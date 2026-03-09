Новини
Мнения »
Калина Андролова:Теодора Георгиева говори с неприемливо оскъден езиков ресурс за юрист. Говори махленски, неубедително

Калина Андролова:Теодора Георгиева говори с неприемливо оскъден езиков ресурс за юрист. Говори махленски, неубедително

9 Март, 2026 16:02 1 877 43

  • калина андролова-
  • теодора георгиева-
  • корупция-
  • власт-
  • управление

Държавата едва диша от кухарки, държанки, наркоманки, метреси, както и би-и-три-сексуални мъже, пробутвани нагоре на всички възможни позиции, само защото са контролирани обекти на зависимости

Калина Андролова:Теодора Георгиева говори с неприемливо оскъден езиков ресурс за юрист. Говори махленски, неубедително - 1
Снимка: Фейсбук
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Теодора Георгиева говори с неприемливо оскъден езиков ресурс за юрист. Говори махленски, неубедително, като първичен елемент от бандитско споразумение. Тя е образец на липсата на меритокрация в България. Теодора Георгиева е груба грешка на кадровиците.

Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.

Държавата едва диша от кухарки, държанки, наркоманки, метреси, както и би-и-три-сексуални мъже, пробутвани нагоре на всички възможни позиции, само защото са контролирани обекти на зависимости.

И някоя патица, като се отвърже от синджира, хуква да излага кадровиците, да им отмъщава, да ги набутва и да се превръща в оръжие.

Първо, със сигурност тази жена е била забъркана в контакти и договорки, и не е била повикана само за да бъде записана.

Срещала се е съвсем съзнателно, за да си осигури назначението. Второ, изведнъж е решила, че може да променя зависимостите си както тя намери за добре. Апропо, представителите на европрокуратурата у нас покриваха дълго сигналите за газохранилището „Чирен“.

Не се интересуваха от доказателствата и пр. В един момент определен кръг от заинтересовани решиха да употребят Теодора Георгиева като инструмент във войната за власт, използвайки наистина сериозния и скандален случай с „Чирен“ за правно-политическа интервенция.

Проблемът на Теодора НЕ Е, че тя е самоотвержена, че се жертва, за да освети истината и да осигури върховенството на закона, каквото клише често използват от ПП/ДБ. Проблемът на Теодора Георгиева е, че тя е предизвестен слугинаж от котилото, издърпана встрани с наново въведена програма да се ползва за секторни политически цели. ПП/ДБ и кръговете около тях обичат да ползват ГЛУПОСТТА да вади кестените от огъня и да произвеждат „сакрални жертви на мафията“.

Те самите, когато имаха възможност да променят нещо, нищо не направиха, освен осакатена и брутално невежа съдебна реформа. Сега подобно на преди, ползват горката Теодора, да дразни тези, които ТЕ щяха да ликвидират, но се оказа, че не им достига ум. Власт без ум води до катастрофа.

Сега наблюдаваме инструментализирането на следващия – Румен Радев, който вдигаше юмрук, а свърши на софрата на договорките. Радев даде служебната власт на ПП/ДБ да подменят хората в МВР и администрациите. Но после няма да може да ги извади оттам. И те ще го душат и ще му правят протести, ако само е пипнал някого от джендърията.

Радев си мисли, че ПП/ДБ ще му простят. Тази секта не прощава. Тя е елиминира! Тя дискриминира.

Или Радев ще изпълнява техните заповеди и задачи, ТЕХНИЯ ДНЕВЕН РЕД, или ще бъде подложен на линч. Радев няма идея какво ще му се случи. За десет години не си научи урока.

Не той ПОЛЗВА тях за разчистване на терена, а ТЕ ще ползват НЕГО, за да получат властта. Както и го правят. Когато го изтощят, ще го ритнат с обвинения, че е корумпиран. Тази мрежа функционира на принципа на паразитирането. Изтощени глупаци не са ѝ нужни. Идва следващият.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    30 1 Отговор
    Прочети нещо от Мисирките във факти да ти се изправи косата.

    16:05 09.03.2026

  • 2 Съдията

    45 7 Отговор
    Тя поне се осмелява да говори, а ти както обикновено се опитваш да защитаваш Тиквата и Шиши. Жалки сте, като ви спрат скоро хранилката дали няма веднага да обърнете палачинката?😂

    16:06 09.03.2026

  • 3 ССС

    45 6 Отговор
    Калино, каквото и да стане, ако има шанс гроб да го отнесът ти ще се хвърлиш на амбразурата да браниш. Има някакъв шанс някой да наруши омертата и ти какво измисли - Теодора не се изказвала съгласно твоите изисквания, Теодора служела на ППДБ. Ти си толкова жал ко същество.

    Коментиран от #35

    16:09 09.03.2026

  • 4 Делян

    23 1 Отговор
    Ако е мъдра и добре подготвена щеше ли да е част от тая свинщина?! Риска да бачкаш с прости хора е, че все някой все някога ще се разприказва и тогава или трябва да го трепаш или да му запушиш устата. Пример - на Петьо еврото жена му - порно звездата. Даде показания - после ги оттегли. Тук пък е умението да извлечеш дивидент от въпросната простотия за да заловиш и разплетеш престъпния чорап - да опазиш въпросния "синигер" и да докараш бързо нещата до затвор поне на някой от шашмата

    16:10 09.03.2026

  • 5 Зулу Сиера

    36 2 Отговор
    А нима Тиквата и Шиши, които индиректно имдулгираш, не са същите, сладникаво “умна” платена юначко! Надявам се скоро след като си из употребена да излетиш от Факти!

    16:11 09.03.2026

  • 6 Факти

    33 7 Отговор
    Теодора Георгиева е назначение на ГЕРБ. Тая защо плюе по ПП-ДБ, които нямат нищо общо?

    16:12 09.03.2026

  • 7 шаа

    33 4 Отговор
    значи, авторката обвинява някой друг, че "говори с неприемливо оскъден езиков ресурс... махленски, неубедително, като първичен елемент от бандитско споразумение" и после самата тя пише възвишено: "държавата едва диша от кухарки, държанки, наркоманки, метреси, както и би-и-три-сексуални мъже ... и някоя патица, като се отвърже от синджира, хуква да излага кадровиците". надолу не съм гледал речниковият ѝ запас, но пулицърът ѝ е в кърпа вързан.

    16:13 09.03.2026

  • 8 Шиши и Meчо - "Д"-то на мафията!

    32 0 Отговор
    А какво да кажем за Шиши и агент Буда ? Те не могат да сглобят едно правилно изречение. Да не говорим за улично бандитския им речник.

    Хвани единия, yдави другия!
    Единия е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другия е потомствен милиционер, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС шефа Гестапо и одобрен от доган-агент Сава от КГБ до Премиер на Републиката.

    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Коментиран от #38

    16:14 09.03.2026

  • 9 Румен

    23 4 Отговор
    Смени си снимката Ку—-во

    16:14 09.03.2026

  • 10 Кали,

    15 10 Отговор
    Може и да си права, НО ГОВОРИ ИСТИНАТА С ИМЕНА, за разлика от вас !

    16:15 09.03.2026

  • 11 В институциите

    15 4 Отговор
    на ЕС това е стандарт.
    Там основно работят преводачи и екскурзоводи, хора "с езици".

    16:15 09.03.2026

  • 12 здравка клинчева

    21 2 Отговор
    снимката е когато е ставала за мандрисане ,сега тази е като тюлен

    16:16 09.03.2026

  • 13 Бачкатор

    12 9 Отговор
    ППДБ отдавна се борят за върховенство на правото, нещото с което се отличават добре организираните и развити общества. Чак е чудно някой да държи такива разпалени речи срещу ППДБ, каквито обичайно се държат от русофилите.

    16:16 09.03.2026

  • 14 Тя пък

    9 9 Отговор
    щото главната "евро прокурорка" блести от интелект. Там в Брюксел всички са кухари- службогонци.

    16:18 09.03.2026

  • 15 Тя е приятелка на лена мустака

    5 14 Отговор
    Толкова може юристката, колкото мустакатата лена. Двете били близки от следването май.

    16:19 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Искаш

    8 2 Отговор
    да кажеш , че не е обиграна като корумпираните магистрати и мошеници !

    16:26 09.03.2026

  • 18 Йес

    17 1 Отговор
    Докато Шишман,Сарафов и Русинова са хора с богат речник,високо интелектуални!Му ха хааа

    16:28 09.03.2026

  • 19 Потрес!

    13 3 Отговор
    Повече от отвратителна си ма, Калинке, дето цяла България те зане като слугиня на Тиквата и на Прасето! Ти и срещу Теодора Георгиева да тичаш, няма да я стигнеш ма, Калинке! Твоят език е беден, простоват и прелива от хвалби за Тиквата и за Прасето! И какво? Заставаш зад гърба на нахалника Сарафа, дето се е залостил в кабинета на главния прокурор и не излиза? Да, ама ще излезе! Ако не доброволно, ще бъде изметен оттам, ясно ли те е? Впрочем, в Европейската прокуратура вече са наясно с чудовищните грабежи на няколко милиарда от товоя идол - уродливото 190-килограмово туловище и се очаква тези дни да бъде задържан, а в ареста циганите ще то "уважат" подобаващо!

    Коментиран от #22, #41

    16:33 09.03.2026

  • 20 алахулю фишер

    3 0 Отговор
    възможно е пъшкането да е наред

    16:35 09.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А мен

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Потрес!":

    Ме изтриха за по - фин коментар. И тука е с връзки😂

    16:36 09.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 механик

    7 2 Отговор
    Калина , която познава Волгин повече от добре има право да говори за би- и три - /защо не и четири /- сексуални мъже . Кифла до кифла , мила моя майно ле .

    16:45 09.03.2026

  • 25 Тичай при Шопара,

    8 1 Отговор
    За хонорара

    16:47 09.03.2026

  • 26 Файърфлай

    3 6 Отговор
    Ама нали е с "диплома" бе,Калинче, диплома -"Кирчо Петковка".С подписи и печати,изработена в някое....мазе на ДС.

    16:48 09.03.2026

  • 27 Цвете

    7 3 Отговор
    НЕЗНАМ КОЯ Е ПРОСТА, НО ВИЕ СТЕ ДЪНОТО.КОЯ ПАРТИЯ НАПИСАХТЕ ,ЧЕ Е МАФИОТСКА ? ППДБ БИЛИ " СЕКТА " ? ТРЯБВА ДА ВИ ИЗРИТАТ С ШУТ ОТ УНИВЕРСИТЕТА. НЕЧУВАНА ПРОСТОТА.🎃🐷🤔👎🙄☹️🇧🇬🫦

    Коментиран от #36

    16:49 09.03.2026

  • 28 Въпрос

    5 0 Отговор
    Госпожата прокурор на мафиотите ли е или си вади хляба от тях ?

    16:54 09.03.2026

  • 29 Как

    5 0 Отговор
    Тази е приятелка на Волгин (Ленин) .А всички от Възраждане са хулигани!

    16:56 09.03.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    АЗ СЪМ ПО ПРЯК
    .... ЗАЩО ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ , ДВА ПЪТИ СЛУЖЕБЕН МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ ЛИЧНО
    И СЛЕД ТОВА ДЪЩЕРЯ МУ КАТО ЗАМЕСТНИЧКА ,
    Е ИМАЛ ФИРМА
    С АДВОКАТА НА ЛИЦЕТО РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ - ПАШАТА ОТ СИК :)
    ИМАЙТЕ В ПРЕДВИД ЧЕ КАКТО ШИШИ НИЩО НЕ ПРИТЕЖАВА - ВСИЧКО Е СОБСТВЕНОСТ НА
    АДВОКАТА МУ АНГЕЛ ПАРАСКЕВОВ АНГЕЛОВ ( СИН НА ЗАМ.ДИРЕКТИРА НА ДАНС ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ)
    ....
    ТАКА И ЕУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ НИЩО НЕ ПРИТЕЖАВА .- ВСИЧКО Е СОБСТВЕНОСТ НА АДОКАТА МУ :)
    ......
    СПРАВКА - ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:)

    16:56 09.03.2026

  • 31 Даниел Немитов

    5 0 Отговор
    Калинката Андропова е в "Епицентър", заедно с такива "морални аристократи" като: Кеворк Кеворкян, Михаил Константинов, Явор Дачков, Борислав Цеков и други!!! Там само възвишени си ги плещят!

    16:58 09.03.2026

  • 32 Тома

    1 1 Отговор
    Ние всички юристи от свободните университети и милиционерските училища говорим така защото багажа ни е толкова

    17:00 09.03.2026

  • 33 Калина Андронова!

    6 0 Отговор
    Най-напред си смени фотото с нещо по актуално, за да видят хората каква грозна вещица си. Колкото до Теодора Георгиева мисля, че р постигнала доста повече от теб в прифесионален и личен план. И определено е по-красива!

    17:03 09.03.2026

  • 34 Говорещи глави за 20к

    4 1 Отговор
    Уникални простотии се леят от Фейсбук профила на пишман журналистката Калина Андролова. Лиготиите на дамата от Кърджали забавляват потребителите на социалната мрежа, но на нея не й пука, щото е очевидно, че мненията й са платени. При това от ГЕРБ.

    Защото няма логично обяснение как уникалните й безсмислици с претенции за „анализи“ и „коментари“ моментално се публикуват в медиите, финансирани от ГЕРБ и ДПС.

    „ГЕРБ имат много недостатъци и едно смазващо предимство пред всички останали играчи – лидерът им е човеколюбив, добронамерен. Затова и партията не е реваншистка, ГЕРБ не е партия на омразата…“ - Не на омразата е работата. :)

    Калинке, тичай за евроцентове в централата на ГЕРБ Ново начало!

    17:04 09.03.2026

  • 35 Чудя се

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ССС":

    Какъв е този хъс,да защитавате ДОКАЗАНО корумпирани и виновни хора.Европейската прокуратура казва виновна е,ама вие --не е вярно.Това е най-дразнещо в неолибералите,на всяка цена ДА СЕ НАЛАГАТ .

    17:08 09.03.2026

  • 36 А не,бе

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    Първият път Теодора Георгиева отишла явно да се запознае с Пепи Еврото,вторият път--да пие чай,третият да каже добър ден и т.н.Не сме тревопасни,все пак.Пък и как точно е очаквала,да не я "сготвят".

    17:15 09.03.2026

  • 37 Цвете

    1 0 Отговор
    НЕЗНАМ КОЯ Е ПРОСТА, НО ВИЕ СТЕ ДЪНОТО.КОЯ ПАРТИЯ НАПИСАХТЕ ,ЧЕ Е МАФИОТСКА ? ППДБ БИЛИ " СЕКТА " ? ТРЯБВА ДА ВИ ИЗРИТАТ С ШУТ ОТ УНИВЕРСИТЕТА. НЕЧУВАНА ПРОСТОТА.🎃🐷🤔👎🙄☹️🇧🇬🫦

    17:15 09.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 някои

    0 1 Отговор
    това са щарлатаните които ни ги натресе р льотчика преди 5 години

    17:16 09.03.2026

  • 40 По скоро

    1 0 Отговор
    На някои мед им капе от устата, когато говорят, на госпожа Андонова евраци по стотаци. Но, не е добре да се завижда, така си изкарва прехраната. Истината къде е, е това е вече съвсем друго нещо, от което евраци не се трупат.

    17:17 09.03.2026

  • 41 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Потрес!":

    Идиотино, тя никога не е била с ГЕРБ....

    17:17 09.03.2026

  • 42 Величко

    0 0 Отговор
    Мразя рекламите ! Иначе манекенките са си хубавички ... ! Бих си купил една ... Продават ли се ... ?

    17:17 09.03.2026

  • 43 Брата

    0 0 Отговор
    С голяма мъка дочетох статията на госпожата защото ми беше интересно дали този път ще пропусне президента Радев, но не ме разочарова. Тя явно е обсебена от него да го плюва. Но казват, че лоша реклама няма

    17:19 09.03.2026