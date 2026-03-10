Израел очаква офанзивата в Ливан да продължи по-дълго от войната срещу Иран

Израел се подготвя за продължителна военна кампания срещу ливанската групировка "Хизбула", която вероятно ще продължи по-дълго от войната срещу Иран, заявиха представители на израелските власти, цитирани от в. "Файненшъл таймс", предаде БТА.
Тези източници, запознати с военните планове, казаха, че израелската офанзива срещу "Хизбула", която започна, след като проиранската групировка изстреля ракети по обекти в Северен Израел, би продължила поне толкова дълго, колкото военната операция срещу Иран, а бойните действия биха продължили дори след сключването на мирно споразумение с Техеран.
"Целта е да се нанесат достатъчно големи поражения на "Хизбула", за да може жителите на Северен Израел да не живеят в постоянен страх от евакуация", посочи израелски представител, споменавайки предишните евакуации на израелски общности по време на предишните сражения с "Хизбула".
"Израелците подготвят международните играчи с възможността войната с "Хизбула" да се проточи и да продължи по-дълго от войната с Иран", отбелязва арабски дипломат.
Съществуват дипломатически инициативи за предотвратяването на по-широкомащабна израелска операция, като Франция е предложила да помогне за разоръжаването на "Хамас", а ливански официални представители заявяват открито, че са склонни да проведат преки преговори с Израел.
Израелските власти са обсъждали нова офанзива срещу "Хизбула" дори преди началото на израелско-американската военна операция срещу Иран, посочва друг източник, запознат с военните планове.
Пограничните престрелки прераснаха в пълномащабна война в Ливан през октомври 2024 г., след като "Хизбула" изстреля ракети по Израел след началото на нападението на "Хамас" през октомври 2023 г.
Сключеното споразумение за прекратяване на огъня с посредничеството на САЩ формално сложи край на бойните действия, но Израел продължи да нанася почти всекидневни удари по обекти на "Хизбула", като настоя, че разоръжаването на групировката не е достатъчно бързо. То беше очаквано като част от условията на примирието от страна на САЩ, Израел и ливанското правителство, но отхвърлено от самата "Хизбула".
Военните действия отново ескалираха миналата седмица, след като Израел започна широкомащабно нападение срещу "Хизбула", която изстреля ракети и дронове като ответна реакция след убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей в израелско-американската операция срещу Иран.
Оттогава израелските сили поразиха повече от 600 обекта на територията на Ливан, като ударите се съсредоточиха най-вече в южните части на страната и гъсто населените южни предградия на ливанската столица Бейрут. Това предизвика най-голямата евакуация на ливански граждани от края на войната през 2024 г.
