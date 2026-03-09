Костадинов за предложението на "ДПС - Ново начало" за надбавките на пенсионерите: Защо не го заложиха в техния бюджет?

Според данните на МФ този бюджет завърши с провал, защото бяха заложили 3% дефицит, а в отчета им, който не е напълно достоверен, дефицитът е 3,1%. Дори според техните недостоверни данни - бюджетът не се е справил. От нас се иска да подкрепим бюджет, за който вече е доказано, че не е изпълнен. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти.

Той коментира и внесеното от ДПС - Ново начало предложение за изплащане на великденска надбавка на пенсионерите.

"Фокус" припомни, че надбавка ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери, а останалите 1 216 000 пенсионери ще получат надбавка по 15 евро.

Ето какво каза Костадинов по въпроса:

Защо ДПС не заложиха това в техния бюджет и не го представиха тогава? Всичко това изглежда толкова грозно и пошло.