жфжф

    11 3 Отговор
    Не е грозно и пошло. Вижте цените! Пенсионерите с ниски пенсии как ще посрещнат празника? Вижте какъв ток плащаха януари и февруари! Пенсиите не са осъвременени, чак юли ще го направят.

    17:40 09.03.2026

  • 18 Защото

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "Защо":

    Тези които вземат под соц.минимума са мързеливци, които не са работили, затова .

    Коментиран от #35

    17:42 09.03.2026

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 10 Отговор
    КОПЕЙКИН ZАЩИТАВА МАФИЯТА НА ЧОРАПА И ШАРЛАТАНИТЕ НА КОКОРЧО (ПЕТРОХАН) ......................... ФАКТ !

    17:44 09.03.2026

  • 21 Ееее за

    2 1 Отговор
    пръв път да каже нещо смислено този Унуфри !

    17:44 09.03.2026

  • 22 Стенли

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Защо":

    Да и има и много пенсионери които работят особено бивши военни и полицаи масово работят като охранители може и на МРЗ но заедно с пенсията става не лош доход, а и много пенсионери вземет наем я от втори апартамент я от някоя реституция или от реннти на ниви, нека се дава наистина нуждаещи се , макар че все пак трудно се преценява кой е нуждаещ се

    17:45 09.03.2026

  • 23 Агент Костадинов

    4 6 Отговор
    Предния Еничер ,тъкмо се отървахме от Борисов и хоп Пеевски !
    Сега Костадинов с ПП и Радев
    Ама хайде стига защитавахте чужди интереси

    17:46 09.03.2026

  • 25 Мнение

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Прав си!":

    Що, "прогресивния" Румен Радев, който издигна пп в политиката, ли е твоят избор?!
    Или герб и дпс?!
    А може би фараона от "Сектантски парк"?!

    Крайно време е Възраждане да управляват!!!
    Писна ми от евроатлантици и псевдо патриоти като Румен Радев!!!

    Коментиран от #34

    17:49 09.03.2026

  • 27 анонимен

    3 1 Отговор
    Прасчо прави всичко предизборно. Но трябва да му е ясно че нито един пенсионер няма да гласува за него.
    Интересното и друго : Ще си прави ли снимка под герба с всеки един с доход под минимума!!!

    17:52 09.03.2026

  • 28 Кво

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защо":

    Искаж да кажеш да дадем по 100€ на братчедите

    17:53 09.03.2026

  • 29 Да попитам:

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДА!!! 15 евро е подигравка,55евро е също подигравка с възрастните хора при положение,че едни "гости" по луксозните ни хотели ни струват по милиард на година!!! Но кое в последните 35години в БЪЛГАРИЯ не е подигравка,гавра и терор върху БЪЛГАРИТЕ,упражняван от продажните управници??? Сегашните безсрамници с тия жалки подаяния не могат да компенсират поне частичка от безплатните Ленински и Димитровски дни,които пенсионерите са полагали докато са работили!!!

    17:56 09.03.2026

  • 30 Стенли

    2 1 Отговор
    Много точно казано за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници аз лично ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ защото единствено те искрено поискаха референдум за еврозоната и много добре видяхме как цените си запазиха същите цифри само че в евро 😕

    18:03 09.03.2026

  • 31 Дориана

    4 1 Отговор
    Костадин Костадинов проявява нагло и безотговорно поведение към целия български народ като отказва да подкрепи бюджета той умишлено иска да причини хаос в България. Такива хора нямат място в Парламента. Като прибавим националистическите му идеи , които са вредни за развитието на България и това , че играе ролята на скрита патерица на Борисов и Пеевски партия Възраждане са вредни за България.

    18:05 09.03.2026

  • 32 връщай

    2 1 Отговор
    парите

    18:10 09.03.2026

  • 33 Тома

    3 0 Отговор
    Можеше и повече пари да дадат като вземат от енерго дружествата които откраднаха от пенсионерите повече пари отколкото мамута ще дава.

    18:12 09.03.2026

  • 34 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мнение":

    И какво ще направят "възраждане" ?! Те са си проект на ГЕРБ
    И кой по точно от cбиpщината неудачници от вЪизродните ще управлява, като уменията им стигат до управление на сергия за зеленчуци и управление на автомобил. То даже не се разбира има ли други в тази партия освен копейката?

    18:12 09.03.2026

  • 35 Не винаги

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Защото":

    Е така! Много стаж се губи 90-те години... Работата без договор или вече не съществува фирмата..

    18:15 09.03.2026

  • 36 Хайде още малко

    4 0 Отговор
    ти остава и да те няма.

    18:18 09.03.2026

  • 37 Сиган

    1 0 Отговор
    като спечели изборите с пълно мнозинство ще направи такъв бюджет, че ще се удари с пета в дирника от кеф. Давай сиган

    18:27 09.03.2026

  • 38 Гадост и зараза

    0 0 Отговор
    И ти си от тях. Нали виждаме, че и ти и всички около теб са ка.666а.ла ин.ве.рти с npeo6.n0oooл.

    18:44 09.03.2026

  • 39 Хайде стига плач на чужд гроб

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Що да е подигравка? Толкова са изработили и внесли. Счетоводството е точна наука. Само тавана на пенсиите трябва да отпадне.

    18:49 09.03.2026

  • 40 Верно ли

    1 0 Отговор
    Ниски пенсии но още имат имоти и ниви за милиони. Давайте само ваучери и плащайте директно сметки на социалните. Всичко друго се изпива и изпушва.

    18:51 09.03.2026

