Калина Андролова:Теодора Георгиева говори с неприемливо оскъден езиков ресурс за юрист. Говори махленски, неубедително

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Теодора Георгиева говори с неприемливо оскъден езиков ресурс за юрист. Говори махленски, неубедително, като първичен елемент от бандитско споразумение. Тя е образец на липсата на меритокрация в България. Теодора Георгиева е груба грешка на кадровиците.

Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.

Държавата едва диша от кухарки, държанки, наркоманки, метреси, както и би-и-три-сексуални мъже, пробутвани нагоре на всички възможни позиции, само защото са контролирани обекти на зависимости.

И някоя патица, като се отвърже от синджира, хуква да излага кадровиците, да им отмъщава, да ги набутва и да се превръща в оръжие.

Първо, със сигурност тази жена е била забъркана в контакти и договорки, и не е била повикана само за да бъде записана.

Срещала се е съвсем съзнателно, за да си осигури назначението. Второ, изведнъж е решила, че може да променя зависимостите си както тя намери за добре. Апропо, представителите на европрокуратурата у нас покриваха дълго сигналите за газохранилището „Чирен“.

Не се интересуваха от доказателствата и пр. В един момент определен кръг от заинтересовани решиха да употребят Теодора Георгиева като инструмент във войната за власт, използвайки наистина сериозния и скандален случай с „Чирен“ за правно-политическа интервенция.

Проблемът на Теодора НЕ Е, че тя е самоотвержена, че се жертва, за да освети истината и да осигури върховенството на закона, каквото клише често използват от ПП/ДБ. Проблемът на Теодора Георгиева е, че тя е предизвестен слугинаж от котилото, издърпана встрани с наново въведена програма да се ползва за секторни политически цели. ПП/ДБ и кръговете около тях обичат да ползват ГЛУПОСТТА да вади кестените от огъня и да произвеждат „сакрални жертви на мафията“.

Те самите, когато имаха възможност да променят нещо, нищо не направиха, освен осакатена и брутално невежа съдебна реформа. Сега подобно на преди, ползват горката Теодора, да дразни тези, които ТЕ щяха да ликвидират, но се оказа, че не им достига ум. Власт без ум води до катастрофа.

Сега наблюдаваме инструментализирането на следващия – Румен Радев, който вдигаше юмрук, а свърши на софрата на договорките. Радев даде служебната власт на ПП/ДБ да подменят хората в МВР и администрациите. Но после няма да може да ги извади оттам. И те ще го душат и ще му правят протести, ако само е пипнал някого от джендърията.

Радев си мисли, че ПП/ДБ ще му простят. Тази секта не прощава. Тя е елиминира! Тя дискриминира.

Или Радев ще изпълнява техните заповеди и задачи, ТЕХНИЯ ДНЕВЕН РЕД, или ще бъде подложен на линч. Радев няма идея какво ще му се случи. За десет години не си научи урока.

Не той ПОЛЗВА тях за разчистване на терена, а ТЕ ще ползват НЕГО, за да получат властта. Както и го правят. Когато го изтощят, ще го ритнат с обвинения, че е корумпиран. Тази мрежа функционира на принципа на паразитирането. Изтощени глупаци не са ѝ нужни. Идва следващият.