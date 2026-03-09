Калина Андролова:Теодора Георгиева говори с неприемливо оскъден езиков ресурс за юрист. Говори махленски, неубедително

Теодора Георгиева говори с неприемливо оскъден езиков ресурс за юрист. Говори махленски, неубедително, като първичен елемент от бандитско споразумение. Тя е образец на липсата на меритокрация в България. Теодора Георгиева е груба грешка на кадровиците.
Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.
Държавата едва диша от кухарки, държанки, наркоманки, метреси, както и би-и-три-сексуални мъже, пробутвани нагоре на всички възможни позиции, само защото са контролирани обекти на зависимости.
И някоя патица, като се отвърже от синджира, хуква да излага кадровиците, да им отмъщава, да ги набутва и да се превръща в оръжие.
Първо, със сигурност тази жена е била забъркана в контакти и договорки, и не е била повикана само за да бъде записана.
Срещала се е съвсем съзнателно, за да си осигури назначението. Второ, изведнъж е решила, че може да променя зависимостите си както тя намери за добре. Апропо, представителите на европрокуратурата у нас покриваха дълго сигналите за газохранилището „Чирен“.
Не се интересуваха от доказателствата и пр. В един момент определен кръг от заинтересовани решиха да употребят Теодора Георгиева като инструмент във войната за власт, използвайки наистина сериозния и скандален случай с „Чирен“ за правно-политическа интервенция.
Проблемът на Теодора НЕ Е, че тя е самоотвержена, че се жертва, за да освети истината и да осигури върховенството на закона, каквото клише често използват от ПП/ДБ. Проблемът на Теодора Георгиева е, че тя е предизвестен слугинаж от котилото, издърпана встрани с наново въведена програма да се ползва за секторни политически цели. ПП/ДБ и кръговете около тях обичат да ползват ГЛУПОСТТА да вади кестените от огъня и да произвеждат „сакрални жертви на мафията“.
Те самите, когато имаха възможност да променят нещо, нищо не направиха, освен осакатена и брутално невежа съдебна реформа. Сега подобно на преди, ползват горката Теодора, да дразни тези, които ТЕ щяха да ликвидират, но се оказа, че не им достига ум. Власт без ум води до катастрофа.
Сега наблюдаваме инструментализирането на следващия – Румен Радев, който вдигаше юмрук, а свърши на софрата на договорките. Радев даде служебната власт на ПП/ДБ да подменят хората в МВР и администрациите. Но после няма да може да ги извади оттам. И те ще го душат и ще му правят протести, ако само е пипнал някого от джендърията.
Радев си мисли, че ПП/ДБ ще му простят. Тази секта не прощава. Тя е елиминира! Тя дискриминира.
Или Радев ще изпълнява техните заповеди и задачи, ТЕХНИЯ ДНЕВЕН РЕД, или ще бъде подложен на линч. Радев няма идея какво ще му се случи. За десет години не си научи урока.
Не той ПОЛЗВА тях за разчистване на терена, а ТЕ ще ползват НЕГО, за да получат властта. Както и го правят. Когато го изтощят, ще го ритнат с обвинения, че е корумпиран. Тази мрежа функционира на принципа на паразитирането. Изтощени глупаци не са ѝ нужни. Идва следващият.
Сатана Z
16:05 09.03.2026
Съдията
16:06 09.03.2026
ССС
Коментиран от #35
16:09 09.03.2026
Делян
16:10 09.03.2026
Зулу Сиера
16:11 09.03.2026
Факти
16:12 09.03.2026
шаа
16:13 09.03.2026
8 Шиши и Meчо - "Д"-то на мафията!
Хвани единия, yдави другия!
Единия е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другия е потомствен милиционер, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС шефа Гестапо и одобрен от доган-агент Сава от КГБ до Премиер на Републиката.
Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
Коментиран от #38
16:14 09.03.2026
Румен
16:14 09.03.2026
Кали,
16:15 09.03.2026
11 В институциите
Там основно работят преводачи и екскурзоводи, хора "с езици".
16:15 09.03.2026
здравка клинчева
16:16 09.03.2026
Бачкатор
16:16 09.03.2026
Тя пък
16:18 09.03.2026
Тя е приятелка на лена мустака
16:19 09.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
Искаш
16:26 09.03.2026
Йес
16:28 09.03.2026
Потрес!
Коментиран от #22, #41
16:33 09.03.2026
алахулю фишер
16:35 09.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А мен
До коментар #19 от "Потрес!":Ме изтриха за по - фин коментар. И тука е с връзки😂
16:36 09.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
механик
16:45 09.03.2026
Тичай при Шопара,
16:47 09.03.2026
Файърфлай
16:48 09.03.2026
Цвете
Коментиран от #36
16:49 09.03.2026
Въпрос
16:54 09.03.2026
Как
16:56 09.03.2026
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ЗАЩО ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ , ДВА ПЪТИ СЛУЖЕБЕН МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ ЛИЧНО
И СЛЕД ТОВА ДЪЩЕРЯ МУ КАТО ЗАМЕСТНИЧКА ,
Е ИМАЛ ФИРМА
С АДВОКАТА НА ЛИЦЕТО РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ - ПАШАТА ОТ СИК :)
ИМАЙТЕ В ПРЕДВИД ЧЕ КАКТО ШИШИ НИЩО НЕ ПРИТЕЖАВА - ВСИЧКО Е СОБСТВЕНОСТ НА
АДВОКАТА МУ АНГЕЛ ПАРАСКЕВОВ АНГЕЛОВ ( СИН НА ЗАМ.ДИРЕКТИРА НА ДАНС ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ)
....
ТАКА И ЕУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ НИЩО НЕ ПРИТЕЖАВА .- ВСИЧКО Е СОБСТВЕНОСТ НА АДОКАТА МУ :)
......
СПРАВКА - ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:)
16:56 09.03.2026
Даниел Немитов
16:58 09.03.2026
Тома
17:00 09.03.2026
Калина Андронова!
17:03 09.03.2026
34 Говорещи глави за 20к
Защото няма логично обяснение как уникалните й безсмислици с претенции за „анализи“ и „коментари“ моментално се публикуват в медиите, финансирани от ГЕРБ и ДПС.
„ГЕРБ имат много недостатъци и едно смазващо предимство пред всички останали играчи – лидерът им е човеколюбив, добронамерен. Затова и партията не е реваншистка, ГЕРБ не е партия на омразата…“ - Не на омразата е работата. :)
Калинке, тичай за евроцентове в централата на ГЕРБ Ново начало!
17:04 09.03.2026
35 Чудя се
До коментар #3 от "ССС":Какъв е този хъс,да защитавате ДОКАЗАНО корумпирани и виновни хора.Европейската прокуратура казва виновна е,ама вие --не е вярно.Това е най-дразнещо в неолибералите,на всяка цена ДА СЕ НАЛАГАТ .
17:08 09.03.2026
36 А не,бе
До коментар #27 от "Цвете":Първият път Теодора Георгиева отишла явно да се запознае с Пепи Еврото,вторият път--да пие чай,третият да каже добър ден и т.н.Не сме тревопасни,все пак.Пък и как точно е очаквала,да не я "сготвят".
17:15 09.03.2026
Цвете
17:15 09.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
някои
17:16 09.03.2026
По скоро
17:17 09.03.2026
41 Ха ХаХа
До коментар #19 от "Потрес!":Идиотино, тя никога не е била с ГЕРБ....
17:17 09.03.2026
Величко
17:17 09.03.2026
Брата
17:19 09.03.2026