Костадинов за предложението на "ДПС - Ново начало" за надбавките на пенсионерите: Защо не го заложиха в техния бюджет?

Според данните на МФ този бюджет завърши с провал, защото бяха заложили 3% дефицит, а в отчета им, който не е напълно достоверен, дефицитът е 3,1%. Дори според техните недостоверни данни - бюджетът не се е справил. От нас се иска да подкрепим бюджет, за който вече е доказано, че не е изпълнен. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти.
Той коментира и внесеното от ДПС - Ново начало предложение за изплащане на великденска надбавка на пенсионерите.
"Фокус" припомни, че надбавка ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери, а останалите 1 216 000 пенсионери ще получат надбавка по 15 евро.
Ето какво каза Костадинов по въпроса:
Защо ДПС не заложиха това в техния бюджет и не го представиха тогава? Всичко това изглежда толкова грозно и пошло.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #29, #39
17:31 09.03.2026
3 хаха
Заличаването на ипотеката е станало на 21 февруари 2014 г.
17:34 09.03.2026
4 ПО ЕДНА ПЕНСИЯ
КОЙТО КАКВОТО ЗАСЛУЖАВА.
17:35 09.03.2026
5 хаха
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.
17:35 09.03.2026
6 Цвете
17:35 09.03.2026
7 обективен
17:36 09.03.2026
8 хаха
17:36 09.03.2026
9 хаха
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира.
17:37 09.03.2026
10 Цвете
17:37 09.03.2026
11 Защо
Коментиран от #18, #22, #28
17:37 09.03.2026
12 Хеми значи вазелин
Коментиран от #15
17:38 09.03.2026
13 Прав си!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но Костя и Цончовците му са патерица на герберските крадци. Простата Тиква Борисов всеки ден им поставя задачи и те му докладват за изпълнението им.
Коментиран от #25
17:39 09.03.2026
15 хаха
До коментар #12 от "Хеми значи вазелин":Първо се ослушва накъде е "общественото мнение" и после се изхожда по въпроса.
Със закъснение обикновено, защото толкова си може.
17:39 09.03.2026
16 Пенсионерка
15 евро?
Другите европейски държави добавят 13 и дори 14 пенсия!
17:40 09.03.2026
17 Жфжф
17:40 09.03.2026
18 Защото
До коментар #11 от "Защо":Тези които вземат под соц.минимума са мързеливци, които не са работили, затова .
Коментиран от #35
17:42 09.03.2026
20 ЕДГАР КЕЙСИ
17:44 09.03.2026
21 Ееее за
17:44 09.03.2026
22 Стенли
До коментар #11 от "Защо":Да и има и много пенсионери които работят особено бивши военни и полицаи масово работят като охранители може и на МРЗ но заедно с пенсията става не лош доход, а и много пенсионери вземет наем я от втори апартамент я от някоя реституция или от реннти на ниви, нека се дава наистина нуждаещи се , макар че все пак трудно се преценява кой е нуждаещ се
17:45 09.03.2026
23 Агент Костадинов
Сега Костадинов с ПП и Радев
Ама хайде стига защитавахте чужди интереси
17:46 09.03.2026
25 Мнение
До коментар #13 от "Прав си!":Що, "прогресивния" Румен Радев, който издигна пп в политиката, ли е твоят избор?!
Или герб и дпс?!
А може би фараона от "Сектантски парк"?!
Крайно време е Възраждане да управляват!!!
Писна ми от евроатлантици и псевдо патриоти като Румен Радев!!!
Коментиран от #34
17:49 09.03.2026
27 анонимен
Интересното и друго : Ще си прави ли снимка под герба с всеки един с доход под минимума!!!
17:52 09.03.2026
28 Кво
До коментар #11 от "Защо":Искаж да кажеш да дадем по 100€ на братчедите
17:53 09.03.2026
29 Да попитам:
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ДА!!! 15 евро е подигравка,55евро е също подигравка с възрастните хора при положение,че едни "гости" по луксозните ни хотели ни струват по милиард на година!!! Но кое в последните 35години в БЪЛГАРИЯ не е подигравка,гавра и терор върху БЪЛГАРИТЕ,упражняван от продажните управници??? Сегашните безсрамници с тия жалки подаяния не могат да компенсират поне частичка от безплатните Ленински и Димитровски дни,които пенсионерите са полагали докато са работили!!!
17:56 09.03.2026
30 Стенли
18:03 09.03.2026
31 Дориана
18:05 09.03.2026
32 връщай
18:10 09.03.2026
33 Тома
18:12 09.03.2026
34 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #25 от "Мнение":И какво ще направят "възраждане" ?! Те са си проект на ГЕРБ
И кой по точно от cбиpщината неудачници от вЪизродните ще управлява, като уменията им стигат до управление на сергия за зеленчуци и управление на автомобил. То даже не се разбира има ли други в тази партия освен копейката?
18:12 09.03.2026
35 Не винаги
До коментар #18 от "Защото":Е така! Много стаж се губи 90-те години... Работата без договор или вече не съществува фирмата..
18:15 09.03.2026
36 Хайде още малко
18:18 09.03.2026
37 Сиган
18:27 09.03.2026
38 Гадост и зараза
18:44 09.03.2026
39 Хайде стига плач на чужд гроб
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Що да е подигравка? Толкова са изработили и внесли. Счетоводството е точна наука. Само тавана на пенсиите трябва да отпадне.
18:49 09.03.2026
40 Верно ли
18:51 09.03.2026